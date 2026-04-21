Michael Hudson: Den globalen Finanzwinter hinauszögern – aber wie lange noch?

Von amarynth

Dieser Artikel wurde erstmals von The Democracy Collaborative unter democracycollaborative.org veröffentlicht

Mit der Ankündigung, dass „heute Nacht eine ganze Zivilisation untergehen wird“, drohte Donald Trump am 7. April 2026, „jede Brücke im Iran“ und „jedes Kraftwerk … in Flammen aufgehen und explodieren zu lassen, sodass sie nie wieder genutzt werden können“. Seine Absicht, weiterhin Kriegsverbrechen zu begehen, treibt die Welt in einen Finanzwinter, der ebenso verheerend ist wie die Weltwirtschaftskrise. Die iranische Antwort vom 8. April durchschaute seinen Bluff und legte die Bedingungen für die Beendigung des Konflikts und die Öffnung der Straße von Hormus fest. Die Öl importierenden Länder müssen die USA und Israel zur Einhaltung dieser Bedingungen zwingen, um eine Wirtschaftskrise zu vermeiden.

Wir erleben die wirtschaftliche Version dessen, was in den 1960er Jahren als „Mutually Assured Destruction“ (MAD) bezeichnet wurde.1 Der Begriff bezog sich auf das militärische Patt, das den globalen Nuklearwinter verhinderte, der eingetreten wäre, hätten die führenden Weltmächte Atomwaffen gegeneinander eingesetzt. Der Besitz von Atombomben sowohl durch die Vereinigten Staaten als auch durch die Sowjetunion stellte sicher, dass sie sich nicht gegenseitig angreifen würden, solange das Wettrüsten die nukleare Parität aufrechterhielt. Das daraus resultierende Gleichgewicht des Schreckens machte den Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion relativ friedlich, was die Auseinandersetzungen zwischen den am schwersten bewaffneten Gegnern der Welt betraf. Ihre gegenseitige Zurückhaltung ermöglichte es Amerika, seine Kriege in Südostasien und Lateinamerika zu führen, ohne eine weltweite Feuersbrunst zu riskieren.

Die heutige Welt ist von einer eher wirtschaftlichen Form des globalen Zusammenbruchs bedroht. Der Iran verteidigt sich gegen die Aussicht auf einen militärischen Angriff der USA und Israels, indem er damit droht, den Öl- und Gashandel der OPEC zu zerstören, sollte sein Überleben als souveräner Staat gefährdet sein.

„Diese Drohung stellt die Welt vor eine schicksalhafte Entscheidung: Entweder werden die Länder eine tiefe Depression erleiden, wenn Trump seine Drohung wahrmacht, den Iran zu zerstören und dessen Öl zu beschlagnahmen – in diesem Fall würde die Vergeltungsmaßnahme des Iran den Energiehandel der OPEC zerstören, von dem viele Länder abhängig geworden sind –, oder sie müssen aktiv handeln, um den US-Angriff zu verhindern.“

In den 1960er Jahren war klar, dass ein Atomangriff durch eine der Großmächte für diese selbst im sinngemäßsten Sinne nicht überlebbar wäre. Doch die heutige wirtschaftliche Version der MAD kennt keine solche Zurückhaltung gegenüber Amerikas verzweifelten Versuchen, den Verlust seiner Wirtschaftsmacht umzukehren, der ihm nur noch wenige wichtige Hebel zur Ausübung von Kontrolle über andere Länder gelassen hat. Sein wichtigstes Druckmittel ist die Fähigkeit, Ländern mit wirtschaftlichem und finanziellem Chaos zu drohen, indem es den US-Markt für ihre Exporte sperrt und ihnen den Zugang zu Öl und Gas aus Russland, dem Iran und (bis vor kurzem) Venezuela verwehrt, um sie zur Abhängigkeit von seinen eigenen Energievorräten und dem von ihm kontrollierten Öl der arabischen OPEC zu zwingen.

Diese Drohung mit Handelsstörungen hat am besten gegen Amerikas engste Verbündete gewirkt. Präsident Trumps „Liberation Day“-Zölle vom 2. April 2025 verhängten exorbitante Abgaben, deren Lockerung Trump unter der Bedingung anbot, dass andere Länder „Giveback“-Vereinbarungen unterzeichnen, in deren Rahmen sie sich bereit erklären, Handels- und Finanzsanktionen gegen Amerikas benannte Feinde, angeführt von Russland und dem Iran, zu verhängen und ihre Öleinkäufe auf die Vereinigten Staaten zu verlagern.

Dies ist nicht das erste Mal, dass US-Strategen die Regeln der internationalen Beziehungen gebrochen haben, die Amerika selbst 1945 aufgestellt hatte, um die Wirtschaftsordnung der Nachkriegszeit zu gestalten. Mit einer Kontrolle über 75 % des weltweiten Währungsgolds diktierte es kreditgeberorientierte Regeln der internationalen Finanzen sowie Regeln des Freihandels als Mittel, um die imperialen Präferenzhandelsbeschränkungen Großbritanniens aufzubrechen. Diese Regeln hinderten andere Länder daran, protektionistische Maßnahmen zum Schutz ihrer Landwirtschaft und Industrie zu ergreifen, wie es die USA selbst taten. Die Vereinigten Staaten schufen zudem eine globale militärische Präsenz und versprachen, die Welt vor dem Schreckgespenst eines sowjetischen Militärangriffs zu schützen und zu verhindern, dass Länder strenge staatliche Kontrollen oder sozialistische Maßnahmen ergriffen, die eine Alternative zum von den USA gestützten System der internationalen Finanzen, des Handels und privater Investitionen darstellen würden.

