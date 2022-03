Robert W. Malone: Propaganda, Korporatismus und der verborgene globale Coup

Robert W. Malone

Le Bon und Goebbels lehren uns während des COVID etwas über moderne staatliche und von NGOs geförderte Propaganda

Das Wissen um die Theorie und die praktische Umsetzung der Psychologie der Massenbildung kann und wird von Propagandisten, Regierungen und dem Weltwirtschaftsforum genutzt, um große Gruppen von Menschen dazu zu bewegen, im Sinne der Ziele der Propagandisten zu handeln. Obwohl eine größere Krise für Propagandisten äußerst nützlich sein kann (z. B. Krieg, Hyperinflation oder öffentliche Gesundheit), können diese psychologischen Theorien auch ohne eindeutige Anzeichen für eine zwingende Krise angewandt werden und werden auch oft angewandt. Damit dies wirksam ist, muss der Anführer nur überzeugend genug sein.

Ein aktuelles Beispiel ist die fast weltweite Akzeptanz der Verwendung von Masken in der Bevölkerung in den letzten zwei Jahren. Da Fauci und seine Gefolgsleute bei der CDC darauf bestanden, dass Masken funktionieren, war die Akzeptanz der Öffentlichkeit für ein sehr einschneidendes Element im Leben der Menschen fast universell. Daten, die die mangelnde Wirksamkeit von Masken zur Verhinderung der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus belegen, sind weitgehend irrelevant und werden entweder abgelehnt oder ihre Existenz wird von denjenigen nicht anerkannt, die durch den Prozess der Massenbildung hypnotisiert wurden. Sogar die Logik der Maskierung von Kindern wurde trotz der eindeutigen und zwingenden Beweise für die Schädlichkeit unhinterfragt akzeptiert.

Paul Joseph Goebbels war der oberste deutsche Propagandist der Nazipartei und wurde dann von 1933 bis 1945 zum Reichspropagandaminister befördert. Er war ein wahrer Meister und wohl der Schöpfer des Konzepts, dass der Staat Menschen kontrollieren kann, indem er Propaganda in die Nachrichten einbringt, um die staatliche Kontrolle ganzer Bevölkerungen zu ermöglichen. Goebbels‘ Genialität bestand darin, den Rassismus als Instrument zur Förderung des deutschen Nationalismus zu nutzen, um Deutschland zu mobilisieren und zu motivieren, sich an einem globalisierten Krieg um politische, militärische und wirtschaftliche Vorherrschaft zu beteiligen. Seine Schriften und Reden über Propaganda werden seither von führenden Politikern und Regierungen studiert, so wie die Schriften von Niccolò Machiavelli nach wie vor ein Eckpfeiler der modernen zwischenstaatlichen Realpolitik sind. Beispiele für Goebbels‘ Einsichten sind die folgenden:

Es war sinnlos, die Intellektuellen bekehren zu wollen. Denn die Intellektuellen würden sich nie bekehren lassen und ohnehin immer dem Stärkeren nachgeben, und das wird immer „der Mann auf der Straße“ sein. Die Argumente müssen daher grob, klar und eindringlich sein und an Gefühle und Instinkte appellieren, nicht an den Intellekt. Die Wahrheit war unwichtig und wurde der Taktik und Psychologie völlig untergeordnet. Wenn man eine Lüge groß genug erzählt und sie immer wieder wiederholt, werden die Leute sie schließlich glauben. Die Lüge kann nur so lange aufrechterhalten werden, wie der Staat die Menschen vor den politischen, wirtschaftlichen und/oder militärischen Folgen der Lüge schützen kann. Daher ist es für den Staat lebenswichtig, alle seine Machtmittel einzusetzen, um abweichende Meinungen zu unterdrücken, denn die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge, und somit ist die Wahrheit der größte Feind des Staates.

