Der Hexenmeister und die Pest: Ein Kindermärchen

Es war einmal, in einem fiktiven, weit entfernten Königreich, als die Behörden eine große Seuche ankündigten. Wie hat sie geendet?

Von: Tessa Lena

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Diese Geschichte wurde von den sowjetischen Dissidenten inspiriert, die ihre Botschaften oft mit Hilfe des Genres der Kindermärchen vermitteln konnten.

Es ist Fiktion – aber es erzählt uns von der realen Welt, in der wir heute leben

Machthungrige Menschen haben jederzeit eine Million Tricks in petto – aber ohne unsere Zustimmung ist ihre Macht nur von kurzer Dauer

Gemeinsam können wir für unsere Würde eintreten und die Betrüger aus unserem Leben vertreiben

Es mag sich heute dunkel anfühlen – aber diese Dunkelheit wird enden, und damit sie zu gegebener Zeit endet, müssen wir jetzt und jeden Tag daran arbeiten, sie zu vertreiben, bis wir gewinnen

„Die Plage, die Plage! Hüte dich vor der Pest“

Es war einmal, in einem fiktiven, weit entfernten Königreich, als die Behörden eine große Seuche ankündigten. Königliche Boten auf Pferden und mit Schnabelmasken wurden in jede Stadt und jedes Dorf geschickt und forderten die Bürger auf, alles stehen und liegen zu lassen und nach Hause zu gehen.

Die Boten des Königs sahen in ihren schwarzen Schnabelmasken sehr bedrohlich und ernst aus, und sie klangen streng. Sie bestanden darauf, dass der Befehl, mitten am Tag nach Hause zu gehen und zu Hause zu bleiben, dem Wohl der Bürger diene und in keiner Weise in Frage gestellt werden dürfe.

Als sich einige aufmüpfige Bürger erkundigten, wie sie sich und ihre Familien unter dem neuen königlichen Einschluss“ ernähren sollten, sagten ihnen die Boten, dass sie das Land gefährdeten und dass sie sofort den Mund halten, sich fügen und dem König das Denken überlassen sollten. Es sei denn, sie wollten ins Gefängnis gehen und dort all ihre restlichen Fragen stellen.

„Es wird sowieso nicht länger als zwei Wochen dauern, habt etwas Geduld“, sagten die maskierten Boten. Die Drohungen und Versprechungen wirkten wie ein Zauber, und die Bürger in allen Städten und Dörfern fügten sich widerwillig und erwarteten, dass sie in etwa zwei Wochen wieder ihr normales Alltagsleben aufnehmen konnten.

Perfektes Timing

Der Zeitpunkt der Pestepidemie war perfekt für den König und vor allem für den Schatzmeister der Krone. Jahrelang hat der König vor allem gefeiert und nicht darauf geachtet, was vor sich ging, während der Schatzmeister pflichtbewusst alles aus der Schatzkammer gestohlen hat – jedes Stück Gold, das er finden konnte – und sogar seine Kinder und seine engsten Vertrauten eingeladen hat, sich an dem Diebstahl zu beteiligen.

Der Schatzmeister stahl so schamlos, dass ihn weder die Steuern der Bürger noch die Beute aus fremden Kriegen zufrieden stellen konnten. Das Gold verschwand einfach spurlos in seinen bodenlosen Taschen. Und so kam es, dass er kurz vor der Pest das letzte Goldstück aus der Schatzkammer gestohlen hatte und feststellte, dass dort nichts mehr war, außer etwas Staub, ein paar Mäusekot und eine Menge alter Spinnweben.

Ein perfekter Sturm: Nachhaltigkeit und Seuche

Der Schatzmeister verzweifelte jedoch nicht. Er hatte einen einfallsreichen Verstand. Er machte sich daran, den König davon zu überzeugen, dass Spinnweben und Mäusekot in der Tat das neue Gold sind – das trendige und nachhaltige Gold. Er bereitete seinen „Pitch“ vor, und gerade als er ihn einstudiert hatte, kam die Ankündigung der Pest.

