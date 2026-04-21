Was niemand liest

Von ESC

Die Internationale Organisation für Normung unterhält über 250 technische Komitees, die praktisch jeden Bereich menschlichen Handelns abdecken. Von Schraubengewinden (TC 1) über die Unternehmensführung (TC 309) bis hin zu nachhaltiger Finanzierung (TC 322) – der ISO-Komitee-Katalog deckt das gesamte menschliche Leben von der Geburt bis zum Tod ab: was man isst, trinkt, atmet, trägt, baut, lernt, verdient, ausgibt, spart und hinterlässt.

Jeder Bereich hat ein entsprechendes technisches Komitee. Jedes Komitee erarbeitet Normen, und jede Norm folgt dem gleichen strukturellen Muster.

Der ISO-Beitrag dokumentierte, wie diese Architektur funktioniert: wer die Sekretariate innehat, wer die Normen verfasst, wer in welchen Ausschüssen sitzt und wie das Finanzsystem die Einhaltung der Vorschriften sicherstellt.

Im Folgenden wird diese Analyse in zwei Richtungen erweitert – rückwärts zu den intellektuellen und institutionellen Ursprüngen der Architektur und vorwärts zu ihrer Konvergenz mit künstlicher Intelligenz und programmierbarem Geld.

Die intellektuelle Infrastruktur

In dem Aufsatz über Maxwell haben wir erörtert, wie Maxwells Verlag Pergamon Press einen entscheidenden Knotenpunkt für die akademischen Disziplinen kontrollierte, der später der gesamten Governance-Architektur dienen sollte.

Die allgemeine Systemtheorie lieferte den Rahmen für die Beschreibung jedes gesteuerten Systems.

lieferte den Rahmen für die Beschreibung jedes gesteuerten Systems. Die Input-Output-Analyse lieferte die Methodik für Echtzeitmessungen.

lieferte die Methodik für Echtzeitmessungen. Die Kybernetik lieferte den Steuerungsmechanismus – die Rückkopplungsschleifen, durch die sich ein System selbst korrigiert.

lieferte den Steuerungsmechanismus – die Rückkopplungsschleifen, durch die sich ein System selbst korrigiert. Die Operations Research lieferte die Optimierungslogik.

Durch den Bericht Die Grenzen des Wachstums des Club of Rome wurde das Ziel vorgegeben: ein gesteuertes Planet, regiert von Experten, gerechtfertigt durch die Wissenschaft.

Jede dieser Disziplinen lässt sich direkt auf eine ISO-Implementierung abbilden.

Die allgemeine Systemtheorie wurde zu ISO-Normen, darunter Annex SL – die universelle Vorlage, der jede ISO-Norm für Managementsysteme folgen muss.

Die Input-Output-Analyse wurde zur Messinfrastruktur: GEOSS-Erdbeobachtung, OECD-Indikatoren, ISO 20022-Finanznachrichten.

Die Kybernetik wurde zum Plan-Do-Check-Act-Zyklus, der in jede Annex-SL-Norm eingebettet ist, sowie zu den NGFS-Klimaszenarien, die Zentralbanken zur Kalibrierung der Kapitalanforderungen nutzen.

Operations Research wurde zu den integrierten Bewertungsmodellen des IIASA, die Rohdaten der Erdbeobachtung zu politikrelevanten Szenarien verarbeiten.

Die Theorie wurde über akademische Veröffentlichungen verbreitet. Die Umsetzung wurde über technische Normen verbreitet. Die beiden Kanäle bedienen unterschiedliche Fachgemeinschaften, die die Veröffentlichungen der jeweils anderen selten lesen, weshalb die Verbindung zwischen ihnen im Wesentlichen völlig unbemerkt geblieben ist.

Die institutionelle Entwicklung

Die Architektur begann mit einer Reihe von Institutionen, die Ende der 1940er Jahre im Abstand von jeweils vier Jahren gegründet wurden und jeweils eine von drei Funktionen erfüllten: Formatierung, Messung und Steuerung.

ISO wurde 1947 gegründet, um industrielle Spezifikationen zu standardisieren – die Formatierungsfunktion .

wurde 1947 gegründet, um industrielle Spezifikationen zu standardisieren – die . Die Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC) wurde 1948 gegründet, um die Hilfe im Rahmen des Marshall-Plans zu verwalten, was standardisierte wirtschaftliche Kennzahlen in allen Empfängerländern erforderte – die Messfunktion.

(OEEC) wurde 1948 gegründet, um die Hilfe im Rahmen des Marshall-Plans zu verwalten, was in allen Empfängerländern erforderte – die Messfunktion. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) wurde 1951 gegründet und unterstellte die französische und deutsche Kohle- und Stahlproduktion einer supranationalen Hohen Behörde, die Preise festlegte, Quoten festsetzte und nicht konforme Unternehmen mit Geldstrafen belegte – die Regulierungsfunktion.

Bei der EGKS ging es nicht in erster Linie um Kohle und Stahl. Robert Schuman und Jean Monnet sagten dies ausdrücklich: Die Zusammenlegung der Produktion würde einen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland „nicht nur undenkbar, sondern materiell unmöglich“ machen. Stahl war das Mittel, die supranationale Integration das Ziel.