Goebbels wandte die Theorien dessen, was heute von Dr. Mattias Desmet als Massenbildungspsychose beschrieben wird, auf die praktische Politik innerhalb eines Nationalstaates an. Akademische Schriften über die Bildung einer „Masse“ oder einer Menge, auch bekannt als Massenbildung, waren zu der Zeit, als Goebbels seine Erkenntnisse entwickelte, eine anerkannte Disziplin, zu der viele Gelehrte wie Gustave Le Bon (1841-1931), Freud, McDougal und Canetti als führende Intellektuelle beigetragen haben.

Le Bon, ein französischer Sozialpsychologe, wird oft als Begründer der Psychologie der Menschenmenge (Gruppe) angesehen. Le Bon definierte eine Menschenmenge als eine Gruppe von Individuen, die durch eine gemeinsame Idee, einen gemeinsamen Glauben oder eine gemeinsame Ideologie vereint sind, und er war der Ansicht, dass ein Individuum, das Teil einer Menschenmenge wird, eine tiefgreifende psychologische Veränderung erfährt. Das Individuum hört auf, unabhängig zu denken, und verlässt sich stattdessen auf die Gruppensynthese einer Reihe von vereinfachten Ideen. Nach dieser Theorie erfordert die Bildung einer Menschenmenge eine Reihe von vereinfachten Ideen, die von der Gruppe übernommen werden. An diesem Punkt hört der Einzelne, der sich in die Gruppe integriert hat, psychologisch gesehen auf, als unabhängiger Geist zu existieren, und wird funktionell hypnotisiert.

Le Bon vertrat die Ansicht, dass sich eine Gruppe typischerweise um eine einflussreiche Idee herum bildet, die eine Reihe von Individuen vereint, und dass diese Idee die Gruppe (oder die Masse) dann dazu antreibt, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Er kam jedoch auch zu dem Schluss, dass diese einflussreichen Ideen nie von den Mitgliedern der Gruppe entwickelt werden. Stattdessen werden sie meist von einem Anführer oder einer Gruppe von Anführern an die Menge weitergegeben. Le Bon zufolge muss eine Idee, die eine Menschenmenge vereinen und beeinflussen soll, zunächst so weit heruntergebrochen werden, dass die gesamte Menge sie verstehen kann. Sie muss von allen in der Menge leicht verstanden werden.

Um ein aktuelles Beispiel zu nennen: Eine wissenschaftliche Disziplin könnte einen neuartigen Impfstoff als Lösung für eine Krise der öffentlichen Gesundheit entwickeln. Diese komplexe Forschung und die daraus resultierende Technologie haben vielleicht Jahrzehnte der Anstrengung erfordert. Die Masse wäre im Durchschnitt nicht in der Lage, solch komplexe Theorien oder Technologien zu verstehen, so dass die sozialtechnische Akzeptanz des Impfstoffs (durch die Masse) eine gründliche Vereinfachung des neuen Impfkonzepts erfordern würde, bevor die Idee in den Mittelpunkt eines hypnotischen, zielstrebigen Glaubens an die Lösung (die neue Art von Impfstoff) gestellt werden könnte. Le Bon schlug vor, dass an dieser Stelle die Gruppenleiter ins Spiel kommen. Nach dem Modell von Le Bon ermöglicht der Anführer einer Gruppe (z. B. jemand wie Fauci) diesen Prozess, indem er diese komplizierten Konzepte (oder Technologien) auf eine kleine Gruppe vereinfachter Ideen herunterbricht, die die Gruppe als ihre eigenen akzeptieren, übernehmen und umsetzen kann. Eines der wichtigsten Elemente dabei ist die Forderung nach einem „vertrauenswürdigen Anführer“, der von der Menge akzeptiert wird. Wenn die Menge einen Anführer wirklich akzeptiert, ist es für sie fast unmöglich, ihn abzulehnen, unabhängig davon, ob die Lügen, die er oder sie erzählt, tatsächlich mit „edlen“ Absichten oder Zielen geschehen.

In den letzten zwei Jahren haben wir klare Beweise dafür gesehen, dass sowohl unsere Regierung als auch die Großbritanniens und vieler anderer westlicher Demokratien die Lektionen von Gustave Le Bon und Joseph Goebbels gelernt haben und aktiv anwenden.

