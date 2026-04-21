

Wir glauben als Christen, dass die Menschheitsgeschichte nicht nur eine Reihe bedeutungsloser, zufälliger Ereignisse ist; vielmehr sind wir Teil einer größeren Geschichte. Also: Leben wir am Ende?

Fr. Joseph Gill

Früher war es so, dass apokalyptische Vorstellungen an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Doch eine aktuelle Studie zeigt, dass etwa ein Drittel der Amerikaner glaubt, wir lebten in den Endzeiten. Im März erklärte Putins Kreml, wir befänden uns in den letzten Tagen, während der aktuelle Krieg im Nahen Osten weiter schwelt; und Peter Thiel von Palantir hat eine Reihe von Diskussionen über den Antichristen geführt. Auch Katholiken schlagen Alarm: Fr. Chad Ripperger, der katholische Autor Mark Mallett und viele andere vernünftige und heilige Persönlichkeiten weisen darauf hin, dass sich die Weltgeschehnisse einem dramatischen Höhepunkt nähern könnten.

Leben wir in den „Endzeiten“? Das ist eine Frage, die in jedem Zeitalter gestellt wurde. Wir glauben als Christen, dass die Menschheitsgeschichte nicht nur eine Reihe bedeutungsloser, zufälliger Ereignisse ist; vielmehr sind wir Teil einer größeren Geschichte – einer, die von Gott geschrieben wird und seine Ziele erfüllt. Jede Geschichte hat einen Anfang (Schöpfung und Sündenfall), eine Mitte (die Menschwerdung Christi und das Pascha-Mysterium) und ein Ende (die triumphale Wiederkunft Christi). Also: Sind wir am Ende?

Wir befinden uns sicherlich weit nach der Mitte – etwa 2.000 Jahre danach –, was ungefähr dem historischen Abstand zwischen Abraham und Christus entspricht. Die Frage, die niemand beantworten kann, ist, wie nah wir dem Ende sind. Es könnte ein Jahr sein, fünf Jahre, hundert Jahre, tausend Jahre. Meiner persönlichen Meinung nach wird es nicht zu meinen Lebzeiten geschehen.

Doch „das Ende“ ist nicht nur ein Moment, sondern ein Prozess. In gewisser Weise könnte man den Beginn „des Endes“ bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen, mit dem Aufstieg der Renaissance – einem System, das begann, die Aufmerksamkeit von Gott abzuwenden und sie wieder auf den Menschen zu richten, indem es das Geschöpf ohne Bezug zum Schöpfer betrachtete.

Sich selbst im „Ende“ zu sehen bedeutet für mich, sich in die größere Geschichte einzuordnen. Wir sprechen über die banale und langweilige Natur unseres Alltags – und sicherlich sind unsere Leben voller banaler, langweiliger Dinge. Aber sie sind nicht unwichtig.

Vor vielen Jahren gingen meine Schwester und ich gemeinsam ins Kino, um den ersten „Herr der Ringe“-Film zu sehen. Wir fuhren nach Hause und blickten in einen strahlenden Sonnenuntergang, als sie tief seufzte und sagte: „Ach, ich wünschte, das Leben wäre so! Eine epische Reise, ein aufregendes Abenteuer!“ Ich habe dieses Zitat oft in Vorträgen verwendet, weil ich denke, dass es einen tiefen Einblick in das menschliche Herz gibt.

Menschen möchten wissen, dass ihr Leben kein zufälliger Unfall ist, dass unsere Existenz auf diesem Planeten nicht unbeachtet und unbedeutend ist. Dieses Verlangen des menschlichen Herzens wurde von Gott hineingelegt, weil wir tatsächlich eine unersetzliche Rolle in einem großen Epos spielen – dem Epos der Heilsgeschichte. Wenn man diese banalen, langweiligen Aufgaben durch diese Perspektive betrachtet, erhalten sie eine enorme Bedeutung.

Man bedenke: Wenn eine Mutter eine schmutzige Windel wechselt oder für ihre Kinder kocht, sorgt sie für die körperlichen Bedürfnisse einer unsterblichen Seele, die eines Tages die Ewigkeit entweder als ewiger Triumph der Herrlichkeit oder als ewige Tragödie des Grauens verbringen wird. Diese unsterblichen Seelen in deinem Haus werden eines Tages entweder das Reich Gottes auf Erden voranbringen oder an dessen weiterer Zerstörung teilnehmen. All die banalen Aufgaben, die wir tun, haben Auswirkungen in der Geschichte und in die Ewigkeit hinein. Wir sind Teil einer epischen Geschichte, eines Kampfes zwischen Gut und Böse, der in jeder Seele, in jedem Haus, in jeder Nation, in jedem Zeitalter ausgefochten wird.

