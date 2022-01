Der falsche Prophet führt die Russen in die digitale Sklaverei

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Gintsburg predigt Apartheid und Zwangsimpfungen. Werden die Russen gehorchen?

Als Russlands Regionen Anfang Oktober damit begannen, in kürzester Zeit Pflichtimpfungen und QR-Codes einzuführen, wurde Alexander Gintsburg zu einer Gala des Russisch-Jüdischen Kongresses (RJC) eingeladen, wo er den Global Influence Award des RJC erhielt. Der Würdenträger des Kongresses, der den Preis überreichte, verglich den Direktor des Gamaleya-Zentrums mit einem der am meisten verehrten Propheten der abrahamitischen Religionen:

Alexander Leonidowitsch hat uns wie Moses geholfen, aus der Quarantäne herauszukommen und in die Freiheit zu gehen. Als wir mit dem Virus konfrontiert waren und in Isolation lebten, waren wir keine freien Menschen. Durch die Möglichkeit, mit Sputnik verwaltet zu werden, gab er uns einen Weg in die Freiheit.

Wenn Gintsburg Russland in die Freiheit führen will, dann hat er offenbar eine falsche Abzweigung genommen. Der leitende Wissenschaftler hinter Sputnik V hat sich offen für eine Segregation nach Impfstatus sowie für Zwangsimpfungen – auch für Kinder – ausgesprochen.

Der selbsternannte „Sexualdemokrat“ sagt, ungeimpft zu sein sei wie „mit schmutzigen Händen zu gehen“. Wie kann man also an Körper, Geist und Seele rein bleiben? Wenn Gintsburg wirklich ein moderner Moses ist, was für Gebote würde er der Welt verkünden?

Du sollst nicht über deinen Impfstatus lügen, denn Gintsburgs Impfstoff enthält spezielle „Marker“, mit denen sich feststellen lässt, ob du schwindelst.

Sputnik V wurde als Wundermittel angepriesen, das die Möglichkeit eines Krankenhausaufenthalts mit positivem PCR-Test praktisch ausschließen würde. Als klar wurde, dass dies eine leichte Übertreibung war, ging Gintsburg in die Offensive.

Laut dem Gamaleya-Direktor sind 80 Prozent der Russen, die behaupten, mit Sputnik V geimpft worden zu sein, und trotzdem in einer COVID-Station landen, Lügner, die sich illegal einen Impfpass besorgt haben.

Woher weiß Gintsburg das? Weil Sputnik V eingebaute „Marker“ hat:

Ob eine Person mit Sputnik V geimpft wurde oder nicht, lässt sich laut Gintsburg durch eine spezielle Analyse auf das Vorhandensein von Medikamentenmarkern überprüfen: „Wir sehen, dass diese Marker in 80 Prozent der Fälle fehlen.

Seine provokante Behauptung ging sofort nach hinten los. Russische Medien reagierten auf seine merkwürdige und auffallend vage Aussage mit der Frage: „Was genau meinen Sie mit Markern?“

Nach einer Woche des Schweigens gab Gintsburg eine Aktualisierung heraus: Ein spezieller Bluttest sei entwickelt worden, um das Vorhandensein des Adenovirus Ad26 zu überprüfen, das in Sputnik V zum Transport von genetischem Material zu den Zellen verwendet wird. Einige Experten haben behauptet, dieser angebliche Bluttest sei sinnlos und mache keinen Sinn.

Du sollst keine Maske brauchen, nachdem du dich mit Gintsburgs Impfstoff geimpft hast. Eigentlich ja, du sollst

In einem Interview im Oktober 2020 erklärte Gintsburg, er brauche keine Maske mehr zu tragen, weil er „vollständig geschützt und überhaupt nicht gefährlich“ sei, und fügte hinzu, dass sein durch die Impfung hervorgerufener Schutz gegen das Coronavirus „für eine lange Zeit“ anhalten werde.

Vierzehn Monate später betonte der Gamaleya-Direktor, dass geimpfte Russen eine Maske tragen müssen, um sich gegen diejenigen zu schützen, die nicht geimpft wurden. Außerdem „ermöglicht das Tragen von Masken durch die Geimpften, die Übertragung des Erregers von den Geimpften, die nicht wissen, dass sie Träger sind, auf die Ungeimpften zu verhindern“.

Gintsburg demonstriert den „Kinnriemen“ zum Schutz vor Viren

Mit anderen Worten: Masken sind angeblich notwendig, damit ungeimpfte Menschen vor geimpften Superverbreitern geschützt sind. (Gesichtswindeln sind übrigens mehr als nutzlos.)

