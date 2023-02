Bill Gates enthüllt die nächste große Bedrohung für die Menschheit … und Interpol stimmt ihm zu!

Beide sind besorgt über Bioterrorismus

In den vergangenen Jahren und insbesondere durch die Coronavirus-Pandemie hat sich Bill Gates den Ruf erworben, vorauszusagen, wie sich unsere Welt weiter verändern wird.

Er hat die Gesellschaft vor den Risiken einer großen Pandemie gewarnt, sodass es sich immer lohnt, seine Gedanken zu den Bedrohungen der Zukunft aufmerksam zu verfolgen.

Kürzlich erklärte Bill Gates in einem Interview mit der BBC, dass seiner Meinung nach die nächste große Bedrohung der Bioterrorismus ist, über den wir uns Sorgen machen sollten.

„Die nächste große Bedrohung ist der Bioterrorismus, der wirklich furchtbar ist“, sagte er in dem Interview.

„Bioterror ist etwas schwieriger abzuwehren, weil derjenige, der es versucht, es bewusst tut und Ihr Verteidigungssystem kennt, sodass er versuchen kann, es zu umgehen.“

Bill Gates sagt, die nächste große Bedrohung für die Menschheit sei der Bioterrorismus. Interpol stimmt zu. In einem kürzlich geführten Interview mit der BBC fragte der britische Journalist Amol Rajan Gates, was seiner Meinung nach die größte zukünftige Bedrohung für die Menschheit sei, über die wir nicht genug nachgedacht hätten. Da wir bereits begonnen haben, „genug über den Klimawandel nachzudenken“, antwortete Gates, sei die Antwort „Bioterror, der wirklich schrecklich ist“. Bioterror und Pandemien seien in gewisser Weise dasselbe, so Gates, denn sie setzten die Menschheit gefährlichen und sogar tödlichen Krankheiten aus, aber „Bioterror ist etwas schwieriger abzuwehren, weil derjenige, der es versucht, es bewusst tut und Ihr Verteidigungssystem kennt, sodass er versuchen kann, es zu umgehen“.

🇺🇸Bill Gates Says The Next Big Threat Facing Humanity Is Bioterrorism. Interpol Agrees



In a recent interview with the BBC, British journalist Amol Rajan asked Gates what was in his view the big future threat facing humanity that we were not thinking about enough.



Because we… https://t.co/xadoIVYZFZ pic.twitter.com/r1GKIhPPlP