Monnet beschrieb diese Methode als „engrenage“ – den Getriebemechanismus –, bei dem jeder Integrationsschritt die institutionellen Voraussetzungen für den nächsten schafft. Man beginnt mit einem engen, unumstrittenen Bereich. Darum herum baut man eine supranationale Steuerung auf. Diese Steuerung soll dann den Bedarf an weiterer Integration wecken.

Dieses Muster sollte sich in den folgenden sieben Jahrzehnten auf globaler Ebene durch die ISO wiederholen: Man beginnt mit kompatiblen Schrauben, baut Managementsysteme um sie herum auf und lässt die Managementsysteme die Nachfrage nach einer Steuerung der Managementsysteme selbst erzeugen.

Die OEEC wurde 1961 zur OECD und verlagerte ihren Fokus auf die Messung aller Bereiche: BIP-Methodik, Handelsstatistiken, Bildungsbenchmarks, Governance-Indikatoren und schließlich Kennzahlen für Wohlbefinden und grünes Wachstum. Das Europäische Komitee für Normung (CEN) wurde ebenfalls 1961 gegründet und schuf eine Brücke zwischen europäischen und internationalen Normen, die durch das Wiener Abkommen fortbesteht, wonach CEN-Normen zu ISO-Normen werden und umgekehrt.

McNamara und die „Standardisieren-Messen-Finanzieren“-Logik

Im Jahr 1961 führte Robert McNamara das Planungs-, Programmierungs- und Haushaltssystem (PPBS) ein. Das bei der RAND Corporation entwickelte PPBS wandte Systemanalyse auf den größten Haushalt der Welt an. Seine fünf Elemente waren eine Programmstruktur, quantitative Daten zu Inputs und Outputs, ein Entscheidungsprozess, eine Wirksamkeitsanalyse und ein Informationssystem.

1965 schrieb Präsident Johnson das PPBS für alle Bundesbehörden vor – eine Ausweitung, gegen die sich Kennedy gewehrt hatte.

1968 wurde McNamara Präsident der Weltbank und führte das PPBS-System ein. Im folgenden Jahr führte er die „Country Programme Papers“ ein – ein standardisiertes Dokumentformat, das den gesamten Entwicklungsweg jedes kreditnehmenden Landes beschrieb: Ziele, Ressourcen, Messgrößen und Bewertungskriterien. Jedes Papier folgte derselben Vorlage, wurde jährlich überprüft und entschied darüber, ob die nächste Kredittranche freigegeben wurde. Der Mechanismus war PPBS, angewandt auf souveräne Staaten: ein standardisiertes Format, ein Messzyklus und eine von den Messwerten abhängige Finanzierung.

Bis 1979 hatte sich dies zu Strukturanpassungskrediten entwickelt. Länder, die Kapital von der Weltbank beantragten, mussten als Bedingungen für den Kredit spezifische Reformen umsetzen – Privatisierung, Handelsliberalisierung, Deregulierung, Haushaltsumstrukturierung. McNamara beschrieb dies als „eine Partnerschaft mit einem Kreditnehmer im Rahmen eines Strukturwandelprogramms über drei bis fünf Jahre, das finanzielle Unterstützung erfordert“. Die Einhaltung der Bedingungen wurde überwacht, und die Auszahlung erfolgte in Tranchen, die jeweils von nachgewiesenen Fortschritten abhängig waren.

Das kreditnehmende Land unterwarf sich einem standardisierten Reformprogramm, das an standardisierten Benchmarks gemessen wurde, wobei die Finanzierung von der Bewertung abhängig war. Die gleiche Logik, die die Waffenbeschaffung im Pentagon bestimmt hatte, bestimmte nun die Wirtschaftsstruktur der Entwicklungsländer.

Das Prinzip war auf jeder Ebene identisch: STANDARDISIEREN, was getan werden muss, MESSEN, ob es getan wurde, und die Finanzierung von der Messung abhängig machen.

Im Pentagon wurden Waffensysteme auf der Grundlage standardisierter Leistungskennzahlen finanziert. Bei der Weltbank wurden ganze Nationen auf der Grundlage standardisierter Governance-Kennzahlen finanziert. Die gleiche Logik greift nun auch bei der ISO, wo Organisationen auf der Grundlage standardisierter Managementsystem-Kennzahlen zertifiziert – und damit finanziert – werden. Und sie wird bald auch auf Transaktionsebene greifen, wo einzelne Zahlungen auf der Grundlage standardisierter Zweckcodes im Nachrichtenformat ISO 20022 abgewickelt werden.

Die Eskalation reicht von Verteidigungshaushalten über staatliche Kreditvergabe bis hin zu Organisationszertifizierung und einzelnen Transaktionen – dasselbe Prinzip, das mit zunehmend feinerer Auflösung angewendet wird.

1968: Das Jahr der Konvergenz

Das Jahr 1968 verdient besondere Beachtung. Im April wurde der Club of Rome bei einem von der OECD organisierten Treffen gegründet. Im Juni genehmigte die US-amerikanische Advanced Research Projects Agency den Plan für das ARPANET – das Kommunikationsnetzwerk, aus dem später das Internet hervorgehen sollte. Im Sommer beauftragte die ARPA BBN Technologies mit dem Bau der ersten Router. Im September berief die UNESCO in Paris die Zwischenstaatliche Konferenz über die wissenschaftlichen Grundlagen für die rationelle Nutzung und Erhaltung der Ressourcen der Biosphäre ein.

