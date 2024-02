Der Klima-Industrie-Komplex: Stiftungen und Journalisten, die öffentliche Gelder in „erneuerbare Energien“ stecken

Von allen Geschäften ist das sogenannte Geschäft mit den „erneuerbaren Energien“ vielleicht das betrügerischste und unsinnigste. Was die Geologen die „letzte Eiszeit“ nennen, fand zwischen ca. 115.000 und ca. 11.700 Jahren statt. Praktisch ALLE menschlichen Entwicklungen haben seit dem Rückzug der Gletscher stattgefunden. Während der letzten Eiszeit drangen die Gletscher bis in den Süden des heutigen Bundesstaates Missouri vor. Sie zogen sich zu einer Zeit zurück, als die menschliche Bevölkerung auf etwa 4 Millionen Menschen geschätzt wurde.

Das folgende Diagramm zeigt die aufeinanderfolgenden Abkühlungs- und Erwärmungstendenzen und die damit verbundenen Vorstöße und Rückzüge der Gletscher.

Die sogenannten Treibhausgase – Kohlendioxid, Methan, Lachgas und Ozon – machen 0,04 Prozent der Erdatmosphäre aus. Selbst Wissenschaftler, die Lippenbekenntnisse zur Theorie der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung ablegen, räumen ein, dass der CO₂-Gehalt der Erdatmosphäre während der meisten der letzten 66 Millionen Jahre wesentlich höher war als heute.

In den 1970er-Jahren befürchteten Klimaforscher, dass der moderne Mensch schon bald eine erneute Abkühlung erleben würde, die zu einem weiteren Gletschervorstoß führen und die Städte Kanadas und weite Teile der USA unter sich begraben würde. In den Achtzigerjahren kam die Theorie der globalen Erwärmung – verursacht durch den Ausstoß von Treibhausgasen – in Mode. Was diesen intellektuellen, sozialen und politischen Trend wirklich auslöste, war die Entdeckung, dass Milliarden öffentlicher Gelder in Form von Subventionen und Steuergutschriften in die Industrie der „erneuerbaren Energien“ gepumpt werden konnten.

Heute Morgen stieß ich auf einen bemerkenswerten investigativen Bericht mit dem Titel Secret Partnership Fueling Climate Hawk Journalism. Man beachte, dass viele der Stiftungen, die Hauptakteure des biopharmazeutischen Komplexes sind, auch Hauptakteure des klimaindustriellen Komplexes sind.