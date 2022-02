Der jüngste Versuch der Medien, Dr. Mercola und andere zu verbannen

Mercola.com

Nur wenige Wochen nach meiner Ankündigung, dass ich meine Artikelarchive auf Substack Library für zahlende Abonnenten wieder einführe, hat die Mainstream-Presse Substack aufgefordert, Impfstoffkritiker zu zensieren und von der Plattform zu entfernen

Die Washington Post, der Philadelphia Inquirer, The Guardian, Mashable und andere haben kürzlich Artikel gegen mich veröffentlicht, in denen sie Substack auffordern, meine Zensur-Bibliothek zu löschen.

Die Medien stützen sich erneut auf Behauptungen des Center for Countering Digital Hate (CCDH). Dem CCDH zufolge generiert Substack „mindestens 2,5 Millionen Dollar pro Jahr an Einnahmen von nur fünf Anti-Impf-Führern, die Zehntausende von Abonnenten angehäuft haben, von denen jeder 50 Dollar pro Jahr zahlt“.

Die CCDH behauptet auch, dass der Inhalt von Substack „so schlecht ist, dass niemand sonst ihn hosten will“.

Der CEO von Substack, Chris Best, und seine beiden Mitbegründer wiesen Forderungen nach Zensur zurück und erklärten, dass die Zulassung von Autoren, mit denen wir nicht einverstanden sind, eine „notwendige Voraussetzung für die Schaffung von mehr Vertrauen in das Informationsökosystem insgesamt“ sei.

Nun, das hat nicht lange gedauert! Nur wenige Wochen nach meiner Ankündigung, dass ich meine gelöschten Artikelarchive wieder einführe und sie in die Substack-Bibliothek für zahlende Abonnenten verschiebe, begann die Mainstream-Presse, Substack aufzufordern, Impfstoffkritiker zu zensieren und von seiner Plattform zu entfernen.

Es gibt sehr gute Gründe, warum meine Inhalte zu Substack im Rahmen einer privaten Mitgliedschaftsvereinbarung umgezogen sind. Alle Erlöse werden an unsere gemeinnützigen Organisationen gespendet, genau wie die Gewinne aus meinem Buch – es gibt keine finanzielle Motivation für diesen Schritt. Die Gründe dafür werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Der CEO von Substack, Chris Best, und seine beiden Mitbegründer haben Forderungen nach Zensur zurückgewiesen, indem sie sagten, dass die Zulassung von Autoren, mit denen wir nicht einverstanden sind, eine „notwendige Voraussetzung für die Schaffung von mehr Vertrauen in das Informations-Ökosystem als Ganzes „1 sei und dass:

Wir sind der Meinung, dass Kritik und die Diskussion kontroverser Themen Teil eines soliden Diskurses sind, daher bemühen wir uns um ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen diesen beiden Prioritäten.

Hit Piece Parade

Ein kürzlich erschienener Artikel der Washington Post mit dem Titel „Conspiracy Theorists, Banned on Major Social Networks, Connect with Audiences on Newsletters and Podcasts, zeigt auf, wie alternative Plattformen wie Substack, nachdem sie erfolgreich von Gegenargumenten gesäubert wurden, nun anfangen, sich der gleichen Prüfung zu unterziehen:

Joseph Mercola, ein führender Anti-Impf-Befürworter, dessen Reichweite von YouTube und Facebook eingeschränkt wurden, warnte diesen Monat, dass die Ungeimpften bald in staatlichen Lagern eingesperrt werden könnten. In der Woche zuvor hatte er eine Studie in Umlauf gebracht, die angeblich anhand von Regierungsdaten beweisen sollte, dass mehr Kinder an COVID-19-Impfungen als an dem Coronavirus selbst gestorben waren. Mercola, der von den großen Social-Media-Plattformen gesperrt wurde, hat einen neuen Weg gefunden, diese entlarvten Behauptungen zu verbreiten: auf Substack, der abonnementbasierten Newsletter-Plattform, die zunehmend als Drehscheibe für kontroverse und oft irreführende Ansichten über das Coronavirus dient.

Substack, das laut Forschern des gemeinnützigen Center for Countering Digital Hate Millionen von Dollar mit Anti-Impf-Fehlinformationen verdient, verteidigte letzte Woche seine Toleranz für die Veröffentlichung von Autoren, mit denen wir nicht einverstanden sind. Prominente Persönlichkeiten, die für die Verbreitung von Fehlinformationen bekannt sind, wie z. B. Mercola, haben sich im vergangenen Jahr auf Substack, Podcasting-Plattformen und eine wachsende Zahl von rechtsgerichteten sozialen Netzwerken gestürzt, nachdem sie bei Facebook, Twitter und YouTube rausgeschmissen oder eingeschränkt wurden.

Wie in dem Artikel erwähnt, gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen Social-Media-Plattformen wie Facebook und Plattformen wie Substack. Auf Substack gehen unsere Informationen nur an diejenigen, die sich dafür entschieden haben, sie zu erhalten. Diejenigen, die vollen Zugang haben wollen, müssen für diesen Zugang bezahlen. Aber selbst das ist für diejenigen, die jeden Gedanken in Ihrem Kopf kontrollieren wollen, inakzeptabel.

Der WaPo zufolge werden zensierte Inhalte zensiert, weil sie „Menschen zu Verhaltensweisen verleiten könnten, die sie selbst und andere gefährden“. Daher sollte man sie nicht einmal bekommen dürfen, selbst wenn man sie so sehr will, dass man bereit ist, dafür zu bezahlen.

Auch Mashable und The Guardian haben kürzlich fast identische Artikel veröffentlicht, in denen ich namentlich als einer der wichtigsten „Impfgegner“-Profiteure auf Substack genannt werde. Was diese und andere Artikel wie diese so deutlich zeigen, ist, dass sie, wenn sie ein Argument nicht gewinnen können oder auf der falschen Seite der Geschichte stehen, einfach versuchen, die Opposition zum Schweigen zu bringen, um ihre eigenen Unzulänglichkeiten zu vertuschen.

Eine kurze Randbemerkung: Das rasante Wachstum kostenpflichtiger Abonnement-Plattformen hat nun dazu geführt, dass Twitter und Facebook Pläne für ihre eigenen kostenpflichtigen, abonnementbasierten Newsletter machen. Was sie anscheinend völlig übersehen haben, ist der GRUND, warum die Menschen sich bezahlten Plattformen zuwenden.

Sie strömen dorthin, weil dort die Wahrheit – die zensierten Informationen – zu finden sind. Niemand, der bei klarem Verstand ist, wird für weitere Twitter- und Facebook-Propaganda bezahlen.

Dieselben fragwürdigen Propagandataktiken wie immer

Wie bei Hit-Pieces üblich, schickte uns die WaPo um 16:52 Uhr eine Anfrage für einen Kommentar und veröffentlichte dann am frühen Morgen, dass „Mercola nicht auf eine Anfrage für einen Kommentar reagiert hat“.

Sich keine Zeit zu lassen, um zu antworten, und dann zu behaupten, man habe keine Antwort erhalten, als ob man es tatsächlich versucht hätte, ist ein klassischer Schachzug, um der Person, die man diffamiert, nicht die Chance zu geben, etwas zu sagen, das SIE wie Idioten aussehen lässt.

Eine weitere klassische Propagandataktik, die in diesem Artikel angewandt wird, ist die Behauptung, dass geschlossene Foren, einschließlich Newsletter, „von Fehlinformationen geplagt sind, weil sie im Wesentlichen Echokammern sind, in denen die Benutzer ähnliche Standpunkte vertreten“. In der Zwischenzeit ist der Ruf nach Zensur standardmäßig ein Ruf nach der Schaffung einer Echokammer!

Dark Money Hate Group wedelt mit dem Medienhund

Ebenfalls auswendig gelernt haben die Medien die Aussagen des Center for Countering Digital Hate (CCDH), das behauptet, Substack generiere „mindestens 2,5 Millionen Dollar pro Jahr an Einnahmen von nur fünf Anti-Impfstoff-Führern, die Zehntausende von Abonnenten angehäuft haben, von denen jeder 50 Dollar pro Jahr zahlt.

Der CCDH behauptet auch, dass die Inhalte von Substack „so schlecht sind, dass sie niemand sonst hosten will“. Das erscheint mir ziemlich unlogisch, wenn man bedenkt, dass die Leute bereit sind, für Inhalte zu zahlen, die sie bisher umsonst bekommen haben.

Normalerweise sind die Leute nicht bereit, für etwas zu bezahlen, von dem sie glauben, dass es nutzlos ist oder, schlimmer noch, ihnen schaden wird, wenn sie es befolgen. Vor allem im Gesundheitsbereich genügen in der Regel ein oder zwei fehlgeschlagene Empfehlungen, um die Menschen für immer zu vergraulen. Warum sollten mir also Menschen auf eine kostenpflichtige Plattform folgen?

Seltsamerweise behauptet die CCDH in ihrem jüngsten Bericht, dass die New York Times den osteopathischen Arzt Joseph Mercola als den einflussreichsten Verbreiter von Coronavirus-Fehlinformationen im Internet im Jahr 2021 bezeichnete. Inzwischen zitiert die New York Times die CCDH als Quelle für diese Behauptung! Die CCDH verwendet also Medienberichte über ihre eigenen fabrizierten Behauptungen über mich, um eine weitere Reihe von verleumderischen Behauptungen zu untermauern.

Sie haben es offensichtlich versäumt, ihre Lügen zu aktualisieren, da sie Joe Rogan nie in ihre Gleichung einbezogen haben. Seine Interviews mit Peter McCullough und Robert Malone wurden zusammen mehr als 100 Millionen Mal angesehen, womit er mir weit, weit voraus ist, was das Erreichen der Öffentlichkeit angeht.

Eine koordinierte Gehirnwäsche-Kampagne

Die Tatsache, dass sich alle Nachrichtenagenturen auf die Berichte der CCDH stützen, während sie nie Fragen über die Gruppe selbst stellen oder darüber, wie sie ihre gefälschten Behauptungen rechtfertigt, ist ein todsicherer Hinweis darauf, dass ein PR-Unternehmen diese Zensurkampagne steuert.

Das ist es, was PR-Firmen tun – sie gestalten die Botschaften und koordinieren den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Die Reporter haben sich inzwischen dieser von oben gesteuerten Verbreitung von „Nachrichten“ ergeben und tun nicht einmal mehr so, als ob sie journalistische Standards befolgen würden. Keiner von ihnen weist darauf hin, dass Facebook selbst die CCDH als Lügenfabrik bezeichnet hat.

Am 18. August 2021 gab Monika Bickert, Facebooks Vizepräsidentin für Inhaltsrichtlinien, eine Erklärung ab, in der sie erklärte, dass es keine Beweise für die Behauptungen der CCDH gebe, dass 12 Personen für 73 % der Fehlinformationen über Impfstoffe auf Facebook verantwortlich seien. Nach einer Untersuchung stellte sich heraus, dass wir tatsächlich nur für einen winzigen Bruchteil – 0,05 % – aller Impfstoffinhalte auf Facebook verantwortlich waren. Hier ist ein Auszug aus Bickerts Erklärung:

In den letzten Wochen hat es eine Debatte darüber gegeben, ob das globale Problem der COVID-19-Impfstoff-Fehlinformation einfach dadurch gelöst werden kann, dass man 12 Personen von Social-Media-Plattformen entfernt. Diejenigen, die diese Behauptung aufgestellt haben, behaupten, dass diese 12 Personen für 73 % der Online-Impfstoff-Fehlinformationen auf Facebook verantwortlich sind. Es gibt keine Beweise für diese Behauptung … Tatsächlich sind diese 12 Personen für nur 0,05 % aller Aufrufe von impfstoffbezogenen Inhalten auf Facebook verantwortlich. Dazu gehören alle impfbezogenen Beiträge, die sie geteilt haben, ob wahr oder falsch, sowie URLs, die mit diesen Personen in Verbindung stehen.

In dem Bericht, auf dem die fehlerhafte Darstellung beruht, wurde nur eine kleine Gruppe von 483 Inhalten über einen Zeitraum von sechs Wochen aus nur 30 Gruppen analysiert, von denen einige nur 2 500 Nutzer haben. Sie sind in keiner Weise repräsentativ für die Hunderte von Millionen von Beiträgen, die Menschen in den vergangenen Monaten auf Facebook über COVID-19-Impfstoffe geteilt haben. Außerdem gibt es keine Erklärung dafür, wie die Organisation, die hinter dem Bericht steht, die Inhalte identifiziert hat, die sie als „Anti-Vax“ bezeichnet, oder wie sie die 30 Gruppen ausgewählt hat, die sie in ihre Analyse einbezogen hat. Es gibt keine Rechtfertigung für ihre Behauptung, dass ihre Daten eine ‚repräsentative Stichprobe‘ der über unsere Apps geteilten Inhalte darstellen.

Wer und was ist die CCDH?

Was ist die CCDH also genau? Es handelt sich um eine Ein-Mann-Organisation mit ungenannter Finanzierung und höchst verdächtigen Verbindungen zum technokratischen „tiefen Staat“. Seit dem Beginn der COVID-Pandemie im Jahr 2020 steht die CCDH an vorderster Front und fordert Zensur und Deplatforming für jeden, der experimentelle COVID-Impfungen infrage stellt.

In der Tat besteht der Verdacht, dass diese Organisation genau aus diesem Grund überhaupt gegründet wurde. Sie fabriziert „Berichte“, die mit Meinungen gefüllt sind, die nicht durch solide Daten gestützt werden, und diese Berichte werden dann von den Mainstream-Medien und Regierungsvertretern verwendet, um diese Zensur zu rechtfertigen.

Abgesehen von ihrem Gründer und Geschäftsführer Imran Ahmed, einem nicht registrierten ausländischen Agenten, besteht die CCDH aus einem siebenköpfigen Vorstand, der Ahmeds Arbeit „unterstützt und überprüft“. Und obwohl die Finanzierung in erster Linie von „philanthropischen Stiftungen“ stammen soll, werden keine spezifischen Stiftungen genannt.

Ein Blick auf die Zusammensetzung des Vorstands gibt uns einige interessante Hinweise auf den Zweck der Organisation. Durch die Verbindung des Mitbegründers Morgan McSweeney – der das CCDH verließ, um einen Posten als Stabschef des Labor-Pary-Vorsitzenden Keir Starmer anzutreten – können wir ableiten, dass das CCDH mit dem technokratischen Zentrum der Trilateralen Kommission verbunden ist, in der Starmer ein dienendes Mitglied ist.

Über den Vorstandsvorsitzenden Simon Clark und das Vorstandsmitglied Kirsty McNeill kann die Gruppe auch mit anderen technokratischen Zentren innerhalb des globalistischen Netzwerks in Verbindung gebracht werden.

Clark ist Senior Fellow des Think-Tanks Center for American Progress und Vorsitzender von Foreign Policy for America, zu dessen weiteren Mitgliedern Stephen Grand, Senior Fellow des Atlantic Council, und Avril Haines, ehemaliger stellvertretender Direktor der CIA und Teilnehmer von Event 201, gehören.

Simon war auch der erste Direktor der Webdienste von Reuters, einer der drei globalen Nachrichtenagenturen, die für die Aufbereitung eines Großteils der weltweiten Nachrichten verantwortlich sind. McNeill ist Mitglied des European Council of Foreign Relations – ein weiterer wichtiger Akteur hinter The Great Reset – und Direktor für Politik bei Save the Children Fund, der von der Gates-Stiftung finanziert wird und ein Partner von Gates‘ GAVI Vaccine Alliance ist.

Ein weiteres Vorstandsmitglied ist Damian Collins, Mitglied des britischen Parlaments und ehemaliger Vorsitzender des Ausschusses für Digitales, Kultur, Medien und Sport des Unterhauses. Collins gründete auch die Organisation Infotagion, die „die Desinformation über COVID-19 bekämpfen will“.

CCDH schützt die Great Reset Agenda

Wenn man darüber nachdenkt, ist es nicht ziemlich merkwürdig, dass die verfassungsmäßigen Rechte amerikanischer Bürger aufgrund der Meinung eines nicht registrierten ausländischen Agenten verletzt werden, der eine winzig kleine Pop-up-Gruppe betreibt, die mit Schwarzgeld finanziert wird? Wie in einem Artikel von Drill Down vom 20. Juli 2021 festgestellt wurde:

Laut seiner Website ist das linke Center for Countering Digital Hate stolz darauf, „Nutzer und Nachrichtenseiten, die es in der digitalen Sphäre für inakzeptabel hält, zu recherchieren, zu entlarven und dann abzuschalten“. Nutzer und Nachrichtenseiten, die es für inakzeptabel hält? Das scheint potenziell gefährlich zu sein, wenn man bedenkt, dass wir nur sehr wenig über die CCDH wissen. Senator Josh Hawley (R-MO) äußerte seine Besorgnis auf Twitter mit dem folgenden Posting: Wer finanziert diese Schwarzgeldgruppe aus dem Ausland – Big Tech? Milliardär-Aktivisten? Ausländische Regierungen? Wir haben keine Ahnung. Die Amerikaner verdienen es zu wissen, welche ausländischen Interessen versuchen, die amerikanische Demokratie zu beeinflussen…

Keiner weiß, wer sie finanziert. Niemand weiß, wer ihre Forschung vorantreibt. Aber ihre Ergebnisse werden für Zensurbemühungen unter dem Deckmantel der Kontrolle von Fehlinformationen verwendet…

Wer steckt hinter dem Angriff auf Joe Rogan?

Spotify ist eine weitere Plattform, die dank der außergewöhnlichen Reichweite von Joe Rogan unter Beschuss steht, der weiterhin Ärzte und Wissenschaftler zu all den Dingen interviewt, die die Mainstream-Medien nicht anfassen wollen. Mit jedem Blockbuster-Interview wird der Ruf lauter, Rogan aus dem Programm zu nehmen. Sogar der US-amerikanische Surgeon General Vivek Murthy hat Spotify aufgefordert, Rogans Sendung zu verbieten.

Im Video oben in diesem Artikel geht Saagar Enjeti, Moderator von „Saagar’s Breaking Points“, den Hedgefonds auf den Grund, die hinter der Kampagne von Neil Young und anderen Künstlern stehen, um Rogan abzusetzen und den Gewinn von Spotify zu schädigen.

Alles begann, als Young einen offenen Brief in den sozialen Medien veröffentlichte, in dem er Spotify aufforderte, eine Entscheidung zu treffen – Rogan oder er. Wenn sie Rogan nicht rausschmeißen, würde Young seine Musik von Spotify abziehen. Spotify willigte ein und zog Youngs Material zurück.

Das Problem bei Youngs offensichtlicher Tugendhaftigkeit ist, dass er nicht mehr Eigentümer seiner gesamten Musik ist. Im Januar 2021 verkaufte er 50 % seiner weltweiten Urheberrechte und Einkommensinteressen an seinem 1.180 Songs umfassenden Katalog an ein Unternehmen namens Hipgnosis. Hipgnosis wiederum wurde ein paar Monate später, im Oktober 2021, mit 1 Milliarde Dollar vom Private-Equity-Riesen Blackstone finanziert, der versucht, die Immobilien in den USA zu verschlingen und uns in eine Nation von Mietern zu verwandeln.

Und nur einen Monat später, im November 2021, beschloss – vielleicht nicht ganz zufällig – die weltweit größte Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock, Hipgnosis „leerverkaufen“ zu lassen, indem sie 8,9 Millionen Pfund (ca. 12,1 Millionen Dollar) gegen Hipgnosis‘ 1,5 Milliarden Pfund schweren Investmentfonds setzte.

Zu den leitenden Beratern von Blackstone gehört Jeffrey Kinder, ein ehemaliger Vorsitzender und CEO von Pfizer. Hipgnosis/Blackstone, mit ihrer engen Verbindung zu Pfizer, sind nun Eigentümer von Youngs Musik und profitieren davon. Wie von Enjeti angedeutet, scheint also weit mehr hinter dieser Geschichte zu stecken als die Entscheidung von Young, dass es zu gefährlich ist, in einer freien Welt zu rocken.

Spotify ist kein Befürworter der freien Meinungsäußerung

Ironischerweise hat Spotify, während es versucht, die Illusion aufrechtzuerhalten, dass es für die freie Meinungsäußerung ist und Rogan unterstützt, nicht nur Rogans wertvolle Bibliothek aufgefressen, für die es so viel bezahlt hat (bis zum 13. April 2021 wurden 42 Episoden still und leise entfernt), sondern auch meinen „Take Control of Your Health“-Podcast im April 2021 gelöscht, weil er die gleichen Dinge sagte, die Rogan und seine Gäste heute diskutieren.

In der Benachrichtigung über die Löschung hieß es, mein Podcast verstoße gegen ihre Inhaltsrichtlinien, die ein Verbot von verletzenden, illegalen und hasserfüllten Inhalten vorsehen – was alles nicht zutrifft, aber der gesamte Kanal wurde trotzdem vom Netz genommen, ohne dass es zu einer Klage kam.

Jetzt teilt Joe Rogan genau die gleichen Informationen, für die ich gesperrt wurde. Spotify wird jedoch jede Sendung, die nicht der offiziellen COVID-Erzählung entspricht, mit einem Warnhinweis „Fehlinformation“ versehen – ein weiteres Zeichen dafür, dass Spotify nicht der sichere Hafen für freie Meinungsäußerung ist, für den Rogan es hielt.

Es ist keine Übertreibung, wenn man feststellt, dass es jetzt einen konzertierten Krieg gegen alle Plattformen gibt, die sich dem freien Diskurs verschrieben haben und die sich weigern, vor den Zensurforderungen demokratischer Politiker und liberaler Aktivisten zu kapitulieren. Die Speerspitze des Angriffs sind die Medienkonzerne, die alle Plattformen, die eine freie Meinungsäußerung zulassen, dämonisieren und versuchen, sie zu verstrahlen. ~ Glenn Greenwald

In der Vergangenheit hat mein Team Spotify vor einem Schiedsgericht verklagt, nachdem sie einige meiner Episoden entfernt hatten, darunter eine zum Thema elektromagnetische Felder (EMF). Sie machten spezifische Aussagen darüber, warum bestimmte Inhalte entfernt werden konnten, und die Episoden fielen unter keine dieser Kategorien.

Der Richter bei der Schlichtung sagte jedoch, dass die Nutzungsbedingungen von Spotify es ihnen erlaubten, alles zu entfernen, aus welchem Grund auch immer, so dass wir nichts tun konnten. Wir waren möglicherweise einer der Einzigen in der Geschichte, die Spotify im Hinblick auf ein Schiedsverfahren angefochten haben, denn das Unternehmen hat seine Nutzungsbedingungen inzwischen aktualisiert und das Schiedsverfahren so geändert, dass es in New York stattfinden muss.

Sie haben ihre gesamte Politik in dieser Hinsicht geändert und zensieren weiterhin unverhohlen Inhalte, ohne eine andere Erklärung als einen vagen „Verstoß“ gegen ihre Nutzungsbedingungen.

Eine ‚Religion der Zensur‘

In einem ZeroHedge-Artikel vom 30. Januar 2022 stellte der unabhängige Journalist Glenn Greenwald, selbst ein Substack-Flüchtling, fest:

Die Druckkampagne, um Joe Rogan von Spotify zu entfernen, offenbart die liberale Religion der Zensur. Die amerikanischen Liberalen sind besessen davon, Wege zu finden, ihre Gegner zum Schweigen zu bringen und zu zensieren. Jede Woche, wenn nicht sogar jeden Tag, haben sie neue Ziele, die sie entplattformen, verbieten, zum Schweigen bringen oder anderweitig daran hindern wollen, zu sprechen oder gehört zu werden (mit ‚Liberalen‘ meine ich den Begriff der Selbstbeschreibung, der vom dominanten Flügel der Demokratischen Partei verwendet wird).

Jahrelang bestand ihre bevorzugte Zensurtaktik darin, den Begriff „Hassrede“ auf „Ansichten, die uns unangenehm sind“ auszudehnen und zu verzerren, und dann zu fordern, dass solche „hasserfüllten“ Ansichten auf dieser Grundlage verboten werden. Aus diesem Grund ist es heute üblich, dass Demokraten fälschlicherweise behaupten, dass die im ersten Verfassungszusatz garantierte Redefreiheit keine „Hassreden“ schützt. Ihre politische Kultur hat ihnen seit langem den Glauben eingeimpft, dass sie bequem alle Ansichten zum Schweigen bringen können, die sie willkürlich in diese Kategorie einordnen, ohne sich der Zensur schuldig zu machen.

Ganz abgesehen von verfassungsrechtlichem Analphabetismus ist der Rahmen für „Hassreden“ zur Rechtfertigung von Zensur jetzt unzureichend, weil Liberale darauf erpicht sind, ein viel breiteres Spektrum von Stimmen zum Schweigen zu bringen als diejenigen, die sie glaubhaft als hasserfüllt beschuldigen können. Deshalb besteht der neueste und jetzt beliebteste Zensurrahmen darin, zu behaupten, dass die Zielpersonen der Verbreitung von „Fehlinformationen“ oder „Desinformationen“ schuldig sind. Diese Begriffe haben von vornherein keine klare oder präzise Bedeutung. Wie der Begriff „Terrorismus“ sind sie gerade deshalb so dehnbar und nützlich …

Die von den Liberalen so geliebten Unternehmensmedien können schwerwiegende Unwahrheiten verbreiten, ohne der Desinformation schuldig zu sein, und tun dies deshalb auch routinemäßig. Der Begriff ‚Desinformation‘ ist für diejenigen reserviert, die liberale Frömmigkeit in Frage stellen, nicht für diejenigen, die sich ihrer Bestätigung verschrieben haben … Es ist keine Übertreibung, wenn man feststellt, dass es jetzt einen konzertierten Krieg gegen alle Plattformen gibt, die sich dem freien Diskurs verschrieben haben und sich weigern, vor den Zensurforderungen der demokratischen Politiker und liberalen Aktivisten zu kapitulieren. Die Speerspitze des Angriffs sind die Medienkonzerne, die alle Plattformen, die eine freie Meinungsäußerung zulassen, dämonisieren und zu verstrahlen versuchen.

Ein typisches Beispiel: Chelsea Clinton – die in den Schoß des Luxus hineingeboren wurde und kühle 9 Millionen Dollar erhielt, um in einem Unternehmensvorstand zu sitzen – twitterte die Schlagzeile des Guardian über die Impfskeptiker, die mindestens 2,5 Millionen Dollar pro Jahr mit Veröffentlichungen auf Substack verdienen, mit dem Kommentar: „Impfgegner-Gaunerei geht weiter – warum erleichtert Substack den Wissenschaftsleugnern die Möglichkeit, von zerstörerischen Lügen zu profitieren“?

Wie Alex Berenson – neben mir ein weiterer Substack-Flüchtling, der vom Guardian genannt wurde – feststellte, „erwartete Chelsea offenbar, dass sie für ihre Anprangerung der ‚Impfgegner-Gaunerei‘ auf Twitter bejubelt wird. 5.600 Antworten später sind die Dinge nicht so gelaufen wie geplant.“

Die Leute hatten kein Problem damit, Artikel zu finden, die Chelseas eigene Neigung zu Betrügereien aufzeigten – und einige waren beliebter als ihr ursprünglicher Tweet. Wie Berenson anmerkte: „Wenn die erste Antwort, in der Sie verrissen werden, mehr Likes erhält als Ihr Tweet, sollten Sie vielleicht noch einmal darüber nachdenken, ob Ihre Position so populär ist, wie Sie dachten.“

Wird die zensierte Bibliothek auf Substack überleben?

Ob Substack seinen Kurs beibehalten und den Forderungen nach Zensur widerstehen wird, bleibt abzuwarten. Für den Moment bin ich optimistisch.

Letztes Jahr sagte die Anthropologin Heidi Larson, Gründerin des Vaccine Confidence Project, in einem Interview mit der New York Times, dass Bemühungen, Menschen zum Schweigen zu bringen, die an der Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe zweifeln, uns nicht sehr weit bringen werden, schrieben die Substack-Mitbegründer Hamish McKenzie, Chris Best und Jairaj Sethi in einem Beitrag vom 26. Januar 2022. Wenn Sie Facebook morgen abschalten‘, sagte sie, ‚wird das nicht dazu führen, dass es verschwindet. Es wird sich nur verlagern. Lösungen für die öffentliche Gesundheit müssten daher von einem anderen Ansatz ausgehen. Wir haben kein Problem mit Fehlinformationen, sagte Larson. Wir haben ein Vertrauensproblem.

Dieser Punkt ist für uns zutreffend. Deshalb bleibt unsere Antwort auf den zunehmenden Druck, auf Substack veröffentlichte Inhalte zu zensieren, die einigen als zweifelhaft oder anstößig erscheinen, dieselbe: Wir treffen unsere Entscheidungen auf der Grundlage von Prinzipien und nicht von PR, wir werden die freie Meinungsäußerung verteidigen und wir werden bei der Moderation von Inhalten an unserem Ansatz festhalten. Wir haben zwar inhaltliche Richtlinien, die es uns ermöglichen, die Plattform im äußersten Fall zu schützen, aber wir werden Zensur immer als letztes Mittel betrachten, weil wir glauben, dass ein offener Diskurs besser für die Autoren und die Gesellschaft ist …

Wir leben in einer Epidemie des Misstrauens … Das Vertrauen in soziale Medien und traditionelle Medien ist auf einem historischen Tiefstand. Das Vertrauen in die US-Bundesregierung bei der Bewältigung von Problemen ist so niedrig wie nie zuvor. Das Vertrauen in die wichtigsten US-Institutionen ist nur noch 2 Prozentpunkte vom historischen Tiefstand entfernt. Die Folgen sind tiefgreifend. Schwindendes Vertrauen ist sowohl eine Ursache als auch eine Auswirkung der Polarisierung, die Bedingungen widerspiegelt und hervorruft, die unser Vertrauen ineinander und in Institutionen weiter beeinträchtigen …

Im Klartext: Die Zensur schlechter Ideen macht es unwahrscheinlicher, dass die Menschen guten Ideen vertrauen, und nicht wahrscheinlicher. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, den Autoren und Lesern Macht zu geben. Deshalb setzen wir bei Substack auf Abonnements statt auf Werbung, und deshalb haben die Autoren von Substack die Kontrolle über ihre Beziehungen zu ihren Lesern.

Zweifellos ist Substack derzeit eine der besten Quellen für „gute Ideen“, und zwar genau aus dem Grund, dass freie Meinungsäußerung erlaubt ist. Letztlich scheitert eine Führung, die auf Zensur angewiesen ist, um erfolgreich zu sein, aus dem einfachen Grund, dass sie das Vertrauen untergräbt.