Doch nun, da die Vereinigten Staaten deindustrialisiert und hoch verschuldet sind, haben sie diese Regeln, die ihnen vor achtzig Jahren dienten, aufgegeben und sogar umgekehrt. Was US-Beamte als nationale Sicherheitsstrategie bezeichnen, ist die Frage, wie Amerikas Kontrolle über andere Länder wiederhergestellt und aufrechterhalten werden kann, indem das dollarzentrierte Finanzsystem und der Außenhandel als Waffen eingesetzt werden. Und anstatt andere Länder und deren wirtschaftliche Souveränität zu schützen, ist der Versuch, die eigene Dominanz auf destruktive und militärische Weise durchzusetzen, zu einer Bedrohung für die Sicherheit der ganzen Welt geworden. Und im Gegensatz zu dem Machtgleichgewicht, das die gegenseitig garantierte Zerstörung (MAD) geschaffen hatte, haben die meisten anderen Länder keine symmetrische Gegenmaßnahme gegen die US-Schikanen ergriffen, indem sie sich von der Instrumentalisierung des Handels und der Finanzbeziehungen durch die USA isoliert hätten.

In der gegenwärtigen Krise bestand die Hauptverteidigung des Iran gegen den Angriff der USA darin, den OPEC-Öl- und Gasfluss durch die Straße von Hormus zu blockieren und sogar damit zu drohen, die OPEC-Produktion direkt zu zerstören. Diese Maßnahmen haben die Öl importierenden Länder der Welt vor eine Krise ihrer Volkswirtschaften gestellt, sollten sie nicht handeln, um der Bedrohung der Souveränität des Iran durch die USA entgegenzuwirken, die in der Tat ihre eigene wirtschaftliche und finanzielle Souveränität bedroht.

Amerikas Versuche, seine Fähigkeit zur Instrumentalisierung des weltweiten Ölhandels zu bewahren

Schon vor Trumps Zöllen hatten US-Strategen die Drohung genutzt, durch die Instrumentalisierung ihrer Kontrolle über den internationalen Ölhandel wirtschaftliches Chaos auszulösen. Durch die Verhängung von Handelssanktionen gegen iranische, russische und venezolanische Ölproduzenten waren die Vereinigten Staaten in der Lage, Ländern, die sich ihrer Diplomatie unterwarfen, den Zugang zu dem Öl und Gas zu verwehren, das sie benötigten, um ihre Fabriken anzutreiben, ihre Häuser und Büros zu heizen und zu beleuchten, ihre Transportmittel zu betreiben und Düngemittel herzustellen, um ihre landwirtschaftliche Produktivität zu steigern. Öl wurde zum wichtigsten Handelsengpass der Welt.

Ein früher Schritt zur Durchsetzung dieser Kontrolle war der Sturz des iranischen Premierministers Mohammed Mossadegh durch die US-CIA und den britischen MI6 im Jahr 1953, um zu verhindern, dass das Land die Kontrolle über sein Öl zurückerlangte. Er wurde durch eine brutale Militärdiktatur unter dem Schah ersetzt, der die Kontrolle der USA über den Iran und dessen Öl sicherte. Nachdem die schiitische Religionsführung den erfolgreichen Kampf zum Sturz des Schahs angeführt hatte (Moscheen waren einer der wenigen Orte, an denen öffentliche Versammlungen nicht verhindert werden konnten), verhängten die Vereinigten Staaten 1979 verheerende Handels- und Finanzsanktionen gegen den Iran.

Ähnliche Sanktionen wurden verhängt, um Venezuela zu isolieren und zu schwächen, nachdem dessen gewählte Führer versucht hatten, die Kontrolle über das Öl ihres Landes zu erlangen. Und im Februar 2022 verhängten die Vereinigten Staaten Handelssanktionen gegen Russlands Öl- und Gasexporte nach Westeuropa und zerstörten im September 2022 den größten Teil der Nord-Stream-Pipeline. Diese Angriffe ermöglichten es Amerika, die ehemaligen Kunden Russlands und Venezuelas dazu zu zwingen, auf US-Öl- und Erdgasexporte zu deutlich höheren Preisen angewiesen zu sein, was die deutsche und andere europäische Industrie sowie Chemieunternehmen lahmlegte.

Da russisches Öl durch Sanktionen isoliert war und Amerika am 3. Januar 2026 durch die Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro und seiner Frau einen schnellen militärischen Sieg über Venezuela errang, war die einzige bedeutende Ölquelle, die noch direkter unter US-Kontrolle gebracht werden musste, der Nahe Osten (der fortan besser als Westasien bezeichnet wird). Die arabischen OPEC-Länder machen etwa 20 % der weltweiten Ölproduktion, 30 % des Ölhandels und 40 % des Erdgashandels aus, sowie ein Drittel des Düngemittelhandels und die Hälfte des Seehandels mit Schwefel (der für die Herstellung von Schwefelsäure zur Gewinnung von Erzen im Bergbau benötigt wird).

