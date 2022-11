Der »Faktencheck«-Betrug

Am vergangenen Montag erhielt ich eine E-Mail von NewsGuard, „einer unabhängigen Organisation, die Nachrichtenagenturen auf der Grundlage von neun unpolitischen journalistischen Kriterien bewertet und prüft.“

Der Analyst bat mich, zu zwei Aussagen in meinen Kolumnen Stellung zu nehmen, in denen mir vorgeworfen wird, „falsche und nicht belegte Behauptungen zu verbreiten“.

Eine falsche und nicht belegte Behauptung ist „ein Artikel vom März 2022 mit dem Titel ‚Ukraine Hosted Illegal US Biowarfare Laboratories‘, in dem russische und chinesische Propaganda über das Vorhandensein von US-Biowaffenlabors in der Ukraine wiederholt wurde, die wiederholt von Fact-Checking-Organisationen entlarvt und von US-Regierungsvertretern widerlegt wurde.“

Die Behauptung des angeblichen „Faktenprüfers“, ich hätte eine falsche und nicht belegte Behauptung aufgestellt, ist aus zwei Gründen falsch. Zum einen hat eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Freedom of Information Act, FOIA) bei der Defense Threat Reduction Agency offizielle Dokumente der US-Regierung ergeben, aus denen hervorgeht, dass die Defense Threat Reduction Agency, eine Komponente des US-Verteidigungsministeriums, im Jahr 2018 Milzbrand-Laboraktivitäten in einem ukrainischen Biolabor finanziert hat. Aus den Unterlagen der US-Regierung geht außerdem hervor, dass das ukrainische Biolaborprogramm im Jahr 2019 mit über 11 Mio. USD finanziert wurde.

Offenbar ist es dem dämlichen „Faktenchecker“ nie in den Sinn gekommen, dass man Fakten nicht überprüfen kann, wenn man sich auf Zusicherungen eines erwiesenen Lügners wie der US-Regierung verlässt. Wie, „Faktenprüfer“, widerlegt die Regierung ihr eigenes Eingeständnis? Beachten Sie auch, dass der „Faktenprüfer“ eine Aussage der russischen Regierung für „unbelegt“ hält, eine Aussage der US-Regierung aber als „belegt“ betrachtet. Wie kann diese offensichtliche Voreingenommenheit dazu dienen, Fakten zu verifizieren?

Der zweite Grund, warum der „Faktenprüfer“ falsch liegt, zeigt, dass der „Faktenprüfer“ nicht in der Lage ist zu verstehen, dass es keine Fehlinformation oder Propaganda ist, zu berichten, was die russische Regierung in der Ukraine entdeckt haben will. Es sind korrekte Informationen, die über russische Behauptungen berichten. Wir haben es hier mit einem „Faktenprüfer“ zu tun, der glaubt oder darin geschult wurde, jeden Bericht über einen Gegenstand der Kategorie „Unzulässige Erwähnung“ als „falsche und unbelegte Behauptung“ zu betrachten, unabhängig davon, ob er vom Berichterstatter bestätigt wurde oder nicht. Mit anderen Worten: Alles ist falsch, außer offiziellen Berichten.

Meine andere „falsche und unbelegte Behauptung“ ist, dass 100.000 Stimmenspitzen auf Betrug hindeuten, eine Schlussfolgerung, die von zahlreichen Experten bestätigt wird. Der „Faktenchecker“ behauptet, dass Wahlspitzen „ganz normal sind und auf die Veröffentlichung großer Mengen von Ergebnissen auf einmal aus soliden demokratischen oder republikanischen Bezirken oder von per Post verschickten Stimmzetteln zurückzuführen sind.“ Was der „Faktenprüfer“ nicht berücksichtigt, ist die extreme Unwahrscheinlichkeit, dass 100.000 oder mehr Stimmzettel für einen einzigen Kandidaten abgegeben wurden, oder wie die Stimmen so verschickt wurden, dass alle Stimmen der Demokraten mit der gleichen Lieferung eintrafen. Vielleicht ist es statistisch möglich, dass 100.000 Stimmen in einem ununterbrochenen Strom alle für dieselbe Person eintreffen, aber die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses ist viel zu gering, um die große Zahl der Fälle zu erklären, in denen eine knappe Wahl zugunsten eines Demokraten ausgeht. Gibt es so viele Wahlbezirke, in denen kein einziger republikanischer Wähler lebt? Republikanische Wahlspitzen sind selten und scheinen dann aufzutreten, wenn der Algorithmus der Wahlmaschinen einen unglaublichen Vorsprung der Demokraten erzeugt hat und dieser verringert werden muss.

Meiner Meinung nach sind „Faktenchecker“ unintelligente Menschen ohne Integrität, die angeheuert werden, um offizielle Narrative zu unterstützen, indem sie die Wahrheit und abweichende Meinungen unterdrücken. Wer überprüft die „Faktenchecker“? Es gibt keinen Grund, einem „Faktenprüfer“ zu vertrauen. Jeder kann eine „Faktencheck“-Seite einrichten, um materielle oder ideologische Interessen vor einer Überprüfung zu schützen. Man beachte, dass „Faktenchecker“ erst auftauchten, nachdem die offiziellen Darstellungen so eklatant falsch wurden, dass sie vor einer Überprüfung geschützt werden mussten. Noch nie zuvor gab es eine Zensurindustrie, die zum Schutz der offiziellen Narrative eingesetzt wurde. Die „Faktenprüfer“ sind die wahren Feinde der Wahrheit.