Und deshalb finde ich es geistlich hilfreich, sich bewusst zu machen, welche Rolle wir an diesem kritischen Punkt der Geschichte spielen könnten. Eine Sache, die mir solche Überlegungen beigebracht haben, ist, wie viel von dem, worüber ich mich täglich sorge, im großen Ganzen keine Rolle spielen wird. Dieser Stau, dieser Fußgänger, diese Sorge um Geld – wird es eine Rolle spielen, wenn das Ende nahe ist? Schließlich ist, unabhängig davon, ob das Ende der Welt nahe ist, das Ende meiner eigenen Welt nahe und sicher. Apokalyptisches Denken ist im Grunde ein „Memento mori“ in großem Maßstab. Es hilft mir, mich daran zu erinnern, dass das Leben größer ist als meine kleinen Sorgen und dass ich mich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren muss – bereit zu sein, wenn Christus zu mir kommt.

Als ich Priester wurde, fiel mir besonders auf, wie sehr unsere Liturgie von der Wiederkunft Christi spricht. Mir war das nie wirklich bewusst, bis ich begann, die Messe zu feiern, aber alle eucharistischen Gebete und die Gedenkrufe – und sogar ein Großteil des Neuen Testaments – drehen sich darum, auf seine Rückkehr zu warten. Wir sind ein eschatologisches Volk, das immer auf die Vollendung aller Dinge schaut.

In gewisser Weise war Christi Tod am Kreuz eine unvollständige Erlösung – nicht, weil er etwas hinzufügen müsste, sondern weil die Sünde weiterhin zunimmt, selbst bei der gewaltigen Ausgießung der Gnade. Das Kreuz hat es uns ermöglicht, mit Gott versöhnt zu werden, wenn wir auf die Gnade reagieren – aber er hat seine volle Herrschaft über die Schöpfung noch nicht ausgeübt. Die Herrschaft gehört ihm, aber er wartet auf die Vollendung aller Dinge, um seine volle Macht und Stärke zu zeigen. Deshalb ruft die Kirche seit jeher: „Maranatha! Komm, Herr Jesus!“ Als Katholiken sehnen wir uns alle nach diesem Tag, an dem seine Erlösung vollständig sein wird, wenn „der letzte Feind, der vernichtet wird, der Tod ist“ (1 Korinther 15,26).

Während wir auf diesen endgültigen Sieg warten, ruft Christus uns dazu auf, wachsam zu sein und die Zeichen der Zeit zu beobachten. Jedes Zeitalter hat sich mit der Frage auseinandergesetzt: „Ist das Ende nahe?“ Unser Zeitalter ist da keine Ausnahme. Und so tun Propheten und weise Männer und diejenigen, die den Geist Christi haben, gut daran, diese Frage weiterhin zu prüfen.

Ich denke, dass es einige grundlegende Unterschiede zwischen unserem Zeitalter und den vergangenen gibt (Fortsetzung folgt in Teil 2), aber jeder Mensch in jedem Zeitalter ist aufgerufen, die Zeichen der Zeit klug zu deuten. Obwohl wir noch keine festen Schlussfolgerungen ziehen können, sollten wir stets im Gebet die Hinweise in der Geopolitik und die philosophischen Strömungen betrachten. Ich denke, das kann geistlich sehr hilfreich sein. Man bedenke, wie oft wir in der Schrift dazu aufgerufen werden, wachsam zu sein, aufmerksam zu sein und unsere geistlichen Augen offen zu halten – es ist ein ständiges Thema im Neuen Testament.

Anstatt uns von den Pflichten unseres Lebensstandes abzulenken, kann die Beschäftigung mit „dem Ende“ uns helfen, unsere Pflichten mit größerem Eifer zu erfüllen, im Wissen, dass, wenn wir halbherzig oder schläfrig sind, der Bräutigam zurückkehren und die törichten Jungfrauen draußen lassen wird. Wenn ich (fälschlicherweise) glaube, mein Leben sei nur voller bedeutungsloser Dinge oder dass Christi Wiederkunft so weit entfernt ist, dass ich immer Zeit habe, umzukehren und mich ihm zu nähern, dann wird er kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das gilt nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch für die Welt. Ist die Kirche bereit? Ist die Welt bereit? Wenn nicht, was müssen wir tun, um uns auf seine Wiederkunft vorzubereiten?