Die Biosphärenkonferenz erarbeitete zwanzig Empfehlungen, die rückblickend wie das Lastenheft für die gesamte Architektur wirken: ein internationales Forschungsprogramm, Ökosystemforschung, Forschung zur Humanökologie, Bestandsaufnahme und Überwachung von Ressourcen, methodische Koordination, Überwachung der Umweltverschmutzung, Erhaltung genetischer Ressourcen und behördenübergreifende Koordination.

Die zentrale Prämisse lautete: „Die Planung einer rationellen Nutzung und Erhaltung von Ressourcen auf jeder Organisationsebene erfordert genaue Kenntnisse über die Qualität und Verfügbarkeit der Ressourcen“ – das heißt, kompatible Daten.

In jenem Jahr wurden drei parallele Initiativen ins Leben gerufen: die Kommunikationsinfrastruktur (ARPANET, später das Internet). Die Modellierungsinfrastruktur (der Club of Rome, der 1972 das Modell „World3“ in Auftrag gab; das IIASA, das im selben Jahr gegründet wurde). Und die Infrastruktur zur Datenstandardisierung (die Forderung der Biosphärenkonferenz nach kompatibler Überwachung, aus der schließlich GEOSS, die ISO-Normen für Umweltmanagement und die strukturierten Datenfelder der ISO 20022 hervorgingen).

Alle drei waren notwendig, damit die Architektur funktionieren konnte – Modelle ohne Netzwerk können keine Daten übertragen, ein Netzwerk ohne Datenformat lässt sich nicht auswerten, und ein Datenformat ohne Modelle hat nichts, woran es sich messen lässt.

Und die IUCN – die Internationale Union für Naturschutz – verpflichtete sich bereits zwei Jahre vor der Biosphärenkonferenz auf ihrer Generalversammlung 1966 zur Teilnahme und versprach, „bei der Vorbereitung der Konferenz und der Umsetzung ihrer Ergebnisse uneingeschränkt mitzuwirken“.

1972: Das Jahr der Inbetriebnahme

War 1968 das Jahr, in dem die Gleise verlegt wurden, so war 1972 das Jahr, in dem sie in Betrieb genommen wurden – und ein viertes Gleis hinzukam. Im März veröffentlichte der Club of Rome Die Grenzen des Wachstums. Im Oktober wurde das IIASA in Laxenburg, Österreich, als explizit bilaterales amerikanisch-sowjetisches Projekt zur Systemanalyse gegründet und bot damit eine Institution, in der Wissenschaftler von beiden Seiten des Eisernen Vorhangs kompatible Modelle entwickeln konnten. Im Juni fand in Stockholm die Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen statt – der erste globale Umweltgipfel – und bis Dezember war ihr institutionelles Ergebnis, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, ins Leben gerufen worden.

Doch das Ereignis, das dieser Architektur eine globale Dimension verlieh, fand am 23. Mai statt, als Nixon im Kreml das Abkommen zwischen den USA und der UdSSR über die Zusammenarbeit im Bereich des Umweltschutzes unterzeichnete. Das Abkommen verpflichtete die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion zu gemeinsamer Umweltüberwachung, Forschung zur Vermeidung von Umweltverschmutzung, gemeinsamer Politikentwicklung – und kompatiblen Daten.

Das erklärte Ziel des Abkommens lautete: „die Schaffung einer Grundlage für die Steuerung der Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Natur“. Ein planetares Managementsystem erfordert planetare Beteiligung. Der Kalte Krieg war das Hindernis. Die Umwelt war der einzige Bereich, in dem sich beide Supermächte auf eine Zusammenarbeit einigen konnten, ohne politische Zugeständnisse zu machen – die Ethik, die die bilaterale Infrastruktur rechtfertigte.

Kompatible Umweltdaten, gemeinsame Überwachungsprogramme, geteilte Modellierungskapazitäten und gemeinsame Politikentwicklung konnten den Eisernen Vorhang überwinden, gerade weil sie als Umweltschutz und nicht als Regierungsführung dargestellt wurden.

Die Gründung des IIASA im selben Jahr war das institutionelle Ergebnis. Das IIASA stellte die Modellierungsinfrastruktur bereit, in der Wissenschaftler beider Seiten gemeinsam an der Systemanalyse arbeiteten – unter Verwendung kompatibler Datenformate, kompatibler Methoden und kompatibler Annahmen.

Die Modelle mussten interoperabel sein, und die Szenarien mussten für beide Seiten akzeptabel sein. Diese bilaterale Anforderung an die Kompatibilität ist ein Grund dafür, dass die integrierten Bewertungsmodelle des IIASA zum globalen Standard wurden, den das NGFS heute nutzt.

