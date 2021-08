Der Dampf, der heiße Hut und der Hexentrank

Eine märchenhafte Geschichte

Es war einmal in einem wohlhabenden Land, da ging ein Gerücht durch das Königreich, dass ein unsichtbarer Dampf durch die Luft schwebte. Es hatte schon viele Dämpfe gegeben, aber dieser war so außergewöhnlich, dass er eine außergewöhnliche Reaktion erforderte.

Dieser Dampf, so riefen die Stadtschreier, könne einen jederzeit und überall töten. Man konnte ihn bekommen, wenn man sprach, atmete oder sang. Man kann ihn bekommen, wenn man zu nahe bei jemandem steht oder geht. Man konnte sich sogar beim Spielen anstecken. Und das Erschreckendste von allem: Man konnte sich anstecken und wusste nicht einmal, dass man es hatte.

Die einzige Möglichkeit, der Krankheit zu entkommen, bestand darin, sich in geschlossenen Räumen zu verstecken, sich von Menschen fernzuhalten und sich jedes Mal, wenn man etwas anfasste, die Hände mit einem durchsichtigen Gelee einzureiben. Die Händler hörten auf zu handeln, die Lehrlinge hörten auf zu lernen und die Menschen hörten auf, Menschen zu sehen.

Jeden Tag verkündeten die Ausrufer der Stadt die Zahl der Menschen, die von den Dämpfen befallen waren, obwohl die meisten es nicht wussten, da sie sich genauso fühlten wie sonst – nur viel ängstlicher. Sie erfuhren es nur aufgrund eines bestimmten Zaubers, den ein Zauberer aufgeschrieben hatte, bevor die Dämpfe kamen.

Der Zauberer hatte gesagt, dass der Zauber nicht für Dämpfe gedacht war und dass er den Leuten nicht sagen konnte, ob sie einen Dampf bekommen hatten oder nicht. Aber der Zauberer war gestorben, und die Berater des Königs beschlossen, den Zauber trotzdem zu sprechen, und so erfuhren die Leute, dass sie den Dampf hatten.

Die Ausrufer der Stadt verkündeten die neuesten Todeszahlen so oft, dass ihre Stimmen heiser wurden. Fast jeder, der starb, war sehr, sehr alt oder sehr, sehr krank oder sehr, sehr fett. Kaum jemand sonst starb, und am Ende des Jahres stellte sich heraus, dass etwa genauso viele gestorben waren wie in den anderen Jahren.

Dennoch war es ein sehr beängstigender Dunst, und das gesamte Königreich musste sich zum Wohle der Bevölkerung verändern. Das Land war nicht mehr wohlhabend, aber der König ließ einfach mehr Münzen prägen und verteilte sie an seine Untertanen, damit sie es nicht sofort bemerkten.

Schließlich wurde den Menschen gesagt, dass sie aus ihrem Versteck kommen könnten und der Markt wieder geöffnet werden könnte, wenn sich alle an einige Regeln hielten.

Sie mussten eine heiße, kratzige Mütze tragen, die Ohren und Augen bedeckte, damit der Wasserdampf nicht in die Ohr- oder Augenlöcher eindringen konnte. Sie mussten fünfmal vorwärts und fünfmal rückwärts hüpfen, wenn sie aus Versehen einer anderen Person zu nahe kamen. Und natürlich mussten sie sich die Hände mit Gelee einreiben, nachdem sie etwas angefasst hatten.

Manche Leute fanden die Hüte albern und sogar ein bisschen gefährlich, weil sie ihnen das Hören und Sehen erschwerten und sie im Sommer zum Schwitzen brachten. Das Hüpfen nahm so viel Zeit in Anspruch, dass die Leute nicht viel zustande brachten.

Wenn diese Leute die Hüte nicht mehr trugen oder nicht mehr herumhüpften, wurden die anderen Leute sehr, sehr wütend und sagten, es sei ihre Schuld, dass die Leute starben und krank wurden und nicht mehr so leben konnten wie früher. Einige gingen sogar dazu über, zwei oder mehr Hüte zu tragen, um sich vor den Anti-Hut-Trägern und Anti-Hoppern zu schützen.

