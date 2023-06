WHO schließt 76. Vollversammlung ab, während die Debatte über den „Pandemie-Vertrag“ weitergeht!

Während die 76. Vollversammlung der WHO endet, ist der Pandemievertrag weiterhin ein heiß umstrittenes Thema: Befürworter behaupten, er werde künftige Pandemien verhindern, während Kritiker davor warnen, dass er die nationale Souveränität aufhebt.

Ich denke, wir werden ein Abkommen zustande bringen, wenn jeder erkennt, dass unser Zeitfenster vor der nächsten Pandemie, der nächsten Gesundheitsbedrohung, wahrscheinlich nicht mehr weit entfernt ist.

Dies waren die Worte des US-Gesundheitsministers Xavier Becerra, als er letzte Woche in Genf, Schweiz, anlässlich der 76. Sitzung der Weltgesundheitsversammlung der Weltgesundheitsorganisation vor Journalisten sprach. Tagung der Weltgesundheitsversammlung der Weltgesundheitsorganisation. Die Erklärung erinnert daran, dass führende Politiker und Gesundheitsbürokraten, die während der COVID-19-Panik die Weltbevölkerung im Stich gelassen haben, weiterhin unwissenschaftliche Theorien und verfehlte Strategien propagieren.

Becerra gehörte zu den Staatsoberhäuptern und Vertretern, die vom 21. bis 30. Mai in Genf versammelt waren, um ein breites Spektrum von Fragen der öffentlichen Gesundheit zu erörtern. Obwohl der sogenannte „Pandemievertrag“ und die Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) nicht offiziell auf der Tagesordnung der Versammlung standen, war das Thema den verschiedenen in Genf versammelten politischen Entscheidungsträgern ein Anliegen. Die nächste Verhandlungsrunde über den Vertrag wird Mitte Juni stattfinden, mit dem Ziel, ein rechtsverbindliches Abkommen auszuarbeiten, das von den 194 Mitgliedsstaaten der WHO bis Mai 2024 angenommen werden soll.

AFP berichtet, dass der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, die WHO-Mitgliedsstaaten dazu aufgerufen hat, „ein starkes Abkommen auszuhandeln“, und dies als eine „Generationenchance“ bezeichnete, die ergriffen werden müsse.

Wir sind die Generation, die die Covid-19-Pandemie erlebt hat, also müssen wir die Generation sein, die die Lektionen lernt, die sie uns gelehrt hat, und die Veränderungen vornimmt, um künftige Generationen sicherer zu machen.

Luis Villarroel von der Nichtregierungsorganisation Innovarte erklärte gegenüber Reportern, der jüngste Vertragsentwurf sei sehr „schwach“ und forderte einen stärkeren Mechanismus zur Durchsetzung des Vertrags. „Freiwillige Maßnahmen sind nicht gut genug“, so Villarroel.

Erosion der nationalen Souveränität oder nur eine weitere Verschwörung?

Kritiker des Abkommens verweisen auf Äußerungen wie die von Villarroel als Beispiel für Bestrebungen, die nationale Souveränität einzuschränken oder auszuhöhlen, um der WHO oder den Vereinten Nationen die Entscheidungsgewalt über die Mitgliedsstaaten zu übertragen. Im März reagierte WHO-Generaldirektor Ghebreyesus auf diese Behauptungen und bezeichnete sie als „schlichtweg falsch“ und „Fake News“. „Kein Land wird eine Souveränität an die WHO abtreten“, erklärte er.

Trotz der Zusicherungen der WHO geht die Furcht vor globalistischen Organisationen, die die nationale Souveränität außer Kraft setzen, weiter um.

Am 17. Mai hielt die „Sovereignty Coalition“ eine Pressekonferenz ab, auf der sie sich gegen die Gefahren aussprach, die der Pandemievertrag ihrer Meinung nach für die einzelnen Nationalstaaten darstellt. Die Koalition setzt sich aus republikanischen Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses zusammen, darunter Ralph Norman aus South Carolina und Lauren Boebert aus Colorado. An der Pressekonferenz nahmen auch Vertreter des Center for Security Policy, von Women’s Rights Without Frontiers, ACT for America und Tea Party Patriots teil.

„Hier geht es nicht um die öffentliche Gesundheit. Die WHO hat sehr deutlich gemacht, dass sie jeden zensieren wird, der nicht mit ihrer Agenda übereinstimmt, jeden Aspekt des Lebens der Menschen zu kontrollieren“, erklärte der Abgeordnete Boebert auf der Konferenz. „Sie möchten die totale Kontrolle über Impfungen, die Digitalisierung von Gesundheitsdaten und Ihre Reisen.

