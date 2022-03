Der Guardian irrt sich: Es ist nicht antisemitisch, die Ukraine als faschistisch zu bezeichnen

Es spielt keine Rolle, dass Präsident Zelensky Jude ist und sehr stolz auf seine Identität, denn er unterwirft sich trotzdem dem Willen dieser mächtigen Kräfte, indem er ihre Fackelmärsche in der Hauptstadt zum Gedenken an einen Mann, der am Holocaust an jüdischen Mitbürgern beteiligt war, nicht kriminalisiert. Die Ukraine als faschistisch zu bezeichnen, wie es Präsident Putin tut, ist daher eine Bezeichnung für den Staat als Ganzes, nicht gegen seinen jüdischen Führer im Besonderen. Diejenigen, die etwas anderes behaupten, versuchen in betrügerischer Weise, von dieser Tatsache abzulenken.

Jason Stanley vom Guardian veröffentlichte am vergangenen Wochenende einen Artikel über „The Antisemitism Animating Putin’s Claim To ‚Entnazifizieren‘ Ukraine“. Er argumentiert, dass in Wirklichkeit Präsident Putin der antisemitische Faschist ist und dies angeblich schon seit Jahren war, bevor er die Sonderoperation seines Landes in der Ukraine ankündigte. Stanley meint dazu:

„Im Zentrum des europäischen Faschismus steht die Vorstellung, dass die Juden die Verursacher des moralischen Verfalls sind… Im Westen präsentiert sich der Faschismus als Verteidiger des europäischen Christentums gegen diese Kräfte sowie gegen die massenhafte muslimische Migration. Der Faschismus im Westen ist daher immer schwerer vom christlichen Nationalismus zu unterscheiden. Die heute in Teilen Osteuropas vorherrschende Version des Antisemitismus besagt, dass Juden den Holocaust nutzen, um den „wahren“ Opfern der Nazis, den russischen Christen (oder anderen nicht-jüdischen Osteuropäern), die Opferrolle zu entreißen.

Mit der Behauptung, das Ziel der Invasion sei die ‚Entnazifizierung‘ der Ukraine, appelliert Putin an die Mythen des zeitgenössischen osteuropäischen Antisemitismus – dass eine globale Kabale von Juden die wahren Agenten der Gewalt gegen russische Christen waren (und sind) und die wahren Opfer der Nazis nicht die Juden, sondern diese Gruppe waren. Russische Christen sind Ziel einer Verschwörung einer globalen Elite, die unter dem Vokabular der liberalen Demokratie und der Menschenrechte den christlichen Glauben und die russische Nation angreift.“

Dies ist eine grob absichtliche Falschdarstellung des russischen Führers, die darauf abzielt, jeden Hinweis auf die buchstäbliche Vereinnahmung der Ukraine durch Faschisten als „antisemitisch“ darzustellen. Damit ist Stanleys Beitrag ein klassisches Beispiel für die laufende Informationskampagne der von den USA geführten westlichen Mainstream-Medien gegen Russland. Im Folgenden wird dieses spezielle Fake-News-Narrativ in aller Kürze entlarvt.

Die Behauptung, Präsident Putin sei „antisemitisch“, ist kategorisch falsch, insbesondere nachdem kein Geringerer als der israelische Premierminister Naftali Bennett ihn bei ihrem Treffen im Oktober als „sehr engen und wahren Freund des Staates Israel“ gelobt hat. Die Leser sollten auch auf die Teilnahme von Präsident Putin an Israels „Remembering The Holocaust: Fighting Antisemitism Forum“ im Januar 2020 als Ehrengast des Gastgebers und seine Rede auf der Konferenz der Keren Heyesod Foundation im September 2019.

Der Autor entlarvte auch Stanleys Behauptung in seinem früheren Beitrag „The US‘ Report About Planned Russian Concentration Camps In Ukraine Is Fake News“, in dem er sich auf seinen ausführlichen Twitter-Thread bezog, in dem er Dutzende von Beispielen von der offiziellen Kreml-Website dokumentierte, in denen Präsident Putin den Islam und die lebhafte muslimische Minderheit in seinem Land lobte. Die Behauptung, der russische Staatschef sei ein Antisemit und/oder Islamhasser, ist daher sachlich falsch, da er in Wirklichkeit sehr philo-semitisch und -islamisch ist.

