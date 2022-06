Es wurde Mikroplastik aus Masken tief in der Lunge von Patienten gefunden – was werden die gesundheitlichen Folgen sein?

mercola.com

In den chirurgischen Lungenproben von 11 der 13 Personen fanden die Forscher 39 Mikroplastikarten. Es handelte sich um 12 Arten, die üblicherweise in Plastikflaschen, Bindfäden, Kleidung und chirurgischen Masken vorkommen.

Ein Spezialist für Atemschutzmasken sagt, chirurgische Masken entsprächen nicht der gesetzlichen Definition einer Maske, sondern seien vielmehr „Atemschutzbarrieren“. Er betonte, dass sie Mikroplastik absondern, das klein genug ist, um eingeatmet zu werden.

Eine Datenanalyse von Fällen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen in Kansas ergab, dass Bezirke mit Maskenpflicht eine höhere Sterblichkeitsrate aufwiesen als solche ohne Maskenpflicht.

Nach dem Einatmen oder Verzehr kann Mikroplastik in Form von Partikeln, die klein genug sind, um Membranbarrieren zu überwinden, in den Blutkreislauf gelangen. Es wird auch im ersten Stuhl eines Säuglings gefunden, was auf eine mütterliche Exposition hindeutet; in einer Tierstudie wurden 24 Stunden nach der mütterlichen Exposition Nanopolystyrol-Partikel in fötalem Gehirn-, Leber-, Nieren- und Lungengewebe gefunden.

Winzige Plastikteilchen von der Größe eines Sesamsamkorns oder kleiner sind überall zu finden. In den Schlagzeilen werden oft intakte Plastiktüten, -ringe und -flaschen als Hauptbedrohung für die Umwelt dargestellt – und diese sind in der Tat schädlich für Meereslebewesen und mehr -, aber die kleineren, heimtückischeren Mikroplastikteile sind möglicherweise noch schädlicher. In einer Studie aus Großbritannien wurde bei 11 von 13 Patienten Mikroplastik in der Lunge gefunden.

Im Jahr 2013 wurden weltweit 299 Millionen Tonnen Plastik produziert, von denen ein Großteil in den Ozeanen landete und eine Bedrohung für die Tierwelt und die Umwelt darstellte. Diese Zahl stieg bis zum Jahr 2021 auf 418 Millionen Tonnen an. Im Jahr 2018 wurden allein in den USA 35,7 Millionen Tonnen Plastik produziert und 27 Millionen Tonnen auf Mülldeponien entsorgt, was 18,5 % aller festen Siedlungsabfälle ausmacht.

In Kunststoffprodukten enthaltene Chemikalien wirken bekanntermaßen als endokrine Disruptoren. Diese Chemikalien ähneln in ihrer Struktur den natürlichen Sexualhormonen und stören die normale Funktion dieser Hormone in Ihrem Körper. Dies stellt ein besonderes Problem für Kinder dar, die sich noch im Wachstum und in der Entwicklung befinden.

Der Preis, den die Gesellschaft für die allgegenwärtige Verwendung und Verbreitung von Plastikpartikeln zahlt, muss noch beziffert werden. Es gibt Hinweise darauf, dass die langfristige Exposition gegenüber endokrin wirksamen Chemikalien wie Phthalaten eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit und die Fruchtbarkeit darstellt.

Die Menge an Plastik, die in die Umwelt gelangt, nimmt jedes Jahr zu, da die Hersteller weiterhin Produkte in Einwegbehältern produzieren und die Verbraucher weiterhin einen Wegwerf-Lebensstil fordern. In einer Zeit, in der Interessenverbände davor warnen, dass Kunststoffe vom Himmel fallen und zu einer globalen Tragödie geworden sind, hat die COVID-19-Pandemie das Plastikproblem noch weiter verschärft.