„Großartiges Timing“, dachte der Schatzmeister bei sich. „Diese Seuche ist ein Geschenk des Himmels.“ Und niemand fragte den Schatzmeister, ob der Verlauf der Ereignisse etwas mit dem privaten Gespräch zu tun hatte, das er am Tag zuvor mit dem Generalobersten und dem Hexenmeister der Krone geführt hatte.

Wirtschaft in Kriegszeiten

Die Nachricht von der Pest wurde von Boten aus einem fremden Land überbracht, die auf den Stufen des Königspalastes mit Geschichten und Zeichnungen von tot umgefallenen Menschen ankamen. Die ausländischen Boten sahen müde und blass aus. Der König, der sich darüber ärgerte, dass er aus einem Fest, das er sehr genoss, herausgezerrt wurde, befahl, die ausländischen Überbringer der schlechten Nachricht sofort zu enthaupten – aber er nahm es auch zur Kenntnis.

Daraufhin rief der König umgehend den Schatzmeister, den Generalobersten und den Zauberer der Krone zusammen und fragte sie, was sie von der Nachricht hielten. Alle drei sahen überzeugend besorgt aus. Sie erklärten dem König, dass die Nachricht sehr ernst klang, dass die Pest Krieg bedeute und dass schnellstens Maßnahmen für den Krieg ergriffen werden müssten.

Sie rieten dem König, königliche Boten in alle Dörfer und Städte zu schicken, um die Bevölkerung von der Pest zu benachrichtigen – und dass die Boten, um Gehorsam zu gewährleisten, unheimliche schwarze Masken mit Schnäbeln tragen sollten. Der König nickte mit dem Kopf.

Ganz am Ende des Treffens sagte der Schatzmeister: „Mein König, das ist alles schrecklich, aber ich habe einen großartigen Wirtschaftsplan für die Zeit der Seuche. Wie wäre es, wenn wir wegen der Pest aufhören, uns auf veraltetes Gold zu verlassen, ein Material, das nur schwer zu beschaffen ist – und auf erneuerbare und nachhaltige Mäusekot und Spinnennetze umsteigen, die uns ohne Anstrengung zur Verfügung stehen?

Was meinen Sie dazu? Es wäre nicht nur gut für das Wirtschaftswachstum des Königreichs, weil das neue „Gold“ nachhaltig ist, sondern auch, weil Ihr, mein König, dann den ganzen Tag und die ganze Nacht weiterfeiern könnt, ohne etwas zu ändern. Sollen wir es tun, mein König?“

Der König dachte kurz nach, nickte wieder mit dem Kopf und sagte: „Gut. Solange ich den Mäusekot nicht persönlich mit meinen Händen anfassen muss, und solange ich so feiern kann wie immer, tut, was ihr für richtig haltet.“

„Danke, mein König!“, rief der Schatzmeister aus, nahm schnellen Blickkontakt mit dem Generalobersten und dem Zauberer der Krone auf und seufzte erleichtert. Das Problem, wegen der Entlastung der Schatzkammer um das Gold bloßgestellt zu werden, war gelöst.

Natürlich hatte er nicht vor, den Mäusekot und die Spinnweben tatsächlich anstelle von Gold zu verwenden, zumindest nicht in seinem eigenen Leben. Aber die Tarngeschichte war gut genug.

Und so wurde es die Aufgabe des Zauberers, sich um das „Wahrnehmungsproblem“ zu kümmern, die Definition von „Gold“ im Königlichen Wörterbuch auf den neuesten Stand zu bringen und dafür zu sorgen, dass die Bürger so viel Angst vor der Seuche bekamen, dass sie nicht einmal mehr fragten, warum überall lächerlich aussehende Bilder von Spinnennetzen und Mäusekot mit der Überschrift „Nachhaltiges Gold“ zu sehen waren.

