Der fatale Fehler des Römischen Reiches – und Amerika könnte ihn im Iran wiederholen

von Nick Giambruno

Crassus war einer der reichsten und mächtigsten Männer Roms.

Er stieg zusammen mit Julius Caesar und Pompeius an die Spitze auf, als Teil des Ersten Triumvirats, eines informellen Drei-Männer-Bündnisses, das die römische Politik dominierte, obwohl es kein offizielles Amt war.

Crassus wollte militärischen Ruhm, der seinem Reichtum und seinem politischen Einfluss entsprach, und so führte er im Jahr 53 v. Chr. eine römische Invasion in das Partherreich an, das damals große Teile des heutigen Iran beherrschte.

Der Feldzug wurde zu einer Katastrophe, einer der schlimmsten militärischen Niederlagen Roms.

Crassus ignorierte bessere Ratschläge und drang tief in feindliches Gebiet vor.

Die römische Infanterie war im Nahkampf äußerst schlagkräftig, doch die Parther weigerten sich, unter römischen Bedingungen zu kämpfen. Sie blieben beweglich, hielten Abstand und überschütteten die Legionen mit Pfeilen, bis die Römer erschöpft waren und zusammenbrachen.

Crassus hoffte, dass dem Feind irgendwann die Pfeile ausgehen würden. Das taten sie nie.

Er bezahlte diesen Fehler mit seinem Leben. Sein Tod wurde auch deshalb berühmt, weil die Parther ihm der Legende nach geschmolzenes Gold in den Mund gossen und so sein Ende zu einer bleibenden Warnung vor Arroganz, Überdehnung und der tödlichen Neigung machten, Reichtum und Status mit strategischer Weisheit zu verwechseln.

Und doch zog Rom aus dieser Lehre keine vollständigen Konsequenzen.

Mehr als ein Jahrhundert später marschierte Kaiser Trajan gegen die Parther, eroberte Armenien und Mesopotamien und brachte die römische Macht auf ihre größte territoriale Ausdehnung. Doch Trajans Siege offenbarten dieselbe Wahrheit, die Crassus bereits blutig erfahren hatte: Die Region zu erobern war das eine, sie zu halten etwas ganz anderes.

Je tiefer Rom nach Mesopotamien vordrang, desto exponierter, kostspieliger und fragiler wurde seine Position angesichts des parthischen Widerstands.

Nach Trajans Tod gab sein Nachfolger Hadrian diese östlichen Gebietsgewinne wieder auf und zog Rom auf eine besser zu verteidigende Grenze östlich des Euphrats zurück – ein faktisches Eingeständnis, dass die dauerhafte Kontrolle über Mesopotamien die Kosten nicht wert war.

Ich bringe diese Geschichten zur Sprache, weil sie Parallelen zum heutigen Krieg im Iran aufweisen.

Heute ist Rom nicht mehr die dominierende Weltmacht. Diese Rolle haben die Vereinigten Staaten übernommen. Und nun scheinen die USA denselben Fehler zu machen wie die Römer. Statt darauf zu hoffen, dass den parthischen Pfeilen die Munition ausgeht, hofft Washington, dass den persischen ballistischen Raketen die Ressourcen ausgehen.

Die Geschichte legt nahe, dass große Mächte sich oft selbst täuschen, indem sie glauben, überlegene militärische Gewalt könne Geografie, Logistik und die Entschlossenheit eines fest verankerten Gegners überwinden. Crassus lernte das Gegenteil. Trajan erkannte, dass Erfolg auf dem Schlachtfeld nicht gleichbedeutend mit strategischem Erfolg ist. Hadrian verstand, was Staatsmänner oft als Letzte eingestehen: Manchmal besteht die klügste Entscheidung nicht darin, weiter vorzustoßen, sondern anzuerkennen, dass eine Position nicht zu vertretbaren Kosten gehalten werden kann.

Während sich der Krieg mit dem Iran noch entwickelt, glaube ich, dass eine sehr reale Möglichkeit besteht, dass die USA kurz davor stehen, dieselbe schmerzhafte Lektion zu lernen wie die Römer – und die Auswirkungen könnten enorm sein, sowohl für Investoren als auch für den Verlauf der Geschichte. Ich glaube nicht, dass wir lange warten müssen, um das herauszufinden.

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