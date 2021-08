Diese Warnung der CDC wirft die Frage auf, ob die Impfstoffe wirklich wirken

CDC warnt Baby-Boomer (geboren zwischen 1946 bis 19649) mit hohem Risiko für COVID-Komplikationen, Kreuzfahrtschiffe zu meiden

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben eine neue Warnung für Hochrisikoreisende herausgegeben, die unabhängig von ihrem Impfstatus Kreuzfahrten vermeiden sollten.

„Reisende, die ein erhöhtes Risiko einer schweren Erkrankung durch Covid-19 haben, sollten Reisen auf Kreuzfahrtschiffen, einschließlich Flusskreuzfahrten, weltweit meiden, unabhängig vom Impfstatus“, so die CDC in einer aktualisierten Anleitung vom Freitag.

Die neue Empfehlung gilt für ältere Menschen mit bestimmten Erkrankungen und schwangere Frauen. Vor der Ankündigung empfahl die Behörde nur Menschen, die nicht vollständig geimpft waren, Kreuzfahrtschiffe zu meiden. Jetzt sind es ältere Menschen mit bestimmten Erkrankungen, was die Frage aufwirft, wie wirksam Impfstoffe sind.

Vielleicht sind sie nicht so wirksam, wie alle glauben, denn die Gesundheitsbehörde hat angekündigt, dass alle anspruchsberechtigten Erwachsenen ab Freitag Auffrischungsimpfungen erhalten.

Ältere Erwachsene und Menschen jeden Alters mit bestimmten Grunderkrankungen haben ein höheres Risiko, schwer zu erkranken, wenn sie COVID-19 erhalten. Menschen mit geschwächtem Immunsystem, einschließlich Menschen, die Medikamente einnehmen, die ihr Immunsystem unterdrücken, sind möglicherweise nicht geschützt, selbst wenn sie vollständig geimpft sind, so die CDC.

Die Behörde warnte außerdem:

Das Virus, das Covid-19 verursacht, verbreitet sich leicht zwischen Menschen in engen Räumen an Bord von Schiffen, und die Wahrscheinlichkeit, sich auf Kreuzfahrtschiffen mit Covid-19 zu infizieren, ist hoch.

Die Gesundheitsbehörden sind immer noch verblüfft über die sogenannten Durchbruchsinfektionen, bei denen geimpfte Menschen erkranken.

Die Kreuzfahrtindustrie wurde durch die Virusbeschränkungen, die Abfahrten von wichtigen Häfen in den USA verhindern, schwer getroffen. Aber die Branche hat mit den vermehrten Abfahrten, die im Frühsommer begannen, als mehr Amerikaner geimpft wurden, wieder Boden gut gemacht.

Der Vorstandsvorsitzende der Carnival Corporation, Arnold Donald, sagte kürzlich, dass die Kreuzfahrtindustrie in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich in einer Flaute verharren werde.

Die Aktien der Carnival Corporation, der Royal Caribbean Cruises Ltd. und der Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. sind in diesem Sommer aufgrund des Auftretens der Delta-Variante von COVID-19 eingebrochen.

Die Babyboomer sind der wichtigste Kundenstamm der Kreuzfahrtindustrie. Wieder einmal könnte die von der Regierung geschürte Angst, nicht zu reisen, die Branche stark beeinträchtigen.

COVID trifft das Kreuzfahrtschiff Carnival und das, obwohl ALLE Besatzungsmitglieder und Passagiere geimpft sind!