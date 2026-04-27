Ein analytischer Kommentar: Warum die strategischen Widersprüche von Washington und Jerusalem das Ende der unipolaren Ordnung beschleunigen — und warum Europa sich emanzipieren muss.

Von Lukas Sinclair · 15. April 2026

Vorbemerkung: Dieser Text übt scharfe Kritik an der Politik der israelischen Regierung unter Benjamin Netanjahu sowie an der US-Administration unter Donald Trump. Diese Kritik richtet sich ausschließlich gegen politische Entscheidungsträger und ihre dokumentierten Handlungen — nicht gegen das jüdische Volk, nicht gegen israelische Zivilisten und nicht gegen jüdische Kultur oder Religion. Wer Regierungskritik mit Antisemitismus gleich setzt, betreibt intellektuelle Erpressung und entzieht sich der demokratischen Debatte. Antisemitismus ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Kritik an Netanjahus Kriegspolitik ist eine demokratische Pflicht.

Die Hormus-Blockade: Demonstration der Schwäche

Am 13. April 2026 drehte der chinesische Tanker Rich Starry — beladen mit Fracht aus den Emiraten — im Persischen Golf ab. Er hatte versucht, die Straße von Hormus zu passieren, nachdem die USA am selben Tag eine Seeblockade gegen iranische Häfen verhängt hatten.

Nach einem ersten gescheiterten Versuch gelang der Transit am 14. April — doch anschließend drehte das Schiff erneut um und kehrte in die Straße von Hormus zurück, offenbar unter US-Druck.

Die Episode ist aufschlussreich: Rund 800 Schiffe, darunter 400 Öl- und Gastanker, liegen seit Ende Februar im und um den Golf fest. Die Blockade funktioniert — aber sie kostet. Sie kostet den Weltmarkt, sie kostet Stabilität, und sie kostet die USA politisches Kapital. Als das US Central Command verkündete, man werde die Durchfahrt zu nicht-iranischen Häfen nicht behindern, demonstrierte man vor allem eins: dass die Blockade ein selektives Druckmittel ist, kein Akt globaler Ordnung.

Die Frage, die sich stellt: Wie lange kann eine Supermacht eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt — durch die ein Fünftel der globalen Energieexporte fließen — blockieren, ohne sich selbst zu isolieren?

Quellen: Bloomberg, 14.04.2026 · Fortune, 13.04.2026 · Al Jazeera, 14.04.2026 · Salon, 14.04.2026

Der Brandstifter als Feuerwehrmann: Trumps „gnädige Öffnung”

Nur Tage nachdem seine Blockade 800 Schiffe zum Stillstand gebracht und die Weltwirtschaft in Turbulenzen gestürzt hat, inszeniert sich Donald Trump als Wohltäter der Menschheit. Am 15. April 2026 schrieb er auf Truth Social: „China ist sehr glücklich, dass ich die Straße von Hormus permanent öffne. Ich tue es für sie — und für die Welt. Diese Situation wird sich nie wiederholen.”

Man muss sich die Mechanik vergegenwärtigen: Die USA verhängen eine Blockade über eine internationale Wasserstraße. Tanker wie die Rich Starry werden zum Abdrehen gezwungen. Ölpreise explodieren. Und dann — nachdem der Schaden angerichtet ist — verkauft derselbe Mann, der die Blockade befohlen hat, deren Aufhebung als Geschenk an die Welt. Das ist keine Diplomatie. Das ist ein Schutzgeldmodell im geopolitischen Maßstab.

Der angebliche „Deal” mit China — Peking habe zugestimmt, keine Waffen mehr an den Iran zu liefern — steht auf dünnem Eis. Analysten bezweifeln, ob diese Vereinbarung überhaupt existiert oder ob China schlicht seine eigenen Handelswege schützt, die Trump zuvor selbst gefährdet hat. Peking hat wenig Interesse daran, einem US-Präsidenten einen Sieg zu schenken — aber großes Interesse daran, dass Öl wieder fließt.

Noch entlarvender ist, was Trump im selben Kontext über den Iran sagte: „Wenn ich jetzt abziehen würde, bräuchten sie 20 Jahre, um dieses Land wieder aufzubauen.” Er prahlt mit der Zerstörung ziviler Infrastruktur eines souveränen Staates — und fordert im selben Atemzug Verhandlungen. Als der Iran Entschädigungen für die Kriegsschäden verlangte, tat Trump dies als „völlig neuartige Forderungen” ab. Die Logik: Erst zerstören, dann die Schuld dem Opfer geben, dann die Bedingungen diktieren.