Im Jahr 2003 legte General Wesley Clark die Pläne der USA dar, durch die Eroberung von sieben Ländern innerhalb von fünf Jahren in ganz Westasien Marionetten-Oligarchien zu installieren, beginnend mit den Öl produzierenden Ländern Irak, Syrien und Libyen und schließlich gipfelnd im Iran. Die Absicht bestand darin, deren Öl zu kontrollieren und es in die Hände von US-Unternehmen zu legen. Die Volkswirtschaften und Gesellschaften des Irak und Libyens wurden durch die militärische Intervention der USA und deren Stellvertreterarmee aus sunnitisch-wahhabitischen Al-Qaida-Terroristen zerstört, denen freie Hand gelassen wurde, ihren Religionskrieg gegen nicht-sunnitische Bevölkerungsgruppen zu führen, solange sie sich der US-Kontrolle über den Ölhandel unterwarfen. Auch Syrien wurde zerstört und von einer solchen US-Stellvertreterarmee übernommen.

Dieser neokonservative Plan zur Kontrolle Westasiens und seiner Ölvorkommen ist die Strategie, die Donald Trumps Angriff auf den Iran geleitet hat. Auf seine Versuche eines Regimewechsels durch die Bombardierung ziviler Einrichtungen im Juni 2025 und die Anstiftung zu innerer Gewalt durch von den USA organisierte Demonstranten im Januar 2026 folgten seine barbarischen Verstöße gegen das internationale Kriegsrecht und in der Tat gegen zivilisierte Werte im Zeitraum Februar bis April 2026. Offensichtlich wurde ihm gesagt, dass seine Welle persönlicher Attentate auf iranische Führer und die Bombardierung von Schulen und anderen zivilen Zielen die Bevölkerung terrorisieren und sie empfänglich für US-Maßnahmen machen würde, die schiitische Führung durch ein unter US-Kontrolle stehendes Marionettenregime zu ersetzen. Doch der Effekt war genau das Gegenteil (wie es immer in Nationen der Fall ist, deren Souveränität angegriffen wird) und verstärkte die Abscheu der Bevölkerung gegenüber Amerika – ein Gefühl, das von den meisten Menschen weltweit geteilt wird.

Trump hoffte, die neuen iranischen Führer persönlich ernennen zu können, die das Land dabei leiten sollten, seine Ölförderung an US-Unternehmen abzugeben und zu einem US-Satellitenstaat nach dem Vorbild Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate zu werden. Die iranische Wirtschaft sollte eng mit der der Vereinigten Staaten verflochten sein, wobei die Exporteinnahmen und die Währungsreserven in Form von US-Staatsanleihen und US-Unternehmensanleihen gehalten werden sollten.

Irans Verteidigung gegen US-Pläne, sein Öl zu beschlagnahmen und eine Marionettenregierung zu installieren

Der Iran hat zwei Jahrzehnte damit verbracht, eine militärische Verteidigung gegen dieses amerikanische Szenario vorzubereiten. Der Iran hat seine Strategie offen verkündet und seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Raketenangriffe auf US-Militärstützpunkte in ganz Westasien zu führen, die die US-Luftabwehr nicht abschießen konnte, obwohl der Iran höflich im Voraus angekündigt hatte, wo genau er zuschlagen würde, und den US-Streitkräften Zeit gab, die vorgesehenen Ziele zu evakuieren. Der Iran hat zudem eine ebenso wirksame Fähigkeit unter Beweis gestellt, israelische Ziele nach Belieben zu treffen, indem er den vermeintlichen „Iron Dome“ mit einer Raketentechnologie durchbrach, die derjenigen sowohl der Vereinigten Staaten als auch Israels deutlich voraus ist.

Die eigene Luftabwehr des Iran ist begrenzt, und er hat stets die Fähigkeit des enormen amerikanischen Arsenals an Raketen, Artillerie und Flugzeugen anerkannt, ihm verheerenden Schaden zuzufügen. Seine Verteidigungsstrategie ist asymmetrisch und überträgt die Logik der gegenseitigen atomaren Pattsituation auf den Bereich des Handels. Er hat der Welt angekündigt, dass er, sollte ein tödlicher Angriff die Existenz seiner Regierung, seiner Energieversorger und anderer Infrastruktur bedrohen, in der Lage ist, anderen Ländern wirtschaftliches Chaos zuzufügen, indem er die Öl- und Gasförderung sowie den Zugang zum Seeverkehr seiner benachbarten arabischen Monarchien zerstört.

Sowohl die Vereinigten Staaten als auch der Iran haben den weltweiten Ölhandel zu einer Waffe gemacht. So wie die US-Diplomatie damit droht, Ländern, die sich ihren Handelssanktionen und anderen außenpolitischen Diktaten nicht unterwerfen, wirtschaftliches Chaos zuzufügen, strebt der Iran eine ähnliche Macht durch seine Kontrolle über den Ölhandel durch die Straße von Hormus an. Diese Strategie stellt die Welt vor eine neue Entscheidung. Die meisten Länder werden unter einer anhaltenden wirtschaftlichen Depression leiden, wenn sie nicht in der Lage sind, die USA daran zu hindern, den Iran anzugreifen und ihn zu zwingen, auf die gegenseitig garantierte Zerstörung der Öl-, Gas-, Helium- und anderer Exporte der Region zurückzugreifen. Oder die Länder können Wohlstand erlangen und Handelsunterbrechungen vermeiden, indem sie gemeinsam handeln, um die US-Angriffe zu blockieren und die von den USA geförderten Wirtschaftssanktionen abzulehnen.

