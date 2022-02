Der „Freiheits-Konvoi“ wird international

Der kanadische „Freiheitskonvoi“ der Trucker scheint nun eine weltweite Form des Protests zu sein. In Frankreich hat ein „Convoi de la Liberte“ (Freiheitskonvoi) begonnen, von Südfrankreich nach Paris zu fahren. Die Demonstranten protestieren gegen den französischen und europäischen Impfpass, der Ungeimpfte am Besuch von Theatern, Kinos und Restaurants hindert. Der französische Konvoi plant, von Paris nach Brüssel weiterzufahren, der Hauptstadt Belgiens und dem Sitz zahlreicher Institutionen der Europäischen Union. Diese Proteste sind für Frankreich nicht neu. In mehreren Städten des Landes gab es Proteste gegen den Impfpass und das Mandat, obwohl nur 8 % der französischen Bevölkerung nicht geimpft sind. Der Convoi de la Liberte begann in der südlichen Stadt Nizza, wo sich viele Demonstranten mit Lebensmitteln eindeckten und von den Organisatoren detaillierte Karten von Paris erhielten.

Die Pariser Polizei hat versprochen, den Fahrern die Einfahrt in die Hauptstadt zu verweigern. Es wird erwartet, dass sich Fahrer aus anderen Städten Frankreichs dem Autokorso anschließen, der aus Lastwagen, Autos und Motorrädern besteht, die alle gegen die COVID-19-Beschränkungen protestieren. Demonstranten, die von der Polizei erwischt werden, müssen mit einer zweijährigen Gefängnisstrafe, einer Geldstrafe von 4500 Euro (5100 Dollar) und einem dreijährigen Fahrverbot rechnen.

Der französische Protest ist eine Kopie des kanadischen Freiheitskonvois, der anscheinend erfolgreich ist. Der Premierminister von Ontario hat den Notstand ausgerufen, während in der Hauptstadt Ottawa das dritte Wochenende der Truckerblockade bevorsteht. Der kanadische Protest hat sich über die Hauptstadt hinaus auf andere Teile des Landes ausgedehnt und Durchgangsstraßen in die Vereinigten Staaten blockiert, wodurch der Warenfluss und der Handel zwischen den beiden Ländern gefährdet sind. Was als Protest gegen die Impfvorschriften für Lkw-Fahrer begann, die zwischen den nordamerikanischen Nachbarn unterwegs sind, hat sich zu einer Forderung nach dem Rücktritt von Premierminister Justin Trudeau entwickelt. Die kanadische Regierung droht nun mit Geldstrafen von bis zu 75.000 Dollar und einem Jahr Gefängnis, falls der Protest weitergeht. Während die Spenden der Trucker von GoFundMe vereinnahmt wurden, hat die Regierung eine weitere Finanzierungsseite beschlagnahmt. Medienberichten zufolge hat der Ontario Superior Court of Justice eine Verfügung erlassen, die den Zugang zu den Geldern auf der christlich orientierten „GiveSendGo-Website“ unterbindet.

Der kanadische Protest könnte sich nach Süden ausweiten. Ein geplanter „American Freedom Convoy“ könnte bereits am Super Bowl-Sonntag starten und möglicherweise das große Spiel stören. Das US-Ministerium für Innere Sicherheit hat eine Warnung herausgegeben, dass der Protest „den Verkehr, die Bundesregierung und die Strafverfolgungsbehörden durch Verkehrsbehinderungen und mögliche Gegenproteste ernsthaft stören“ könnte.

Facebook hat mehrere Gruppen, die die Demonstration unterstützen, geschlossen. Die amerikanischen Trucker wollen mit dem Super Bowl oder vielleicht Anfang März in Los Angeles beginnen und dann quer durch das Land fahren, um rechtzeitig zur Rede von Präsident Joe Biden zur Lage der Nation in Washington D.C. einzutreffen.

Auch aus anderen Ländern – von Österreich in Europa bis Australien in Ozeanien – gibt es Berichte über Lkw-geführte Proteste. In Österreich beispielsweise erließ die Regierung ein Verbot für fahrzeuggestützte Proteste, als sich Hunderte von Fahrzeugen in der Wiener Innenstadt versammeln wollten. Die Regierung in diesem deutschsprachigen Land plant, Verbote für diese Art von Protest durchzusetzen, da eine solche Veranstaltung die Umwelt belasten könnte (z. B. durch Lärmbelästigung).

In der Zwischenzeit gehen die Großdemonstrationen in Australien weiter, diesmal in Canberra, der Hauptstadt des Landes. Die Demonstranten werden zwar als „Impfgegner“ bezeichnet, doch das Hauptaugenmerk scheint auf den Vorschriften und der Einschränkung der Freiheiten zu liegen.

Erst vor wenigen Tagen, am Donnerstag, hatten Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei auf dem Gelände des Parlaments des Landes zu Dutzenden von Festnahmen geführt. Die Demonstranten hatten die Legislative drei Tage lang besetzt, wobei die Aktivisten den Maori-Spruch „Hold the line“ (Haltet die Linie) wiederholten, während sich die Auseinandersetzungen mit der Polizei verschärften; die Polizei wurde beschuldigt, die Protestbewegung aufgelöst zu haben.

In Neuseeland wehren sich die Demonstranten gegen die Impfpflicht für eine Reihe von Berufen, darunter Lehrer, Angestellte im Gesundheitswesen, Polizisten und das Militär.

Obwohl dies nicht die ersten internationalen Proteste gegen die COVID-19-Dekrete sind, scheint es, als seien die „Freiheits-Konvoi“ die bisher wirksamste Demonstration gegen die Auflagen gewesen. Möglicherweise aufgrund des zunehmenden sozialen Drucks planen einige kanadische Provinzen, die Impfpflicht aufzuheben, wie etwa der Premierminister von Saskatchewan, Scott Moe, der am vergangenen Dienstag ankündigte, dass die Provinz bis zum Valentinstag (14. Februar) alle Impfvorschriften aufheben wird. Andere Provinzen bleiben jedoch entschlossen, einen vorsichtigeren, schrittweisen Ansatz zu wählen.