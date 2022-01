Der Impfstoff ist ein Blindgänger, aber das wird den Druck für digitale IDs nicht aufhalten

Im Laufe der Zeit erfahren wir immer mehr über Covid 19 und die Covid 19-Impfstoffe. Die bisher wichtigste und überraschendste Information über die Impfstoffe ist, dass sie die Geimpften nicht davor schützen, sich mit dem Virus anzustecken oder es zu übertragen. Die Ironie besteht darin, dass die CDC, eine Regierungsbehörde, dies bereitwillig zugibt[i], während andere Bereiche der Regierung so tun, als gäbe es diese lebenswichtigen neuen Informationen überhaupt nicht.

Nehmen wir zum Beispiel Bidens OSHA, die, bevor sie durch ein Urteil des Bezirksgerichts vorübergehend gestoppt wurde, die ungeimpften, nicht aber die geimpften Angestellten privater Unternehmen anordnete, sich wöchentlich unbequemen Covid-Tests zu unterziehen, obwohl andere Teile der Regierung zugaben, dass die Geimpften das Virus genauso leicht übertragen wie die Ungeimpften. Die ganze moralische Rechtfertigung, Menschen zur Impfung zu zwingen, besteht darin, andere zu schützen, auch wenn die „Zögerlichen“ die Impfung nicht riskieren wollen, weil das Problem der Todesfälle und schweren Verletzungen im Zusammenhang mit der Impfung eskaliert[ii]. Aber wir wissen jetzt, dass der Impfstoff ein Blindgänger ist. Er kann zwar die Covid-Symptome lindern, aber nicht verhindern, dass sich die Geimpften mit Covid anstecken und es übertragen. Und dennoch tut die Regierung so, als ob das alles keine Rolle spielt, und drängt denjenigen, die nicht Impfroulette spielen und das Risiko einer Impfverletzung eingehen wollen, weiterhin strenge Auflagen auf.

Auch hier wird mit der Zeit immer deutlicher, dass der Grund, warum die Regierung Biden nachweislich nicht „der Wissenschaft folgt“[iii], darin liegt, dass es bei den irrationalen und wahrscheinlich verfassungswidrigen Impfvorschriften überhaupt nicht um die öffentliche Gesundheit geht, sondern eher um die Einführung eines universellen digitalen Identifikationsprogramms, das die Regierungen als „Impfpass“ bezeichnen.

Um zu verstehen, warum die Regierung entschlossen scheint, jeden Bürger jeden Alters mit einem digitalen Ausweis zu versehen, muss man zunächst die Entwicklung der Einstellung der politischen Eliten in den westlichen Ländern verstehen. Diese Eliten scheinen ihren Glauben an die klassische liberale Betonung der individuellen menschlichen Freiheit zu verlieren, die im Westen von Denkern wie Kant, Voltaire, Locke, Bastiat, Mill und Spencer intellektuell genährt wurde und ihren deutlichsten politischen Ausdruck in der amerikanischen Verfassungsrepublik fand. Das Wesentliche dieser Revolution im politischen Denken und in der politischen Praxis besteht darin, dass sie dem einfachen Volk Schutz vor dem potenziellen Machtmissbrauch der herrschenden Eliten bot. Dieser Schutz umfasste eine politische Theorie, die die individuellen Rechte im Naturrecht und im göttlichen Willen verankerte, sowie praktische Institutionen wie die Aufteilung der Macht zwischen den Bundesstaaten und der Zentralregierung, die weitere Aufteilung dieser Befugnisse zwischen Legislative, Exekutive und Judikative, die Rechtsstaatlichkeit, die Gerichte, die Bill of Rights, das Recht auf Privatsphäre, Eigentumsrechte, Wahlen und so weiter.

