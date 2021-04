Über die neue „strategische Achse“ des Nahen Ostens

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für Internationale Beziehungen und Pakistans Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Das „Zypern-Treffen“ von Vertretern aus Israel, den VAE, Griechenland und Zypern verdeutlicht den „Wandel“ im Nahen Osten. Während die USA seit Trumps Niederlage und Joe Bidens Ankunft im Weißen Haus scheinbar einen Schritt zurück gemacht haben, um die Golf- und arabischen Staaten zur Unterzeichnung des Abraham-Abkommens zu drängen, prägt der Pakt die geopolitische Landschaft des Nahen Ostens nach wie vor auf bedeutende Weise. In vielerlei Hinsicht ist das Treffen in Zypern und die Anwesenheit sowohl Israels als auch der VAE ein untrügliches Zeichen dafür, wie sich die Landschaft seit den Vereinbarungen verändert hat. In vielerlei Hinsicht zielt das neue Sicherheitsparadigma, das gerade operationalisiert wird, darauf ab, die VAE und Israel als die neuen Machthaber in der Region zu etablieren. Die Tatsache, dass alle Teilnehmer dieses Treffens eine Geschichte „schlechter“ Beziehungen zur Türkei haben, einem weiteren Anwärter auf die regionale Vorherrschaft, spricht Bände darüber, wie alte geopolitische Rivalitäten auf einer „neuen“ geopolitischen Plattform ausgetragen werden.

Während der Iran nach wie vor auf der Tagesordnung jedes Treffens und Gipfels steht, an dem Israel und die VAE beteiligt sind, sind sich die Golfstaaten in letzter Zeit zunehmend der Bemühungen der Türkei bewusst, ihren Einfluss und ihre Reichweite auf Kosten der rivalisierenden Staaten auszuweiten. Ihre Schritte in Syrien und Libyen und ihre Unterstützung für Katar während der saudischen Blockade zeigen, dass die Türkei dazu neigt, schnell zu handeln, um jedes „Vakuum“ zu füllen, das während geopolitischer Umwälzungen frei wird, und dass sie ein solches Szenario auch nutzt, um ihre „neo-osmanischen“ Ambitionen zu fördern.

Wie ein aktueller Bericht des European Council on Foreign Relations feststellte, ist die Türkei im Jahr 2020 weitgehend

„zu einem bedeutenderen Rivalen als andere regionale Akteure geworden ist – wie zum Beispiel der Iran, den die VAE sowohl durch Covid-19 als auch durch Sanktionen im Rahmen der ‚Maximaldruck‘-Kampagne der Trump-Administration geschwächt sahen. Sowohl der öffentliche Diskurs als auch das Mediennarrativ in den VAE haben in den letzten Jahren einen hawkishen Anti-Türkei-Ton angenommen, eine Bemühung, die von hochkarätigen, einflussreichen Emiratis angeführt wird.“

Die starken Beziehungen der Türkei zu Katar haben die VAE auch dazu gezwungen, der „Zypern-Gruppe“ beizutreten, um zu verhindern, dass sich die beiden im Zentrum eines regionsweiten islamistischen Netzwerks positionieren, das von der Muslimbruderschaft angeführt wird, um politische Aufstände innerhalb der VAE und anderer Golfmonarchien zu schüren und sie von innen heraus zu schwächen. Ein solches Szenario würde die Golfmonarchien, insbesondere die VAE und Saudi-Arabien, von innen heraus schwächen und rivalisierenden Staaten – wie der Türkei – erlauben, ihren Einfluss auszuweiten.

Daher zeigt die Einbeziehung der VAE in eine „neue strategische Achse“, wie sie 2016 bei ihrer Gründung genannt wurde, wie sich diese Achse nun von den Ufern des Arabischen Golfs bis zum Mittelmeer und Europa erstreckt.

Die Tatsache, dass die VAE nicht das einzige Land sind, das divergierende Interessen gegenüber der Türkei hat, bedeutet, dass andere Länder in der „Achse“, wie Griechenland und Zypern, mit ähnlichen divergierenden Interessen gegenüber der Türkei, davon immens profitieren können.