Bis 1974 hatte das UNEP die Überwachungsfunktion durch das Globale Umweltüberwachungssystem (GEMS) operationalisiert, das die Umweltüberwachungsaktivitäten im gesamten UN-System koordinierte. Das erklärte Ziel von GEMS war die Erfassung „der für eine rationelle Umweltbewirtschaftung erforderlichen Daten“, und sein Funktionsprinzip bestand darin, dass die aus verschiedenen Teilen des Überwachungsnetzwerks gesammelten Daten „sowohl vergleichbar als auch kompatibel“ sein mussten. Das Programm umfasste Klima, Böden, Biodiversität, sogar die öffentliche Gesundheit und die Umweltauswirkungen menschlicher Aktivitäten – der Vorläufer von GEOSS, das später die Sensordatenebene für die gesamte Architektur bereitstellen sollte.

Die vier 1968 ins Leben gerufenen Bereiche waren somit bis Ende 1972 einsatzbereit: das Kommunikationsnetzwerk (ARPANET, in Betrieb seit 1969), die Modellierungsinstitution (IIASA, Oktober 1972), das politische Mandat und die institutionelle Infrastruktur (Stockholmer Konferenz und UNEP, Juni–Dezember 1972) sowie der bilaterale Steuerungsmechanismus, der sicherstellte, dass beide Supermächte an einer kompatiblen Umweltüberwachung teilnehmen würden (Abkommen zwischen den USA und der UdSSR, Mai 1972).

Der Weg von der UN-Konferenz zum Technischen Ausschuss

Ein einheitliches Muster verbindet große UN-Konferenzen mit der Einrichtung von ISO-Technischen Ausschüssen. Der Erdgipfel von Rio 1992 brachte die Agenda 21, das Übereinkommen über die biologische Vielfalt und das Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen hervor. TC 207 (Umweltmanagement) wurde 1993 gegründet. Rio+20 im Jahr 2012 brachte ein Dokument mit zwei Themen hervor – grüne Wirtschaft und institutioneller Rahmen für nachhaltige Entwicklung; TC 322 (nachhaltige Finanzen) wurde 2018 und TC 309 (Governance von Organisationen) im Jahr 2016 gegründet.

Die SDGs wurden 2015 verabschiedet; ISO 53001 (SDG-Managementsysteme) geht 2023 in die Entwicklung. Der Kunming-Montreal-Rahmen für die biologische Vielfalt wurde 2022 vereinbart; TC 331 (biologische Vielfalt) wurde 2020 gegründet.

In der öffentlichen Darstellung werden die Konferenzen als Ursache und die Standards als Wirkung dargestellt. Die dokumentierte Abfolge verläuft jedoch oft umgekehrt. ICSU – der Internationale Rat für Wissenschaftliche Vereinigungen, heute International Science Council – organisierte 1991, noch vor Rio, seine eigene Konferenz ASCEND, die „zu“ der Agenda 21 „beigetragen“ hat.

Der eigene Strategieplan des ICSU für 2012–2017 beschrieb Rio+20 als „eine einzigartige Gelegenheit, breite Zustimmung und Unterstützung für die globale Forschungsagenda zur Nachhaltigkeit zu gewinnen“ – eine Agenda, die der ICSU bereits durch seinen eigenen „Visionierungsprozess“ definiert hatte.

Die Herausforderungen kamen zuerst. Die Konferenz war die Ratifizierungsveranstaltung.

Das BSI rief Ende 2012 – nur wenige Monate nach der Rio+20-Konferenz – den Ausschuss für das Anti-Korruptionsprojekt (PC 278) ins Leben. Der britische Bribery Act war 2010 verabschiedet worden und bildete den nationalen rechtlichen Anstoß. Die Konferenz lieferte das internationale Mandat. In ähnlicher Weise fanden von 2014 bis 2018 die Waddesdon Stranded Assets Forums statt, die die intellektuelle und institutionelle Infrastruktur für nachhaltige Finanzen aufbauten. TC 322 wurde 2018 gegründet – im Jahr des letzten Waddesdon-Forums.

Die Konferenzen sind reale Veranstaltungen, aber die konkreten Ergebnisse – die Absätze, Verpflichtungen und Mandate – werden häufig von Organisationen vorweggenommen, die sie benötigen, um die nächste Phase der Standardisierung zu rechtfertigen. Die Konferenz sorgt für die demokratische Legitimität, der technische Ausschuss für die Umsetzung, und die Personen, die die Tagesordnung der Konferenz gestaltet haben, sind oft dieselben, die den Vorsitz im Ausschuss führen.

Die Eskalationsleiter

Der Katalog der ISO-Ausschüsse zeigt eine Eskalation nicht in der Anzahl, sondern im Abstraktionsgrad.

Die frühen technischen Ausschüsse (1947–1990) standardisierten physische Objekte : Schrauben, Stahl, Gummi, Rohre.

: Schrauben, Stahl, Gummi, Rohre. In der mittleren Phase (1991–2010) wurden Managementsysteme standardisiert : Umwelt, Qualität, Energie.

: Umwelt, Qualität, Energie. In der jüngsten Phase (2011–2015) wurde das Management des Managements standardisiert : Sicherheit, Innovation, Risiko, Projekte.

: Sicherheit, Innovation, Risiko, Projekte. Ab 2016 standardisieren die Komitees die Governance selbst: warum Organisationen existieren, wie sie geführt werden müssen, was als nachhaltig gilt und wie das Finanzsystem Kapital zuweisen sollte.