Von Zeit zu Zeit forderte der König die Menschen auf, sich wieder im Haus zu verstecken, weil sich zu viele Menschen mit dem Virus angesteckt hatten. Sie konnten nicht arbeiten, einkaufen oder Menschen besuchen, die sie liebten. Es gab nicht viel zu tun, außer herumzuliegen und den Stadtschreiern zuzuhören, die den Menschen immer wieder mitteilten, wie verängstigt, wütend und verärgert sie alle sein sollten, besonders gegenüber den Anti-Hassern und Anti-Hoppern.

Plötzlich schöpften die Menschen wieder Hoffnung. Ein paar Hexen, die reicher waren als alle Königreiche und Königinnen der Welt zusammen, boten an, einen Trank zu brauen, den die Menschen ab und zu schlucken müssten, um sich vor den Dämpfen zu schützen – aber er würde nur funktionieren, wenn alle ihn gemeinsam tranken.

Es dauerte ein paar Monate, aber schließlich hatte jede Hexe ihre eigene Geschmacksrichtung – Trauben, Orangen und tropischen Punsch – und sie waren bereit, sie den Menschen in den Mund zu schütten. Wann immer in der Vergangenheit Zaubertränke hergestellt worden waren, mussten die Hexen jahrelang sicherstellen, dass sie sicher waren, bevor sie sie an die Menschen weitergaben.

Diesmal waren die Dämpfe jedoch so beängstigend, dass sie all diese Schritte übersprangen, um die Menschen schneller retten zu können. Sie brachten den König sogar dazu, einen besonderen Erlass zu verabschieden, damit niemand den Hexen etwas antun konnte, wenn ihnen nach dem Trinken des Trankes etwas Schlimmes zustieß.

Der König sammelte drei Viertel der Münzen, die er in diesem Jahr von den Menschen gesammelt hatte, und schenkte sie den Hexen.

Fast alle konnten es kaum erwarten, den Trauben-, Orangen- oder Tropenpunschtrank zu trinken. Sie prahlten damit, dass sie ihn besorgen würden, und erzählten es allen, nachdem sie ihren ersten und zweiten Schluck getrunken hatten. Wenn sie jemanden trafen, der ihn nicht trinken wollte, wurden sie sehr, sehr böse. Die Ausrufer der Stadt forderten alle auf, die Trinkverweigerer anzuschreien, denn es war ihre Schuld, dass sie nicht mehr so leben konnten wie vor dem Dampf.

Nachdem die Leute angefangen hatten, den Trank zu trinken, geschah etwas Seltsames. Einige von ihnen fingen sich den Trank ein, aber das lag daran, dass es sich um eine Version des Trankes handelte, die die Hexen nicht vorgesehen hatten – trotzdem war es wichtig, beide Dosen des Trankes zu trinken, denn es war besser, als sie nicht zu trinken.

Um auf Nummer sicher zu gehen, sagten die Stadtschreier, dass sie wieder Hüte tragen und hüpfen sollten – obwohl die meisten gar nicht damit aufgehört hatten, weil sie Angst davor hatten, was passieren würde, wenn sie es täten (oder noch schlimmer, dass sie für einen Anti-Hüter, Anti-Hüpfer oder Anti-Trinker gehalten werden könnten).

Noch merkwürdiger ist, dass einige der Leute, die den Trank getrunken hatten, entweder gleich danach oder kurz danach starben. Im Gegensatz zu den Menschen, die an den Dämpfen starben, waren diese Menschen oft sehr, sehr jung oder sehr, sehr gesund oder sehr, sehr fit. Die Stadtschreier haben nie über diese Todesfälle geschrien. Wenn jemand das Thema ansprach, nannten sie ihn einen Anti-Schwätzer, Anti-Hopper und Anti-Trinker.

Ein Anti-Trinker zu sein war das Schlimmste von allen, denn jeder weiß, dass man trinken muss, um zu überleben. Wenn man gegen den Trank ist, muss man auch gegen das Trinken von Wasser sein, und wir alle wissen, dass man ohne Wasser nicht leben kann.

Nicht alle, die den Zaubertrank getrunken haben, sind gestorben. Bei einigen geschahen nur merkwürdige Dinge mit ihrem Körper. Sie zitterten die ganze Zeit oder bekamen seltene Krankheiten oder bemerkten, dass Teile ihres Körpers nicht mehr funktionierten. Sie waren bettlägerig oder lahm oder auf andere Weise verletzt und konnten nicht mehr so leben wie vor oder sogar nach dem Trank. Auch die Ausrufer der Stadt erzählten niemandem von diesen Menschen.