Im Gegensatz zur gegenseitigen atomaren Vernichtung zielt die strategische Drohung des Iran, eine weltweite Depression auszulösen, nicht auf seine Angreifer aus den USA und Israel ab, denn wie Trump prahlt, sind die Vereinigten Staaten in Bezug auf Öl und Gas weitgehend autark und werden zu einem bedeutenden Exporteur werden. Steigende weltweite Ölpreise schaffen bereits einen Preisschutz für inländische US-Öl- und Gasunternehmen. Ihr Boom stärkt die US-Handelsbilanz und die Macht der USA über ihre europäischen LNG-Kunden, insbesondere seit der neu gewonnenen Kontrolle über venezolanisches Öl.

Diese zunehmende Abhängigkeit Europas und anderer Länder von US-Öl und -Gas bei einer Unterbrechung der OPEC-Öllieferungen dürfte ausländischen Regierungen einen noch größeren Anreiz bieten, den Iran vor einem US-Angriff zu schützen, der darauf abzielt, die US-Kontrolle über das westasiatische OPEC-Öl zu festigen, um Amerikas Fähigkeit zu stärken, die weltweite Ölversorgung als Waffe einzusetzen.

Ölimportländer können nicht tatenlos zusehen, ohne einen finanziellen Winter zu erleiden

Trump hat erklärt, dass es nicht Amerikas Aufgabe sei und auch nicht in seinem Interesse liege, die Straße von Hormus zu öffnen, um die OPEC-Exporte wiederherzustellen, da es kein Hauptabnehmer für dieses Öl und Gas sei. Er hat die Europäer, die Öl am dringendsten benötigen, dafür kritisiert, dass sie keinen eigenen selbstmörderischen Angriff zur Sicherung von Inseln in der Meerenge starten, da er von seinen Militärberatern genau weiß, dass solche Soldaten leichte Beute für die dort stationierten iranischen Verteidigungskräfte wären. Offensichtlich besteht sein Plan B darin, die Meerenge geschlossen zu lassen, in der Annahme, dass die US-Wirtschaft weniger stark betroffen sein wird als die anderer Länder.

Sowohl arabische Öl exportierende Länder als auch westliche Regierungen haben sich beim Iran beschwert, dass es unfair sei, sie leiden zu lassen, da die Angriffe der USA und Israels nicht ihr Krieg seien. Westeuropa wurde nicht konsultiert, und Spanien und Italien haben sich geweigert, den USA die Nutzung ihrer Luftwaffenstützpunkte für Angriffe auf den Iran zu gestatten. Japan hat kürzlich dieselbe Behauptung aufgestellt, ein unschuldiger Zuschauer zu sein.

Doch all diese Länder sind Teil des Bestrebens der USA, die gesamte Weltdiplomatie zu kontrollieren, indem sie (mit militärischer Unterstützung) das dollarbasierte Finanzsystem, den Ölhandel und den Zugang ausländischer Länder zu US-Märkten sowie die Kontrolle der USA über die Vereinten Nationen, den IWF, die Weltbank und andere internationale Institutionen als Waffen einsetzen, um Widerstand gegen das US-zentrierte, ausbeuterische Wirtschaftssystem zu verhindern. Und diese wirtschaftliche und politische Diplomatie treibt die Welt in Richtung des Dritten Weltkriegs.

Japan hat den Vereinigten Staaten 650 Milliarden Dollar an zinslosen Darlehen zugesagt, als Preis für die Aufrechterhaltung seines Zugangs zu US-Märkten – was US-Handelsminister Howard Lutnick als „Abkauf der Zölle“ bezeichnet hat.2 Und das koreanische Parlament hat letzte Woche die 350 Milliarden Dollar genehmigt, die Trump für den eigenen Zugang erpresst hat. Es scheint kaum möglich, diese Summen zu zahlen, wenn die japanische und koreanische Produktion von Elektronik und Autos durch die Beendigung der OPEC-Energieimporte gestört wird, doch hat keines der beiden Länder Einwände dagegen erhoben, ein militärischer und wirtschaftlicher Satellit der USA zu bleiben. Japan strebt nach Atomwaffen, und seine Premierministerin Sanae Takaishi erklärte im Oktober 2025, dass es sich einmischen würde, sollte ein Krieg zwischen China und Taiwan ausbrechen.

Am 7. April erklärte der Iran, dass seine arabischen Nachbarn und andere Verbündete der Vereinigten Staaten in der Region, da sie Teil des US-Kontrollsystems sind, das darauf abzielt, sich das iranische Öl anzueignen – genau wie 1953, als es die Militärdiktatur des Schahs durchsetzte –, legitime Ziele der iranischen Selbstverteidigung seien. Der Iran warnte den Rest der Welt, dass er, falls seine Ölförderung, Raffinerien und Stromversorgungssysteme zerstört würden, wie Präsident Trump gedroht hat, mit denselben Maßnahmen gegen die arabischen OPEC-Länder und andere Staaten in der Region zurückschlagen werde, die US-Stützpunkte beherbergen und sich auf die Seite der USA gestellt haben:

WARNUNG: Von nun an … werden wir mit der Infrastruktur der Vereinigten Staaten und ihrer Partner im Persischen Golf so verfahren, dass ihnen das Öl und Gas der Region für Jahre vorenthalten bleibt.

Dr. Mahdi Khanalizadeh, ehemaliger Direktor von Press TV und dem iranischen Außenministerium nahestehend, erklärte, dies bedeute „NULL TOLERANZ“. Jeder Schaden an der iranischen Energieinfrastruktur wird die Einstellung der Öl- und Gasexporte der südlichen Golfstaaten in die Welt zur Folge haben.“3

Aus iranischer Sicht ist das Geschehene ein Versagen des gesamten Westens, Angriffe der USA und Israels auf den Iran zu verhindern. Die Vergeltungszerstörung der Ölförderung am Golf wird die Weltwirtschaft in eine ebenso schwere Depression stürzen wie die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre.

Es gibt keine Ersatzstoffe für Öl, Gas, Helium, Schwefel und Düngemittel. Ganze Produktionsketten müssten stillgelegt werden, was zu Arbeitslosigkeit und Zahlungsausfällen führen würde.

Die zwei Gründe, warum der Iran die Kontrolle über die Straße von Hormus braucht

Der am wenigsten gewalttätige Weg für den Iran, den Öl- und Gashandel seiner benachbarten Scheichtümer und Monarchien zu kontrollieren, besteht darin, die Straße von Hormus zu kontrollieren und sich von der jahrhundertelangen Fremdherrschaft zu befreien.4

Die iranische Kontrolle über die Meerenge und damit über den regionalen Ölhandel ist der direkteste Weg, einen Großteil der weltweiten Energieversorgung lahmzulegen. Der Iran hofft, dass die Androhung dieser Maßnahme andere Länder dazu veranlassen wird, die US-Streitkräfte davon abzuhalten, ihren Versuch zu erneuern, das iranische Öl mit Gewalt zu beschlagnahmen und die iranische Wirtschaft zu zerstören. Dies ist die oben diskutierte MAD-Verteidigungsstrategie des Iran.

Der Iran nutzt seine Kontrolle über die Meerenge zudem, um von den Schiffen, die diese Wasserstraße befahren, Mautgebühren zu erheben. Er hat ein Bündnis mit Oman auf der anderen Seite der Meerenge geschlossen, um die Mautgebühren aufzuteilen. Diese Gebühren sollen als unmittelbare Finanzierungsquelle für den Wiederaufbau des Iran dienen, da die Eintreibung der vom Iran von den Vereinigten Staaten und Israel geforderten Reparationen ein langwieriger Prozess sein wird, der ein internationales Gericht und möglicherweise einen Kriegsverbrecherprozess nach Nürnberger Vorbild mit sich bringt. Der Iran beschreitet den Weg des geringsten Widerstands, um vom gesamten Westen Reparationen für die Schäden zu erhalten, die nicht nur durch die Angriffe der USA und Israels verursacht wurden, sondern darüber hinaus durch die Weigerung des Westens, Maßnahmen zu ergreifen, um diese Aggression zu stoppen. Die Mautgebühren werden eine weitere Belastung für die Ölimporteure darstellen, die es versäumt haben, die Angriffe zu stoppen, und kommen zu den Kosten der wirtschaftlichen Störungen hinzu, die durch die Einstellung der Energie- und anderer Exporte aus dem Persischen Golf verursacht werden.

Trump sieht für die Vereinigten Staaten einen Silberstreif am Horizont, wenn er eine weltweite Energiekrise auslöst

Trumps im Fernsehen übertragene Äußerungen zur Hauptsendezeit am 1. April sicherten sich gegen ein Scheitern der Friedensbemühungen ab, indem er darauf hinwies, dass eine iranische Vergeltungsmaßnahme gegen einen neuen US-Angriff tatsächlich dazu beitragen könnte, Amerikas verlorene unipolare Weltvorherrschaft wiederherzustellen. Er prahlte damit, dass sein Krieg mit dem Iran, der zu einer weltweiten Energie- und Chemikalienkrise führen würde, die US-Wirtschaft in eine weniger verzweifelte Lage versetzen würde, und erklärte: „Die Vereinigten Staaten importieren fast kein Öl durch die Straße von Hormus und werden auch in Zukunft keines beziehen. Wir brauchen es nicht. Wir haben es nicht gebraucht, und wir brauchen es nicht.“ Also machte er anderen Ländern zwei Vorschläge:

„Erstens: Kauft Öl aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben reichlich davon. Wir haben so viel davon.“ Doch bei einem Mittagessen im Weißen Haus früher am selben Tag verkündete Trump, dass sein neuer Staatshaushalt, der die Militärausgaben auf 1,5 Billionen Dollar erhöht (ohne die zusätzlichen 200 Milliarden Dollar zur Wiederauffüllung der bei seinen jüngsten Angriffen auf den Iran eingesetzten Waffen), bedeute, dass „es uns nicht möglich ist, uns um Kindertagesstätten, Medicaid, Medicare und all diese einzelnen Dinge zu kümmern. Das können die Bundesstaaten tun. Auf Bundesebene ist das nicht machbar. Wir müssen uns um eine Sache kümmern: den militärischen Schutz.“

„Trump gibt die langjährige Verantwortung des Bundes für soziale Stabilität und Ausgewogenheit auf und überlässt es den lokalen Landesregierungen, die Kosten zu tragen, damit der Bundeshaushalt für Militärausgaben und steigende Zinszahlungen an den Finanzsektor sowie für seine Steuersenkungen für die reichsten Amerikaner verwendet werden kann.“

Trumps Vorschlag Nr. 2 lautete, europäische und asiatische Länder, die auf Öl angewiesen sind, das durch die Straße von Hormus transportiert wird, dazu aufzufordern, „es sich zu schnappen und zu schätzen. Sie könnten das leicht tun. Wir werden hilfreich sein, aber sie sollten die Führung übernehmen beim Schutz des Öls, von dem sie so dringend abhängig sind. … Geht zur Meerenge und nehmt es euch einfach, schützt es, nutzt es für euch selbst. Der Iran ist im Wesentlichen dezimiert. Das Schwierige ist getan, also sollte es einfach sein.“ Mit anderen Worten: Lasst die europäischen Armeen bis zum letzten Mann kämpfen, wovor sich das US-Militär gescheut hat. Es überrascht kaum, dass kein europäisches oder asiatisches Land diese Einladung annahm, seine Armeen in einem vergeblichen Versuch, angesichts der ausgeklügelten Verteidigung des Iran die militärische Kontrolle über die Meerenge zu erlangen, zur leichten Beute zu machen.

Nachdem der Iran Trumps Bluff, seine Wirtschaft anzugreifen, durchschaut hatte, versuchte Trump, sich zu retten, indem er einen neuen Verhandlungsversuch versprach, um eine Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zu vermeiden. Doch Vizepräsident Vance forderte unter dem Deckmantel von Verhandlungen über die US-Forderungen, keine Atombombe zu entwickeln oder gar Uran anzureichern, schlichtweg die iranische Kapitulation. Als die Farce am 12. April zusammenbrach, fasste die iranische Regierung die daraus resultierende Pattsituation zusammen:

Der amerikanische Feind, der abscheulich, bösartig und unehrlich ist, versuchte am Verhandlungstisch zu erreichen, was er durch Krieg nicht erreichen konnte.

Zu diesen Forderungen gehören die Übergabe von angereichertem Uran und die Öffnung der Straße von Hormus ohne bestätigte iranische Souveränität darüber.

Der Iran hat beschlossen, diese Bedingungen abzulehnen und die heilige Verteidigung seines Vaterlandes mit allen notwendigen Mitteln, ob militärisch oder diplomatisch, fortzusetzen.

Das zentrale Ziel des 10-Punkte-Plans des Iran zur Beendigung des Krieges ist es, zu garantieren, dass der Iran nicht erneut angegriffen wird. Der einzige Weg, dies sicherzustellen, ist die Beseitigung aller US-Militärstützpunkte in der Region. Solange kein freiwilliger Rückzug der USA erfolgt, wird dies erfordern, sie mit Gewalt zu vertreiben. Die größten US-Militärstützpunkte sind Israel und Amerikas ebenso terroristische sunnitisch-wahhabitische Dschihadistenarmee in Syrien.

Über das Problem der US-Militärstützpunkte hinaus steht die Tatsache, dass die gesamte Region wirtschaftlich und politisch an die US-Wirtschaft gebunden ist. Sie dient Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen arabischen Scheichtümern (sowie deren wohlhabenden Eliten) als Investitionsmarkt, um ihre in Dollar gehaltenen Ersparnisse anzulegen. Diese Staaten sind zudem zu Standorten für US-amerikanische IT-Unternehmen geworden, die ihre kostengünstige lokale Energie nutzen, um die KI-Anlagen von Amazon, Microsoft, Meta, Google und anderen großen Unternehmen zu betreiben, an denen OPEC-Investoren selbst große finanzielle Anteile halten.

Diese Verflechtungen haben das Schicksal der sunnitischen Monarchien an US-Investitions- und Finanzmärkte gebunden und sie dazu veranlasst, sich im Krieg der Vereinigten Staaten gegen den Iran auf die Seite der USA zu stellen. Der Iran hat darauf bestanden, dass, um den politischen, finanziellen und militärischen Einfluss der USA auf die OPEC-Länder und andere Ölexporteure zu beenden, die wirtschaftlichen Verflechtungen – wie die Anlage von OPEC-Devisenreserven und nationalen Staatsfonds in US-Anleihen und anderen Finanztiteln – abgebaut werden müssen, ebenso wie die Ansiedlung von US-IT-Unternehmen und anderen Investitionen sowie die Präsenz von US-Militärstützpunkten in ihren Ländern.

Der Gegensatz zwischen US-Kontrolle und der Freiheit der übrigen Welt

Die Vereinigten Staaten, die nur auf ihre eigenen Interessen bedacht sind, betrachten den wirtschaftlichen Erfolg der am schnellsten wachsenden und erfolgreichsten Volkswirtschaften, vor allem Chinas und seiner asiatischen Nachbarländer, als Bedrohung für ihre eigene Sicherheit. Die US-Politik verhängt daher Sanktionen und unternimmt andere Versuche, solchen Volkswirtschaften zu schaden, in der Hoffnung, sie und ihre führenden Industriezweige unter ihre eigene Kontrolle zu bringen. Im weiteren Sinne hat die US-Politik versucht, ihre weltweite Vorherrschaft aufrechtzuerhalten, indem sie alle Vermögenswerte zerstört, die sie nicht kontrollieren und für sich monopolisieren kann – von Öl und Nahrungsmittelpflanzen bis hin zu Informationstechnologie und Alternativen zum dollarisierten internationalen Währungssystem.

Die unverhohlene Offenheit des amerikanischen Versuchs, seine frühere Vormachtstellung zurückzugewinnen, wird in der nationalen Sicherheitsstrategie vom Dezember 2025 deutlich.5 Jeder Vorwand, man schütze die Freiheit des Welthandels und des Kapitalverkehrs in einem Umfeld, in dem alle Länder gleichberechtigt miteinander umgehen, wurde durch den Krieg der USA gegen den Iran zunichte gemacht. Da die Aufrechterhaltung der Fähigkeit, den Zugang anderer Länder zu Öl zu kontrollieren, ein seit langem bestehendes strategisches Instrument der US-Außenpolitik ist, streben die Vereinigten Staaten danach, das iranische Öl zu beschlagnahmen, da dieses Öl und sein Exporthandel nicht unter US-Kontrolle stehen.

„Der Krieg gegen den Iran hat den arabischen OPEC-Ländern gezeigt, dass die Vereinigten Staaten, anstatt sie vor Angriffen zu schützen, danach streben, ihre Kontrolle über deren Öl zu festigen, genau wie sie es mit dem Öl Venezuelas getan haben. ”

Der Plan der USA besteht darin, den Iran zu besiegen und ihre Kontrolle über den Ölhandel in Westasien zu festigen, nachdem sie bereits das Öl des Irak, Syriens und Libyens beschlagnahmt haben. Und sie hoffen, dass ein Angriff zur Beendigung der iranischen Kontrolle über den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus den Iran daran hindern wird, die Macht zu erlangen, den Ölhandel am Golf und die damit verbundene wirtschaftliche und finanzielle Symbiose der USA mit den arabischen OPEC-Monarchien der Region zu blockieren.

Dieser Kampf der USA um das iranische und das Öl der Nachbarländer stürzt die von diesem Öl abhängigen Länder ins Chaos und droht, wie bereits beschrieben, einen globalen Wirtschafts- und Finanzwinter auszulösen. Donald Trump hat in den letzten Tagen eingeräumt, dass diese Krise den Vereinigten Staaten weniger Schaden zufügen wird als den meisten anderen Ländern. Eine unmittelbare Auswirkung wird die Stärkung der dominanten Rolle Amerikas als Exporteur von LNG und Öl sein.

Die iranische Regierung erkennt, dass ihr Kampf um die eigene Befreiung bedeutet, ihre Region von den Kontrollbestrebungen der USA zu befreien. Das wird ein langfristiges Projekt sein, das die Fähigkeiten des Iran übersteigt, es allein zu lösen. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine Neugestaltung der geopolitischen Beziehungen weltweit. Dies setzt zunächst eine Entscheidung der globalen Mehrheit in Asien und im Globalen Süden – und vielleicht sogar in Westeuropa – voraus, den eskalierenden Krieg der USA um die Kontrolle über das Öl zu stoppen.

Die Strategie des Iran, sich gegen das zu wehren, was Trump als zivilisatorische Bedrohung für die iranische Existenz anerkennt, besteht darin, der Welt zu zeigen, dass er sich nicht isolieren und besiegen lassen wird, während andere Länder tatenlos zusehen und seine Zerstörung zulassen. Wie bereits erörtert, hat der Iran angekündigt, dass er Vergeltungsmaßnahmen ergreifen wird, indem er die gesamte Öl- und Gasproduktion sowie den Handel seiner OPEC-Nachbarländer stoppt. Das wird den oben beschriebenen globalen Finanzwinter auslösen. Wie Alastair Crooke die iranische Position formuliert hat, hat sie die Öl verbrauchenden Nationen der Welt gezwungen, sich zwischen „Wohlstand für alle oder Wohlstand für niemanden“ zu entscheiden. Die Wahl lautet „Sicherheit für alle oder Sicherheit für niemanden“, falls die Ölexportkapazitäten des Iran und der übrigen OPEC-Länder blockiert oder zerstört werden.

Die Welt hat einen Wendepunkt erreicht, der die 1945 geschaffene, auf die USA ausgerichtete Weltordnung beendet. Die Abscheu gegenüber dem Angriff der USA und Israels auf den Iran (sowie auf Gaza, das Westjordanland, Syrien und den Libanon) hat dazu geführt, dass weltweit das Bewusstsein dafür gewachsen ist, dass diesem regelrechten Angriff auf die Zivilisation Widerstand geleistet werden muss.

Diese aggressive Handels-, Finanz- und Militärpolitik der USA zwingt die Welt dazu, ein neues System der internationalen Beziehungen zu erfinden, das ebenso groß und weitreichend ist wie dasjenige, das 1944–1945 unter amerikanischer Führung geschaffen wurde. Die Charta der Vereinten Nationen sollte den krönenden Abschluss einer langen zivilisatorischen Anstrengung bilden, ein Völkerrecht auf der Grundlage nationaler Souveränität ohne ausländische Einmischung zu etablieren. Doch die Vereinten Nationen verfügten über keine Durchsetzungsmacht, und die westlichen Länder ließen zu, dass die Vereinigten Staaten die heutige Weltkrise herbeiführten.

Der heldenhafte Widerstand des Iran hat eine Diskussion darüber dringlich gemacht, wie die Weltordnung frei von US-Einmischung neu gestaltet werden kann. Der einzige Weg, eine solche Neugestaltung erfolgreich zu erreichen, besteht darin, dass nicht-westliche Länder, die unabhängig von den Vereinigten Staaten sind, gemeinsam handeln. Es bedarf eines Bündnisses von Ländern mit einer kritischen wirtschaftlichen Masse, um die Fähigkeit seiner Mitglieder zu schaffen, politisch und finanziell unabhängig von der US-Wirtschaft zu sein. Nur eine solche kritische Masse kann den Frieden sichern.

Der Kampf muss in erster Linie in der Schaffung neuer internationaler Institutionen bestehen. Die Welt muss die zunehmend feindselige wirtschaftliche und geopolitische Kontrolle Amerikas durch ein multipolares System von Institutionen ersetzen, das von einer reformierten (oder alternativen) Vereinten Nationen bis hin zu Alternativen zum dollarisierten internationalen Finanzsystem des IWF und zur Weltbank mit ihrer neoliberalen Privatisierungsphilosophie reicht. Zu den politischen Zielen muss auch die Auflösung des postkolonialen Erbes westlicher Investitionen in das weltweite Rohstoffvermögen (mit seinen Manipulationen zur Steuervermeidung) sowie der Fesseln der dollarisierten Schulden gehören, die sich infolge der vom IWF und der Weltbank durchgesetzten neoliberalen Politik des Westens angesammelt haben, gestützt durch US-Militärmacht und verdeckte innenpolitische Einmischung.

Die Schaffung einer neuen internationalen Ordnung erfordert nicht nur neue Alternativen zu den Vereinten Nationen, dem IWF und der Weltbank, sondern auch zum Internationalen Gerichtshof, um einen neuen Prozess im Stil von Nürnberg einzuleiten, um die US-amerikanischen und israelischen Gesetzesbrecher strafrechtlich zu verfolgen, die für die Entstehung der aktuellen Krise verantwortlich sind.

Indem der Iran als wichtiger Katalysator für die Neugestaltung der internationalen Ordnung fungiert, hat er sich zu einer Weltmacht gemacht – nicht zu einer großen Militärmacht oder gar zu einer Wirtschaftsmacht als Investorenland oder Markt, sondern zu einer moralischen und politischen Macht, die die Welt dazu drängt, eine alternative internationale Ordnung zu schaffen. Die sich abzeichnende globale Mehrheit ist dazu bestimmt, von China, Russland und dem Iran angeführt zu werden, die den Kern für eine regionenweite Selbstversorgung in Asien und im Globalen Süden bilden, sodass die Länder in diesen Regionen nicht länger für ihre Energie, Düngemittel, Chemikalien, Kredite und andere lebenswichtige Güter vom US-zentrierten Westen abhängig sein müssen.

Für die Vereinigten Staaten besteht die Gefahr darin, dass ausländische Souveränität und wirtschaftliche Selbstversorgung ihre Fähigkeit einschränken könnten, andere Länder dazu zu zwingen, ihnen finanzielle Tribute zu zahlen und sich politisch unterzuordnen. Anstatt Sicherheit und Regeln zu bieten, die den weltweiten Wohlstand fördern, wie 1945 versprochen, sind die Vereinigten Staaten zum Hauptverursacher des Chaos geworden. Und genau wie ihre Sicherheitsvision von 1945 auf die weltweite wirtschaftliche Kontrolle der USA abzielte, so tut dies auch ihre Herrschaft des Chaos. Das Ergebnis ist eine Krise der Fähigkeit der Zivilisation, sich gegen das amerikanische Streben nach Kontrolle und die damit einhergehenden Tributzahlungen aus dem Ausland zu schützen.

Präsident Trump prahlt buchstäblich mit seiner Fähigkeit, die grösten Kriegsverbrechen zu begehen, indem er droht, die iranische Zivilisation zu zerstören, während er die US-Militärangriffe mehr auf zivile Gebiete als auf militärische Ziele konzentriert, als wolle er zeigen, wie immun die Vereinigten Staaten gegenüber dem Völkerrecht sind, während sie ihre Strategie der wirtschaftlichen Dominanz auf Kosten anderer Länder verfolgen. Der Kampf ist kein Kampf der Zivilisationen, geschweige denn ein Kampf der amerikanischen oder gar westlichen Zivilisation gegen die asiatische. Es ist ein Kampf der Barbarei gegen die Grundprinzipien der Zivilisation selbst.

Anmerkungen