Honor Gintsburgs andere Impfstoffe, die alle nicht auf den Markt kamen

Bevor er Sputnik V in eine Umlaufbahn mit Notgenehmigung schickte, gelang es Gintsburg wiederholt nicht, ein zugelassenes Medikament über die Grenzen Russlands hinaus zu bringen. Sein erster Versuch, einen Vektorimpfstoff gegen Adenoviren, AdeVac-Flu, zu entwickeln, endete in einem Veruntreuungsskandal, der mehrere Millionen Dollar verschlang.

Alle „früheren Impfstoffe“ Gamaleyas, die auf der offiziellen Website von Sputnik V aufgeführt sind, sind in eine Sackgasse geraten, wurden nie zur Registrierung oder formellen Zulassung eingereicht oder befinden sich noch in der klinischen Erprobung.

GamFluVac zum Beispiel, ein Grippeimpfstoff, der seit zehn Jahren entwickelt wird, ist noch nicht auf dem internationalen Markt eingeführt worden. Offenbar ist es in Russland noch nicht einmal zugelassen.

Die Cheerleader von Sputnik V haben wiederholt die falsche Behauptung aufgestellt, Gamaleya habe einen „bewährten“ Ebola-Impfstoff entwickelt und dabei dieselbe Plattform verwendet, die auch Russlands Vorzeigeimpfung COVID hervorgebracht hat. Das ist eine Lüge.

Einem russischen Medienbericht zufolge hat sich Gintsburg in allen möglichen Bereichen der biologischen Alchemie versucht. Berichten zufolge wurde er von reichen Leuten angeworben, um „Jugendelixiere – verschiedene Technologien, die die Alterung des Körpers aufhalten“ – zu entwickeln.

Es ist unklar, ob einer dieser Zaubertränke klinische Tests bestanden hat.

Du sollst nicht als Arzt praktizieren, wenn du Bedenken gegen den Impfstoff von Gintsburg hast

Im November sagte Gintsburg, dass Ärzten, die Patienten vor einer Impfung warnen, die Approbation entzogen und die Ausübung des Arztberufs untersagt werden sollte.

„Ich unterstütze diese Vorschläge voll und ganz… Die Menschen werden ruiniert, das heißt, sie werden getötet. Was ist das für ein Arzt? Warum sollte man ihn einen Arzt nennen? Weil er ein Diplom hat?“, argumentierte er.

In Russland gibt es kein VAERS, und die Gesundheitsbehörden geben keine Daten über Nebenwirkungen an die Öffentlichkeit weiter (sofern diese Statistiken überhaupt erhoben werden). Trotz der Androhung von Geld- und Haftstrafen melden sich russische Ärzte mit Berichten über schwerwiegende unerwünschte Wirkungen und sogar Todesfälle, die durch den Impfstoff verursacht wurden.

Du sollst nicht ohne Gintsburgs Impfstoff mit dem Bus fahren

Gintsburg ist auch ein eifriger Verfechter der Forderung nach digitalen „Gesundheits“-Ausweisen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel:

Du sollst nichts ohne den Gintsburg-Impfstoff tun

Jeder muss mit Gintsburgs Impfstoff geimpft werden – auch Kinder. Sein Impfstoff muss in den nationalen Impfplan aufgenommen werden, und diejenigen, die ihn verweigern, werden zu Ausgestoßenen und unfähig sein, an der Gesellschaft teilzunehmen. In einem kürzlich geführten Interview erläuterte er seine Argumentation:

Wird diese virale Situation jemals enden? Alexander Gintsburg: Ja, natürlich! Es wird ein Ende haben, wenn 70-75 Prozent der Bevölkerung unseres Landes und der ganzen Welt geimpft sind und schützende Antikörper gegen diesen Erreger haben. Dazu muss dieses Medikament natürlich in den nationalen Impfplan aufgenommen werden. Und die Impfung sollte obligatorisch sein. Und weiter: Damit sich so etwas nicht wiederholt, muss den Kindern beigebracht werden, sich unbedingt impfen zu lassen, genau wie ihre Eltern. Und dementsprechend sollten Plakate dies lehren, ebenso wie die Tatsache, dass man sich die Hände waschen, die Zähne putzen und „Hallo“ und „Auf Wiedersehen“ sagen muss.

Und warum ist das so? Alexander Gintsburg: Um in der Gesellschaft normal wahrgenommen zu werden und um ein vollwertiger Bürger der Gesellschaft zu sein, in der man lebt. Denn wenn man nicht geimpft ist, schadet man nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Angehörigen, allen Menschen in seiner Umgebung. Es ist genauso schlimm, nicht geimpft zu sein, wie zum Beispiel, entschuldigen Sie, zu spucken oder etwas anderes… Oder mit schmutzigen Händen zu laufen.

In der Zwischenzeit hat Gintsburg ein landesweites QR-Code-Regime gefordert, um sicherzustellen, dass geimpfte und ungeimpfte Russen voneinander ferngehalten werden.