Studie findet Mikroplastik in der Lunge von 11 von 13 Patienten

Jahrzehntelange Forschungen haben gezeigt, dass Menschen Mikropartikel aus der Luftverschmutzung einatmen und diese auch mit der Nahrung und dem Wasser aufnehmen. In einer Autopsiestudie aus dem Jahr 2021 wurde bei 13 der 20 untersuchten Personen Mikroplastik nachgewiesen, und vor über 20 Jahren wurden in einer US-Lungenkrebsstudie aus dem Jahr 1998 in 99 der 114 untersuchten Lungenproben Plastik und Fasern gefunden.

Nach Angaben des Naturkundemuseums ist Mikroplastik weniger als 5 Millimeter groß. Sie bezeichnen Mikroplastik als „eine der größten vom Menschen verursachten Katastrophen unserer Zeit“. Es gibt zwar industrielle Verwendungszwecke für Mikroplastik, aber die meisten entstehen, wenn sie sich von größeren Kunststoffprodukten in der Umwelt ablösen.

Primäres Mikroplastik wird in kleinen Mengen für industrielle Zwecke hergestellt, z. B. in Sandstrahlern, Kosmetika oder Mikrofaserkleidung. Sekundäres Mikroplastik entsteht durch den Zerfall größerer Kunststoffprodukte, die Umweltstressfaktoren ausgesetzt sind.

Ein Team von Wissenschaftlern der Hull York Medical School untersuchte, welche Auswirkungen das Einatmen von Mikroplastik auf das menschliche Gewebe hat. In früheren Untersuchungen wurden synthetische Fasern im Lungengewebe gefunden, aber die Forscher schrieben, dass es keine soliden Studien gibt, die Mikroplastik im Lungengewebe bestätigen. In der aktuellen Studie wurde menschliches Lungengewebe von 13 Patienten untersucht, die sich einer Lungenoperation unterzogen hatten.

Bei 11 der 13 Patienten wurde eine Verunreinigung mit Mikroplastik festgestellt. Das Team fand 39 Teile in 11 Lungengewebeproben. Laura Sadofsky, Privatdozentin und leitende Forscherin der Studie, kommentierte die Bedeutung der Ergebnisse:

Mikroplastik wurde bereits in Autopsieproben von menschlichen Leichen gefunden – dies ist die erste solide Studie, die Mikroplastik in der Lunge von lebenden Menschen nachweist. Sie zeigt auch, dass sie sich in den unteren Teilen der Lunge befinden. Da die Atemwege in der Lunge sehr eng sind, hätte niemand gedacht, dass Mikroplastik dorthin gelangen könnte, aber es ist eindeutig der Fall. Diese Daten stellen einen wichtigen Fortschritt auf dem Gebiet der Luftverschmutzung, des Mikroplastiks und der menschlichen Gesundheit dar. Die Charakterisierung der Arten und Mengen von Mikroplastik, die wir gefunden haben, kann nun realistische Bedingungen für Laborexpositionsversuche vorgeben, um die Auswirkungen auf die Gesundheit zu ermitteln.

Die Studienautoren fanden heraus, dass die Probanden 12 Arten von Mikroplastik in sich trugen, „die viele Verwendungszwecke haben und häufig in Verpackungen, Flaschen, Kleidung, Seilen/Zwirnen und vielen Herstellungsprozessen zu finden sind. Außerdem wiesen männliche Patienten deutlich höhere Werte an Mikroplastik auf als weibliche“.

Ein weiteres unerwartetes Ergebnis war, dass eine größere Anzahl von Mikroplastik in den unteren Teilen der Lunge gefunden wurde. Die am häufigsten vorkommenden Arten von Mikroplastik waren Polypropylen (PP) und Polyethylenterephthalat (PET). Dieses Ergebnis deutet auf die kürzlich erfolgte allgegenwärtige Verwendung von blauen chirurgischen Masken während der Pandemie hin, da PP die am häufigsten verwendete Kunststoffkomponente in diesen Masken ist.