In einer Erklärung zur Ankündigung der Pressekonferenz bezeichnet die Sovereignty Coalition die WHO als „supranationale Organisation der Vereinten Nationen, die effektiv von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) kontrolliert wird“. Die Koalition sagt, der Einfluss der KPCh sei offensichtlich, weil Dr. Tedros Ghebreyesus „das Interesse der KPCh an der Schaffung eines postkonstitutionellen Amerikas und einer von der Partei dominierten „Global Governance“ vorantreibt“.

Die Koalition stellt fest, dass die WHO während der COVID-19-Panik über die Art und die Ursprünge der Pandemie sowie über wirksame Gegenmaßnahmen gelogen hat. Die WHO unterstützte auch die von der chinesischen Regierung geförderten Abriegelungen, Masken, Injektionsanordnungen und „digitalen Durchsetzungsmechanismen“.

Die Koalition wiederholte die Behauptung, dass der Pandemievertrag Dr. Tedros und der WHO die Befugnis gebe, einseitig zu diktieren, was einen tatsächlichen oder potenziellen pandemischen Gesundheitsnotfall darstelle, und zu entscheiden, wie Nationen auf eine angebliche Pandemie reagieren müssten. Die Gruppe konservativer Gesetzgeber forderte auch die US-Regierung auf, die Mitgliedschaft in der WHO zu beenden und die Finanzierung der WHO einzustellen.

Amerikanische Politiker sind nicht die einzigen, die sich zunehmend für einen Pandemievertrag unter Führung der WHO aussprechen. Andrew Bridgen, ein britischer Abgeordneter, warnte, dass der WHO-Pandemievertrag und die Änderungen der IHR eine „gewaltige Machtübernahme“ durch „nicht gewählte, nicht rechenschaftspflichtige Bürokraten“ darstellen.

In einer Rede während einer Debatte am 17. April unterstützte Bridgen die Forderung nach einer öffentlichen Abstimmung über die Vorschläge der WHO. „Wir sollten ein Referendum abhalten, denn die Souveränität gehört dem Volk. Wir haben sie nicht zu verschenken“, erklärte er. Bridgen wies auch darauf hin, dass die Mitarbeiter der WHO dimplomatische Immunität genießen und nicht für mögliche Straftaten belangt werden können.

Bridgens Äußerungen und die Parlamentsdebatte waren eine Reaktion auf eine von mehr als 156.000 Unterzeichnern unterzeichnete Petition, in der die britische Regierung aufgefordert wird, „sich zu verpflichten, keinen von der WHO ausgearbeiteten internationalen Vertrag über Pandemieprävention und -vorsorge zu unterzeichnen, es sei denn, dies wird durch ein öffentliches Referendum gebilligt“.

Francis Boyle, J.D., Ph.D., Professor für internationales Recht an der Universität von Illinois und Biowaffenexperte, der den Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 verfasst hat, ist ein weiterer lautstarker Kritiker des WHO-Pandemievertrags. Boyle sagte gegenüber Children’s Health Defense, er sehe die WHO-Instrumente als „einen Versuch, die Vereinigten Staaten von Amerika zu übernehmen, indem man die WHO als Fassade für diesen Zweck benutzt“.

Boyle macht für diesen Putschversuch die U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Bill Gates, die Kommunistische Partei Chinas, Big Pharma und „die Biowaffenindustrie“ verantwortlich. Über die Gates-Stiftung ist Bill Gates der wichtigste nicht staatliche Geldgeber der WHO, während die USA und China die beiden wichtigsten staatlichen Geldgeber sind.

Boyle glaubt auch, dass diese Organisationen die WHO als „Tarnorganisation zur Erreichung ihrer Ziele“ benutzen.

Ob die Besorgnis über die Aushöhlung der nationalen Souveränität in der Öffentlichkeit Gehör findet, scheint davon abzuhängen, ob man glaubt, dass die Nationalstaaten die letzte Instanz in der nationalen Politik sein sollten. Wenn man der Meinung ist, dass transnationale Organisationen besser geeignet sind, Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu bewältigen, dann scheint die WHO der perfekte Kandidat für diese Aufgabe zu sein.

Die letzten drei Jahre, in denen internationale Regierungen ihre eigenen Bürger auf der Grundlage einer Pandemie terrorisiert haben, die es nie gegeben hat, sollten jedoch jedem, der noch über kritisches Denken verfügt, klar machen: Diese Leute, die vorgeben, für das Wohl der Gesellschaft zu kämpfen, handeln, gelinde gesagt, nicht in gutem Glauben.