Die Historiker Jowett & O’Donnell haben in einem Buch mit dem Titel Propaganda and Persuasion (Propaganda und Überredung) Hitlers Grundprinzipien der Propaganda beschrieben, die auf Goebbels Arbeit und Ratschlägen beruhen. Sie lauten:

Hitlers Grundprinzipien

(entnommen aus Jowett & O’Donnell (Propaganda and Persuasion)).

Vermeide abstrakte Ideen – appelliere an die Gefühle.

Wiederholen Sie ständig nur einige wenige Ideen. Verwenden Sie stereotype Formulierungen.

Geben Sie nur eine Seite des Arguments wieder.

Kritisieren Sie ständig Ihre Gegner.

Wählen Sie einen speziellen „Feind“ aus, den Sie besonders verunglimpfen.

Wenn wir auf die letzten zwei Jahre zurückblicken, wird deutlich, dass jedes dieser Grundprinzipien gegen uns eingesetzt wurde, insbesondere gegen „Impfskeptische“-Ärzte, -Wissenschaftler und -Anwälte, die sich gegen die totalitären Praktiken westlicher Regierungen, die von der CDC und der WHO genehmigten Berichte (von denen wir heute wissen, dass sie in Wirklichkeit noch mehr Propaganda waren), die Diskussion über frühzeitige Behandlungen oder den Versuch, die Daten über unerwünschte Nebenwirkungen von Impfstoffen oder die Logik der allgemeinen Impfung zu untersuchen oder zu erforschen, ausgesprochen haben. War es also unangemessen, dass ich im Joe Rogan Experience-Podcast #1757 Nazideutschland als Beispiel für eine „Massenbildungspsychose“ anführte? Meines Erachtens war es absolut angemessen. Ich war eigentlich ziemlich konservativ, indem ich das Beispiel nicht weiter ausgeführt habe.

Leider haben sowohl nationale als auch internationale Regierungsorganisationen mehr als nur die Lektionen der Massenpsychose und Propaganda gelernt. Weltregierungen und große Finanzinteressen haben sich jetzt zusammengeschlossen, um über eine Vielzahl von Medienkanälen, wie Big Tech, soziale Medien und Mainstream-Medien, eine harmonisierte Propaganda zu produzieren. Wir sind in eine neue Ära der totalen Gedankenkontrolle auf globaler Ebene eingetreten, die oft als psychologische Operationen oder Psy-Ops bezeichnet wird.

Bevor wir fortfahren, ist es wichtig, anhand von Beispielen zu veranschaulichen, was bei den modernen Psy-Ops-Operationen unter der Leitung von Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, globalen Foren wie den Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation sowie dem Weltwirtschaftsforum vor sich geht. Hilfreiche Beispiele sind unter anderem die folgenden:

Operation Mockingbird: Die Operation Mockingbird wurde 1950 von Allen Dulles und Cord Meyer organisiert. Die CIA gab etwa eine Milliarde Dollar pro Jahr aus, um Journalisten von Konzernmedien wie CBS, New York Times, ABC, NBC, Newsweek, Associated Press und anderen anzuheuern, um ihren Standpunkt zu vertreten. An der ursprünglichen Operation waren Berichten zufolge etwa 3.000 CIA-Mitarbeiter beteiligt, die über 400 Journalisten anstellten. Im Jahr 1976 wurde die inländische Operation angeblich eingestellt, aber weniger als die Hälfte der Medienmitarbeiter wurde entlassen. Darüber hinaus geht aus den Unterlagen hervor, dass ein Großteil der Operation Mockingbird zu diesem Zeitpunkt ausgelagert wurde. Es wird gemunkelt, dass der britische Geheimdienst viele der Aufgaben der Operation Mockingbird im Auftrag des US-Geheimdienstes übernommen hat (siehe die Trusted News Initiative).