Trotz erheblicher Unterschiede waren sich die westlichen Eliten früher weitgehend einig, dass es moralisch notwendig ist, die Menschen vor dem potenziellen Machtmissbrauch derjenigen zu schützen, die die Zwangsinstrumente einer Gesellschaft wie Polizei und Militär kontrollieren. Dies scheint nicht mehr der Fall zu sein. Westliche Eliten aus Politik, Wirtschaft und Medien treffen sich regelmäßig zu Veranstaltungen und „Ausbildungsschulen“[iv], die vom Weltwirtschaftsforum (WEF) gesponsert werden, um die Notwendigkeit einer völlig neuen Art von Gesellschaft zu erörtern, in der die Menschen kein persönliches Eigentum besitzen, wenig oder gar keine Privatsphäre haben und in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen, die sie konsumieren, den Standort ihrer Wohnungen und die Frage, wohin und wie oft sie reisen können, stark von ihren Regierungen abhängig sind. All dieser Illiberalismus wird mit Begriffen einer neuen Art von „nachhaltiger“, „inklusiver“, „gerechter“, quasi-utopischer Gesellschaft[v] umschrieben, die den diffusen Visionen, die Marx in seinen frühen Schriften beschwor, nicht unähnlich sind.

Der Grund für diese Abkehr von den traditionellen westlichen Idealen scheint die Überzeugung zu sein, dass diese Ideale in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr funktionieren. Zu Beginn dieser Ära waren die westlichen Eliten noch weitgehend den bürgerlichen Freiheiten verpflichtet, aber ihr Engagement für wirtschaftliche Freiheit und eine begrenzte Regierungsgewalt war wesentlich geringer als das früherer Generationen von Führern. Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen die Eliten dann zunehmend, ihre Macht anzustreben und zu erhalten, indem sie behaupteten, sie könnten ihren Wählern proaktiv ein Niveau an wirtschaftlichem Wohlstand, wirtschaftlicher Sicherheit und einem allgemeinen sozialen „Sicherheits“-Umfeld bieten, das es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hatte. Die wirtschaftliche Rechtfertigung für diese ausufernden Versprechen war eine Form des Neo-Keynesianismus. Der Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes traute den Märkten nicht zu, sich während der wiederkehrenden Konjunkturzyklen selbst zu korrigieren, und plädierte daher dafür, dass der Staat sich verschuldet, um stagnierende Volkswirtschaften aus Rezessionen heraus „anzukurbeln“ und diese Schulden dann während der nachfolgenden Booms und Haushaltsüberschüsse, die von den proaktiven Wirtschaftsmanagern herbeigeführt wurden, zurückzuzahlen. Die westlichen Politiker vergaßen schnell den Teil des „Abzahlens“ und erhöhten die Staatsverschuldung in den Nachkriegsjahrzehnten allmählich auf das heutige gigantische Niveau. Die westlichen Zentralbanken drückten auch die Zinssätze und gaben damit privaten Unternehmen und Verbrauchern einen Anreiz, zu den beispiellosen öffentlichen Schulden auch noch beispiellose private Schulden anzuhäufen.

Heute sind die europäischen und japanischen Anleihemärkte derart am Boden, dass nur noch die Zentralbanken ihre Staatsschulden kaufen. Und wie Ökonomen seit Jahren betonen, können die Regierungen unmöglich für alle Versprechen aufkommen, die sie ihren Wählern für künftige Leistungen wie Renten, medizinische Versorgung und andere Annehmlichkeiten gemacht haben, die von der Wiege bis zur Bahre reichen. Allein bei der amerikanischen Bundesregierung klafft eine Lücke von 200 Billionen Euro zwischen den erwarteten künftigen Einnahmen und den versprochenen Leistungen.[vi] Kein Wunder, dass die heutigen westlichen Eliten die traditionellen westlichen Freiheiten aufgeben, weil sie wissen, dass die Massen diese Freiheiten wie Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Protestfreiheit, Gerichte und Wahlen als Waffen einsetzen werden, um sich gegen das „Establishment“ an der Macht zu wehren, sobald die harten Zeiten kommen.

Das Establishment will natürlich seinen Reichtum, seinen Status und seine Macht nicht aufgeben und muss daher einen Weg finden, die Massen dieser gefährlichen Freiheiten zu berauben, mehr Autorität über sie auszuüben und sie von freien Bürgern zu Untertanen zu machen.