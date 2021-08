Der Kaiser ist nackt: Wie man den Mut findet, den Zauber zu brechen

An all die stillen guten Menschen, die zusehen, wie sich unsere Gesellschaft selbst in zwei Teile reißt, dieser Essay ist für euch.



Die Verantwortlichen haben schon lange signalisiert, dass sie nicht die Absicht haben, zu einer liberalen Demokratie zurückzukehren, die auf der Anerkennung unveräußerlicher individueller Rechte und Freiheiten beruht. Wären Daten die Zutat, die man braucht, um sie zu konfrontieren, wären sie schon längst eingeknickt. Sie sind unempfindlich gegenüber Daten. Hier geht es nicht um ein Virus. Es ist ein psychologisches Spiel und es geht nur um Macht und Kontrolle.



In dieser schönen neuen Welt gewährt das Regime zeitlich begrenzte, bedingte Privilegien, die an die Virus-Saisonalität, an gutes Benehmen oder an andere Bedingungen geknüpft sind, die sie festlegen, um die aktuelle Social-Engineering-Agenda zu erreichen. Sobald sie diese Büchse der Pandora für eine Gesellschaft geöffnet haben, die auf bedingten Rechten basiert,