Wie es aussieht, haben Israel und Griechenland bereits ihr bisher größtes Rüstungsbeschaffungsabkommen unterzeichnet. Das Abkommen beinhaltet einen Vertrag über 1,65 Milliarden US-Dollar für die Errichtung und den Betrieb eines Trainingszentrums für die hellenische Luftwaffe durch das israelische Rüstungsunternehmen Elbit Systems (ESLT.TA) über einen Zeitraum von 22 Jahren.

Das Abkommen zwischen Israel und Griechenland folgt auf ein früheres Abkommen über eine „strategische Partnerschaft“, das im November 2020 zwischen den VAE und Griechenland unterzeichnet wurde. Während das Abkommen die wachsende Partnerschaft zwischen Abu Dhabi und Athen stärkt, bedeutet es auch, dass Europa zunehmend in die Rivalitäten am Golf und die geopolitischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten verwickelt wird. So wie es aussieht, sind die bemerkenswertesten Klauseln der Partnerschaft diejenigen zur Außenpolitik und Verteidigung, die direkt mit der Konsolidierung der griechisch-emiratischen Zusammenarbeit gegen den gemeinsamen Antagonisten, die Türkei, verbunden zu sein scheinen.

Wiederum mit Blick auf die Türkei nehmen die VAE seit 2017 an einer von Griechenland geleiteten jährlichen Militärübung, Iniochos, teil, an der auch die USA, Israel und seit 2018 Zypern und Italien beteiligt sind, wobei Ägypten als Beobachter teilnimmt. Dies ist zusätzlich zu der Tatsache, dass die VAE auch ihre volle Unterstützung für die zypriotische Souveränität gegen Autonomieansprüche der von Ankara unterstützten Türkischen Republik Nordzypern ausgedehnt haben.

Dementsprechend waren die VAE nicht abgeneigt, gemeinsam mit Zypern, Griechenland, Frankreich und Ägypten gegen die Vorstöße der Türkei im östlichen Mittelmeer Stellung zu beziehen. Die gemeinsame Erklärung vom Mai 2020 „verurteilte die Eskalation der Verletzungen des nationalen griechischen Luftraums durch die Türkei, einschließlich der völkerrechtswidrigen Überflüge über bewohnte Gebiete und Hoheitsgewässer. Darüber hinaus verurteilten die Minister die Instrumentalisierung von Zivilisten durch die Türkei bei dem Versuch, die griechischen Landgrenzen illegal zu überschreiten, sowie ihre fortgesetzte Unterstützung für illegale Überschreitungen der griechischen Seegrenzen.“

Mit Blick auf die außenpolitischen Abenteuer der Türkei in Libyen verurteilte die gemeinsame Erklärung auch „die militärische Einmischung der Türkei in Libyen aufs Schärfste und forderte die Türkei auf, das UN-Waffenembargo vollständig zu respektieren und den Zustrom ausländischer Kämpfer aus Syrien nach Libyen zu stoppen. Diese Entwicklungen stellen eine Bedrohung für die Stabilität von Libyens Nachbarn in Afrika sowie in Europa dar.“

Es ist also nicht zu leugnen, dass die Interessen Griechenlands, Israels und der Emirate zunehmend konvergieren und sich auf die ‚Eindämmung‘ der expansionistischen ’neo-osmanischen‘ Ambitionen der Türkei konzentrieren. ‚

Für Tukey ist das beunruhigende Zeichen, dass diese „Achse“ auch die Unterstützung der USA hat. Abgesehen davon, dass viele in Ankara glauben, dass die USA ihr Bündnis mit der Türkei auf Griechenland verlagern, um dieses zu ihrem wichtigsten Sicherheits- und Verteidigungspartner im Mittelmeerraum zu machen – was auch der Grund dafür ist, dass die USA Griechenland mit High-Tech-Kriegswaffen ausstatten – haben die USA Berichten zufolge auch schon den Verkauf von F-35 an die VAE genehmigt.

Die neue „strategische Achse“ hat also die Kräfte des erbitterten geopolitischen Wettbewerbs, der sowohl den Golf als auch den Mittelmeerraum erfasst, losgelassen. Da die Türkei bereits eine Verschiebung in der US-Politik spürt, wird es interessant sein, wie Ankara ein Gegengewicht zu dieser „Achse“ bildet. Sie könnte nicht nur eine „Gegenachse“ mit Katar und dem Iran schaffen, sondern sich auch stärker mit Russland einlassen, um die USA für ihre wachsende Unterstützung für Griechenland und die VAE zu bestrafen.