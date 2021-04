Der große Reset des WEF – Beschönigung eines Weltkriegs III-Szenario?

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020) Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization.

Machen wir keinen Fehler, wir befinden uns bereits im dritten Weltkrieg. Ein edlerer Begriff ist „The Great Reset“ – die wortgewaltige Beschreibung des Weltwirtschaftsforums (WEF) für eine verwüstete Weltwirtschaft, zahllose Pleiten und Arbeitslosigkeit, elendes Elend, Hungersnot, Tod durch Verhungern, Krankheit und Selbstmord. Hunderte von Millionen Menschen sind bereits von diesem „Kollateralschaden“ des „Covid-19“-Angst-Propaganda-Biokrieges betroffen, mit einer Todeszahl, die vielleicht schon im zweistelligen Millionenbereich liegt, in Wirklichkeit aber noch gar nicht abzuschätzen ist.

Und das nach nur einem Jahr in diesem kriminellen Wahnsinn, den eine teuflische Elite von Multi-Multi-Milliardären uns, We the People, aufgezwungen hat. Wir befinden uns erst im ersten Jahr des Krieges, der nach dem Plan des Reset das gesamte Jahrzehnt 2020-2030 dauern soll. Die Agenda soll bis 2030 abgeschlossen sein – sie wird auch UN-Agenda 2030 genannt.

Siehe dies.

Das WEF ist in Wirklichkeit nichts weiter als eine NGO, die in einem üppigen Vorort von Genf, Schweiz, registriert ist. Seine Mitglieder sind jedoch eine Ansammlung von schmutzig-reichen Leuten: Hochrangige Politiker, Konzernchefs, Bankzwerge, Künstler und Hollywood-Persönlichkeiten – keiner von ihnen ist ein gewählter Volksvertreter mit einem Mandat, die Welt zu regieren.

Dennoch regieren sie effektiv die Welt, indem sie das gesamte UN-System und seine 193 Mitgliedsländer zu ihrem Gehorsam zwingen oder bedrohen. Weil sie denken, dass sie alles Geld der Welt haben und es auch können. Wohlgemerkt, Geld, das in einem von ihnen entworfenen betrügerischen System erworben wurde. – Aber was noch wichtiger ist, weil wir, das Volk, sie lassen.

Der Great Reset hat drei Hauptziele, die alle gleich wichtig sind

(i) massive Entvölkerung,

(ii) Verschiebung aller Vermögenswerte von unten und der Mitte nach oben; nach dem Motto für die Massen, am Ende „Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein“. Das ist die Schlussfolgerung von Klaus Schwab für die Vollendung von The Great Reset; und

(iii) eine vollständige digitalisierte Kontrolle über alles – Geld, Geist, persönliche Aufzeichnungen und Verhaltensweisen – eine Kombination aus Aldous Huxleys „Brave New World“ und George Orwells „1984“.

Siehe dies.

Wie wir sehen können, ist das WEF auf allen Ebenen in die Plandemie und ihre Folgen involviert ist, insbesondere die Folgen, die den Great Reset begünstigen. Wie Klaus Schwab im Great Reset so aufschlussreich sagt, öffnet die Pandemie ein „kleines Zeitfenster“, in dem diese Konsequenzen (also die Neugestaltung der Welt) realisiert werden müssen. Alles muss wie am Schnürchen klappen.

Bis jetzt scheint es zu klappen. Allerdings wächst der Widerstand exponentiell, da immer mehr Menschen aufwachen und das wissenschaftliche Bewusstsein sie dazu bringt, ihre geradlinigen Matrix-Jobs zu verlassen.

Das NGO, Billionen-Dollar-Mitglieder-Machtzentrum, WEF, übertrifft das von den Menschen entworfene und implementierte UN-System bei weitem. Kürzlich warnte das WEF, jetzt in Verbindung mit Carnegie Endowment for International Peace, vor einem Cyber-Angriff auf das westliche Geldsystem. Um ihren Punkt zu betonen, sagten sie, es sei „keine Frage des Ob, sondern des Wann“.

