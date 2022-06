Der Great Reset ist in einem Alles-oder-Nichts-Zustand – Globalisten sind jetzt in einem Zustand von Alles

Die Globalisten haben Angst, dass die Welt aufwacht und erkennt, welcher Tyrannei sie unterworfen ist. Deshalb sind die Globalisten heute zu allem fähig.

Diese Schlussfolgerung stammt von Alex Newman, einem bekannten konservativen amerikanischen Journalisten und international preisgekrönten Autor des Bestsellers Deep State.

Newman, der kürzlich bei Greg Hunter von USA Watchdog zu Gast war, sagte, dass die Situation für die Befürworter des Great Reset nicht rosig ist.

„Der Parallelstaat befindet sich derzeit in einem Alles-oder-Nichts-Moment“, erklärte Newman.

„Sie, die Eliten oder die räuberische Decke, erkennen, dass sie in einer Falle sitzen, in der sie nicht gewinnen können. Sie haben keinen Rückzugsraum. Die Menschen wachen in einem so rasanten Tempo auf, dass (die Globalisten) in einer Situation sind, in der sie entweder alles auf eine Karte setzen und jedes Risiko eingehen, oder in große Schwierigkeiten geraten.“

Und Newman fügt hinzu:

„Sie werden vor Gericht gestellt werden. Derzeit wird dies in den Büros der Generalstaatsanwälte im ganzen Land diskutiert, und das ist ein großes Problem. Die Menschen fordern, dass sie strafrechtlich verfolgt werden.

Weiter:

„Im Moment erkennen die Eliten oder der räuberische Club, dass sie alles verlieren können, wenn sie nicht sehr schnell handeln. Sie können am Ende für alles verantwortlich gemacht werden“.

Deshalb warnt Newman:

„Ich denke, wir befinden uns jetzt in einer sehr gefährlichen Situation. Wenn Menschen in eine solche Situation geraten, haben sie keine große Wahl. Entweder sie sagen die Wahl ab, stehlen wie verrückt oder bringen die ganze Sache zum Scheitern. Was jetzt passiert, mit der außer Kontrolle geratenen Inflation, der Lebensmittelkrise und der Hungersnot, die vor der Tür steht und die sie fabriziert haben, und den Affenpocken und der Vogelgrippe… Sie haben alle Krisen im Griff.“

Und der Journalist schließt damit:

„Beachten Sie, dass sie noch eine Menge Karten zu spielen haben. Ich vermute, dass sich zwischen jetzt und den Zwischenwahlen (November) einige sehr interessante Ereignisse abspielen werden. Wenn wir eine faire Wahl hätten, wären sie erledigt. Und sie wissen es.“

Newman glaubt, dass der nächste Schritt des Parallelstaates eine Kombination von Krisen sein wird, die den Zusammenbruch der Kaufkraft des Dollars und eine Nahrungsmittelkrise beinhalten wird. Diese werden in naher Zukunft zur Realität werden.

Der Journalist warnt auch vor der Gefahr einer Eskalation des Krieges:

„Ganz zu schweigen von dem, was in Russland und der Ukraine passiert. Es besteht die reale Gefahr, dass sich die Krise ausweitet“.

Und er erklärt:

„Verzweifelte Menschen tun verzweifelte Dinge. Sie sind wie Tiere, die in eine Ecke gedrängt werden. Wenn man ein Tier in diese Situation bringt, hat es keine andere Wahl, als anzugreifen oder etwas Gefährliches zu tun, und ich glaube, dass wir uns jetzt in dieser Situation befinden. Sie wissen, dass sie Krisen brauchen, um ihren Plan zu verwirklichen. Sie müssen die Bevölkerung verängstigen.“

Aber:

„Sie müssen es so machen, dass sie keine Spuren hinterlassen. Andernfalls werden sich die Menschen, anstatt einander zu zerfleischen, gegen sie wenden“.

Newmans Schlussfolgerung ist von gemäßigtem Optimismus geprägt:

„Dieses Land kann und sollte wieder auf den richtigen Weg gebracht werden. Aber es wird großer Anstrengungen bedürfen… und vielleicht auch des Eingreifens Gottes.“

Nachstehend können Sie sich die vollständige Aufzeichnung des Dialogs zwischen Greg Hunter und Alex Newman ansehen.