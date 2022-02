Der Freiheitskonvoi und Landwirte treffen in Toronto ein und Freiheits-Cowboys schließen sich den Demonstranten an

In ganz Kanada und zwischenzeitlich auch in anderen Ländern entstehen Freiheitskonvois, die aus Lastwagen, Traktoren und anderen Fahrzeugen bestehen. Lastwagenfahrer und Landwirte protestieren gegen die Corona-Vorschriften und fordern ihre Freiheit zurück. Sie haben die Nase voll von den Lügen der Medien und der Regierung.

NOW – Trucks and farm tractors begin to arrive in #Toronto.pic.twitter.com/AlPtDVhfdn — Disclose.tv (@disclosetv) February 4, 2022

An diesem Wochenende wird in Toronto, der Hauptstadt der Provinz Ontario, ein großer Freiheitskonvoi erwartet. Am Freitag fuhren zahlreiche Traktoren und Lastwagen unter lautem Hupen an der Nordseite des Parlamentsgebäudes von Ontario vor. Die Straße, die dorthin führt, ist durch Polizeiautos und einen Bus blockiert.

There’s currently a barbeque in the middle of Avenue Road outside the ROM, where dozens of tractors have set up for the convoy demonstration in Toronto. #onpoli pic.twitter.com/2fwJpNWBIk — Colin D’Mello CTVNews (@ColinDMello) February 4, 2022

Konvois sind auch nach Quebec und in die Hauptstadt Ottawa gefahren. In Ottawa demonstrieren Lastwagenfahrer seit einer Woche vor dem kanadischen Parlament gegen die Impfpflicht für Fahrer, die internationale Grenzen überqueren. Später entwickelte es sich mehr zu einem Protest gegen die gesamte Covid-Politik und auch gegen Premierminister Trudeau.

#BREAKING The convoy protest has already arrived on the north side of the Ontario Legislature, with a huge gathering of tractors and a few truck cabs already blaring their horns behind a police barricade that includes a bus parked side to side across the road. @CityNewsTO pic.twitter.com/6AtSIAWpWu — Mark Douglas (@DouglasCityNews) February 4, 2022

„Es geht nicht nur um Impfstoffe. Es geht um die Abschaffung aller Covid-Massnahmeb im Allgemeinen“, sagte der Trucker Daniel Bazinet aus Nova Scotia.

Die Demonstranten wollen nicht gehen, bevor die Impfpflicht nicht aufgehoben ist. Trudeau verließ sein Haus in der Innenstadt von Ottawa „aus Sicherheitsgründen“. Der Premierminister bezeichnete den Konvoi als Protest einer „marginalen Minderheit“.

JUST IN – #Toronto is preparing for a convoy for freedom protests. pic.twitter.com/c7Kzpsnech — Disclose.tv (@disclosetv) February 4, 2022

Weiter ritten Freedom Cowboys zur Rettung von Truckern und Landwirten, die sich in einer Demonstration der Einheit für die Menschenrechte der Menschen zusammenschließen.

„Mehr als Hunderte von Cowboys sind in Coutts auf dem US-Canada Highway eingetroffen, um den Trucker- und Farmer-Konvoi zu unterstützen“, berichtete Becker News-Korrespondent RealMac auf Twitter.

Die Cowboys schließen sich den Landwirten an, die sich ebenfalls für die Freiheit der Menschen einsetzen, über ihren eigenen Körper zu entscheiden. Hier sind sie in einem Konvoi auf dem Weg nach Coutts.

The cowboys (and gals) are coming! via Brant Hansen with Payden Mendenhall near #Coutts today😍🇨🇦 pic.twitter.com/O1WjeguKPI — 🦋 (@SandruhAnn) February 5, 2022

Farmers have started to join the convoy around in Taber towards Coutts. It’s not easy to tow tractors so this should be fun especially since the main towing companies refuse to tow any of the #FreedomConvoy for the government of Canada. pic.twitter.com/eP8s4fZljx — John Sweeney 🍊 (@jsweeney10) February 4, 2022

Trucker und Landwirte schlossen sich in Ottawa zusammen.