Ohne Gintsburgs Impfstoff wirst du sicher sterben

Du wirst sofort sterben, wenn du dich nicht mit Gintsburgs Impfstoff impfen lässt. Vor allem, wenn du ein Kind bist:

Du sollst nicht die Auffrischungsimpfung deines Nachbarn begehren, denn jeder hat Anspruch auf eine unendliche Anzahl davon, du dumme Gans

Im April 2021 sagte Gintsburg, er glaube, dass Sputnik V unbefristete Immunität gewähren werde. Einen Monat später korrigierte der Gamaleya-Direktor seine Angaben leicht: Sputnik V würde zwei Jahre lang wirksam bleiben.

Im Juni kündigte Gintsburg dann an, dass die Russen sechs Monate nach ihrer zweiten Sputnik-Dosis eine Auffrischungsimpfung benötigen würden. Sechs Monate später empfahl der Gamaleya-Direktor, sich halbjährlich und „unendlich“ oft nachimpfen zu lassen.

Denken Sie daran, sich vor hypothetischen Varianten zu fürchten

Am 15. Juni – einen Tag bevor der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin die erste Impfpflicht in Russland ankündigte – warnte Gintsburg, dass Russlands Hauptstadt von einem gefährlichen neuen „Moskauer“ Coronavirus-Stamm bedroht sein könnte.

„Zurzeit läuft eine Studie über den Moskauer Stamm und die Wirksamkeit von Sputnik V gegen ihn. Wir glauben, dass der Impfstoff wirksam sein wird, aber wir müssen die Ergebnisse der Studie abwarten“, erklärte Gintsburg gegenüber RIA Novosti.

Eine Woche später war der Moskauer Stamm verschwunden. Das russische Staatliche Forschungszentrum für Virologie und Biotechnologie gab am 23. Juni eine kurze Erklärung ab, in der es hieß, die erschreckende Mutation sei „größtenteils ein bedingtes und hypothetisches Phänomen“.

Wie wirksam ist Sputnik V gegen hypothetische Phänomene? Neugierige wollen es wissen, aber Russlands Impfstoff Moses hat sich nicht dazu geäußert.

Du sollst dich nicht darüber aufregen, dass Gintsburg medizinische Experimente an seiner Enkelin und anderen Kindern durchführt

Gintsburg behauptet, er habe seine 14-jährige Enkelin „sofort“ geimpft, nachdem er das Medikament an sich selbst getestet hatte – etwa im April 2020.

Im September 2020 gab er in einem Interview zu, dass er „alle Regeln gebrochen“ habe, als er dem Mädchen die Spritze verabreichte, betonte aber, dass sie abgesehen von einem kurzen Fieber keine Nebenwirkungen hatte.

Schauen Sie ihm zu, wie er beschämt von der Kamera wegschaut, während er diese wirklich bizarre Behauptung aufstellt. Ist er nicht in der Lage, Augenkontakt herzustellen, weil er ein unethisches medizinisches Experiment an seiner Enkelin durchgeführt hat, oder weil er ein Lügner ist? Vielleicht beides?

Vor Selbstvertrauen strotzend, führt er nun ähnliche Experimente an Kindern in ganz Russland durch.

Bitte klatschen Sie für Gintbsurg, wenn er Auszeichnungen von Wladimir Putin erhält

Anfang November sagte Gintbsurg, die russische Regierung müsse dafür sorgen, dass eine „Linie gezogen“ werde, um zwischen „sputniked Bürgern“ und „nicht geimpften“ „scharf zu unterscheiden“.

Wenige Stunden später verlieh Präsident Wladimir Putin Gintbsurg den Alexander-Newski-Orden. Die Ehrung wurde dem versierten Wissenschaftler in Anerkennung seiner „jahrelangen engagierten Arbeit“ zuteil.

Einem netteren und engagierteren Menschen hätte das nicht passieren können.

Es wird immer offensichtlicher, dass es nichts mit der öffentlichen Gesundheit zu tun hat, wenn Russen aller Altersgruppen gezwungen werden, sich eine unbewiesene und scheinbar gefährliche genetische Spritze zu verabreichen. Tatsächlich deuten die Daten darauf hin, dass Sputnik V keine offensichtliche neutralisierende Wirkung hat – und die Dinge möglicherweise sogar verschlimmert.

Sputnik V ist – genau wie alle anderen COVID-Impfstoffe – nur ein Mittel, um jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in Russland mit einem QR-Tag zu versehen. Warum manche Leute weiterhin so tun, als ob es nicht so wäre, bleibt ein ewiges Rätsel. Vielleicht sind sie von den felsenfesten Geboten Gintsburgs fasziniert? Wahrlich, heilige Worte, nach denen man leben sollte.