„Sie wollen Gott spielen“ – Whistleblower in texanischer Gender-Klinik enthüllt Schrecken der „Umwandlung“ von Kindern

Ein neuer Whistleblower beschreibt die Schrecken der „geschlechtsangleichenden Pflege“ im Texas Children’s Hospital.

Letzte Woche habe ich mit einem Whistleblower zusammengearbeitet, um das Programm zur Geschlechtsumwandlung bei Kindern im Texas Children’s Hospital aufzudecken. Die Verantwortlichen hatten versprochen, solche Verfahren einzustellen, aber wie die medizinischen Unterlagen zeigen, wurde dies nicht getan – die Ärzte verabreichten Kindern im Alter zwischen 11 und 17 Jahren heimlich weiterhin Pubertätsblocker und andere Hormone.

Wenige Tage nach der Veröffentlichung des Artikels leitete der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton eine offizielle Untersuchung ein und erklärte, dass „Kinder nicht als wissenschaftliche Experimente behandelt werden dürfen“. Und die Gesetzgeber des Bundesstaates sicherten sich die Stimmen zur Verabschiedung eines überparteilichen Gesetzentwurfs (SB 14), der jede so genannte „geschlechtsbestätigende Betreuung“ von Minderjährigen verbieten würde.

Jetzt hat sich ein neuer Informant gemeldet, der Anschuldigungen gegen Dr. Richard Ogden Roberts erhebt, einen der Leiter des TCH-Programms zur Geschlechtsumwandlung von Kindern. Der Informant ist ein Mediziner, der Roberts bei seiner Arbeit mit geschlechtsdysphorischen Patienten und deren Familien lange Zeit beobachtet hat.

„Mir ist absolut übel“, sagt diese Person und ist entsetzt über die Zahl der Kinder, die auf den Weg der Sterilisation und des Bedauerns geführt wurden. „Wir ruinieren sie.“

Dieses Transkript wurde aus Gründen der Länge und Klarheit bearbeitet. TCH und Dr. Roberts haben nicht auf die Bitte um einen Kommentar reagiert.

Christopher Rufo: Fangen Sie von vorne an und erzählen Sie mir, was Sie gesehen haben.

Whistleblower: Ich arbeite sehr eng mit diesem Anbieter, Dr. Richard Roberts, zusammen. Ich war mit ihm im Raum, als er mit diesen Patienten sprach. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, wie er mit ihnen spricht und wie diese Transgender-Patienten aussehen, wie ihre Krankengeschichte aussieht und welche anderen medizinischen Grunderkrankungen sie haben. Und es ist absolut erstaunlich: So viele der Krankenblätter, die ich bei meiner Arbeit durchgesehen und gelesen habe, haben ernsthafte psychische Probleme. Sie sind autistisch. Sie haben frühere Selbstmordversuche. Sie sind depressiv. Sie nehmen Medikamente gegen Angstzustände. Sie haben eine Art von Behinderung. Es ist einfach völlig verrückt.

Christopher Rufo: Erzählen Sie mir mehr über Dr. Roberts, sein Verhalten und seinen Ansatz im Behandlungsraum. Spricht er die zugrundeliegenden Probleme an oder sagt er nur: „Geschlechtsangleichende Behandlung ist die Antwort auf alle Ihre Probleme“?

Whistleblower: Er ist besorgt um sein Terrain, also bleibt er in seinem Terrain, was die Verschreibung von Östrogen oder Testosteron angeht. Wenn ein Patient kommt, der unter anderem eine Erhöhung des Testosterons wünscht, wird er das auf jeden Fall tun. Er wird die Dosis erhöhen. Ich habe persönlich Briefe und Überweisungen gesehen, die er für doppelte Mastektomien ausgestellt hat. Er hat Briefe an andere Staaten geschrieben, in denen er diese Kinder zur Operation überweist und sagt, dass er zu 100 Prozent damit einverstanden ist, weil sie die Kriterien für Geschlechtsdysphorie und die Diagnosen der WPATH [World Professional Association for Transgender Health, die Fachgesellschaft, die Standards für Transgender-Medizin festlegt] erfüllen. Das ist wirklich traurig. Sie sind auf der Suche nach Bestätigung. Sie suchen die Bestätigung und Anerkennung der Erwachsenen, die in ihrem Leben sind. Sie sind verunsichert. Das ist nur das Ergebnis meiner Interaktionen mit diesen Patienten.

Christopher Rufo: Wie geht das Krankenhaus mit diesen „Transgender“-Minderjährigen um?

