Gruselig: Das fand man im Körper eines jungen Geimpften

Der britische Bestattungsunternehmer John O’Looney hat in den sozialen Medien Fotos von seltsamen Gerinnseln geteilt, die aus den Körpern geimpfter Menschen entfernt wurden.

Ein Bild von Gerinnseln, die aus dem Körper eines jungen Geimpften stammen, geht auf Twitter viral. Das große Gerinnsel, das man auf dem Bild sieht, stammt aus der Aorta. „Sicher und wirksam, hm“, sagt O’Looney.

Er teilt diese Fotos, weil „die Menschen sehen müssen, was sie umbringt und was ignoriert und vertuscht wird“. Er fordert die Menschen auch auf, sich anzuschauen, was die Bestattungsunternehmer Brenton Faithfull und Richard Hirschman zu diesem Thema sagen.

O’Looney sagt, er finde diese Gerinnsel bei vielen geimpften Menschen. Er findet auch traditionelle Blutgerinnsel in der Größe von Golfbällen. „Das ist nicht normal“, sagt der Bestatter, der seit 16 Jahren in diesem Geschäft tätig ist.

„Es scheint sicher und wirksam zu sein“, antwortet jemand. Daraufhin sagt O’Looney: „Ich kann bestätigen, dass es wirksam ist und Menschen tötet“.

Zu anderen Bildern von Blutklumpen und Blutgerinnseln schreibt er: „Verschwörungen überall“, „Schau, noch mehr Verschwörungen“ und „Hier gibt es nichts zu sehen“.

