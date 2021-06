Der „Build Back Better“-Plan der G7, um mit Chinas „Belt and Road“-Initiative zu konkurrieren, ist ein glorifizierter PR-Gag, der zum Scheitern verurteilt ist

Der Vorschlag des Westens für ein globales Infrastruktur-Investitionsprogramm nach dem Vorbild Chinas sieht auf den ersten Blick beeindruckend aus. Doch die Absicht, private Finanzmittel einzusetzen, macht es unmöglich, ihn ernst zu nehmen.

Wie zu erwarten war, lag der Fokus des G7-Gipfels am Wochenende besonders stark auf China. Unter den Zusagen war ein offensichtlicher Versuch, Pekings Belt and Road Initiative (BRI) – ein massives transkontinentales Infrastruktur- und Investitionsportfolio – eine vom Westen vorgeschlagene „Alternative“ entgegenzusetzen.

Unter dem Titel „Build Back Better“ versprachen die G7-Staats- und Regierungschefs, die Infrastrukturbedürfnisse der Entwicklungsländer unter der Schirmherrschaft der Eindämmung Chinas zu erfüllen, und schlugen vor, dies mit Geldern aus dem Privatsektor zu tun.

Peking schlug schnell auf den zunehmend chinafeindlichen Ton des Treffens zurück, indem es darauf hinwies, dass ein kleiner Block von Nationen nicht die globale Politik diktieren kann.

In Wirklichkeit ist die so genannte „Alternative“ der G7 überhaupt keine Alternative – sie ist eher ein verherrlichter PR-Gag, der die strukturellen Faktoren, die den Erfolg und die Anziehungskraft der BRI überhaupt erst ermöglicht haben, außer Acht lässt. Was vorgeschlagen wird, kommt dem letztlich nicht nahe.

Zunächst einmal ist es wichtig zu untersuchen, was die BRI ist und warum sie so wichtig ist. Pekings Projekt war in den Mainstream-Medien, Gegenstand vieler Missverständnisse und falscher Darstellungen, in der es irreführend als „Schuldenfalle“ bezeichnet wurde. Dies ist ein fehlerhafter Diskurs, der das Projekt als rein expansiv betrachtet und behauptet, Peking bürde ärmeren Ländern absichtlich Schulden auf, um ein geopolitisches Druckmittel zu erlangen.

In Wirklichkeit ist die BRI ein Projekt, das auf Chinas Denken seit der Mao-Ära über einen „globalen Süden“ zurückgeht und die Beziehungen zu solchen Ländern als eine Form der „Solidarität“ unterstreicht.

Seit den 1960er Jahren versuchte Maos „Drei-Welten-Theorie“, den Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion zu umgehen, indem sie China als Anführer der blockfreien „postkolonialen Welt“ darstellte – einer Gruppe von Nationen in Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Lateinamerika, die erst kürzlich ihre Unabhängigkeit erlangt hatten und angesichts des Kalten Krieges ihre eigene Souveränität zu erhalten suchten.

Dies legte den Grundstein für Chinas Beziehungen zu diesen Ländern und brachte eine Reihe von Prinzipien und Normen mit sich, darunter territoriale Integrität, nationale Souveränität und Nichteinmischung in innere Angelegenheiten.

Die BRI wird von China folglich als eine Form der „Entwicklungssolidarität“ mit dem globalen Süden vermarktet. Unter Verwendung seiner eigenen Vision von wirtschaftlicher Globalisierung versucht die Initiative, Länder auf mehreren Kontinenten durch massive Infrastrukturinvestitionen zu integrieren, um einen gemeinsamen Entwicklungspfad zu entwickeln und Chinas eigenen strategischen Bedürfnissen zu dienen.

Die Popularität der Initiative beruht auf der Tatsache, dass China die Investitionen nicht an politische Bedingungen knüpft und es den Ländern ermöglicht, voranzukommen, ohne Zugeständnisse an westliche Regierungen und Institutionen zu machen, die in der Vergangenheit die Entwicklungsfinanzierung genutzt haben, um weitreichende politische und wirtschaftliche Veränderungen zu erzwingen.

Auf diese Weise ist es gelungen, die BRI als hierarchisches Projekt zu nutzen, indem mehrere staatliche Unternehmen und Banken ohne bürokratischen Schnickschnack koordiniert werden. Dies hat ihr eine verheerende Wirksamkeit verliehen, ohne dass die koordinierenden Regierungen dafür haftbar gemacht werden konnten, auch wenn der Westen argumentiert, dass dies in Bezug auf die „Regulierung“ problematisch gewesen sei.

In diesem Sinne sollte es selbsterklärend sein, warum der Westen nicht in der Lage sein wird, eine ernsthafte Alternative dazu anzubieten. Erstens wollen die G7-Staaten private Finanzierungen nutzen, haben aber selbst keinen Pfennig in die Hand genommen, weil die Hauptmotivation für private Investitionen die Aussicht auf Gewinn ist. Wer wird Milliarden in risikoreiche Projekte in armen Ländern investieren – so wie es die BRI getan hat -, etwa in der Demokratischen Republik Kongo oder in Pakistan? Oder gar feindliche Staaten wie den Iran?

Das heißt nicht, dass der Westen zu nichts fähig ist. Japan zum Beispiel hat ein glaubwürdiges privates Infrastrukturportfolio, das genutzt werden könnte, um Eisenbahnverträge abzuschließen. Aber kann das auf die gleiche schnelle, effektive und politisch visionäre Weise geschehen, wie es China vorgemacht hat?

Der chinesisch-pakistanische Wirtschaftskorridor zum Beispiel ist ein großartiger Plan, um die pakistanische Wirtschaft von Grund auf zu erneuern, trotz offensichtlicher Risiken. Der Westen könnte zwar darauf drängen, hier und da ein paar Ad-hoc-Projekte zu finanzieren, aber es fehlt ihm einfach der Wille – und die Fähigkeit -, ein Superprojekt in der Größenordnung der BRI zu schaffen. Außerdem: Wäre der Westen so bereit, Kompromisse bei „Werten“ und „Standards“ einzugehen, um die Dinge durchzusetzen?

Ein bemerkenswerter Aspekt des Briefings des Weißen Hauses zu diesem Vorschlag ist, dass es nicht einmal einen koordinierten regionalen Fokus oder eine Organisation zwischen den beteiligten Mächten gibt. Dies kann auf keiner Ebene mit einem einzelnen Staat konkurrieren, der sein politisches System nutzt, um alle Ressourcen so leicht auf bestimmte Ziele hin zu koordinieren.

Und so liegt die Schlussfolgerung zum jetzigen Zeitpunkt auf der Hand: Die Build Back Better Initiative verspricht viel, hat aber keinen gangbaren Weg aufgezeigt, um ihre Ziele zu erreichen. Das Projekt nimmt die Implikationen und Herausforderungen des Aufbaus von Infrastruktur in den Entwicklungsländern nicht ernst und scheint lediglich eine weitere Möglichkeit zu sein, sich gegen China zu stellen.

Die BRI ist kein bösartiges Streben nach globaler Vorherrschaft, sondern vielmehr die Erweiterung von Chinas langjährigen Beziehungen zu den Entwicklungsländern. In Verbindung mit der Maschinerie des chinesischen Staates bedeutet dies, dass das, was vorgeschlagen wird, niemals eine „Alternative“ in einem konventionellen Verständnis des Begriffs sein wird.