Laut dem Last American Vagabond (LAV) fordert ein „Bericht, der letztes Jahr von der WEF-Carnegie Cyber Policy Initiative veröffentlicht wurde, den Zusammenschluss der Wall Street Banken, ihrer Regulierungsbehörden und Geheimdienste als notwendig, um einer angeblich bevorstehenden Cyber-Attacke zu begegnen, die das bestehende Finanzsystem zum Einsturz bringen wird.“

Im Artikel (Weltwirtschaftsforum warnt vor Cyber-Attacke, die zum systemischen Zusammenbruch des globalen Finanzsystems führt ) heißt es weiter…

„Im Jahr 2019, demselben Jahr, in dem Event 201 stattfand (Event 201 – 18. Oktober 2019, in NYC, das die aktuelle SARS-CoV-2-Pandemie und die Zerstörung der Weltwirtschaft simulierte), startete die Endowment ihre Cyber Policy Initiative mit dem Ziel, eine „Internationale Strategie für Cybersicherheit und das globale Finanzsystem 2021-2024“ zu erstellen. Diese Strategie wurde erst vor wenigen Monaten, im November 2020, veröffentlicht und wurde laut Endowment von „führenden Experten in Regierungen, Zentralbanken, der Industrie und der technischen Gemeinschaft“ verfasst, um eine „längerfristige internationale Cybersicherheitsstrategie“, speziell für das Finanzsystem, zu entwickeln.“

Die Cyber Policy Initiative, die aus dem gemeinsamen Bericht des WEF und des Carnegie Endowment vom November 2020 hervorgeht, ist in einem Papier mit dem Titel

„International Strategy to Better Protect the Financial System“.

Es beginnt mit der Feststellung, dass das globale Finanzsystem, wie viele andere Systeme auch, „eine beispiellose digitale Transformation durchläuft, die durch die Coronavirus-Pandemie noch beschleunigt wird.“ Er schließt mit der Warnung, dass:

„Böswillige Akteure machen sich diesen digitalen Wandel zunutze und stellen eine wachsende Bedrohung für das globale Finanzsystem, die finanzielle Stabilität und das Vertrauen in die Integrität des Finanzsystems dar. Bösartige Akteure nutzen Cyber-Fähigkeiten, um Finanzinstitute, Investoren und die Öffentlichkeit zu bestehlen, zu stören oder anderweitig zu bedrohen. Zu diesen Akteuren gehören nicht nur immer dreistere Kriminelle, sondern auch Staaten und staatlich gesponserte Angreifer.“

Ein vollständig digitalisiertes Geldsystem steht seit Jahren auf der Agenda des WEF und des IWF. Sie können es nicht erwarten, es zu implementieren. Sollte es also tatsächlich zu einem Cyber-Angriff auf das westliche Geldsystem kommen, ist es keine Frage, wer diesen geplant und durchgeführt hat.

Der Drang zur totalen Digitalisierung von allem, aber vor allem des Geldsystems der (westlichen) Welt, ist ein integraler Bestandteil von The Great Reset. Er wird natürlich vom Banken- und Finanzsektor, einschließlich der westlichen Zentralbanken, unterstützt. Seine Umsetzung soll durch den Covid-Betrug beschleunigt werden, stößt aber auf heftigen Widerstand in vielen Ländern, vor allem im Globalen Süden, aber auch in den westlichen Industrieländern, wo intellektuelle Gruppen erkennen, was dies für die Ressourcen und Vermögenswerte bedeutet, die für das Volk gearbeitet haben und ihm gehören – es wird sozusagen leicht „enteignet“ werden können, z.B. bei Ungehorsam, da die Kontrolle vollständig bei den Banken liegen wird.

Und das führt zum Schluss des ruchlosen Great Reset – „Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein“.

Glücklicherweise hat sich der Osten, angeführt von China und Russland, allmählich aus dem westlichen Geldsystem zurückgezogen und ist ein weitgehend unabhängiges, geldsouveränes Land. Daher trifft der westliche Digitalisierungsantrieb nicht auf den Osten zu, was durch die von China und Russland geführte Shanghai Cooperation Organization – SCO – noch verstärkt wird, in der etwa die Hälfte der Weltbevölkerung und ein Drittel der Weltwirtschaftsleistung – BIP – vertreten sind.

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel: Weltwirtschaftsforum warnt vor Cyber-Attacke, die zum systemischen Zusammenbruch des globalen Finanzsystems führt.

Wenn es nach Klaus Schwab und den „Illuminaten“ des WEF ginge, würde sich bis 2030 die große Schar der Menschen in „Transhumane“ verwandeln – eine Art von Halbrobotern, die auf KI-Signale reagieren, die von den Masterminds des Great Reset (sic) gesteuert werden, die bis dahin die Führer einer Tyrannei geworden sind, die Neue oder Eine-Welt-Ordnung – OWO genannt wird.

Wir, das Volk, wären dann die neuen KI-gesteuerten Leibeigenen geworden. Oder, wie in Aldous Huxleys Brave New World, die „Epsilon-Menschen“.

Lasst das nicht geschehen.

Vereinigen wir uns und leisten wir mit all unseren Kräften Widerstand.

Wir sind immer noch 7,8 Milliarden Menschen gegen ein paar pathologische, seelenlose Multimilliardäre.