PM von Australien! Lockdown dauert so lange bis 70% geimpft sind – „Ich habe mich zu diesem Plan verpflichtet“! Proteste gehen weiter (Videos)

Einen Tag, nachdem Hunderte von Demonstranten verhaftet wurden, weil sie gegen die Covid-Beschränkungen verstoßen hatten, hat Premierminister Scott Morrison bekräftigt, dass Australien das Virus weiterhin mit Abriegelungen bekämpfen wird, bis die Mehrheit der Bürger vollständig geimpft ist.

„Man kann nicht ewig mit Abriegelungen leben, und irgendwann muss man einen Gang höher schalten, und das ist bei 70 % geschehen“, sagte Morrison in einem Interview mit ABC am Sonntag.

Weniger als 30 % der Australier über 16 Jahren sind derzeit vollständig geimpft, und etwas mehr als 51 % haben ihre erste Dosis erhalten, wobei die Zahlen von Bundesstaat zu Bundesstaat schwanken. Auf die Frage, ob sich die Behörden Sorgen machen, ob Australiens bevölkerungsreichster Bundesstaat in der Lage sein wird, die Marke in absehbarer Zeit zu erreichen, sagte der NSW-Gesundheitsminister Brad Hazzard am Sonntag, er hoffe, dass „wir dort eine vernünftige Impfrate erreichen können“.

Protests are underway at the Queensland-New South Wales border. It comes a day after restrictions tightened for essential workers trying to enter the Sunshine State. https://t.co/Wn8t3L9sTB #COVID19 #7NEWS pic.twitter.com/XpcVHuNik8 — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) August 22, 2021

Australien hatte zuvor eine Durchimpfungsrate von mindestens 70 % als Ziel festgelegt, bevor es von einer Strategie der schnellen Vollsperrung zu einer Milderung durch soziale Distanzierung, Masken und gezieltere Sperrungen in „Extremsituationen“ übergehen würde. Die Beschränkungen für den internationalen Reiseverkehr werden erst dann überprüft, wenn das Land eine Impfquote von 80 % erreicht hat. Von der Änderung der Vorschriften profitieren jedoch nur geimpfte Australier.

„Ich habe mich zu diesem Plan verpflichtet, und die Premierminister und Ministerpräsidenten haben sich diesem Plan angeschlossen, und zwar nicht mit mir, sondern mit dem australischen Volk“, sagte Morrison zuvor.

Lockdown Protest at NSW – QLD border – Tweed Heads / Coolangatta at 12:50 pm Sunday 22/8/21 #auspol pic.twitter.com/Y9yTeskf2g — Kangaroo Court of Australia – Shane Dowling (@Kangaroo_Court) August 22, 2021

Doch nicht alle Australier scheinen mit diesem Plan einverstanden zu sein. Am Samstag gingen Tausende von Menschen in den größten Städten des Landes auf die Straße und widersetzten sich den Abriegelungsmaßnahmen gegen das Coronavirus. Besonders chaotisch verliefen die Proteste in Melbourne, wo es zu Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und der Polizei kam. Mehr als 200 Menschen wurden verhaftet, und über 900 wurden mit Geldstrafen belegt, weil sie gegen die Beschränkungen verstoßen hatten.

Am Sonntag gingen die Demonstranten erneut auf die Straße, wobei an der Grenze zwischen Queensland und New South Wales große Menschenmengen zu sehen waren.

A plane has flown a banner over the Queensland-New South Wales border, protesting the tough border rules to get into the Sunshine State. It comes as tensions rise at rallies at Gold Coast. https://t.co/Wn8t3L9sTB #COVID19 #7NEWS pic.twitter.com/aSme1catC2 — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) August 22, 2021

Rund ein Viertel der australischen Bevölkerung unterliegt derzeit strengen Beschränkungen, die die Bewohner dazu verpflichten, zu Hause zu bleiben, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Die Behörden des Bundesstaates NSW haben vor kurzem die Covid-Sperre verlängert. Für fast die Hälfte der fünf Millionen Einwohner Sydneys gilt nun bis Mitte September eine nächtliche Ausgangssperre. Auch in Melbourne gilt eine ähnliche Anordnung.

Die Proteste gehen weiter, da Australien, das seit Beginn der Pandemie versucht hat, Covid-19 streng unter Kontrolle zu halten, drei Todesfälle und 914 Neuinfektionen meldete, was einen erneuten Anstieg der Virusfälle an einem einzigen Tag bedeutet. Insgesamt bleibt die Zahl der Covid-19-Fälle in Australien mit knapp 44 000 Fällen und 981 Todesfällen relativ niedrig.