Whistleblower: In unseren Krankenhäusern sind sie völlig durchgedreht und haben das Geschlecht der Menschen in das geändert, als das sie sich identifizieren, und nicht in ihr biologisches Geschlecht. Und das gilt für die ganze Bandbreite. Sie haben die Namen der Kinder so geändert, wie sie genannt werden wollen, so dass man ein bisschen suchen muss, um herauszufinden: „Oh, das ist eigentlich ein weibliches Kind, das eigentlich wie auch immer heißt und nicht Anthony.“

Ich möchte eine besondere Geschichte erzählen. Es ging um ein zehnjähriges Mädchen, das ich mit dem Anbieter der Jugendgynäkologie in den Raum brachte, und sie war transsexuell. Sie wollte mit ihrem Wunschnamen angesprochen werden. Sagen wir, ihr Wunschname war „John“. Sie wollte mit „John“ angesprochen werden. Sie war mit ihrer Mutter zusammen. Sie waren hispanischer Herkunft. Und sie waren hauptsächlich wegen Problemen mit der Periode dort.

Das Gespräch kommt in Gang, und der Anbieter spricht sie mit „er“ an. Sie sagt: „John, was ist denn los? Was kann ich heute für dich tun?“ Daraufhin antwortet die Mutter und bezeichnet die Tochter versehentlich als „sie“. Sie sagt: „Nun, sie hat diese Art von Problemen und diese Art von Schmerzen.“ Und dann dreht sich das Mädchen um, sieht die Mutter an und sagt: „Ich bin ein ‚er‘, Mama. Ich bin ein ‚er‘.“

Und ich beobachte diesen Austausch. Das Mädchen ist ein wunderschönes Mädchen, aber sie ist wie ein Junge gekleidet, sehr männlich, weite Hosen, übergroßes Hemd. Dann fragt der Arzt das Mädchen: „Wie sieht es mit Ihrer Periode aus? Würden Sie sich wünschen, dass Ihre Periode ausbleibt? Fühlen Sie sich unwohl?“ Und das Mädchen sieht den Arzt an und sagt: „Ja, können wir das machen? Ja, das würde ich gerne tun.“ Und dann sagt der Arzt dem Mädchen: „Das ist völlig in Ordnung. Du musst überhaupt keine Periode haben, wenn du nicht willst.“ Und das alles natürlich nur, weil sie versucht, ein Junge zu werden, und keine Periode haben will.

Und die Mutter schaute verwundert. Die Mutter hatte echte Bedenken, und dieser Anbieter hat sie total abgewimmelt.

Christopher Rufo: Wie reagieren diese Kinder, nachdem sie mit Pubertätsblockern und geschlechtsübergreifenden Hormonen behandelt wurden?

Whistleblower: Alles, was ich erfahren habe, ist, dass diese Kinder anfangs sehr glücklich mit dem zu sein scheinen, was passiert. Sie bemerken all diese Veränderungen an ihrem Körper. Die Mädchen bekommen an verschiedenen Stellen ihres Körpers viel mehr Haare. Ihre Stimmen verändern sich, werden tiefer. Sie schwitzen nicht mehr so stark. Sie haben nicht mehr so viel Akne. Und sie scheinen damit und mit diesen Veränderungen sehr zufrieden zu sein. Dr. Roberts ermutigt sie sehr zu dieser Veränderung und tut alles, was er kann, um sicherzustellen, dass sie glücklich sind, zumindest äußerlich, denn ich bin mir absolut sicher, dass sie innerlich nicht glücklich sind. Er ist sehr entgegenkommend. Er tut alles, was sie wollen. Im Grunde gibt es keine kritische Analyse des Prozesses.

Christopher Rufo: Wie schnell wird die Entscheidung getroffen, diesen Kindern Pubertätsblocker zu verschreiben? Noch am selben Tag?

Whistleblower: Ja, wenn sie die WPATH-Kriterien für Geschlechtsdysphorie erfüllen, die im Internet weithin verfügbar sind. Und diese Kinder werden über Reddit und all diese Seiten genau darauf trainiert, was sie sagen sollen. Sie wissen genau, welche Formulierungen sie verwenden müssen. Sie müssen sich nur bei Dr. Roberts vorstellen, er führt ein Gespräch mit ihnen und verabreicht ihnen fast sofort Pubertätsblocker.

Christopher Rufo: Wehren sich die Eltern dagegen?

Whistleblower: Normalerweise ist es so, dass anfangs vielleicht ein oder zwei Elternteile verwirrt sind. Sie werden sich fragen, warum. Aber wenn sie dann zu dem Termin kommen und bei Dr. Roberts sind, zeigen sie, soweit ich das beurteilen kann, dass sie ihn unterstützen. Ich glaube, sie sind einfach nur verängstigt.

Christopher Rufo: Wovor haben sie Angst?