Experte sagt: COVID-Gesichtsschutz ist keine Maske

Eine im Jahr 2021 veröffentlichte Studie untersuchte die Risiken des Tragens blauer chirurgischer Gesichtsmasken und des Einatmens von Mikroplastik. Die Forscher fanden heraus, dass die Wiederverwendung von Masken das Risiko des Einatmens von Mikroplastikpartikeln erhöhen könnte und dass N95-Atemschutzmasken im Vergleich zum Nichttragen einer Maske die geringste Menge an freigesetztem Mikroplastik aufweisen.

Chirurgische Masken, Baumwollmasken, Modemasken und Aktivkohlemasken stellen ein höheres Risiko für das Einatmen von Mikroplastik dar. Laut Chris Schaefer, einem Spezialisten für Atemschutzmasken und Schulungsexperten, handelt es sich bei den Masken, die von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verwendet werden, jedoch gar nicht um richtige Masken.

Schaefer bezeichnet sie als „Atemschutzbarrieren“, da sie „nicht der gesetzlichen Definition“ einer Maske entsprechen. Er wies nachdrücklich darauf hin, dass die von Verbrauchern in Kanada, den USA und der ganzen Welt verwendeten chirurgischen Masken Mikroplastik abgeben, das klein genug ist, um eingeatmet zu werden.

Eine [richtige] Maske hat vor Mund und Nase speziell angefertigte Atemöffnungen, die ein leichtes und müheloses Atmen ermöglichen. Eine Atembarriere ist sowohl über Mund und Nase geschlossen. Dadurch wird das von Ihnen ausgeatmete Kohlendioxid aufgefangen und Sie sind gezwungen, es wieder einzuatmen, was zu einer Verringerung des eingeatmeten Sauerstoffs und zu einem Überschuss an Kohlendioxid führt. Es ist also nicht sicher, sie zu tragen.

Er ermutigt die Leute, eine aufzuschneiden und die losen Fasern zu betrachten, die sich leicht aus dem Produkt lösen können.

Die Hitze und die Feuchtigkeit, die es aufnimmt, führen dazu, dass sich die Fasern zersetzen und kleiner werden. Die Menschen atmen [Mikroplastikpartikel] auf jeden Fall ein. Ich habe in den letzten zwei Jahren sehr ausführlich über die Gefahren dieser Atembarrieren geschrieben, ich habe in den letzten zwei Jahren mit Wissenschaftlern [und anderen] Menschen darüber gesprochen, dass Menschen die Fasern einatmen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie ein paar Katzenhaare oder irgendeine Art von Reizung im Rachen haben, nachdem Sie sie getragen haben. Das bedeutet, dass man die Fasern eingeatmet hat.

Er fuhr fort, dass jeder, der beruflich mit diesen Fasern in Berührung kommt, einen Schutz tragen muss. Stattdessen verwenden die Menschen Produkte, die das Risiko erhöhen, Fasern einzuatmen, die sich in sehr kleine Teile aufspalten, und was das für die Lungenfunktion der Menschen bedeutet – ebenso wie eine toxische Überlastung ihres Körpers -, werden wir wohl in ein paar Jahren wissen.

Gesichtsmasken erhöhen auch die Todesrate durch COVID-19

Der deutsche Arzt Dr. Zacharias Fögen veröffentlichte in der Fachzeitschrift „Medicine“ eine Studie, in der er Daten aus verschiedenen Bezirken in Kansas analysierte und Gebiete mit und ohne Vermummungspflicht verglich.

Er stellte fest, dass die Maskierungspflicht die Sterblichkeitsrate um 85 % erhöhte. Die Sterblichkeitsrate blieb in Bezirken mit Maskierungspflicht um 52 % höher, selbst wenn bei der Analyse störende Faktoren berücksichtigt wurden. Fögen schreibt, eine weitere Analyse der Daten habe gezeigt, dass 95 % des Effekts „nur auf COVID-19 zurückzuführen sind, es handelt sich also nicht um CO2, Bakterien oder Pilze unter der Maske“.