Und dann gab es noch die Trinker, die sich völlig gesund fühlten … vorerst. Der Trank war nie länger als ein paar Monate ausprobiert worden, so dass niemand wirklich sicher war, was in den nächsten ein oder zwei Jahren oder länger passieren würde. Es war auch eine andere Art von Zaubertrank als die, die jemals zuvor getrunken worden war. Dieser Trank veränderte etwas in einem, das nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte.

Außerdem mussten die Menschen alle paar Monate eine neue Version des Trankes trinken, und der König musste weiterhin drei Viertel der Münzen des Königreichs an die Hexen geben, zumindest solange das Königreich existierte.

Alle überlebenden Trinker waren den Hexen dankbar und dankten ihnen, dass sie ihnen das Leben gerettet hatten. Stolz trugen sie ein Zeichen auf ihrem Kinn, das bedeutete, dass sie den Zaubertrank getrunken hatten. Diejenigen, die ihn zweimal getrunken hatten, bekamen zwei Zeichen.

Diejenigen, die kein Zeichen hatten, waren schuld an den Problemen des Königreichs. Sie durften nicht auf dem Markt einkaufen, nicht arbeiten, nicht in die Lehre gehen und an keinen öffentlichen Aktivitäten teilnehmen. Sie wurden beschämt und gemieden, weil sie eine Bedrohung für die Menschen im Land darstellten.

Diese Leute hatten das Gefühl, dass sie das Königreich verlassen sollten, aber sie durften ohne die doppelten Zeichen nicht reisen, und außerdem waren alle anderen Königreiche und Königinnen genauso wie das ihre. Es gab keinen Ort mehr, an dem die Menschen keine Angst vor den Dämpfen hatten und nicht verlangten, dass jeder den Zaubertrank trinken musste.

Bald beschloss der König, dass die Trinkverweigerer so gefährlich waren, dass sie in einen Kerker gesperrt werden mussten, bis sie sich bereit erklärten, den Zaubertrank zu trinken. Es stand ihnen frei, die Geschmacksrichtung zu wählen, die sie mochten. Wenn sie nicht trinken wollten, würden sie einfach im Kerker bleiben. Die Entscheidung lag ganz bei ihnen.

Ein Jahr verging, und dann noch eines. Es gab immer weniger Menschen im Königreich. Schließlich waren so wenige Menschen übrig, dass der König nicht mehr genug Münzen sammeln konnte, um die Hexen zu bezahlen. Die übrigen Königreiche und Königinnen auf der ganzen Welt befanden sich in der gleichen Lage. Sie beschlossen, sich zu einem einzigen Königreich zusammenzuschließen, um genug Münzen für den Trank zu sammeln.

Nachdem weitere acht Jahre vergangen waren, gab es nicht mehr genug Menschen auf der ganzen Welt, um die Kosten für die Hexen zu decken. Die Herrscher beschlossen, dass alles, was dem Volk gehörte, nun dem Königshaus gehörte. Die Menschen konnten weiterhin in ihren Hütten leben, aber sie besaßen nichts mehr. Sie konnten ihren Lebensunterhalt durch Arbeit verdienen – ja, sie konnten sogar bei der Herstellung des Zaubertranks eingesetzt werden!

Die Menschen brauchten nicht mehr selbst zu entscheiden, was sie im Leben tun oder werden wollten, denn die Königsherrschaft würde für sie entscheiden. Die Menschen brauchten für nichts zu bezahlen, denn alle Untertanen bekamen gleich viel von dem, was sie brauchten. Alle sahen gleich aus, verhielten sich gleich und dachten das Gleiche.

Die meisten Menschen erinnerten sich nicht mehr daran, wie es vor dem Dampf war. Einige wussten nicht einmal, dass es eine solche Zeit gab.

Den Herrschenden hingegen fehlte es nie an etwas. Genauso wenig wie ihre Freunde, die Stadtschreier. Die Hexen waren die reichsten von allen – und das zu Recht, denn sie hatten die Welt vor den tödlichen Dämpfen gerettet.

Es dauerte nicht lange, bis es keine Untertanen mehr gab. Die Herrscher, die Berater, die Ausrufer und die Hexen hatten alle Reichtümer der Welt für sich allein und lebten glücklich und zufrieden.