Die Wall Street versteht das Spiel. Nach Trumps Ankündigung der „Öffnung” fielen die Ölpreise, die US-Aktienmärkte näherten sich Rekordhochs. Das Schicksal von 90 Millionen Iranern, die Existenz von Seefahrern auf 800 festsitzenden Schiffen, die Energieversorgung ganzer Kontinente — alles wird zum Spielball für Börsenkurse und Umfragewerte. Das ist die „Show”, die dieser Text beschreibt: Geopolitik als Performance, Menschenleben als Handelsware.

Quellen: Trump via Truth Social, 15.04.2026 · Video-Interview/Expertenanalyse, 15.04.2026

Die Rhetorik des Doppeldenk: Obliterated — aber gefährlich

Die Hormus-Inszenierung ist kein Einzelfall — sie ist die jüngste Variante eines durchgängigen Musters. Die Kommunikation der Trump-Administration zur Iran-Politik folgt einem Schema, das CNN als „widersprüchlich und übertrieben” dokumentiert hat. Im Juni 2025 erklärte Trump, Iran sei „very close” an einer Nuklearwaffe — und ließ Tage später drei iranische Nuklearanlagen bombardieren („Operation Midnight Hammer”). Danach begann die Endlosschleife: Ab September 2025 wiederholte er monatelang, das Programm sei „obliterated” — im September, Oktober, November, Dezember 2025 und Januar 2026. Wörtlich: „Well, they don’t have a nuclear program. It was obliterated.”

Dann, Ende Februar 2026, begründete er neue Militärschläge damit, dass Iran „sinister nuclear ambitions” verfolge und sein Programm wieder aufbaue. Als Pressesprecherin Karoline Leavitt gefragt wurde, warum man ein bereits „zerstörtes” Programm erneut bombardieren müsse, antwortete sie: „Well, there’s many reasons and arguments that one could make for a strike against Iran.”

Die Faktenlage: Ein US-Geheimdienstbericht kam bereits nach den Juni-Strikes 2025 zum Schluss, dass nur eine von drei Anreicherungsanlagen weitgehend zerstört wurde, die anderen nur beschädigt. IAEA-Chef Rafael Grossi bestätigte im März 2026, dass erhebliche Kapazitäten überlebt haben. Die Defense Intelligence Agency schätzte 2025, Iran bräuchte ein Jahrzehnt für eine Interkontinentalrakete.

Hier wird nicht analysiert — hier wird Angst produziert. Und mit Angst werden Kriege verkauft, die niemand braucht.

Quellen: CNN, 24.02.2026 · FactCheck.org, 03.03.2026 · NBC News, 25.02.2026 · PBS NewsHour, 28.02.2026 · CNN, 03.03.2026

Netanjahus Pipeline-Vision: Krieg als Infrastrukturprojekt

Am 19. März 2026, einen Tag nach Israels Angriff auf Irans South-Pars-Gasfeld, hielt Premierminister Netanjahu eine 45-minütige Pressekonferenz. Darin sagte er wörtlich: „Just have oil pipelines, gas pipelines, going west through the Arabian Peninsula, right up to Israel, right up to our Mediterranean ports and you’ve just done away with the choke points forever.”

Man muss diesen Satz zweimal lesen. Mitten in einem Krieg, den seine Regierung als Verteidigungskrieg gegen eine nukleare Bedrohung rechtfertigt, spricht der Premierminister von Pipelines durch Saudi-Arabien zu israelischen Mittelmeer-Häfen als „reale Veränderung, die diesem Krieg folgen wird.” In einem Newsmax-Interview Ende März 2026 wiederholte er die Vision und nannte es eine „langfristige Lösung” zur Umgehung der iranischen Kontrolle über die Meerenge.

Saudi-Arabien hat den Vorschlag abgelehnt. Aber das ändert nichts an der Aussage selbst: Der israelische Premierminister hat offen artikuliert, dass dieser Krieg einen geostrategischen Energievorteil für Israel schaffen soll.