Er hat dies den Fögen-Effekt genannt, der sich auf die Reinhalation von Viruspartikeln bezieht, die in Tröpfchen gefangen sind und sich auf der Maske ablagern, was die Ergebnisse verschlechtert. Er schreibt:

Das wichtigste Ergebnis dieser Studie ist, dass entgegen der allgemeinen Annahme, dass weniger Menschen sterben, weil die Infektionsrate durch Masken reduziert wird, dies nicht der Fall war. Die Ergebnisse dieser Studie deuten stark darauf hin, dass die Maskenpflicht tatsächlich etwa 1,5-mal so viele Todesfälle oder ~50 % mehr Todesfälle im Vergleich zu keiner Maskenpflicht verursacht hat. Die Maskenpflicht selbst hat die CFR (Todesfallrate) um 1,85 / 1,58 oder um 85 % / 58 % in Bezirken mit Maskenpflicht erhöht. Es wurde auch festgestellt, dass fast alle dieser zusätzlichen Todesfälle ausschließlich auf COVID-19 zurückzuführen waren. Aus dieser Studie geht hervor, dass das Tragen von Gesichtsmasken ein großes Risiko für den Einzelnen darstellen kann, das nicht durch eine Verringerung der Infektionsrate gemindert wird.

Die Verwendung von Gesichtsmasken könnte daher als epidemiologische Intervention gegen COVID-19 ungeeignet, wenn nicht sogar kontraindiziert sein.

Fögen verweist auf zwei weitere große Studien, die zu ähnlichen Ergebnissen hinsichtlich der Sterblichkeitsrate kamen. Die erste wurde in der Zeitschrift Cureus veröffentlicht und ergab keinen Zusammenhang zwischen der Zahl der Fälle und der Einhaltung der Maske in Europa, aber einen positiven Zusammenhang zwischen Todesfällen und Einhaltung der Maske.

Die zweite Studie wurde in der Fachzeitschrift PLOS One veröffentlicht, in der bei 847 000 Menschen in 69 Ländern ein Zusammenhang zwischen negativen COVID-Ergebnissen und Maskenpflicht nachgewiesen wurde. Die Forscher schätzten, dass die Aufhebung der Maskenpflicht die Zahl der neuen Fälle verringern könnte, ohne dass dies Auswirkungen auf Krankenhausaufenthalte und Todesfälle hätte.

Kunststoffe lösen Zellschäden und Zelltod aus

Frühere Forschungsarbeiten haben die Auswirkungen von Mikroplastik auf die Umwelt, die Tierwelt und die menschliche Gesundheit aufgezeigt. Viele Studien haben jedoch keinen Zusammenhang zwischen dem Verzehr oder dem Einatmen von Mikroplastik und Krankheiten hergestellt. Stattdessen weisen sie auf Forschungslücken hin und empfehlen weitere Untersuchungen.

Ein im April 2022 veröffentlichtes Papier gibt Hinweise darauf, warum diese Daten uneinheitlich sind. In den Labordaten wurde zum ersten Mal festgestellt, dass Mikroplastik menschliche Zellen in einem Ausmaß schädigt, das für die Anzahl der vom Menschen aufgenommenen oder eingeatmeten Partikel relevant ist.

Bei der Studie handelte es sich um eine Meta-Regressionsanalyse der toxikologischen Auswirkungen auf menschliche Zellen in 17 Studien, in denen die Menge an Mikroplastik, die Zellschäden verursacht, verglichen wurde. Die Forscher fanden heraus, dass es das unregelmäßig geformte Mikroplastik ist, das Zellschäden verursacht, und nicht das kugelförmige Mikroplastik, das normalerweise in Laborexperimenten verwendet wird.

