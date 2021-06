Gitarrenlegende Eric Clapton im neusten Interview: „Richtig schlimm wurde es erst nach der zweiten Impfung“

Wenige Stunden nachdem der Gitarrist Eric Clapton seine erste Corona-Impfung genommen hatte, begann er zu zittern wie ein Blatt. Das sagt er in einem Interview mit Oracle Films. Er war etwa eine Woche lang außer Gefecht gesetzt. Clapton begann daraufhin, sich mit dem Corona-Impfstoff zu beschäftigen und nahm Kontakt mit dem Filmproduzenten Robin Monotti auf, der einen Telegram-Kanal mit vielen Informationen über die Nebenwirkungen des Impfstoffs hat.

„Ich fühlte mich sehr allein“, sagt er. „Ich konnte nicht mit meiner Familie, meinen Kindern darüber reden – es schien, als wären sie einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Also habe ich meinen Mund gehalten.“ Er entschied sich schließlich, die zweite Dosis trotzdem zu nehmen. „Und da wurde es dann richtig schlimm.“

Sie sagten mir nichts über Nebenwirkungen

Er konnte seine Hände drei Wochen lang nicht benutzen. Er konnte auch keine kalten oder heißen Gegenstände anfassen, da er sonst den ganzen Tag ein brennendes Gefühl in den Händen hatte. „Es war sehr beängstigend. Ich wusste nicht, wann es vorbei sein würde. Der Impfstoff hat mein Immunsystem gepackt und durchgeschüttelt, und das passiert auch jetzt noch“, sagt Clapton.

Die Gitarrenlegende sagt, er sei nicht im Voraus darüber informiert worden, dass die Einnahme von Corona-Impfstoffen Risiken bergen könnte. „Sie sagten nichts über Nebenwirkungen. Sie haben gesagt, dass sie sicher sind.“

Größte Angst

Was mich am meisten stört, ist der Impfzwang, sagte Clapton. „Meine größte Angst: Was wird der Impfstoff mit meinen Kindern anstellen?“

Er sagt weiter, dass nicht mehr Menschen aufstehen und ihre Meinung sagen, weil sie Angst vor den möglichen Konsequenzen haben.