Kürzlich fragte mich jemand: „Dachte nicht jedes Zeitalter, es lebe in den Endzeiten? Was macht dieses Zeitalter anders als alle anderen?“ Ich dachte, das sei eine sehr gute Frage – eine, die eine Antwort verdient.

Ich denke tatsächlich, dass es grundlegende Unterschiede zwischen unserem heutigen Leben im 21. Jahrhundert und dem Leben in der Geschichte gibt. Es ist nicht einfach eine Frage von „mehr Sünde“ oder anderen Arten von Sünde; es gab schon immer Lust, Gier, Gewalt und sogar Drogen in der Geschichte. Verschiedene Kulturen waren gleichermaßen verdorben. Atheismus gibt es schon lange. Die Abwertung des menschlichen Lebens reicht bis zu Kain und Abel zurück. Es ist also nicht einfach eine Frage von „Sex, Drogen und Rock & Roll“, die unser Zeitalter definiert.

Nein, ich denke, es gibt philosophische und anthropologische Trends, die viel stärker ausgeprägt sind und diese Zeit zu einer zutiefst einzigartigen Epoche in der Menschheitsgeschichte machen. Hier sind einige der Unterschiede:

Globalisierung. Noch nie in der Menschheitsgeschichte war die Welt so klein wie heute. Ich kann innerhalb von Sekunden eine E-Mail an jemanden in Indien senden. Ein Ereignis, das in Australien stattgefunden hat, kann innerhalb von Minuten online gestellt werden, damit die ganze Welt es sieht. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte leben wir wirklich in einem globalen Dorf. Das ist wichtig, weil es bedeutet, dass sich Ideologien sehr schnell verbreiten können. Die Päpste Benedikt und Franziskus haben beide vor einer „ideologischen Kolonisierung“ gewarnt: Erstweltländer, die ihre Ideologien in Entwicklungs- und Drittländer exportieren.

Technologie und Massenmedien. Noch nie in der Menschheitsgeschichte konnten Massenmedien eine Kultur so umfassend prägen. Vom Radio über das Fernsehen bis hin zum Internet liegt die Fähigkeit, Gedanken und Seelen zu formen, in den Händen weniger Eliten. Jahrtausendelang wurden Kulturen innerhalb von Gemeinschaften weitergegeben. Heute jedoch wird Kultur durch Medienkonsum selbst definiert.

Szientismus & säkularer Humanismus. Eng verbunden mit der Technologie ist der Glaube, dass die Wissenschaft alle Probleme des Lebens lösen kann und dass wissenschaftliche Wahrheit die einzige Wahrheit ist. Der Mensch wird wie nie zuvor in der Geschichte erhöht.

Tempo des Wandels. Der Soziologe Zygmunt Bauman prägte den Begriff „Liquid Modernity“, um die rasante Geschwindigkeit des Wandels zu beschreiben. Veränderungen geschehen heute in einer Geschwindigkeit, die es früher nie gab.

Relativismus. Wahrheit wird nicht mehr als objektiv betrachtet, sondern als subjektive Erfahrung. „Lebe deine Wahrheit“ ersetzt die Idee einer universellen Wahrheit.

Säkularisierung. Zum ersten Mal in der Geschichte entsteht eine bewusst religionsfreie Kultur. Religion wird oft als überholt oder irrational angesehen.

Ausmaß der Sünde. Bestimmte Entwicklungen haben eine neue Dimension erreicht. Gewalt, Pornografie und Abtreibung haben eine Reichweite und Normalität erreicht, die es historisch so nicht gab.

Ich glaube, dass unser modernes Zeitalter tatsächlich anders ist als jedes vorherige. Wir haben die Idee Gottes aufgegeben und den Menschen an seine Stelle gesetzt.

Die Samen dafür wurden bereits vor Jahrhunderten gelegt – von der Renaissance über die Industrialisierung bis hin zum Kommunismus. Doch in den letzten 70–100 Jahren haben wir ein rasantes Wachstum und eine volle Entfaltung dieser Entwicklungen gesehen. Deshalb glaube ich, dass wir wirklich in beispiellosen Zeiten leben. Wohin das führt? Ich weiß es nicht. Aber Gott weiß es, und mein Vertrauen liegt in ihm.