Die Initiative für vertrauenswürdige Nachrichten (TNI): Ist eine von der British Broadcasting Corporation (BBC) geleitete Organisation, die aktiv bedeutende Ärzte, Akademiker und Andersdenkende zensiert, die dem offiziellen COVID-19-Narrativ widersprechen. Alles, was diesem Narrativ widerspricht, gilt als Desinformation oder Fehlinformation und wird gelöscht, unterdrückt oder de-platformed. Als Fehlinformation und Desinformation gilt alles, was nicht mit der von der Weltgesundheitsorganisation und/oder der regionalen Gesundheitsbehörde genehmigten „Wahrheit“ übereinstimmt. Im Falle der USA wird diese „Wahrheit“ von Anthony Fauci, dem CDC und der FDA festgelegt. Die TNI nutzt Lobby-Journalismus und Zeitschriften, um ihre Ziele zu fördern. Die Trusted News Initiative ist jedoch mehr als das; wenn man auf Hitlers Grundprinzipien zurückgeht, nutzen die Mitglieder der TNI diese Grundprinzipien, um die Öffentlichkeit zu kontrollieren. Zu den bekannten TNI-Partnern gehören: Associated Press, AFP, BBC, CBC/Radio-Canada, European Broadcasting Union (EBU), Facebook (dessen Gründer einen Artikel für The Atlantic finanzieren), Financial Times, First Draft, Google, The Hindu, Microsoft, New York Times, Reuters, Reuters Institute for the Study of Journalism, Twitter, You Tube, The Wall Street Journal, The Washington Post.

Weltwirtschaftsforum: Das Weltwirtschaftsforum (WEF) ist eine der wichtigsten Denkfabriken und Treffpunkte für das Management des globalen Kapitalismus und ist wohl kohärent genug, um als die führende globale Organisation des „tiefen Staates“ zu gelten. Unter der Leitung von Professor Klaus Schwab hat sie in den letzten drei Jahrzehnten eine immer wichtigere Rolle bei der Koordinierung der globalisierten Hegemonie großer transnationaler Kapitalpools und damit verbundener Großunternehmen über die westlichen Demokratien gespielt. Viele ihrer Mitglieder setzen COVID-19 aktiv ein, um einen „Great Reset“ (wie in den Schriften von Klaus Schwab beschrieben) durchzuführen, um die Menschen zu enteignen und die digitale Verfolgung und Kontrolle über sie einzuführen, als einen Schritt in Richtung dessen, was viele glauben, dass ein Techno-Feudalismus sowie das WEF-Ziel einer vierten industriellen Revolution mit Technologien, die kollektiv als „Transhumanismus“ bezeichnet werden, eingeführt wird. Genetische mRNA-Impfstoffe wurden sowohl von westlichen Regierungen als auch vom WEF als ein erster Schritt in Richtung einer unvermeidlichen „Transhumanismus“-Agenda bezeichnet.

Sozialkreditsysteme: Chinas Sozialkreditsystem ist eine Kombination aus staatlicher und unternehmerischer Überwachung, die den Bürgern eine „Punktzahl“ gibt, die die Fähigkeit von Einzelpersonen oder Unternehmen einschränken kann, in der modernen Welt zu funktionieren, indem sie Käufe, den Erwerb von Eigentum oder die Aufnahme von Krediten auf der Grundlage früheren Verhaltens einschränkt. Die Art und Weise, wie man das Internet nutzt, hat natürlich einen direkten Einfluss auf den Social Credit Score. Dies ist der Ursprung des Sozialkreditsystems, das sich in den Vereinigten Staaten zu entwickeln scheint. Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen (ESG) sind eine Art soziales Kreditsystem, das Unternehmen – und damit auch Einzelpersonen und die gesamte Gesellschaft – dazu zwingen soll, ihre Praktiken, ihr Verhalten und ihr Denken zu ändern. Viele Regierungsvertreter in den USA, die im Rahmen der WEF-Programme „Young Leaders“ oder „Influencers“ geschult wurden, setzen sich für dieses Bewertungssystem ein und fördern die Idee in den USA aktiv. Bereits jetzt entscheiden Finanzinstitute wie Paypal und GoFundMe sowie einige Mainstream-Bankensysteme aktiv darüber, wer ihre Dienste auf der Grundlage eines Social-Credit-Scoring-Systems nutzen kann (Haskins, 2022).