Whistleblower: Sie haben Angst, dem Jugendamt gemeldet zu werden. Sie haben Angst, dass ihr Kind Selbstmord begehen und sich selbst verletzen wird, wenn sie ihr Kind nicht bestätigen – was eine Lüge ist. Und sie sind eingeschüchtert von diesen Ärzten, die auf der Seite ihres Kindes stehen und sehr viel Macht haben. Sie könnten sie anzeigen, und dann könnte ihnen ihr Kind weggenommen werden.

Christopher Rufo: Wie fühlen Sie sich, wenn Sie das beobachten?

Whistleblower: Ich fühle mich absolut krank im Magen. Ich bin absolut am Boden zerstört. Manchmal muss ich buchstäblich nach draußen gehen und weinen, denn ich will nicht dramatisch sein, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass es eine dämonische Präsenz an meinem Arbeitsplatz gibt. Und ich bin zu 100 Prozent gegen diese ganze Ideologie und diese Bewegung, bei der Kinder das Gefühl haben, im falschen Körper geboren zu sein, und dann von Erwachsenen „bestätigt“ werden, die sie ausnutzen und Geld verdienen wollen. Die Transgender-Medizin ist äußerst lukrativ. Es geht um 70.000 bis 80.000 Dollar pro Kind, wenn sie die ganze Sache durchziehen – all die pharmakologischen Medikamente, all diese Unternehmen, die Millionen von Dollar verdienen.

Christopher Rufo: Haben Sie Kollegen, denen es genauso geht, die sich aber nicht trauen, ihre Meinung zu sagen?

Whistleblower: Ich kenne mindestens zwei, die so denken, aber sie teilen ihre Meinung nicht mit, weil wir alle Angst haben, unseren Job zu verlieren.

Christopher Rufo: Gibt es im Texas Children’s Hospital eine Kultur der Angst im Zusammenhang mit diesen Verfahren?

Whistleblower: Eine Kultur der Angst – ja. Ich denke, sie ist unausgesprochen. Es ist eine Unterströmung. Keiner von uns würde sie in Frage stellen oder durch Hinterfragen herausfinden wollen. Ich habe wirklich hart gearbeitet, um dahin zu kommen, wo ich bin. Ich verdiene unglaublich viel Geld und habe einen tollen Job. Es ist schwierig, aber ich wäre bereit, meinen Job zu verlieren, weil mir das sehr wichtig ist. Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich einfach sage: „Hey, das muss aufhören. Und wenn ich unserem Generalstaatsanwalt oder unserem Gouverneur helfen kann, gegen meinen Arbeitgeber zu ermitteln und ihnen Dokumente oder Beweise zu liefern, dann bin ich dabei.“

Christopher Rufo: Was motiviert Ihre Kollegen dazu, diese Verfahren durchzuführen?

Whistleblower: Sie sind Aktivisten. Diese Ärzte sind Aktivisten, und sie leben für den Beifall der medizinischen Gemeinschaft, die diesen aufstrebenden Erfolg lobt und verherrlicht, der absolut explodiert ist, diesen Transgender-Flügel der Medizin, der in den letzten zehn Jahren explodiert ist. Und sie gelten als aufstrebend und innovativ. Und alle sind auf ihrer Seite: die Medien sind auf ihrer Seite, die große Tech-Branche ist auf ihrer Seite. Und alle applaudieren diesen Anbietern, die das tun. Und ich glaube, dass sie glauben, dass sie die Welt mit dem, was sie tun, verändern werden. Im Guten wie im Schlechten glauben sie, dass sie der Geschichte ihren Stempel aufdrücken, und sie wollen Gott spielen.

Christopher Rufo: Aber letztendlich kann man nicht Gott spielen.

Whistleblower: Nein. Es wird nicht gut ausgehen. Es gibt absolut keine Beweise dafür, dass eine Transgender-Operation die Depressionen der Patienten „heilen“ kann oder was auch immer für ein psychisches Problem sie haben, das meiner Meinung nach real ist. Wir haben eine Generation von Kindern mit psychischen Problemen. Das ist sehr traurig. Und wir müssen diese Probleme richtig behandeln, nicht indem wir ihnen empfehlen, das Geschlecht zu wechseln, um ihr psychisches Problem zu lösen. Das hat noch nie funktioniert. Es wird auch nie funktionieren. In der Literatur gibt es keinen einzigen Beweis dafür, dass es funktioniert. Also ja, wir ruinieren sie. Sie werden in zehn Jahren aufwachen und feststellen, dass sie unfruchtbar sind, dass sie keine Kinder bekommen können, dass ihre Sexualität völlig gestört ist. Dass sie nicht als normales menschliches Wesen funktionieren können. Und letztlich glaube ich, dass diese Erkenntnis sie dazu bringen wird, sich selbst zu schaden – wenn sie aufwachen und erkennen, dass sie bereits ruiniert sind.