Gleichzeitig steht Netanjahu unter einem ICC-Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ausgestellt am 21. November 2024. Er muss internationale Flugrouten umplanen, um ICC-Mitgliedsstaaten zu meiden. Er hat das Weltwirtschaftsforum in Davos 2026 übersprungen.

Wer völkerrechtliche Haftbefehle ignoriert und gleichzeitig Energiepipelines als Kriegsdividende plant, hat die Grenze zwischen Verteidigung und Aggression längst überschritten.

Quellen: The Business Standard, 19.03.2026 · Pipeline Technology Journal, 01.04.2026 · Doha News, 21.03.2026 · Ynet News, 19.03.2026 · ICC-Pressemitteilung, 21.11.2024

Sde Teiman: Die Fakten, die nicht verschwinden

Der Fall Sde Teiman ist kein Randthema — er ist ein Prüfstein für die Glaubwürdigkeit jeder Regierung, die sich auf „westliche Werte” beruft.

Das Militärlager in der Negev-Wüste wurde nach dem 7. Oktober 2023 als temporäre Screening-Einrichtung eingerichtet. Es wurde zur Langzeithaftanstalt für bis zu 1.000 Gefangene — betrieben von Reservisten ohne Ausbildung als Gefängnispersonal. Laut einem Bericht von Lawfare waren die Bedingungen von Beginn an völlig unzureichend.

Die dokumentierten Vorwürfe sind gravierend: B’Tselem sprach von systematischer Folter und sexueller Gewalt. Euro-Med Human Rights Monitor dokumentierte Vergewaltigungen, Vergewaltigung mit Gegenständen, Einsatz von Hunden bei sexuellen Übergriffen und erzwungene Nacktheit. Ein Militärarzt berichtete über einen Gefangenen mit schweren rektalen Verletzungen, gebrochenem Brustkorb und Lungenschäden.

Am 12. März 2026 ließ das israelische Militär die Anklage gegen fünf Soldaten fallen, die der Vergewaltigung eines palästinensischen Gefangenen beschuldigt waren — mit der Begründung, das Recht auf ein faires Verfahren sei verletzt worden. Der Geschädigte war nach Gaza zurückgeschickt worden.

Es gibt ein Wort für einen Staat, der systematische Gewalt in Haftanstalten dokumentieren lässt, die Verantwortlichen aber nicht zur Rechenschaft zieht: Straflosigkeit. Und Straflosigkeit ist der Nährboden, auf dem jede Demokratie verfault.

Quellen: Lawfare, 06.01.2026 · B’Tselem, „Welcome to Hell”-Report · Euro-Med Monitor, April 2026 · Al Jazeera, 12.03.2026 · PBS NewsHour, 04.11.2025

Die Königin der Verdammten: Ursula von der Leyens Demokratie-Defizit

Ursula von der Leyen verdient eine eigene Analyse — nicht weil sie eine schlechte Politikerin ist, sondern weil sie eine effiziente ist, die ihre Effizienz für die falschen Ziele einsetzt.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2026 erklärte sie, es sei „Zeit, Europas Beistandsklausel zum Leben zu erwecken”, und forderte den Übergang von Einstimmigkeit zu qualifizierter Mehrheit in Verteidigungsfragen. Ein Manöver, das — wie Kritiker anmerken — die Souveränität von Mitgliedsstaaten wie Ungarn aushebeln würde, die nicht auf dem Kurs der Kommission liegen.

Ihr „ReArm Europe”-Plan mobilisierte 840 Milliarden Euro für die europäische Verteidigung. Ihr Plan für eine beschleunigte EU-Aufnahme der Ukraine scheiterte am Widerstand der Mitgliedsstaaten — ein Diplomat kommentierte laut Reuters trocken: „The concept of reverse enlargement is dead.”

Euractiv dokumentierte im März 2026 eine wachsende Kritik an ihrem Führungsstil: Frankreich warf ihr vor, die Außenpolitik zu usurpieren. Berlin kritisierte ihre Idee europäischer Streitkräfte in der Ukraine. Ihr Plan zur Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte blieb ohne Ergebnis. Ihre „Drohnenmauer” an der russischen Grenze verschwand so schnell, wie sie angekündigt wurde. Analyst Eric Maurice vom European Policy Center brachte es auf den Punkt: „She is exceeding her authority and trying to play a political role that her institution does not allow her to play.”

