Wieso dürfen US-Sportler an internationalen Wettbewerben teilnehmen?

Von Peter Haisenko

Die Sanktionen gegen Russland sind umfassend und der Westen betreibt schon Sippenhaft. Die Teilnahme russischer Sportler an internationalen Wettbewerben wurde verboten. Wäre die Begründung für diese Schritte allgemein gültig, dürften US-Sportler schon seit Jahrzehnten nicht mehr im internationalen Raum auftreten.

Gäbe es international anerkannte Kriterien, die den Ausschluss von Sportlern oder andere Sanktionen zwingend vorschreiben, für den Fall, dass ein Land etwas Ungehöriges tut, dann müssten die in etwa so lauten: Wenn ein Staat einen anderen überfällt, diesem schweren Schaden zufügt, auch absichtlich wirtschaftlichen Schaden, und ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung vorgeht, zivile Objekte und Infrastruktur zerstört, dann muss die internationale Gemeinschaft mit härtesten Sanktionen gegen den Aggressor vorgehen. Das beinhaltet auch den Ausschluss von Sportlern aus dem Land des Angreifers von internationalen Wettbewerben. Alle diese Maßnahmen werden so lange fortgesetzt, wie der angreifende Staat keine Reparationen für sein ungerechtfertigtes Vorgehen geleistet hat und insbesondere dann, solange dieser noch Besatzungstruppen im angegriffenen Land stationiert hält.