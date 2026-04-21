Steuert Trump auf Armageddon zu?

Larry C. Johnson

Pakistan bemüht sich verzweifelt, eine neue Gesprächsrunde zwischen den USA und Iran in Islamabad zu ermöglichen. Nach widersprüchlichen Aussagen aus der Trump-Administration deutet alles darauf hin, dass JD Vance in Begleitung seiner zionistischen Aufpasser – Steve Witkoff und Jared Kushner – erneut nach Islamabad aufbricht.

Stand 22:20 Uhr Ostküstenzeit erklärte Irans Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf, es werde keine Verhandlungen geben, solange die US-Blockade iranischer Häfen in Kraft bleibt, und fügte hinzu, man sei bereit, auf dem Schlachtfeld neue Karten auszuspielen.

Am Montag, dem 20. April 2026, traf der iranische Präsident Masoud Pezeshkian mehrere öffentliche Aussagen – vorwiegend über einen Beitrag auf X und durch staatliche Medien berichtete Stellungnahmen – zu möglichen Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten. Sein Ton war vorsichtig, skeptisch und trotzig, ließ dabei jedoch die Tür zur Diplomatie einen Spalt offen. Er betonte, dass ernsthafte Gespräche auf konsistentem, verlässlichem Verhalten beruhen müssten und nicht auf Druck. Pezeshkian hob das „tiefe historische Misstrauen Irans gegenüber dem Verhalten der US-Regierung“ hervor. Er warf amerikanischen Offiziellen vor, „unkonstruktive und widersprüchliche Signale“ zu senden, die eine „bittere Botschaft“ transportierten – dass die USA Irans Kapitulation anstrebten.

Pezeshkian unterstrich, Iran werde Drohungen und Einschüchterungen nicht nachgeben. Er erklärte, „der Krieg nützt niemandem“ und „jeder vernünftige und diplomatische Weg sollte genutzt werden, um die Spannungen zu verringern.“ Gleichwohl fügte er hinzu, dass „Misstrauen gegenüber dem Feind und Wachsamkeit im Umgang unbedingte Notwendigkeiten“ seien. Er bezeichnete die laufende US-Marine-Blockade als Beweis dafür, dass Washington möglicherweise „frühere Muster wiederholt und die Diplomatie verrät.“ Solange Donald Trump die Blockade nicht aufhebt und aufhört, Drohungen auszustoßen, wird Iran meiner Einschätzung nach keiner neuen Verhandlungsrunde zustimmen.

An der militärischen Front hat Iran auf die Beschlagnahme seines Frachtschiffs im Golf von Oman reagiert, indem es Tausende neue Seeminen in der Straße von Hormus verlegt hat. Iran hat die Drohung, die Straße von Hormus zu schließen, nicht leichtfertig ausgesprochen. Es ist der 53. Tag seit dem Beginn des Ramadan-Krieges am 28. Februar, und Iran zeigt keinerlei Anzeichen, von seiner Forderung abzurücken, dass die USA ihren anfänglichen Einlenken auf Irans Zehn-Punkte-Plan nachkommen.

Heute, Dienstag, ist der letzte Tag des Waffenstillstands, den Israel, die USA und Iran am 7. April akzeptiert haben. Sowohl die USA als auch Iran stehen schussbereit, den Kampf fortzusetzen. Den USA fehlen die militärischen Mittel, die erforderlich wären, um die Straße von Hormus zu öffnen. Es geht nicht nur darum, Minen zu räumen und Küstengebiete zu besetzen – die USA bräuchten eine gewaltige Bodentruppe, um tief ins Landesinnere vorzudringen und Raketen- und Drohnenabschussstellungen aufzuspüren und zu zerstören. Solange Iran Raketen und Drohnen auf ein Schiff abfeuern kann, das versucht, die Straße ohne Genehmigung der IRGC zu passieren, bleibt die Straße geschlossen und fest unter iranischer Kontrolle.

Ein jüngster Artikel des Wall Street Journal – Hinter Trumps öffentlicher Großspurigkeit im Krieg ringt er mit seinen eigenen Ängsten – berichtet, dass Trumps Flut bizarrer, vulgärer und bedrohlicher Beiträge in sozialen Medien – etwa die Drohung, Iran als Zivilisation auszulöschen (was den Einsatz von Atomwaffen impliziert) – lediglich ein Verhandlungsmanöver sei: Er wolle die Iraner davon überzeugen, dass er unberechenbar sei und zu allem fähig, um Iran zu Zugeständnissen zu bewegen. Wenn das wirklich Trumps Absicht ist, ist es spektakulär nach hinten losgegangen. Es hat berechtigte Fragen über seine geistige Zurechnungsfähigkeit aufgeworfen.

Obwohl Trump Berichten zufolge panische Angst davor hat, in einen weiteren endlosen Krieg hineingezogen zu werden, den er einst schwor, niemals zuzulassen, glaube ich, dass er eine neue Angriffswelle anordnen wird, in der Hoffnung, Irans Willen zum Widerstand zu brechen. Das wird seine Probleme nur verschlimmern, denn Iran wird vergelten und den Golfstaaten, die weiterhin auf Seiten der USA stehen, katastrophalen Schaden zufügen.

Trump hat noch eine Ausfahrt: JD Vance hatte über die Pakistaner am Freitag eine vorläufige Einigung mit den Iranern erzielt, die Sanktionserleichterungen, eingefrorene Vermögenswerte, anerkannte Durchfahrtsgebühren im Austausch für eine dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten sowie Anreicherungsbeschränkungen unter IAEA-Aufsicht umfasste. Trump hat diesen Deal mit seinem Entschluss, die Blockade zu verhängen, zunichte gemacht. Trumps Wesen entsprechend könnte er es sich anders überlegen, die Blockade aufheben und JD Vance ermächtigen, den Deal zu besiegeln.

Ich halte den Atem nicht an. Obwohl ein solcher Deal die Zionisten – sowohl jüdische als auch christliche – in Rage versetzen wird, könnte dieses Zugeständnis retten, was von Trumps ramponiertem Erbe noch übrig ist. Ich denke jedoch, Trump wird zur Gewalt greifen – ich hoffe, ich liege falsch.

Wer Lust auf etwas Abwechslung hat: Ich wurde von einem amerikanischen Auswanderer befragt, der in Nicaragua lebt. Ich machte mit ihm einen Ausflug in die Vergangenheit und sprach über meine Zeit bei der CIA, wo ich als Analyst im Contra-Krieg tätig war.