TC 309 standardisiert die Governance – und durch die für 2026 geplante ISO 37011 wird diese Governance auf den Organisationszweck selbst ausgeweitet, indem definiert wird, was der Daseinszweck einer Organisation sein muss: „ein optimaler strategischer Beitrag zum langfristigen Wohlergehen aller Menschen und des Planeten“.

Das ist eine ontologische Aussage über den Sinn wirtschaftlicher Tätigkeit, ausgedrückt im Format einer Management-System-Norm, die von einer Zertifizierungsstelle geprüft und durch Kapitalallokation durchgesetzt werden kann.

Jede Sprosse der Leiter war nur möglich, weil die darunterliegende als selbstverständlich gut akzeptiert worden war. Kompatible Schrauben etablierten die ISO als legitim. Sichere Lebensmittel etablierten sie als moralisch. Qualitätsmanagement etablierte sie als Maßstab für die Arbeitsweise von Organisationen. Umweltmanagement etablierte sie als Maßstab dafür, was Organisationen berücksichtigen müssen. Nachhaltige Finanzen etablierten sie als Maßstab dafür, was finanziert wird. Und die zweckorientierte Unternehmensführung etabliert sie als Maßstab dafür, warum Organisationen überhaupt existieren – die Kehrseite der gesellschaftlichen Daseinsberechtigung.

Jede Sprosse definiert Einwände als moralisches Versagen neu.

Ganz unten macht dich der Einwand gegen kompatible Schrauben unpraktisch und vielleicht ein wenig verrückt. Ganz oben lässt der Einwand gegen „das Wohlergehen aller Menschen und des Planeten“ dich so klingen, als würdest du dich gegen das Leben selbst stellen. Das institutionelle Vertrauen, das über 79 Jahre nützlicher technischer Standardisierung aufgebaut wurde, ist das Kapital, das die Governance-Ebene finanziert.

Die Drei-Wort-Architektur

Jedes Kontrollsystem in der Architektur folgt derselben Struktur: standardisieren, messen, korrigieren. Auf jeder Ebene taucht sie unter unterschiedlichen Bezeichnungen auf – Plan-Do-Check-Act in Anhang SL, Planung-Programmierung-Budgetierung in PPBS, Ethik-Clearing-Abrechnung im Clearinghouse-Modell, Erfassen-Vergleichen-Ausführen in der Kybernetik –, aber die Dreiergruppe ist immer dieselbe.

Die ISO stellt den Standard bereit.

bereit. Die OECD, GEOSS, IIASA und die Zertifizierungskette sorgen für die Messung .

. Die BIZ, der Basler Ausschuss und die FATF sorgen für die Korrektur durch Kapitalanforderungen, finanzielle Auflagen und den Ausschluss von Rechtsordnungen.

Jede Funktion wird von einer anderen Institution wahrgenommen, und jede kann wahrheitsgemäß behaupten, nur eine einzige Aufgabe zu erfüllen – Leitlinien zu verfassen, Daten zu melden oder Risiken zu steuern. Niemand ist für den gesamten Zyklus verantwortlich, und doch läuft der Zyklus.

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung veranschaulichen dieses Muster.

Die SDGs 1 bis 15 sind fünfzehn unumstößliche ethische Forderungen – keine Armut, kein Hunger, gute Gesundheit, sauberes Wasser, Klimaschutz und so weiter. Jedes davon erzeugt seinen eigenen Standardisierungs-Mess-Korrektur-Kreislauf: standardisierte Metriken, Messinfrastruktur und an die Leistung geknüpfte finanzielle Auflagen.

SDG 16 (Frieden, Gerechtigkeit, starke Institutionen) ist die Governance-Ebene – TC 309, die alle fünfzehn Kreisläufe umspannt.

SDG 17 (Partnerschaften für die Ziele) ist die strukturelle und finanzielle Ebene – das dreisektorale Modell der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Sektor, dem privaten Sektor und der Zivilgesellschaft sowie die Finanzierungsmechanismen, die dies ermöglichen, einschließlich Blended Finance, Impact Investing und bedingter Entwicklungsfinanzierung, die derzeit in ISO 53001 kodifiziert und durch TC 322 operationalisiert werden.

Die Ethik steht immer an erster Stelle, denn ohne sie ist die Infrastruktur nicht zu rechtfertigen.

„Die Biosphäre schützen“ erzeugt Nachfrage nach Überwachungsinfrastruktur.

„Betrug verhindern“ erzeugt Nachfrage nach Transaktionsüberwachung.

„Gute Regierungsführung sicherstellen“ erzeugt Nachfrage nach Governance-Standards.

Jede Ethik ist real – Korruption ist schädlich, vielleicht ist der Klimawandel ein legitimes Risiko. Aber die Ethiken werden aus der gesamten Bandbreite menschlicher Anliegen aufgrund einer bestimmten Eigenschaft ausgewählt: Sie rechtfertigen die spezifische Infrastruktur, die das System als Nächstes benötigt. Niemand wählt „die individuelle Autonomie bewahren“ oder „institutionelle Macht begrenzen“ als treibende Ethik, denn diese erzeugen keine Infrastruktur – sie bauen sie ab.