Von der Leyen agiert als Königin der Verdammten — nicht, weil sie böse wäre im simplen Sinne, sondern weil sie eine Bürokratie-Maschine für die Interessen der Rüstungsindustrie und transatlantischer Falken instrumentalisiert und dabei das elementare Bedürfnis der europäischen Bevölkerung nach Frieden, Stabilität und wirtschaftlicher Sicherheit systematisch ignoriert. Sie hat selbst gesagt, Europa müsse die Militärausgaben erhöhen, „even at the expense of one’s own well-being.” Das ist kein Versehen. Das ist ein Programm.

Europa braucht keine Kommissionspräsidentin, die Kriege managt. Europa braucht Führung, die Frieden baut.

Quellen: Euronews, 14.02.2026 · Euractiv via Pravda/European Sources, 19.03.2026 · Ukrainska Pravda/Reuters, 03.03.2026 · Newsweek, 04.03.2025

Afghanistan: Das Muster, das sich wiederholt

Die Geschichte liefert den Kontext für die Gegenwart. Bevor die Taliban im Jahr 2000 den Mohnanbau verboten, lag die afghanische Opiumproduktion bei rund 180 Tonnen jährlich. Nach der US-Invasion 2001 stieg sie auf 3.000 Tonnen, bis 2007 auf 8.200 Tonnen. Im Jahr 2013 erreichte die Anbaufläche laut UNODC 209.000 Hektar — ein historischer Rekord. Afghanistan produzierte zeitweise über 90 Prozent des weltweiten Heroins.

Die USA investierten 7,6 Milliarden Dollar in Anti-Drogen-Programme in Afghanistan. Das Ergebnis: Rekordproduktion. Die UNODC sprach von einer Situation, „die in der Geschichte Afghanistans nie zuvor beobachtet wurde.”

Kausalität ist nicht identisch mit Konspiration. Aber das Muster ist dokumentiert: Militärische Besatzungen, die unter dem Banner von „Demokratie” und „Sicherheit” geführt werden, hinterlassen oft destabilisierte Regionen — und neue Ressourcenflüsse.

Wer heute die Rhetorik der Trump-Administration zum Iran hört, erkennt dieselbe Dramaturgie: übertriebene Bedrohungsszenarien, widersprüchliche Begründungen, und am Ende geopolitische Neuordnung, die wenigen nützt.

Quellen: UNODC Afghanistan Opium Survey 2013 · Slate, 21.10.2014 · SAGE Journals (Masomy, 2025) · Wikipedia: Opium production in Afghanistan

Schlussgedanke: Kein Untergang, sondern ein Übergang

Dieser Text ist kein Aufruf zur Schadenfreude über den Niedergang von Imperien. Es ist die Feststellung, dass ein System, das auf permanenter Eskalation, widersprüchlicher Rhetorik und institutionalisierter Straflosigkeit basiert, sich selbst zerlegt — und dass darin eine Chance liegt.

Wenn ein US-Präsident die Meerenge blockiert, die er dann „gnädig öffnet”; wenn ein israelischer Premier im Krieg von Pipelines als Friedensdividende spricht; wenn eine EU-Kommissionspräsidentin Wohlstand für Rüstung opfern will — dann ist das kein Beweis für Stärke. Es ist das Symptom eines Systems, das seine eigene Legitimation verspielt. Aber wenn diese Fassade fällt, entsteht kein Vakuum — es entsteht Raum.

Raum für eine multipolare Ordnung, in der Verhandlung vor Bombardierung kommt. Raum für ein Europa, das seine eigenen Interessen definiert statt die Agenda Washingtons oder der Rüstungslobby zu exekutieren. Raum für einen Nahost-Frieden, der auf dem Völkerrecht basiert — nicht auf Pipelines.

Die „Vollidioten” an der Spitze — um es in der Sprache der Straße zu sagen — haben nur so viel Macht, wie wir ihnen zugestehen. Und die Fakten, die in diesem Text versammelt sind, zeigen: Ihre eigene Inkompetenz und Arroganz erledigt den Rest.

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Der Autor distanziert sich ausdrücklich von jeder Form des Antisemitismus, Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Kritik an staatlicher Politik ist ein demokratisches Grundrecht.