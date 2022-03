Der Goldrubel kommt und Biden verhöhnt die Deutschen

Von Peter Haisenko

Ohne Gas geht nichts mehr in Deutschland. Da hat der US-Präsident den Deutschen versprochen, er wolle zehn Prozent der Menge an Gas liefern, die bislang von Russland geliefert wird. In drei Jahren das Dreifache. Was ist dieses Versprechen wert? Und wie soll das mit den Zahlungen in Rubel für russisches Gas funktionieren?

Abgesehen davon, dass verflüssigtes Fracking-Gas eine ökologische Sünde ist, ist auch kaum etwas davon auf den Weltmärkten aufzutreiben. Die Produzenten sind mit langfristigen Verträgen ausgelastet. Die Transportkapazitäten ebenso. Das musste auch Herr Habeck in Katar lernen. Da half auch sein unwürdiger Bückling gegenüber dem Scheich nichts. Aber wir können uns doch auf die Amerikaner verlassen! Oder vielleicht doch nicht? Das großspurige Versprechen von Biden ist nichts wert. Zehn Prozent sind gar nicht zehn Prozent. Das erkennt man aber erst, wenn man seine Ansage mit dem Dreisatz betrachtet.

Deutschland bezieht etwa 50 bis 60 Prozent seines Gasbedarfs aus Russland. Davon, und nur davon,