Der Fahrplan enthüllt: vom Menschen zum Datenpaket – Internet der Körper und Agenda 21 als Bausteine der totalen Kontrolle

Unter Schlagworten wie „Gesundheit“, „Nachhaltigkeit“ und „Innovation“ wird derzeit eine globale Struktur errichtet, die nicht auf Freiheit, sondern auf totale Steuerung des Individuums und der Gesellschaft hinausläuft. Zwei Bausteine stechen dabei hervor: das Internet der Körper (IoB) als technologische Dimension und die Agenda 21 der Vereinten Nationen als politische und ökonomische Blaupause.

Das Internet der Körper: Wenn der Mensch zur Schnittstelle wird

Die Vordenker der 4. Industriellen Revolution betonen offen, dass es diesmal nicht nur darum geht, wie wir arbeiten oder leben – sondern wer wir sind.

Im Zentrum steht das Internet der Körper (IoB):

mRNA-basierte Eingriffe, Implantate und Chips,

vernetzte Sensoren und Wearables,

vollständige Erfassung von Vitalwerten, Genetik, psychischer Gesundheit, Konsum und Verhalten.

Das Ziel: Der Mensch wird zum Datenknoten in einem kybernetischen Netz, überwacht und gesteuert durch künstliche Intelligenz. Gesundheit dient dabei als Vorwand für eine digitale Biopolitik, die keine Privatsphäre mehr kennt. Selbst Befürworter geben zu, dass dieses Projekt „orwellschen Beigeschmack“ hat.

⚠️ Von mRNA zum Internet der Körper (IoB)



Sie nennen es die 4. Industrielle Revolution – aber was steckt dahinter?



Nicht nur unser Handeln soll verändert werden – wir selbst sollen verändert werden.



Das Ziel: mRNA, Implantate, Sensoren & Chips → verbunden im „Internet der… pic.twitter.com/ekHzVfQt7X — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

Agenda 21: Die globale Blaupause der Kontrolle

Parallel dazu gibt es die politische Seite: die Agenda 21 der Vereinten Nationen, verabschiedet 1992 von 179 Nationen. Hinter dem positiv klingenden Label „nachhaltige Entwicklung“ verbirgt sich ein Programm der Inventarisierung und Kontrolle:

Kontrolle über Land, Wasser, Mineralien, Pflanzen, Tiere, Gebäude, Produktionsmittel, Energie, Informationen – und Menschen.

Umsiedlung der Bevölkerung in konzentrierte Stadtzentren , während ländliche Gebiete entvölkert werden.

, während ländliche Gebiete entvölkert werden. Durchsetzung über öffentlich-private Partnerschaften (NGOs, Konzerne, Regierungen) – faktisch ein faschistisches Herrschaftsmodell , das die Demokratie aushebelt.

– faktisch ein , das die Demokratie aushebelt. Ziel: eine Weltregierung und die Standardisierung aller Systeme, um globale Kontrolle aus einer zentralen Stelle auszuüben.

🌍 Agenda 21 – Der Masterplan der totalen Kontrolle



Schon 1992 von 179 Nationen beschlossen.



Klingt wie „nachhaltige Entwicklung“ – ist in Wahrheit ein Inventarisierungs- & Kontrollprogramm.



Alles soll erfasst und zentral gesteuert werden: Land, Wasser, Energie, Nahrung,… pic.twitter.com/MZgGN6wLSk — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

Zwei Stränge – eine Agenda

Beide Entwicklungen sind eng verwoben:

Das IoB nimmt den Menschen selbst ins Visier: Körper, Gesundheit, Verhalten – alles wird vermessen und algorithmisch bewertet.

nimmt den Menschen selbst ins Visier: Körper, Gesundheit, Verhalten – alles wird vermessen und algorithmisch bewertet. Agenda 21 schafft die politische Infrastruktur: Globalisierung, Zentralisierung, Ausschaltung nationaler Souveränität.

Gemeinsam zeigen sie eine Zukunft, in der der Mensch nicht mehr Subjekt, sondern Objekt eines globalen Kontrollapparats ist.

Fazit: Widerstand gegen den totalitären Umbau

Was als Fortschritt verkauft wird, ist in Wahrheit ein Schritt in die digitale Gefangenschaft. Wer jetzt nicht erkennt, dass Gesundheit und Nachhaltigkeit nur Vorwände für Überwachung und Machtkonzentration sind, wird morgen in einer Welt aufwachen, in der Freiheit endgültig zur Illusion geworden ist.

Die Chance besteht noch, diesen Kurs zu stoppen – doch nur, wenn wir die Agenda beim Namen nennen und klar benennen:

Der Mensch soll transformiert werden – vom freien Individuum zum kontrollierten Datenpaket.