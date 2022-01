Neueste Daten von VAERS zeigen, dass ein 7-jähriges Kind inert 11 Tage nach der Pfizer-Spritze stirbt und weitere steigende Todesfälle

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 1.017.001 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 21.382 Todesfälle und 166.606 schwere Verletzungen, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 31. Dezember 2021 gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 31. Dezember 2021 insgesamt 1.017.001 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 21.382 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 380 gegenüber der Vorwoche – und 166.606 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 4.100 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 31. Dezember 2021 insgesamt 715.857 unerwünschte Ereignisse, darunter 9.778 Todesfälle und 63.089 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 31. Dezember gemeldeten 9.778 Todesfällen in den USA traten 20 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 24 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 61 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 30. Dezember 507I,1 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden, darunter 296 Millionen Dosen von Pfizer, 194 Millionen Dosen von Moderna und 18 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 31. Dezember 2021 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

6.005 unerwünschte Ereignisse, darunter 126 als schwerwiegend eingestufte und 3 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft ein 7-jähriges Mädchen (VAERS I.D. 1975356) aus Minnesota, das 11 Tage nach der ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer starb, als es von seiner Mutter nicht ansprechbar aufgefunden wurde. Eine Autopsie ist noch nicht abgeschlossen.

13 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

15 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 31. Dezember 2021 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

26.169 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.516 als schwerwiegend eingestufte und 35 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft ein 15-jähriges Mädchen aus Minnesota (VAERS I.D. 1974744), das 177 Tage nach der Einnahme ihrer zweiten Dosis von Pfizer an einer Lungenembolie starb. Eine Autopsie ist noch nicht abgeschlossen.

62 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

579 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 573 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

146 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Das zeigen die VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 31. Dezember 2021 für alle Altersgruppen zusammen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,7 Jahren.

Bis zum 31. Dezember meldeten 4.730 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.499 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.386 gemeldeten Fällen von Bell-Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 41 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

825 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), wobei 41 % der Fälle auf Pfizer, 29 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.252 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

12.200 Berichte über Blutgerinnungsstörungen in den USA. Davon wurden 5.398 Berichte Pfizer, 4.345 Berichte Moderna und 2.275 Berichte J&J zugeschrieben.

3.405 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.409 Fälle Pfizer, 1.220 Fälle Moderna und 155 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben werden.

CDC untersucht den Tod eines 13-Jährigen nach COVID-Impfung nicht

Die CDC untersucht nicht den Tod eines 13-jährigen Jungen aus Michigan, der am 16. Juni 2021 an Herzmuskelentzündung starb, drei Tage nach seiner zweiten Dosis des Impfstoffs COVID von Pfizer.

Judicial Watch erhielt am Mittwoch 314 Seiten an Unterlagen von der CDC, darunter Mitteilungen von Direktorin Dr. Rochelle Walensky, die eine Anfrage nach Informationen über den Tod von Jacob Clynick zeigen.

What?!? CDC is leaving it to state health departments to investigate deaths reported following COVID vaccines, including the June 2021 death of 13-year-old Jacob Clynick who died of myocarditis three days after his second Pfizer shot.https://t.co/k5ZG883NRB — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) January 7, 2022

In den Mitteilungen sagten CDC-Beamte, dass die Behörde nicht aktiv an der Untersuchung von Clynicks Tod beteiligt war, obwohl sie Kontakt mit dem staatlichen Gesundheitsamt und dem Pathologen aufnahm, der bestätigte, dass die vorläufigen Ergebnisse eine „bilaterale ventrikuläre Vergrößerung und eine mit Myokarditis übereinstimmende Histologie“ zeigten.

Der Beamte sagte, die Behörde stehe in Kontakt, um „die Situation im Auge zu behalten“, aber es sei Sache der Staaten, Untersuchungen zu Todesfällen durchzuführen, die nach COVID-Impfungen gemeldet werden.

Der Tod des Teenagers wurde von CDC-Beamten bei Präsentationen über Myokarditis oder Impfstoffsicherheit während der Sitzungen des Beratungsgremiums für Impfstoffsicherheit der Behörde, das klinische Empfehlungen für die Verwendung von COVID-Impfstoffen bei Kindern ausspricht, nicht erwähnt.

Mehr Kinder sterben durch Impfstoffe als durch COVID

Wie The Defender am Donnerstag berichtete, erzählte eine Krankenschwester aus Louisiana im vergangenen Monat den Gesetzgebern des Bundesstaates, dass in ihrem Krankenhaus „erschreckende“ Reaktionen auf COVID-Impfstoffe auftreten, darunter Blutgerinnsel, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Enzephalopathie und Herzrhythmusstörungen – und das Personal versäumt es, diese an VAERS zu melden.

Collette Martin, seit 17 Jahren Krankenschwester, sagte dem Abgeordneten Lawrence Bagley bei einer Anhörung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales des Repräsentantenhauses von Louisiana, dass die meisten medizinischen Fachkräfte in ihrem Krankenhaus nicht einmal wissen, dass VAERS existiert.

Martin sagte, dass sie Bedenken über Nebenwirkungen von COVID-Impfstoffen und deren Nichtmeldung an die Krankenhausverwaltung geäußert hat, aber sie wurde „wiederholt abgewiesen“.

Martin ist der Meinung, dass nur ein Bruchteil der Todesfälle an VAERS gemeldet wird, da ihr Krankenhaus und andere „nichts melden“.

Omicron-Variante verursacht weniger wahrscheinlich Lungenschäden oder Tod

Wie The Defender am Mittwoch berichtete, zeigten mehrere Studien über Omikron-Infektionen geringere Lungenschäden und geringere Sterblichkeitsraten sowohl bei Tieren als auch bei Menschen, aber eine größere Übertragbarkeit der Omikron-Variante.

Eine Gruppe japanischer und amerikanischer Wissenschaftler veröffentlichte am 29. Dezember eine Studie an Hamstern und Mäusen, die entweder mit Omikron oder einer der früheren Varianten infiziert waren. Die Ergebnisse zeigten, dass die mit Omikron infizierten Tiere weniger Lungenschäden hatten, weniger Gewicht verloren und ein geringeres Sterberisiko aufwiesen.

Laut der Preprint-Studie, die von mehr als 50 internationalen Wissenschaftlern verfasst wurde, wurde bei den Experimenten „eine geringere Infektion von Hamsterbronchialzellen in vivo mit Omikron als mit dem Delta-Virus beobachtet“.

Die Forscher fanden auch eine geringere Viruslast in den Nasenhöhlen von Mäusen, die mit Omicron infiziert waren, im Vergleich zu denen, die mit anderen SARS-CoV-2-Stämmen infiziert waren.

Diese Studie an Nagetieren deckt sich mit den Ergebnissen, die Anfang Dezember von Forschern der Universität Hongkong veröffentlicht wurden, sowie mit epidemiologischen Daten aus Südafrika aus den letzten zwei Monaten. Während die Zahl der Fälle dort sprunghaft angestiegen ist, sind die Krankenhauseinweisungen und Todesfälle im Vergleich zu Delta zurückgegangen.

Studie zeigt, dass der COVID-Impfstoff die Menstruationszyklen von Frauen verändert

Eine Analyse von Tausenden von Menstruationsaufzeichnungen hat gezeigt, dass sich die Zyklen von Frauen nach der COVID-Impfung verändert haben, was die Berichte von Tausenden von Frauen bestätigt, die sagten, dass ihre Menstruationszyklen nach der Impfung gestört waren.

Laut einer im Journal of Obstetrics & Gynecology veröffentlichten Studie hatten geimpfte Frauen nach der COVID-Impfung etwas längere Menstruationszyklen als nicht geimpfte Frauen.

Die Zykluslänge normalisierte sich innerhalb von ein bis zwei Monaten, wobei die Verzögerung bei Frauen, die beide Impfdosen während desselben Menstruationszyklus erhielten, deutlicher ausfiel. Diese Frauen hatten ihre Periode zwei Tage später als gewöhnlich, so die Forscher.

Die Studie wurde von Forschern der Oregon Health & Science University und der Warren Alpert Medical School der Brown University in Zusammenarbeit mit Natural Cycles durchgeführt, dessen App von Millionen von Frauen auf der ganzen Welt genutzt wird, um ihren Zyklus zu verfolgen.