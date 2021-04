Der Informationskrieg des Westens geht weiter

Von Gunnar Ulson: Er ein in New York ansässiger geopolitischer Analyst und Autor insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

YouTube hat kürzlich den jüngsten Kanal der iranischen Staatsmedien PressTV gelöscht. Der Schritt folgt nach Angriffen auf das iranische Medien-Outlet durch den US-amerikanischen Social-Media-Riesen Facebook Anfang des Jahres.

PressTV selbst kommentiert die Löschung in seinem Artikel „Googles Angriff auf YouTube-Konto von Irans Press TV“:

Google hat zum siebten Mal den iranischen Sender Press TV ins Visier genommen und den Zugang des englischsprachigen Nachrichtensenders zu seinem offiziellen YouTube-Konto ohne Vorankündigung blockiert.

Der US-Tech-Gigant schloss am späten Dienstag die YouTube-Konten von Press TV unter Berufung auf „Verstöße gegen die Community-Richtlinien“.

Die iranischen Staatsmedien sind nur das jüngste Ziel der US-Zensur und Informationskriegsführung, da YouTube, Facebook und Twitter vor kurzem auch die Regierungskonten in Myanmar abgeschaltet haben und dieselben Netzwerke eine konzertierte Aktion durchführen, um die Glaubwürdigkeit der russischen und chinesischen Staatsmedien entweder abzuschalten oder zu untergraben.

Die Verwendung von zweideutigen Begründungen wie „Verstöße gegen die Community-Richtlinien“, die selbst zweideutig und offen für Interpretationen sein können, hilft dabei, die politische Natur dessen zu demonstrieren, was eindeutig eine Zensurkampagne ist.

YouTube und andere in den USA ansässige Social-Media-Plattformen, die immer noch die globale Social-Media-Industrie dominieren, versuchen, die Ziele der eindeutig politisch motivierten Zensur als „Fake News“ oder gefährliche „Desinformation“ darzustellen, während die Konten der in den USA ansässigen Medienorganisationen, die tatsächlich in sehr reale Desinformation verwickelt sind die direkten Auswirkungen zur Förderung von Sanktionen und Kriegen und auf das Leben von Millionen von Menschen haben, online und in gutem Ansehen bleiben.

Westliches Monopol herausgefordert

Abgesehen von den sozialen Medien hatte Großbritannien kürzlich das chinesische Staatsmedium CGTN ausgeschlossen, woraufhin Peking die BBC-Sendungen in China abschaltete.

In jüngerer Zeit musste der in China ansässige BBC-Reporter John Sudworth nach Taiwan fliehen, da er rechtliche Schritte wegen seiner unverschämten, einseitigen Propaganda über Xinjiang befürchtete.

Der BBC-eigene Artikel versucht absichtlich den „BBC China-Korrespondent John Sudworth der nach Drohungen nach Taiwan zieht“, als ein Opfer von „Drohungen“ darzustellen und nicht als einen ausländischen Agenten, der unter dem Deckmantel des Journalismus politische Einmischung betreibt und sich schließlich legitimen rechtlichen Maßnahmen gegenübersieht.

Die BBC schreibt:

Die Zahl der internationalen Medienorganisationen, die aus China berichten, schrumpft. Im vergangenen Jahr wies China Korrespondenten unter anderem der New York Times, der Washington Post und des Wall Street Journal aus.

Und im September 2020 flogen die letzten beiden Reporter, die in China für australische Medien arbeiten, nach einem fünftägigen diplomatischen Patt nach Hause.

Der Foreign Correspondents‘ Club (FCC) von China sagt, dass ausländische Journalisten „in diplomatische Auseinandersetzungen verwickelt werden, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen“.

In Wirklichkeit sind diese ausländischen „Journalisten“ nicht „in diplomatische Auseinandersetzungen verwickelt“, sondern sie sind die Hauptakteure, die diese Auseinandersetzungen vorantreiben.

Es ist erwähnenswert, dass durchgesickerte Dokumente enthüllen, dass die BBC, neben anderen, einschließlich Reuters, geheime Verträge mit dem britischen Außenministerium unterzeichnet hat, um Einflussoperationen sowohl innerhalb Russlands als auch entlang Russlands Peripherie in Osteuropa durchzuführen.

Es besteht kein Zweifel, dass die BBC ähnliche Aktivitäten innerhalb und entlang der Grenzen Chinas durchführt, wobei Sudworths eigene Arbeit eindeutig darauf abzielt, die westliche Außenpolitik voranzutreiben, und nicht darauf, tatsächliche Nachrichten zu recherchieren oder zu berichten.

Vor Jahren wäre die Vorstellung, dass westliche Nationen alternative Medien so sehr fürchten, dass sie eine weitreichende, transparente Zensur gegen Medien wie PressTV oder CGTN ausüben, oder dass westliche Medien aus Ländern, in denen sie seit Jahren Niederlassungen unterhalten, fliehen oder einen Rückzieher machen, noch undenkbar gewesen.

Der Informationskrieg, der von den westlichen Nationen geführt wird, heizt sich in der Tat auf, aber er ist nicht mehr die einseitige Ausübung des Monopols, die es einmal war.

Heute stellen alternative Medien, sowohl staatlich geförderte als auch unabhängige, eine ernsthafte Herausforderung für das Monopol des Westens über die Schaffung und den Fluss von globalen Informationen dar. Nur durch die Kontrolle des Westens über eine relativ neue Form von Medien, die sozialen Medien, die den Vorsprung des Westens aufrechterhalten.

Für iranische, chinesische, russische und andere Nationen, die versuchen, ein Gleichgewicht in die globale Konversation zu bringen, bleibt die bisherige Kontrolle des Westens über die sozialen Medien eine ernsthafte Hürde.

In den USA ansässige soziale Mediennetzwerke waren der Schlüssel zum Vorantreiben westlicher außenpolitischer Ziele, und vielleicht besonders im Bereich der Förderung und Ausführung sogenannter „farbiger Revolutionen“.

Das jüngste Versprechen Russlands und Chinas, enger zusammenzuarbeiten, um der vom Westen geförderten „farbigen Revolution“ und „Desinformation“ entgegenzuwirken, könnte von einer multipolaren Alternative zu US-amerikanischen Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube profitieren.

Während Russland und China beide ihre eigenen inländischen Alternativen haben, die sich als wirksame Maßnahme zum Schutz ihres jeweiligen Informationsraums erwiesen haben, könnte die Schaffung einer breiteren Plattform für Nationen an ihrer Peripherie, die von westlicher Desinformation betroffen sind, dazu beitragen, staatlich geförderten und unabhängigen alternativen Medien den Raum zu geben, den sie brauchen, um den einseitigen Vorteil, den der Westen durch Zensur in seinen eigenen Netzwerken künstlich aufrechterhält, endlich auszugleichen.

Die Schaffung sowohl eines souveränen Informationsraums innerhalb von Nationen als auch eines gemeinsamen Raums zwischen Nationen, aber außerhalb der Kontrolle der westlichen Zensur, wäre unendlich nützlich. Wenn alteingesessene Medienorganisationen wie PressTV mangels Alternativen zu Facebook, Twitter und YouTube Schwierigkeiten haben, ihr Publikum zu erreichen, wird der Nutzen eines solchen Raums noch deutlicher.