WEF Young Leaders Program: ist ein fünfjähriges Schulungsprogramm des Weltwirtschaftsforums, das Personen auswählt, die am ehesten in der Politik, der Unternehmensführung und als einflussreiche Könige erfolgreich sein werden. Das WEF hilft dabei, diese Absolventen mit Führungspersönlichkeiten und Kapital in Kontakt zu bringen, um sicherzustellen, dass sie in den Rängen der nationalen oder weltweiten Politik und/oder Unternehmensführung aufsteigen. Die Agenda des Ausbildungsprogramms wird geheim gehalten, und es ist sehr selten, dass ein Absolvent öffentlich über das Programm spricht. Die Vorteile des globalen Korporatismus in Verbindung mit Social Engineering sind jedoch die Hauptbestandteile des Programms. Das Young-Leaders-Programm wurde 1992 (unter einem anderen Namen) ins Leben gerufen und hat bisher fast 4.000 Absolventen hervorgebracht. Darunter befindet sich das „Who is Who“ der führenden und einflussreichen Persönlichkeiten in Politik, Big Tech, Medien, Pharmaindustrie und Finanzwesen.

Eine kleine Auswahl der Absolventen des Young Leaders Program in den Vereinigten Staaten sind:

Politik und Politik: Jeffrey Zients (Coronavirus-Koordinator des Weißen Hauses seit 2021), Jeremy Howard (Mitbegründer der Lobbygruppe „Masken für alle“), Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, Peter Buttigieg (Kandidat für das Amt des US-Präsidenten 2020, US-Verkehrsminister seit 2021), Chelsea Clinton, Huma Abedin (Hillary Clintons Beraterin), Nikki Haley (US-Botschafterin bei der UNO, 2017-2018), Samantha Power (US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, 2013-2017, USAID-Administratorin, seit 2021), Ian Bremmer (Gründer der Eurasia Group), Bill Browder (US-amerikanisch-britischer Finanzier), Jonathan Soros (Sohn von George Soros), Kenneth Roth (Direktor von Human Rights Watch), Paul Krugman (Wirtschaftswissenschaftler), Lawrence Summers (US-Finanzminister, 1999-2001), Black Lives Matter-Mitbegründerin Alicia Garza, Ivanka Trump und Tulsi Gabbard. Ältere Medien: CNN-Medizinanalystin Leana Wen, CNN Sanjay Gupta, Covid Twitter-Persönlichkeit Eric Feigl-Ding, Andrew Ross Sorkin (Finanzkolumnist der New York Times), Thomas Friedman (Kolumnist der New York Times), George Stephanopoulos (ABC News), Lachlan Murdoch (CEO der Fox Corporation, Co-Vorsitzender von News Corp), Justin Fox (Bloomburg), Anderson Cooper (CNN).

Technologie und Social-Media: Microsoft-Gründer Bill Gates, ehemaliger Microsoft-CEO Steven Ballmer, Jeff Bezos. Google-Mitbegründer Sergey Brin und Larry Page, Elon Musk, ehemaliger Google-CEO Eric Schmidt, Wikipedia-Mitbegründer Jimmy Wales, PayPal-Mitbegründer Peter Thiel, eBay-Mitbegründer Pierre Omidyar, Facebook-Gründer und CEO Mark Zuckerberg, Facebook COO Sheryl Sandberg, Moderna-CEO Stéphane Bancel, Pfizer-CEO Albert Bourla (ein WEF-Agenda-Beitragender) und Pfizer VP Vasudha Vats.

Hinweis: Die Agenda des WEF, der Absolventen des WEF Young Leaders und der WEF-Mitgliedsorganisationen muss veröffentlicht werden. Wenn der Leser den Personen auf dieser Liste begegnet, denken Sie bitte daran, dass sie vom WEF ausgebildet worden sind. Das Bündnis dieser Absolventen besteht nicht mit den USA, sondern mit dem korporatistischen Globalismus und der WEF-Agenda.