Dies deutet darauf hin, dass frühere Labordaten, bei denen kugelförmiges Mikroplastik verwendet wurde, möglicherweise nicht vollständig die Schäden widerspiegeln, die Mikroplastik für die menschliche Gesundheit verursacht. Evangelos Danopoulos von der Hull York Medical School in Großbritannien, der die Studie leitete, erläuterte, warum die Forschung zunimmt: „Sie explodiert und das aus gutem Grund. Wir sind diesen Partikeln jeden Tag ausgesetzt: Wir essen sie, wir atmen sie ein. Und wir wissen nicht wirklich, wie sie mit unserem Körper reagieren, wenn sie erst einmal drin sind.

Wohin gelangt die Plastikverschmutzung in Ihrem Körper?

Forscher haben herausgefunden, dass sich winziges Mikroplastik nicht nur in der Lunge und im Darm ablagert, sondern auch im Blut schwimmen kann. Forscher aus den Niederlanden untersuchten Proben von 22 gesunden Freiwilligen und fanden in 77 % der Proben Plastikpartikel. Diese Partikel hatten eine Größe von 700 Nanometern oder mehr, eine Größe, die durch Membranen hindurch absorbiert werden kann.

Einige Proben enthielten bis zu drei verschiedene Arten von Plastik. Der Autor der Studie erklärte gegenüber The Guardian: „Unsere Studie ist der erste Hinweis darauf, dass wir Polymerpartikel in unserem Blut haben – das ist ein bahnbrechendes Ergebnis. Aber wir müssen die Forschung ausweiten und die Größe der Proben, die Anzahl der untersuchten Polymere usw. erhöhen.

Die Forscher schreiben, dass auch der Verbleib dieser Kunststoffpartikel im Körper weiter untersucht werden muss. Sie erklärten, dass es „wissenschaftlich plausibel“ sei, dass die Kunststoffpartikel über den Blutkreislauf zu den Organen transportiert werden, beispielsweise aufgrund von Daten, die zeigen, dass 50, 80 und 240 nm große Polystyrolkügelchen und Polypropylen in Mikrogröße die menschliche Plazenta durchdringen können.

Nachdem diese Mikroplastikpartikel die Plazentaschranke überwunden haben, gelangen sie in die ersten Fäkalien eines Neugeborenen. Das bedeutet, dass sie vom Blut des Säuglings in den Darm wandern. Eine im Jahr 2021 veröffentlichte Pilotstudie untersuchte das Ausmaß der Exposition des Menschen gegenüber Mikroplastik und stellte fest, dass das Mikroplastik Polyethylenterephthalat (PET) in Mekoniumproben, dem ersten Stuhl eines Babys, gefunden wurde.

Die Menge an PET im Stuhl von Säuglingen war 10-mal höher als in Proben von Erwachsenen, was darauf schließen lässt, dass Säuglinge Plastik in ihrem Körper haben, das von der Mutter aufgenommen wurde. Wie sich dies in Zukunft auf die menschliche Gesundheit auswirken wird, wird noch untersucht. Eine Tierstudie ergab, dass bereits 24 Stunden nach der Inhalationsexposition der Mutter Nanopolystyrolpartikel in der Plazenta und im Gehirn, in der Lunge, der Leber, dem Herzen und der Niere des Fötus nachgewiesen werden konnten.

Es scheint, dass das Einatmen oder der Verzehr von Mikroplastik den Mikropartikeln den Zugang zum Blutkreislauf und damit zu den lebenswichtigen Organen ermöglicht. Forscher haben zwar nachgewiesen, dass das unregelmäßig geformte Mikroplastik, das in der Umwelt vorkommt, Zellen schädigt und zum Absterben bringt, aber die langfristigen Auswirkungen auf Krankheiten sind noch nicht bekannt. Sie können jedoch sicher sein, dass die Zellschädigung und der Zelltod nicht ohne Folgen bleiben.

Quellen: