Der Glöckner von notre Chancellerie fédérale

Egon W. Kreutzer

Weder das Bundeskanzleramt, noch der Reichstag, verfügen über einen Glockenturm, auch die CDU-Zentrale verfügt über keinen solchen. Da stellt sich dem braven Simplicissimus doch die Frage: Wo, um Himmels Willen, hat Friedrich Merz dieses hunderttägige Einläuten vollbracht, von dem er im Brustton der Überzeugung für die Mikrofone sagt: Der Politikwechsel in Deutschland sei eingeläutet.

Weil er im weiteren Verlauf auch sagte, wir haben die Wirtschaftswende „eingeleitet“, muss zu seinem Nachteil angenommen werden, dass er den Unterschied zwischen leiten und läuten kennt, und wirklich meint, der Politikwechsel, also ALLES, für was er vor der Wahl zu stehen versprach, sei