Zwei Wochen zur Abflachung der Kurve

In den ersten zwei Wochen des königlichen Lockdowns wurde viel getan. Während der Hexenmeister Tag und Nacht daran arbeitete, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, schickte der General seine Männer in jedes Dorf und jede Stadt, um das Allsehende Auge zu installieren. Die Bürger waren zu verängstigt und hypnotisiert hinter den verschlossenen Türen ihrer Häuser, so dass sie nicht einmal bemerkten, dass das Allsehende Auge installiert war. Und in den seltenen Fällen, in denen sie es bemerkten, wurde ihnen von den maskierten Männern gesagt, dass es zu ihrem eigenen Besten sei.

Die neue Normalität, die bleiben wird

Nach den zwei Wochen, in denen die Kurve abgeflacht war, wollten die Bürger überall ihr Leben wieder aufnehmen – aber die alte Normalität war nicht mehr vorhanden. Das war der Zeitpunkt, an dem sowohl der General als auch der Hexenmeister ihr Spiel aufdrehten. Der Hexenmeister wirkte einen speziellen Zauber, der eine anhaltende Wolke unkontrollierbarer Angst über die Köpfe der Menschen legte. Gleichzeitig schickte der General seine Männer mit Masken und Schnauzen in alle Städte und Dörfer, um schwarze „Pestzelte“ zu errichten.

Sie rekrutierten auch den Minister für Unterhaltung, der daraufhin ausgebildete Musiker entsandte, die die Kirchenglocken übernahmen und den ganzen Tag eine Pestsymphonie aufführten.

Aus seinen früheren Einsätzen in fremden Ländern wusste der General jedoch, dass seine Theatralik nur bis zu einem gewissen Punkt reichen würde. Er wusste, dass tatsächliche Opfer nötig waren, um eine dauerhafte Angst zu erzeugen. Also sprach er mit dem Schatzmeister, der wiederum mit dem König sprach – und den König davon überzeugen konnte, alle Heilkräuter (außer für den königlichen Bedarf) zu verbieten. Der König unterzeichnete die neuen Regeln schnell.

Und so wurden einfach alle Heilkräuter im Königreich verboten, und den Ärzten wurde untersagt, sie den Kranken zu geben. Der Zauberer legte mit einem besonderen Zauberspruch eine Wolke der Arroganz über die Köpfe der Ärzte, während der General mehr seiner Männer schickte, um die Ärzte zu überwachen und sicherzustellen, dass sie sich an die Regeln hielten.

Einige Ärzte widersetzten sich. Sie waren einfach nicht arrogant und daher immun gegen den Zauber. Diese Ärzte mit klarem Verstand widersetzten sich dem Verbot und gaben den Kranken weiterhin Heilkräuter. Diese Ärzte wurden jedoch mit allen möglichen Schimpfwörtern beschimpft, und einige wurden verhaftet und von den Männern des Generals abgeführt, während ihre Freunde und Kollegen nur zusahen.

Mit der Verschleppung der Dissidenten wurden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen wurde die Opposition beseitigt, zum anderen änderte sich durch den Verrat die Chemie in den Herzen der Menschen, und sie wurden viel anfälliger für die zukünftigen Zaubersprüche des Sorcerers.

Das Chaos und der Tod

Sobald die Kräuterkundigen und die Dissidenten weggeschleppt waren, brach das Chaos aus. Die Menschen schienen sich die Pest zu holen, links und rechts. Verängstigt und blass eilten sie zu den Zelten – wo die Ärzte sie an ihre Betten fesselten, ihnen keine Heilkräuter gaben – und weggingen. Viele starben.

Und viele derjenigen, deren Familienmitglieder und Freunde in den Zelten umkamen, verloren ihr Herz und ihren Verstand. Indem sie jeden Tag etwas lächerlichere und missbräuchlichere Regeln befolgten, machten sie sich nach und nach selbst zum Spielzeug der Zauberer. Viele kamen an einen Punkt, an dem sie darauf warteten, dass die Schnabelmänner auftauchten und sie noch mehr anbellten. Dadurch fühlten sie sich sicher und geliebt.

Einige begannen sogar, Schnäbel und Mäusekot zu malen und die Zeichnungen am heiligen Ort ihrer Häuser aufzuhängen, neben dem Allsehenden Auge.