Die Historikerin Margaret Manale hat argumentiert, dass das Problem tiefer liegt als die bloße Auswahl. In einer funktionalistischen Zivilisation – einer, die Dinge danach definiert, was sie in einem System bewirken, anstatt danach, was sie sind – übernimmt das System nicht bloß Ethiken, die zufällig nützlich sind. Es erzeugt sie.

Kompartimentierung und Zusammenführung

Dies wirft eine naheliegende Frage auf: Wie konnte eine Architektur dieser Größenordnung entstehen, ohne dass es jemand bemerkte? Die Antwort liegt in der Beziehung zwischen der allgemeinen Systemtheorie und dem Format der ISO-Normen.

Wie der Maxwell-Aufsatz dokumentierte, wurden die wissenschaftlichen Disziplinen, auf denen die Architektur basiert – allgemeine Systemtheorie, Kybernetik, Input-Output-Analyse, Operations Research – als separate akademische Fachgebiete entwickelt und verbreitet. Jede befasste sich mit einem anderen Aspekt desselben Problems: wie man komplexe Systeme beschreibt, überwacht und steuert. Doch sie wurden in unterschiedlichen Fachzeitschriften veröffentlicht, in verschiedenen Fachbereichen gelehrt und in unterschiedlichen Branchen angewendet.

Jede Disziplin lieferte eine Komponente, und die Komponenten waren kompatibel, weil sie eine gemeinsame zugrunde liegende Logik – Systeme, Rückkopplung und Steuerung – teilten, doch die Menschen, die sie entwickelten, arbeiteten in fachlichen Silos.

Die Normenarchitektur der ISO spiegelt diese Aufteilung auf institutioneller Ebene wider. Jedes technische Komitee arbeitet in seinem eigenen Fachgebiet. TC 207 erarbeitet Umweltnormen, TC 68 Normen für den Finanznachrichtenaustausch, TC 309 Normen zur Unternehmensführung, TC 322 Normen zur nachhaltigen Finanzierung und TC 331 Normen zur biologischen Vielfalt. Jedes Komitee besteht aus Fachleuten, die sich auf ihre jeweiligen Arbeitsergebnisse konzentrieren.

Der Umweltwissenschaftler im TC 207 befasst sich nicht mit den Zahlungsnachrichtenformaten des TC 68, und der Finanzdienstleistungsexperte im TC 68 liest nicht die Governance-Grundsätze des TC 309. Jedes Komitee erstellt seinen eigenen Baustein, und die Bausteine sind kompatibel, da sie dieselbe strukturelle Vorlage verwenden, aber die Personen, die sie entwickeln, arbeiten innerhalb ihres jeweiligen Fachgebiets.

Das Ergebnis ist, dass die gesamte Architektur aus Komponenten zusammengesetzt werden kann, die jeweils unabhängig voneinander von Fachleuten entwickelt wurden, die nur ihren eigenen Teil verstanden haben. Der Standard für Finanznachrichten von Zahlungsingenieuren, die Interoperabilitätsprobleme lösen, der Governance-Standard von Governance-Experten, die Lücken in der Rechenschaftspflicht schließen, und das Rahmenwerk für nachhaltige Finanzen von Finanzexperten, die Externalitäten bewerten. Jedes ist eine gültige Antwort auf ein Problem innerhalb eines bestimmten Fachgebiets, und jeder beteiligte Fachmann kann zu Recht sagen, dass er in seinem Fachgebiet nützliche Arbeit leistet.

Aber die Komponenten sind kompatibel. Sie basieren auf derselben Vorlage, verweisen über formale Verknüpfungen aufeinander und fließen in dasselbe Finanzsystem ein. Wenn sie zusammengesetzt werden – wenn Umweltüberwachungsdaten in integrierte Bewertungsmodelle einfließen, die Szenarien generieren, die Kapitalanforderungen festlegen, die als ISO-Standards formatiert sind, die von KI ausgewertet werden, die bestimmt, ob eine ISO-20022-Transaktion abgewickelt wird – entsteht ein geschlossenes System, das keiner der einzelnen Mitwirkenden entworfen hat und das nur wenige, wenn überhaupt jemand, in seiner Gesamtheit überblicken kann.

Ein System, das aus kompatiblen Komponenten aufgebaut ist, erfordert von seinen Entwicklern kein Verständnis der fertigen Gesamtheit. Es ist jedoch wichtig, dies von gewöhnlicher emergenter Komplexität zu unterscheiden, bei der unabhängig voneinander entwickelte Teile zufällig unbeabsichtigte Wechselwirkungen hervorrufen. In der ISO-Architektur wird die Kompatibilität durch die gemeinsame strukturelle Vorlage von vornherein gewährleistet. Annex SL schreibt vor, dass jeder Management-System-Standard derselben Klauselstruktur folgt, dieselbe Terminologie verwendet und denselben Plan-Do-Check-Act-Zyklus implementiert. Die Komponenten fügen sich zusammen, weil die Vorlage dies vorschreibt, und die Personen, die die Komponenten erstellen, mussten die Gesamtstruktur nicht beabsichtigen, da die Vorlage dies sicherstellte.