Der große Reset: Der Ökonom Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang im Bereich Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er beschreibt einen Plan, der gemeinhin als „The Great Reset“ bekannt ist und von den Rockefellers, den Gates, dem WEF und den Rothschilds umgesetzt wird, als die Herrschaft einer kleinen Minderheit von Unternehmensglobalisten über die Mehrheit der Bevölkerung. Sie benutzen den Deckmantel von Anti-COVID-Maßnahmen und einer übertriebenen öffentlichen Gesundheitskrise, um diese Maßnahmen durchzusetzen.

Koenig behauptet, den Begriff im Oktober 2020 als Abkürzung für einen Plan geprägt zu haben, der als „das Gegenmittel zur ‚Demokratie'“ gedacht ist. Der Great Reset wäre die totale Übernahme aller Lebensbereiche durch die Unternehmen. Wie von Koenig definiert, beinhaltet der Great Reset den Einsatz des globalen technokratischen Biosicherheitsstaates (auch bekannt als das globale öffentliche Gesundheitssystem), um diese Veränderungen umzusetzen. Das Endergebnis sind weitreichende Einschränkungen der physischen Umgebung der Menschen, eine erzwungene Digitalisierung und ein Verlust der körperlichen Autonomie (Mitspracherecht bei eigenen Gesundheitsentscheidungen).

The Great Reset“ ist auch der Titel des 50. Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums, das im Juni 2020 stattfand. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, die im Juni 2020 stattfand. Die Veranstaltung, an der hochrangige Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik teilnahmen, wurde von Charles, Prinz von Wales, und dem WEF einberufen und stand unter dem Motto des Wiederaufbaus von Gesellschaft und Wirtschaft nach der COVID-19-Pandemie. Die obige Beschreibung ist das, was man bei einer einfachen Suchmaschine findet, aber die Motive sind nicht ganz so rein. Eine weniger schmeichelhafte Definition von The Great Reset wäre Kapitalismus mit chinesischen Merkmalen: Eine Zwei-Klassen-Wirtschaft, mit profitablen Monopolen und dem Staat an der Spitze und Sozialismus für die Mehrheit unten.

Mit diesen grundlegenden Begriffen in unserem Werkzeugkasten wollen wir uns nun wieder dem zentralen Thema zuwenden. In der koordinierten Propaganda- und Zensurreaktion auf die COVID-19-Gesundheitskrise übernehmen die Globalisten und Korporatisten direkt Hitlers eigene Prinzipien zur Kontrolle der Massen. Wenn wir genauer hinsehen, können wir eindeutig koordinierte Aktionen der von der BBC geleiteten Trusted News Initiative, verschiedener wissenschaftlich-technologischer Eliten, großer Finanzgruppen (wie Vanguard, BlackRock und State Street) und des Weltwirtschaftsforums erkennen, die in Echtzeit handeln, um das wachsende Bewusstsein der Öffentlichkeit zu unterdrücken, aktiv manipuliert worden zu sein. Es wird immer deutlicher, dass diese Organisationen und mit ihnen verbündete Nationalstaaten Instrumente der Massenpsychologie eingesetzt haben, um erhebliche Ängste und Befürchtungen vor COVID-19 zu schüren, um ihre Ziele auf globaler Ebene durchzusetzen. Sie haben COVID benutzt, um eine geplante und koordinierte Agenda voranzutreiben, den Großen Reset.

Mehrere Regierungen haben inzwischen zugegeben, dass sie während dieses Ausbruchs aktiv Angst und Theorien zur „Massenbildung“ als Mittel zur totalitären Bevölkerungskontrolle eingesetzt haben. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um psychologische Operationen, die auf die Bevölkerungen von Nationen abzielen. Ein eklatantes Beispiel wurde im Vereinigten Königreich durchgeführt:

Wissenschaftler eines Ausschusses, der den Einsatz von Angst zur Kontrolle des Verhaltens der Menschen während der Covid-Pandemie förderte, haben zugegeben, dass ihre Arbeit „unethisch“ und „totalitär“ war. SPI-B warnte im März letzten Jahres, dass die Minister „das gefühlte Niveau der persönlichen Bedrohung“ durch Covid-19 erhöhen müssten, weil „eine beträchtliche Anzahl von Menschen sich immer noch nicht ausreichend persönlich bedroht fühlt“.