Auf diese Weise hat die Plage viel bewirkt. Doch das böse Trio – der Schatzmeister, der Zauberer und der General – wollten noch mehr. Schließlich produzierten die verängstigten Bürger nicht viel, und die Schatzkammer würde sich nicht von selbst füllen.

Nachhaltiger Diebstahl

Die Antwort auf dieses Problem war klar: Die Bürger besaßen zu viel, und sie mussten so schnell wie möglich von ihrem Besitz befreit oder, wie der Zauberer es ausdrückte, „befreit“ werden.

Also aktualisierte der Zauberer die Definition von „Freiheit“ im Königlichen Wörterbuch und machte sich an seine Zaubersprüche, damit sich die Menschen nicht dagegen wehrten, dass man ihnen unter dem Deckmantel der Pestbekämpfung und des neuen nachhaltigen Lebens nach und nach Land und andere Besitztümer abnahm. Der General hingegen wurde damit beauftragt, mehr seiner Männer in fremde Länder zu schicken, um dort die Bürger gegen Beute zu „befreien“.

Außerdem wurden vom Schatzmeister tausend Alchimisten rekrutiert, die tatsächlich versuchen sollten, Mäusekot in Gold zu verwandeln. Oder war das ein Trick, den der Hexenmeister dem Schatzmeister vorspielte, um ihn schließlich auch um seine Sachen zu „erleichtern“? Der Zauberer hat es nicht gesagt.

In der Zwischenzeit herrschte in den Städten und Dörfern Chaos, die Paranoia nahm zu, die Kameradschaft nahm ab, das Essen war knapp, die Arbeit wurde nicht richtig erledigt, und ohne Heilkräuter verschlechterte sich die Gesundheit der Menschen.

Mäusetropf-Impfstoffe

Daraufhin beschloss das böse Trio, dass es an der Zeit sei, einen anderen Ton anzuschlagen und die so genannten „Pestimpfstoffe“ (natürlich aus Mäusekot) auf den Markt zu bringen, um endlich „die Wirtschaft zu öffnen“. Schnell verkündeten sie den Menschen, dass die Alchemisten nach harter Arbeit einen wirklich guten Impfstoff gegen die Pest entwickelt hätten und dass es die Aufgabe aller sei, sich für das Team einzusetzen.

Viele Menschen, die von den königlichen Abriegelungen, der Isolation und dem Durcheinander völlig erschöpft waren – nicht ohne die Hilfe der Zauberer -, stellten sich an, um den „Pestimpfstoff“ zu bekommen. Einige lästige Bürger waren misstrauisch, aber das war ein leicht zu lösendes Problem. Sie wurden mit allen möglichen Namen beschimpft und dann von den schnabeligen Männern des Generals weggezerrt, während andere zusahen.

Doch dann, als die Impfkampagne scheinbar gut lief, erkrankten immer mehr Menschen an der Pest, und einige starben, kurz nachdem sie ihre Ärmel hochgekrempelt hatten.

Die Bürger äußerten ihre Besorgnis, aber schnell wurden Boten entsandt, um die Menschen zu beruhigen, dass nur „schlechte Äpfel“ die Schuld an den Tragödien auf die perfekten königlichen Impfstoffe schieben könnten und dass die Todesfälle ausschließlich auf die selbstverschuldete und unbegründete Angst vor der Impfkampagne durch unnötigen Stress zurückzuführen seien. „Wer sich vor dem Impfstoff fürchtet, belegt sich selbst mit einem Bann“, predigten die Boten des Königs.

Die aktualisierte Kampagne funktionierte ein wenig länger, aber nicht sehr lange. Alles im Leben braucht seine Zeit, und als die Zeit reif war, begann der Zauber des Hexenmeisters nachzulassen, und die Menschen begannen, aus ihrer Trance zu erwachen.

Der Zauberer war besorgt und sprach einen neuen, mächtigen Zauberspruch. Er fing einige wieder ein – aber kein Zauberer kann alle Menschen für immer austricksen, und je mehr aus der Trance erwachten und endlich ihren Mut fanden, desto mehr verlor der Zauber seine Wirkung.