Die fertige Gesamtstruktur ist ein System, in dem eine ETHIK, die kein Wahlvolk gewählt hat, in einen STANDARD übersetzt wird, den kein Parlament verfasst hat, GEMESSEN durch Instrumente, die kein Bürger überprüfen kann, BEWERTET durch KI, die kein Wähler kontrolliert, und DURCHSETZT durch Geld, das nur fließt, wenn die Bewertung positiv ausfällt.

Jede einzelne Stufe dieses Prozesses ist banal, technisch und – wenn man sie isoliert betrachtet – unbedenklich. Das System, das sie bilden, ist es nicht.

Der geschlossene Regelkreis

Ein kybernetisches Steuerungssystem setzt voraus, dass alle Eingaben innerhalb der Fähigkeit des Systems liegen, diese zu erfassen, zu bewerten und darauf zu reagieren. Jede Eingabe, die das System nicht verarbeiten kann, stellt eine Störung dar, die es nicht korrigieren kann, und die Architektur bewegt sich daher in Richtung eines geschlossenen Regelkreises – der B Beseitigung aller unkontrollierten EingabenB .

Dies geschieht durch B EingabebeschränkungenB :

B ISO 20022 schränkt finanzielle Eingaben ein B : Nur strukturierte, zweckcodierte Transaktionen gelangen in das System.

B : Nur strukturierte, zweckcodierte Transaktionen gelangen in das System. Digitale Identität (TC 307) schränkt Identitäts-Eingaben ein : Nur authentifizierte Akteure nehmen teil.

: Nur authentifizierte Akteure nehmen teil. TC 309 schränkt organisatorische Eingaben ein : Nur regulierte Organisationen sind zertifizierbar.

: Nur regulierte Organisationen sind zertifizierbar. TC 322 schränkt Kapitaleingaben ein : Nur konforme Aktivitäten sind finanzierbar.

: Nur konforme Aktivitäten sind finanzierbar. FATF schränkt jurisdiktionelle Eingaben ein : Nur konforme Nationen haben Zugang zum System.

: Nur konforme Nationen haben Zugang zum System. ISO 42001 schränkt bewertende Eingaben ein : Nur regulierte KI führt die Clearing-Funktion aus.

: Nur regulierte KI führt die Clearing-Funktion aus. NGFS-Szenarien schränken zeitliche Eingaben ein: Nur modellierte Zukunftsszenarien sind planbar, finanzierbar und somit erreichbar.

Die Ausgabe des Systems fließt als Eingabe zurück. GEOSS beobachtet die Erde, IIASA verarbeitet die Beobachtungen zu Modellen, das NGFS generiert Szenarien, ISO formatiert die Standards, KI bewertet die Konformität, programmierbares Geld setzt die Bewertung durch, und das Ergebnis verändert die Erde – was GEOSS dann erneut beobachtet, wodurch der Kreislauf geschlossen wird.

B BargeldB – das keinen Zweckcode, keine Parteienkennung und keine strukturierten Daten enthält – B ist der wichtigste verbleibende unkontrollierte InputB . Seine Abschaffung ist eine strukturelle Anforderung der Architektur, nicht nur eine politische Präferenz.

Die KI-Ebene

ISO 42001 standardisiert die Steuerung von KI – genauer gesagt, der KI, die alles andere steuern wird. Die KI bewertet Transaktionen anhand von ISO-Standards unter Verwendung strukturierter Daten nach ISO 20022 und gibt eine Entscheidung aus – freigeben, sperren oder kennzeichnen –, die von programmierbarem Geld automatisch ausgeführt wird.

Die KI fungiert als Clearing-Funktion: die Bewertungsschicht zwischen dem Standard und der Abwicklung. Sie liest den Zweckcode und vergleicht ihn mit den Kriterien für nachhaltige Finanzen von TC 322, den Governance-Anforderungen von TC 309, den Umweltgrenzwerten von TC 207, den Kapitalvorschriften von Basel und den Compliance-Bedingungen der FATF. Die Bewertung erfolgt in Millisekunden, die Abwicklung erfolgt automatisch, und es ist kein Mensch in den Prozess eingebunden.

Dies geht bereits über das Prototypenstadium hinaus.

Der BIS Innovation Hub hat funktionsfähige Demonstrationen für jede Komponente erstellt. Projekt Keystone wandelt ISO-20022-Zweckcodes in Dashboards zur wirtschaftlichen Überwachung um. Projekt Aurora trainiert Modelle des maschinellen Lernens anhand von Zahlungsdaten zur Betrugserkennung. Projekt Mandala automatisiert Compliance-Prüfungen innerhalb des Zahlungsablaufs. Und Projekt Rosalind demonstriert die bedingte Abwicklung durch eine Drei-Parteien-Sperre – den Absender, den Empfänger und die API-Schicht, die die Transaktion bewertet, bevor die Gelder freigegeben werden.

Die API-Schicht liest jedes strukturierte Feld in der ISO-20022-Nachricht und entscheidet, ob die Transaktion durchgeführt werden darf.

Trumps Genesis-Mission, die im November 2025 angekündigt wurde, weist das Energieministerium an, das zu schaffen, was in der Durchführungsverordnung als „geschlossene KI-Experimentierplattform“ bezeichnet wird – ein kybernetischer Begriff, der unverhüllt verwendet wird.