Gavin Morgan, ein Psychologe des Teams, sagte dazu: „Es ist eindeutig unethisch, Angst als Mittel zur Kontrolle einzusetzen. Der Einsatz von Angst hat den Beigeschmack des Totalitarismus. Das ist keine ethische Haltung für eine moderne Regierung. Von Natur aus bin ich ein optimistischer Mensch, aber all dies hat mich zu einer pessimistischeren Sichtweise der Menschen gebracht.“

Veröffentlicht in The Telegraph: „Einsatz von Angst zur Verhaltenskontrolle in der Covid-Krise war ‚totalitär‘, geben Wissenschaftler zu Mitglieder der wissenschaftlichen Pandemic Influenza Group on Behaviour drücken ihr Bedauern über ‚unethische‘ Methoden aus“ von Gordon Raynor, Associate Editor, 14. Mai 2021)

All dies geschieht natürlich zur gleichen Zeit, in der Omikron die Legitimität der Regierungs- und WHO-Propaganda bezüglich der „sicheren und wirksamen“ mRNA-Impfstoffe und der damit verbundenen Mandate zerstört. In der Tat scheinen die verschiedenen „Factchecker“ und „Advocacy-Journalisten“ diese Form des „digitalen Hasses“ zu verdoppeln.

Wie geht es also weiter? Viele vermuten, dass Joe Biden die Rede zur Lage der Nation nutzen wird, um eine Normalisierung herbeizuführen und eine weitere große Propagandaaktion zu starten, die sich auf Russland und die Ukraine konzentriert. Saturday Night Live macht sich jetzt über die Auswirkungen der „Verhaltenskontrolle“ lustig, der wir alle unterworfen waren, was wohl ein weiteres Zeichen dafür ist, dass die Sache endlich ein Ende hat. Aber der Schaden, der angerichtet wurde, ist tiefgreifend. Unnötig verlorene Leben, zerstörte Unternehmen, zerstörte Karrieren, und ich weiß nicht einmal, wo ich mit unserem gesamten Gesundheitssystem und der damit verbundenen Bundesbürokratie im Gesundheits- und Sozialwesen anfangen soll.

Vor langer Zeit, als ich noch ein Twitter- und ein Linked-In-Konto hatte, habe ich, bevor ich wegen der Veröffentlichung des Videos der kanadischen COVID Care Alliance, das das Fehlverhalten von Pfizer in der klinischen Forschung dokumentiert, deplattiert wurde, vor den möglichen Folgen für die öffentliche Gesundheit gewarnt, wenn die Daten zeigen, dass Ivermectin sicher ist und eine gewisse Wirksamkeit gegen COVID hat, dass die „Lab-Leck-Hypothese“ begründet ist und dass die genetischen Impfstoffe nicht völlig sicher und wirksam sind. Anstatt reinen Tisch zu machen, haben die Propagandisten einen Rückzieher gemacht. Und nun haben wir nicht nur der Impfstoffmission und der öffentlichen Gesundheit im Allgemeinen schweren Schaden zugefügt, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Ärzte, die akademische Medizin und das gesamte Krankenhauswesen erschüttert. Es wird Jahrzehnte dauern, diesen Schaden wiedergutzumachen, und ich weiß kaum, wo ich anfangen soll oder wie ich die erforderlichen Schritte durchdenken soll.

Während ich dies schreibe, habe ich auch mit einer Kollegin korrespondiert, die zufällig Anwältin und Mutter ist. Ich denke, ihr letzter Text fasst meinen Standpunkt hervorragend zusammen. Es muss eine Rechenschaftspflicht geben.