Nachdem das geklärt ist, liegt Stanley auch falsch, wenn er christlichen Nationalismus mit Faschismus in Verbindung bringt. Überall auf der Welt fühlen sich Kulturen durch die Auferlegung hyperliberaler soziokultureller Werte durch den von den USA geführten Westen bedroht. Dies ist nicht ausschließlich eine Sorge osteuropäischer Christen, denn auch Muslime, Hindus, Buddhisten und sogar einige Juden teilen diese Besorgnis. Der Autor ist sich sicher, dass Stanley ihn als „Antisemit“ beschimpfen würde, wenn er seine eigenen Maßstäbe anlegt und die letzteren als „jüdische Faschisten“ bezeichnet.

Was den Holocaust betrifft, so ist Präsident Putin ein entschiedener Gegner aller Versuche, das historische Gedächtnis zu revidieren, insbesondere jenes, das mit dem Zweiten Weltkrieg, dem Holocaust und der Befreiung der Dutzenden von Vernichtungslagern in Nazideutschland durch die UdSSR verbunden ist, in denen Hitlers Völkermord an den Juden, Slawen, Roma und anderen verübt wurde. Wäre er nicht so leidenschaftlich für diese prinzipielle Sache eingetreten, wäre er niemals als Ehrengast Israels zu der bereits erwähnten Konferenz über die Bekämpfung des Antisemitismus im Januar 2020 eingeladen worden.

Was das Ziel seines Landes anbelangt, die Ukraine im Verlauf der dortigen Sonderoperation zu entnazifizieren, so ist dies ein legitimes Ziel seiner Mission, da dieser Nachbarstaat ganz klar unter der Kontrolle von faschistischen Elementen steht, die von den USA unterstützt werden. Es spielt keine Rolle, dass Präsident Zelensky Jude ist und sehr stolz auf seine Identität ist, denn er unterwirft sich trotzdem dem Willen dieser mächtigen Kräfte, indem er ihre Fackelmärsche in der Hauptstadt zum Gedenken an einen Mann, der am Holocaust an seinen jüdischen Mitbürgern beteiligt war, nicht kriminalisiert.

Offensichtlich hat Zelenskys Identität als Präsident einer ultranationalistischen, mit den USA verbündeten Ukraine Vorrang vor seiner jüdischen Identität, denn man kann sich nicht vorstellen, dass jemand, der Letztere so ernst nimmt, wie er behauptet, angesichts eines buchstäblich sichtbaren faschistischen Aufschwungs in seinem Land schweigt. Die Ukraine als faschistisch zu bezeichnen, wie es Präsident Putin tut, ist daher eine Bezeichnung für den Staat als Ganzes, nicht gegen seinen jüdischen Führer im Besonderen. Diejenigen, die etwas anderes behaupten, versuchen in betrügerischer Weise, von dieser Tatsache abzulenken.

Der letzte Punkt, den es in Stanleys Auszug zu entlarven gilt, wurde an dieser Stelle bereits erledigt, nämlich dem Leser zu beweisen, dass Präsident Putin in keiner Weise an die falsche und buchstäblich antisemitische Verschwörungstheorie glaubt, dass eine Kabale von Juden die Welt regiert und für Russlands Probleme verantwortlich ist. Viele der Freunde, die der russische Staatschef sein Leben lang hatte, sind Juden, so dass er eigentlich sein ganzes Leben lang ein Philo-Semit war. Premierminister Bennett hätte ihn nicht so aufrichtig gelobt, wenn es daran einen glaubwürdigen Zweifel gäbe.

Der Autor weiß nicht, welcher Religion Stanley angehört, ist aber der Meinung, dass dieser Schriftsteller in Wirklichkeit mit dem Antisemitismus kokettiert, indem er die Wahrnehmung dieser globalen Geißel manipuliert, um seine antirussische Propagandakampagne auf einer völlig falschen Grundlage voranzutreiben. Antisemitismus ist real, und Präsident Putin nimmt ihn sehr ernst, weshalb er sich mit Israel zusammengetan hat, um einen weltweiten Kampf gegen dieses Übel zu führen. Ihn als „Antisemiten“ zu bezeichnen, missbraucht das Andenken an all jene, die im Holocaust umgekommen sind.