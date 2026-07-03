Der Iran steht vor einem großen Problem: Es gibt keine Abnehmer für sein Öl, während sich vor der chinesischen Küste voll beladene Tanker stapeln

Von Tyler Durden

Der Iran war euphorisch, als er im Rahmen des Trump-Memorandums die Erlaubnis erhielt, den Weltmarkt mit seinem Öl zu überschwemmen, nachdem Trump die seit 40 Jahren geltenden Sanktionen faktisch aufgehoben hatte. Doch schon bald stieß das Land auf ein weiteres, potenziell weitaus größeres Problem: Da die Flotte iranischer Öltanker den Persischen Golf verlässt, hat sie nun Schwierigkeiten, noch vor Ablauf der von Washington gewährten 60-Tage-Frist Abnehmer zu finden,

Laut Daten von Vortexa und Berechnungen von Bloomberg befanden sich zum 1. Juli mehr als 58 Millionen Barrel iranisches Rohöl und Kondensat auf See, doch mehr als 90 % davon haben kein klares Ziel. Die Schiffe geben entweder „for orders“ oder Singapur als nächsten Anlaufhafen an – ein Zeichen dafür, dass sie möglicherweise Schiff-zu-Schiff-Umladungen in der Straße von Malakka durchführen werden.

Gelingt es nicht, das Rohöl schnell zu verkaufen, wird Teheran nicht nur dringend benötigte Einnahmen entgehen, sondern – was noch wichtiger ist – seine Verhandlungsposition in den laufenden Gesprächen mit Washington schwächen. Die Islamische Republik hat bis Mitte August Zeit, Abnehmer zu finden, nachdem die USA Mitte Juni die Sanktionen gegen das Öl aufgehoben und die Blockade der iranischen Häfen beendet haben – als Teil eines vorläufigen Friedensabkommens.

Und hier liegt der Haken: Die Nachfrage seitens chinesischer unabhängiger Raffinerien – vor dem Konflikt die Hauptabnehmer des Iran – ist verhalten, da die Auslastungsraten der Branche auf ein Neunjahrestief abgestürzt sind. Auch Chinas staatliche Raffinerien halten sich zurück und begründen dies mit Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Banken, etwaige Geschäfte zu finanzieren.

Übersetzung: Wie wir bereits vor einem Monat vermutet haben, ist Chinas Wirtschaft in einem weitaus schlechteren Zustand als angekündigt, und infolgedessen benötigt das Land kein iranisches Öl (das Öl, das es benötigt, bezieht es einfach aus seinen riesigen strategischen Reserven).

Anfang Juni berichteten wir, dass – in Bestätigung unserer jüngsten Berichterstattung über den Einbruch der chinesischen Ölnachfrage – die Rohölimporte nach China im Mai auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2017 gefallen sind. Gründe dafür waren der Preisanstieg infolge der Störungen im Tankerverkehr im Persischen Golf, die einbrechenden Raffineriemargen (aufgrund der von Peking verhängten Preisobergrenzen) sowie die sich abkühlende Konjunktur und der rasche Konjunkturrückgang.

Die Gesamtmenge im Mai belief sich auf 33 Millionen Barrel, was einem Tagesdurchschnitt von 7,8 Millionen Barrel entspricht, wie Bloomberg unter Berufung auf chinesische Zolldaten berichtete. Dies entspricht einem Rückgang von rund 30 % gegenüber der durchschnittlichen täglichen Importmenge von 11,6 Millionen Barrel im Vorjahr. Wie bereits erwähnt, sind auch die Auslastungsraten der Raffinerien zurückgegangen, ebenso wie die Kraftstoffexporte, da Peking darauf achtet, dass genügend Diesel und Benzin für den heimischen Markt zur Verfügung stehen. All dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die jüngsten chinesischen Daten „erschreckend schlecht“ ausfielen, was umgehend Befürchtungen vor einer harten Landung Chinas schürte.

Der Großteil des iranischen Öls befindet sich im Persischen Golf und dessen Umgebung, im Indischen Ozean oder in der Straße von Malakka nahe Singapur. Da die indischen Importe jedoch größtenteils aus Russland stammen, bleibt nur noch China als größter Exportmarkt übrig. Leider will China plötzlich kein indisches Öl mehr – nicht, weil es das iranische Regime ablehnt, sondern schlichtweg, weil aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs weitaus weniger Öl benötigt wird!

Der Iran teilte am Mittwoch mit, dass er seit der Aufhebung der US-Seeblockade – ein Zeichen der Stärke – mehr als 40 Millionen Barrel Öl verschifft habe. Allerdings liegt die Hälfte dieser Ladung, also mehr als 20 Millionen Barrel iranisches Rohöl, seit sieben Tagen oder länger in asiatischen Gewässern vor Anker, was laut Kpler Ltd. einem Anstieg von fast 18 % gegenüber der Vorwoche entspricht. Der Grund ist derselbe: China braucht das Öl nicht.

Schätzungen zum Gesamtvolumen des im Land auf See befindlichen Öls – sei es auf der Durchfahrt oder vor Anker – schwanken seit Inkrafttreten der US-Sanktionsausnahme in der vergangenen Woche zwischen 58 Millionen und 68 Millionen Barrel.

Vor einer Woche berichtete Bloomberg, dass Verkäufer, darunter Zwischenhändler und Vertreter der National Iranian Oil Co., bereits vor der offiziellen Erteilung der Lizenz Kontakt zu Raffinerien in Indien, Japan, Südkorea und anderen Ländern aufgenommen hätten, wie an den Gesprächen beteiligte Händler gegenüber Bloomberg angaben. Diese Dringlichkeit habe seitdem zugenommen, sagten sie, doch bislang gebe es kaum positive Reaktionen.

Teheran steht bei dem Versuch, das Öl zu verkaufen, vor einer Reihe von Hindernissen. Die Beschränkungen der Europäischen Union und Großbritanniens sind nach wie vor in Kraft, was die Versicherung erschwert, während einige Häfen möglicherweise zögern, die Schiffe der „Dark Fleet“ anzunehmen, mit denen Teheran sein Rohöl transportiert. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass die Barrel mitten im Geschäft gestrandet könnten, sollte Präsident Donald Trump beschließen, das Zeitfenster vorzeitig zu beenden.

Die Käufer befürchten weiterhin, dass Washington die Sanktionen wieder verhängen könnte, sollten die Verhandlungen scheitern, sagte US-Finanzminister Scott Bessent am Dienstag gegenüber Fox News. „Niemand außer China, das das Öl bereits während der Sanktionen gekauft hat, hat es erworben, sodass es nach wie vor mit einem Abschlag gehandelt wird.“

Ein weiteres großes Hindernis für den Absatz des iranischen Rohöls ist die mangelnde Nachfrage auf den großen asiatischen Märkten, wo trotz Teherans Bemühungen, Käufer zu gewinnen, kaum Interesse besteht. Wie wir bereits ausführlich berichtet haben, ist die Region gut versorgt – sowohl mit nicht-iranischem Öl aus dem Persischen Golf, das nun die Straße von Hormus passieren kann, als auch mit Rohöl aus weiter entfernten Regionen, das während des Krieges gekauft wurde.

Chinas Importe von iranischem Rohöl – die nie US-Sanktionen unterlagen, da Peking diese schlichtweg ignoriert – haben sich im Juni gegenüber dem Vormonat auf etwa 654.000 Barrel pro Tag mehr als halbiert, so Kpler. Dennoch hat laut Kpler und Vortexa in der vergangenen Woche mindestens ein Tanker eine Ladung dieses Öls in China entladen.

Iran oil exports; China oil imports pic.twitter.com/Z5V6vt0QT4 — zerohedge (@zerohedge) June 5, 2026

Übersetzung von „X“: Ölexporte des Iran; Ölimporte Chinas

Der indische Ölminister Hardeep Puri traf sich letzte Woche in Neu-Delhi mit seinem iranischen Amtskollegen, verzichtete jedoch darauf, sich zu Importen zu verpflichten. Die staatlichen Raffinerien des Landes meiden das iranische Öl vorerst, da sie sich bereits bis mindestens Ende August mit russischem Rohöl versorgt haben. Außerdem warteten sie weiterhin auf Klarheit aus Washington hinsichtlich der Zahlungen in US-Dollar, fügten sie hinzu.

Indien würde eine Wiederaufnahme der Käufe in Betracht ziehen, sobald die Zahlungswege geklärt sind, während eine vollständige Aufhebung der Sanktionen es den Raffinerien ermöglichen könnte, langfristig aus dem Iran zu beziehen, sagten die Informanten.

Dennoch könnte in Asien schnell Interesse an iranischem Öl aufkommen, wenn der Preis stimmt. Raffinerien, die sich bereits Rohöllieferungen gesichert haben, könnten einen Teil des Öls weiterverkaufen, um Kapazitäten freizumachen, sollten die Lieferungen stark rabattiert sein, und es besteht auch die Möglichkeit, die Auslastungsraten zu erhöhen, wenn die Rohstoffkosten günstig sind.

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