Jammern bis in den Himmel

Als der Zauber an Kraft verlor und die Klarheit der Sicht zurückkehrte, wurde den Menschen bewusst, was ihnen angetan worden war. Und so weinten viele Menschen salzige Tränen in den Himmel über das Leid, das ihnen angetan wurde, und über das Leid, das sie selbst unter ihrer Aufsicht zuließen. Sie fühlten sich im Stich gelassen und schämten sich. Sogar die Musiker hörten auf, die Pest-Symphonie des Zauberers zu spielen, und schlossen sich der weinenden Menge an.

Die Männer des Generals wurden umgehend in alle Städte und Dörfer geschickt, um der gefährlichen Entwicklung Einhalt zu gebieten, aber niemand hörte mehr auf sie – und als sie versuchten, die Menge mit Gewalt auseinanderzutreiben, griffen die Einheimischen zu den Mistgabeln und vertrieben sie. Es stellte sich heraus, dass die Männer des Generals nicht sehr mutig waren und nur diejenigen zu schikanieren wussten, die sich fügten.

Umgekehrte Sprache der feinsten Sorte

Der Zauberer, der genau wusste, dass er keine Macht über diejenigen hatte, die sich nicht fürchteten, beschloss daraufhin, seinen beeindruckendsten Trick anzuwenden.

Er verzauberte den König, den Schatzmeister und den General mit einem Zauberspruch, ließ sie mit Messern im Rücken gegeneinander kämpfen und trat dann vor das Volk, um ihm zu sagen, dass er die ganze Zeit daran gearbeitet hatte, ihm zu helfen, frei zu sein und aufrecht zu stehen. Er sprach mit Leidenschaft. Er benutzte alle richtigen Worte. Immerhin war er ein Zauberer.

„Es ist ein neuer Tag“, sagte er. „Eine neue Morgendämmerung. Ein Leben in Freiheit, ein Leben ohne Plage. Seid ihr bereit, mich zum König zu krönen?“

Und fast hätte er es geschafft und wäre König geworden – aber wie aus dem Nichts schrie ein kleiner Junge mit leuchtenden Augen und einem klaren Herzen aus der Menge: „Lügner! Lügner! Du bist ein schlechter Zauberer, nicht wahr? Ich kann deine Wege sehen! Geh weg und lass uns in Ruhe!“

Und weil der Junge so rein und unbeeindruckt von den Tricks des Zauberers war, durchbrach seine melodische Stimme den Zauber, und der Zauberer konnte die Dunkelheit in seinem Gesicht nicht länger verbergen. Zum ersten Mal sahen ihn alle so, wie er war (kein angenehmer Anblick). Zum ersten Mal stand er nackt da, seine bösen Taten spiegelten sich auf seiner Haut.

Wie das endet

Dann wandten sich die Leute an den Jungen. „Was sollen wir mit diesem hässlichen Mann machen, weises Kind?“, fragten sie. „Vertreibe ihn einfach in den Wald und kümmere dich nicht mehr um ihn.“ sagte der Junge mit seiner melodischen, furchtlosen Stimme.

„Trickreiche Zauberer wie er können deinen Geist nur dann dauerhaft beherrschen, wenn du zustimmst, etwas zu tun, was sich nicht richtig anfühlt. Stimmt dem nicht zu. Vergesst diesen Zauberer der Vergangenheit, aber bitte, heilt eure Herzen ohne euer trickreiches, erwachsenes Getue, und lasst niemals zu, dass das Böse unter eurer Aufsicht geschieht.“

Und so kam die große Plage in einem fiktiven Königreich zu einem Ende. Und ja, die Dissidenten wurden aus den Gefängnissen befreit, und die Menschen begannen wieder, Heilkräuter zu verwenden. Und der Hexenmeister? Er streift immer noch wie eine einsame Bestie durch die Wälder und erfüllt seinen Zweck, uns daran zu erinnern, dass unsere Macht darin besteht, niemals etwas zu tun, was sich nicht richtig anfühlt.

