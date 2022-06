Die Zunahme der Gewalt – wer ist schuld?

Während die Schießerei an einer texanischen Schule der Traum eines jeden Politikers ist, weil er plötzlich so tun kann, als ob er sich kümmert und autoritär wirkt, fürchte ich, dass der wahre Schuldige hier die COVID-19-Schließungen sind. Worüber die Regierung nicht sprechen will, sind die Statistiken. Die Zahl der Tötungsdelikte ist im Jahr 2020 um fast 30 Prozent gestiegen. Insgesamt haben Gewalttaten und schwere Körperverletzungen zugenommen.

Die Mordrate steigt normalerweise in den Sommermonaten. Der wahre Schuldige könnte die zusätzliche soziale Interaktion sein, die stattfindet, wenn die Menschen in den Sommermonaten mehr Zeit im Freien verbringen, berichtet NewsNation. Es finden einfach mehr Interaktionen statt, was bedeutet, dass es auch mehr Gelegenheiten gibt, die schief gehen können.

Überall, wo wir hinschauen, gibt es mehr Tötungsdelikte. In Chicago sind allein in diesem Jahr 228 Menschen getötet worden. In Philadelphia wurden im Jahr 2022 bereits über 200 Tötungsdelikte verübt. In Houston wurden im Jahr 2022 bisher über 100 Morde begangen.

Die National Library of Medicine berichtete über einen drastischen Anstieg der Tötungsdelikte nach den Schließungen in Peru. Sogar CNN berichtete, dass es in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 eine Reihe von Tötungsdelikten gab. In 22 Städten stieg die Zahl der Morde um 16 % oder mehr im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 und um 42 % im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Jahres 2019.

Während die Eliten also auf Klaus Schwab hören, der wahrscheinlich ein Bösewicht für einen zukünftigen Film werden wird, gibt es NULL Verständnis für die menschliche Natur. Der starke Anstieg der Tötungsdelikte ist NICHT auf die Waffen zurückzuführen; die Abriegelungen haben viele zu extremem Verhalten und Stress getrieben. Ein Mann wurde wegen eines Streits um einen Parkplatz getötet. Ich habe einen Freund, der in einem Büro in Philadelphia arbeitete. Die Gewalt ist so groß und willkürlich, dass die Mitarbeiter nicht mehr ins Büro gehen müssen.

Affenpocken sind weniger tödlich als Pocken, die Sterblichkeitsrate liegt unter 4 %. Dennoch gibt es in den Regierungen Leute, die tatsächlich über Lockdown 2.0 sprechen. Die Johns Hopkins University berichtet: „Abriegelungsmaßnahmen in den USA und Europa hatten laut einer neuen Analyse nur geringe oder gar keine Auswirkungen auf die Reduzierung der Todesfälle durch COVID-19. Die Sperrmaßnahmen während der frühen Phase der Pandemie im Jahr 2020 verringerten die COVID-19-Sterblichkeit um etwa 0,2 %, so das Ergebnis einer umfassenden Überprüfung mehrerer wissenschaftlicher Studien. Wir finden keine Hinweise darauf, dass Abriegelungen, Schulschließungen, Grenzschließungen und die Einschränkung von Versammlungen einen spürbaren Einfluss auf die COVID-19-Sterblichkeit hatten“, schreiben die Forscher.

Ich kann sagen, dass ich fünfmal auf COVID-19 getestet wurde, und alle waren negativ. Trotzdem wurde ich im Krankenhaus in einen COVID-Trakt eingewiesen, und als ich erklärte, dass ich niemanden mit COVID kenne, wurde mir gesagt, dass das keine Rolle spiele. Die Krankenschwestern sagten, die Krankheit könne durch die Luft übertragen werden oder ich könne mich beim Tanken in meinem Auto angesteckt haben. Also fragte ich: „Masken funktionieren also nicht?“ Sie sagten: „So gut wie.“ Ich fragte, warum ich ZWEI negative Tests brauchte, um entlassen zu werden. „Funktioniert ein Test nicht?“ Sie gaben zu, dass die Tests ungültig waren. Nach FÜNF negativen Tests sagten sie also: „OK, aber wir glauben immer noch, dass Sie es haben“.

Ein anderer Freund erzählte, dass sein Sohn, der Anfang 20 ist, verloren ist. Seit den Abriegelungen bleibt er in seinem Zimmer, gefesselt an die sozialen Medien. Er wird kein richtiges Gespräch mehr mit seinem Vater führen. Diese Abriegelungen haben nicht nur nicht funktioniert, sondern sie scheinen bei vielen Menschen erhebliche psychische Schäden verursacht zu haben, und der Stress scheint sich in Gewalt zu manifestieren. Es ist an der Zeit, dass wir uns der Tatsache stellen, dass nicht Waffen töten, sondern Menschen. Wir müssen respektieren, was vor sich geht, und die politischen Machtexperimente beenden. Die Vorhersage unseres Computers, dass die Unruhen zunehmen werden, manifestiert sich direkt vor unseren Augen.