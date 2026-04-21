Der Angriff auf den Iran und Groß-Israel

José Goulão

Irans Niederlage würde eine erhebliche Stärkung der imperialistischen strategischen Vorherrschaft über die lebenswichtige eurasische Landmasse bedeuten.

Es ist nichts Neues: Die Vereinigten Staaten begannen den Krieg gegen den Iran, weil Israel ihn ohnehin beginnen würde.

Die Ausschaltung des Iran ist eine zionistische Obsession und zugleich die fehlende Bedingung für den Entwurf eines „neuen Nahen Ostens“.

Zwei große, konvergierende Interessen streben nach der Liquidierung eines unabhängigen Iran. Washington will die mit der Zerstörung des Irak 1991 begonnene und 2003 fortgesetzte strategische Eroberung Westasiens „zu Ende bringen“. Der Zionismus will einen großen und entscheidenden Schritt zur Schaffung von Groß-Israel machen, einem alten Kolonialtraum.

Die zionistische Eroberung des Territoriums „vom Nil bis zum Euphrat“ hat wenig mit dem Ehrgeiz der „Rückkehr des auserwählten Volkes ins gelobte Land“ zu tun.

Israel ist ein Kolonialstaat, der von Fremden bewohnt wird, die größtenteils aus Gemeinschaften konvertierter Juden aus Europa und den Vereinigten Staaten stammen – Bevölkerungen ohne ethnische oder kulturelle Verbindung zu den Palästinensern, die die jüdische Religion praktizieren.

Groß-Israel wäre ein riesiges geostrategisches Territorium, entscheidend für die Sicherung der zionistischen Vorherrschaft über die gesamte Region, im Dienste eines Imperialismus westlicher Prägung.

Dafür ist ein neues „Design“ des Nahen Ostens notwendig, das nur durch die Beseitigung der dort existierenden nationalistischen und unabhängigen Regime möglich ist. Der imperial-zionistische Komplex begann mit der Zerstörung des Irak, wandte sich dann Libyen und Syrien zu, neutralisierte Ägypten, massakriert den Libanon und setzt die Vernichtung des palästinensischen Volkes fort.

Um den „Auftrag“ zu erfüllen, muss der Iran ausgeschaltet werden. Deshalb hat der Waffenstillstand keinerlei Bestand. Der Iran weiß, dass Israel die Initiative ergreifen wird – wie bereits im Libanon –, und Trump einmal mehr zwingen wird, seiner Strategie zu folgen. Unterdessen häuft der US-Präsident Provokationen an und versucht, iranische Häfen zu blockieren, um Teheran zu einem Angriff auf die US-Marine zu zwingen und so einen vermeintlichen Vorwand für den Bruch des Waffenstillstands zu schaffen.

Israel hat stark in das Ziel investiert, den unabhängigen Iran von der Bühne zu entfernen. Dem Mossad gelang es sogar, den Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden, General Ismail Qaani, zu rekrutieren. Die Revolutionsgarden sind das militärische Elitekorps der Islamischen Republik und das Herzstück der „Achse des Widerstands“ – bestehend aus Teheran, der libanesischen Hisbollah und dem besiegten syrischen nationalistischen Regime –, nach wie vor der einzige Widerstand gegen den Imperialismus in der Region.

General Qaani war der Nachfolger des legendären Generals Qassem Soleimani und übernahm das Amt, nachdem Soleimani im Januar 2020 auf Trumps Befehl bei einem gezielten Angriff auf dem Flughafen Bagdad getötet worden war.

Qaanis Verrat wurde letztlich durch die aufeinanderfolgenden „Wunder“ enthüllt, die sein jüngstes Leben geprägt haben:

Im September 2024 verließ er wenige Minuten vor dem brutalen israelischen Bombardement, bei dem Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah und die Parteiführung getötet wurden, ein Treffen in einem unbekannten Bunker im Südlibanon;

Im Juli desselben Jahres wurde der Chef des politischen Büros der Hamas, Ismail Haniyeh, vom Mossad ermordet, während er unter Qaanis Schutz in streng gesicherten Einrichtungen der Revolutionsgarden in Teheran weilte;

Ebenfalls 2024 entging General Qaani in Teheran einem gezielten und tödlichen Bombenangriff auf ein Gebäude, das er kurz vor dem Einschlag verlassen hatte;

Am 28. Februar dieses Jahres nahm der Chef der Revolutionsgarden an einem Treffen mit Ayatollah Khamenei und dem Großteil der iranischen Führung teil, verließ das Gebäude jedoch acht bis fünfzehn Minuten vor dem Bombardement, bei dem der geistliche Führer ums Leben kam;

An demselben Tag zeigten US-amerikanische und israelische Luftangriffe eine bemerkenswerte Präzision gegen viele der sensibelsten Verteidigungsanlagen der Islamischen Republik.

Trotz des Verrats und der verheerenden Folgen der Aggression erholt sich der Iran, leistet Widerstand, schlägt zurück und zwang den imperial-zionistischen Komplex zu einem demütigenden Waffenstillstand. Die Golfmonarchien, Israel und die amerikanischen Militärstützpunkte in der Region haben beträchtliche Schäden angehäuft und hatten keinen einzigen Tag Ruhe vor iranischen Raketen und Drohnen. Teheran schloss die strategisch bedeutsame Straße von Hormus und hält die Weltwirtschaft unter zunehmendem Druck – so sehr, dass Trump sogar die europäischen NATO-Länder und bemerkenswerterweise die Volksrepublik China um Hilfe bei der Brechung der Blockade bat. Der Versuch, iranische Häfen zu blockieren, zielt auch darauf ab, China für seinen Widerstand gegen die Aggression gegen den Iran zu bestrafen.

Die Völker, die seit Jahrtausenden auf dem iranischen Hochplateau gelebt haben, haben gelernt, dass die Verteidigung gegen technologisch überlegene Feinde durch Widerstand, Organisation und Geduld erreicht wird. Und dass ein Zermürbungskrieg auf Distanz, durch indirekten Druck und über einen langen Zeitraum geführt wird. Der Imperialismus seinerseits beginnt Anzeichen zu zeigen, dass die Zeit nicht auf seiner Seite ist.

Der Widerstand eines unabhängigen Iran ist entscheidend. Seine Niederlage würde eine erhebliche Stärkung der imperialistischen strategischen Vorherrschaft über die lebenswichtige eurasische Landmasse bedeuten. Sie würde auch eine weit geöffnete Tür zum Aufbau von Groß-Israel darstellen und einen riesigen Schritt hin zur Durchsetzung eines unmenschlichen neoliberalen globalistischen Regimes. Die Völker der Welt würden sich dann in einer erschreckenden Lage wiederfinden.