Die Plattform verbindet nationale Forschungslabore, Supercomputer und Datenrepositorien der Bundesregierung mit KI-Unternehmen des privaten Sektors, darunter Microsoft, OpenAI, Google und Nvidia. Sie wird als das „Manhattan-Projekt“ dieser Generation dargestellt.

Der Standard sagt der KI, was sie bewerten soll. Die KI bewertet. Das Geld handelt entsprechend der Bewertung. Standardisieren, messen, korrigieren – und das mit Rechengeschwindigkeit, auf Transaktionsebene, im gesamten Finanzsystem.

Die Frage der Demokratie

ISO 53001, die 2026 in Kraft treten soll, wird das Management der Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung standardisieren. Sie wird gemeinsam von der ISO und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen entwickelt und erfordert eine Partnerschaft verschiedener Interessengruppen – das dreisektorale Modell der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Sektor, der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft – als Methodik zur Erreichung der Ziele.

In diesem Modell ist die gewählte Regierung nur einer von drei Partnern. Die Nichtregierungsorganisation – nicht gewählt, selbsternannt, ihren Mitgliedern gegenüber rechenschaftspflichtig statt den Bürgern – verkörpert die Ethik und vertritt „das Gemeinwohl“. Das Unternehmen stellt Kapital und die Umsetzung bereit. Der Standard legt die Methodik fest, die Zertifizierungsstelle prüft die Einhaltung, und die Finanzierung ist an die Zertifizierung geknüpft.

Der demokratische Einfluss der Bürger wird in jeder Phase verwässert. Die Ziele wurden von den Vereinten Nationen festgelegt, nicht von den nationalen Parlamenten. Die Standards werden von Fachausschüssen verfasst, nicht von gewählten Vertretern. Die Umsetzungsmethodik erfordert eine Partnerschaft mit Akteuren, die kein demokratisches Mandat besitzen. Die Zertifizierung wird von privaten Unternehmen durchgeführt, und die finanziellen Auflagen werden von Basel und dem NGFS festgelegt, die beide bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich angesiedelt sind.

Die Wahlen finden immer noch statt, das Parlament tagt immer noch, und die Regierung regiert angeblich immer noch. Aber die Entscheidungen darüber, was als nachhaltig gilt, was als „gute Regierungsführung“ gilt, was finanziert wird und was auf der Strecke bleibt, was man mit seinem Geld kaufen kann und unter welchen Bedingungen – diese werden in den Sitzungssälen der ISO-Ausschüsse getroffen, nicht in den Legislativkammern. Und die Sitzungssäle der ISO-Ausschüsse sind auf einer Website aufgelistet, die niemand besucht, und sie produzieren Dokumente, die niemand liest, nach einem Verfahren, das niemand überwacht.

Die gesamte Architektur der planetarischen Regierungsführung ist veröffentlicht, öffentlich und frei zugänglich. Die Zusammensetzung der Ausschüsse ist aufgeführt, die Partnerorganisationen sind benannt, die Standards sind beschrieben und die Arbeitsprogramme sind dokumentiert. Nichts ist geheim, verschlüsselt oder aus der öffentlichen Bibliothek entfernt.

Aber sie istverborgen – hinter einer in Kompartimente unterteilten Komplexität und purer Langeweile.

Das Ziel ist ein nahezu vollautomatisiertes planetares Managementsystem – was Buckminster Fuller als Spaceship Earth bezeichnete –, in dem die Ethik das Ziel vorgibt, der Standard es kodiert, die Sensoren Abweichungen messen und programmierbares Geld diese korrigiert, ohne dass in irgendeiner Phase eine menschliche Entscheidung erforderlich ist. Der ISO-Ausschusskatalog ist dessen Bedienungsanleitung.

Wenn dieses System wirklich dem Gemeinwohl dient, gibt es keinen Grund, es zu verbergen. Eine Regierungsarchitektur, die den Regierten zugutekommt, sollte deren Kontrolle begrüßen. Die Tatsache, dass die Architektur darauf angewiesen ist, nicht als ganzheitliches System verstanden zu werden – dass ihr Fortbestand eher auf Abschottung und Langeweile als auf Transparenz und Zustimmung beruht – ist selbst der stärkste Beweis dafür, dass sie nicht dem öffentlichen Interesse dient.

Die Ethik wird von Organisationen vorgegeben, die von keiner Wählerschaft gewählt wurden. Der Standard wird in Ausschussräumen festgelegt, die von keinem Bürger überwacht werden. Die Messung erfolgt durch Sensoren und Prüfer, die von keinem Parlament ernannt wurden. Und die Korrektur wird durch Kapital erzwungen, das nur fließt, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.

Standardisieren, messen, korrigieren – von kompatiblen Schrauben über die europäische Integration bis hin zu bedingtem Geld, in neunundsiebzig Jahren unumstrittener Schritte, die alle vorgaben, einem „gemeinsamen Wohl“ zu dienen, von dem niemand jemals informiert wurde, dass es letztendlich dazu dienen würde, die Gesellschaft ohne Ihren demokratischen Beitrag adaptiv zu antizipieren und zu kontrollieren.

Quellen: