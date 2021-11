Der Kaiser ist nackt, die Impfstoffe sind grundsätzlich unwirksam und es gibt keine wirksame Behandlung gegen Covid

Jetzt wird eine Studie nach der anderen veröffentlicht, die zeigt, dass der Impfstoff nicht gegen die Delta-Variante wirkt und dass es vollständig geimpfte Menschen sind, die zu den neuen Superspreader geworden sind. Darüber hinaus verursacht der Impfstoff Nebenwirkungen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß und in stärkerem Maße bei Frauen und jungen Menschen, zwei Gruppen, die seltener an Covid sterben als Männer bzw. ältere Menschen. Hinzu kommt, dass es seit anderthalb Jahren eine sehr wirksame Behandlung für Covid gibt, wenn sie in einem frühen Stadium angewandt wird, und es ist mehr als klar, dass der Kaiser nackt ist. Nackt spalten.

Die jüngste Studie, die bestätigt, dass Impfstoffe nahezu unwirksam sind, stammt aus Schweden. Sie wurde noch nicht von Experten begutachtet, was bei der Beurteilung zu berücksichtigen ist, aber zusammen mit den Daten aus 19 kürzlich veröffentlichten Studien ergibt sich ein recht klares Bild.

Der Impfstoff Covid hat zu einer noch nie dagewesenen Anzahl von Berichten über unerwünschte Ereignisse geführt. Normalerweise gehen pro Jahr etwa 8.000 Meldungen für alle Arzneimittel in Schweden ein. Allein für den Impfstoff Covid wurden in nur 10 Monaten über 80 000 Berichte über unerwünschte Wirkungen erstellt.

Auf der Grundlage des derzeitigen Wissensstandes über Impfstoffe, ihre Nebenwirkungen und die wirksame Behandlung von Covid 19-Infektionen vorzuschlagen, dass die Impfung fortgesetzt werden sollte, ist nichts weniger als Wahnsinn.