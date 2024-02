Kann diese einzigartige Himbeere Ihr Herz schützen?

Die Geschichte auf einen Blick

Ihr Endothel ist die kollektive Gruppe von Zellen, die Ihre Blutgefäße auskleiden. Es macht etwa 1 % Ihrer Körpermasse aus und hat eine Oberfläche von 5.000 Quadratmetern

Das Endothel ist direkt an einer Reihe von Krankheiten beteiligt, darunter Herzkrankheiten, Diabetes und chronisches Nierenversagen

Schwarze Himbeere senkt Entzündungsmarker und verbessert die Endothelfunktion, wodurch die Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringert werden

Der Genuss von grünem Tee wird mit einer Zunahme der flussvermittelten Dilatation (FMD) der Arteria brachialis in Verbindung gebracht, einem Maß für die Endothelfunktion

Granatapfel, Traubenkernextrakt und Knoblauch sind weitere natürliche Verbindungen, die die Gesundheit des Endothels unterstützen

Ihr Endothel ist die kollektive Gruppe von Zellen, die Ihre Blutgefäße auskleiden. Mit einem Anteil von etwa 1 % an der Körpermasse und einer Oberfläche von 5.000 Quadratmetern wird das Endothel als „multifunktionales endokrines Organ beschrieben, das strategisch zwischen der Gefäßwand und dem zirkulierenden Blut platziert ist“.

Zum Vergleich: Eine einzige Schicht von Endothelzellen kleidet die innere Oberfläche des gesamten Gefäßsystems aus und trennt das Blut von der Gefäßwand. Diese „Gewebe-Blut-Schranke“ ist halbdurchlässig und spielt eine Schlüsselrolle bei der Regulierung des Transfers von Molekülen sowie der vaskulären Homöostase.

Eine Funktionsstörung des Endothels – ein frühes Anzeichen für Atherosklerose – ist zwar ein Kennzeichen vieler Krankheiten, darunter auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber es gibt eine Reihe natürlicher Möglichkeiten, das Endothel zu schützen und gesund zu erhalten.

Die Rolle des Endothels für die allgemeine Gesundheit

Während das Endothel früher als einfache Barriere betrachtet wurde, gilt es heute als dynamisches endokrines Organ, das einen großen Einfluss auf die menschliche Gesundheit hat. Im International Journal of Biological Sciences heißt es dazu:

„Das Endothel wurde früher als ‚Zellophanhülle‘ des Gefäßbaums betrachtet, mit keiner anderen spezifischen Funktion als der selektiven Durchlässigkeit für Wasser und Elektrolyte. Die enormen Fortschritte seit den 1980er Jahren haben jedoch zu einem besseren Verständnis der komplexen Funktionen dieses großen endokrinen Organs geführt. Vaskuläre Endothelzellen kleiden das gesamte Kreislaufsystem aus, vom Herzen bis hin zu den kleinsten Kapillaren. Diese Zellen haben sehr unterschiedliche und einzigartige Funktionen, die für die Gefäßbiologie von zentraler Bedeutung sind. Zu diesen Funktionen gehören die Flüssigkeitsfiltration, z. B. in den Glomeruli der Nieren, der Tonus der Blutgefäße, die Hämostase, die Rekrutierung von Neutrophilen und der Hormonhandel.“

Endothelzellen dienen nicht nur als physikalische Barriere, sondern sie metabolisieren, synthetisieren und setzen vasoaktive und andere Verbindungen frei, die den Gefäßtonus, den Blutdruck, den Blutfluss, die Gerinnung, die Fibrinolyse, Entzündungen, immunologische Reaktionen und mehr beeinflussen.

„Jede Störung, die die Fähigkeit und das Gleichgewicht des Endothels als physikalische Barriere und zur Verstoffwechselung, Synthese und Freisetzung dieser Stoffe beeinträchtigt, führt zu einer endothelialen Dysfunktion, die zur Entstehung und zum Fortschreiten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beiträgt“, heißt es in einem Bericht im World Journal of Cardiology. Darüber hinaus ist das Endothel direkt an einer Reihe von Krankheiten beteiligt, darunter:

Periphere Gefäßkrankheiten

Schlaganfall

Herzkrankheit

Diabetes

Insulinresistenz

Chronisches Nierenversagen

Tumorwachstum und Metastasierung

Venöse Thrombose

Virale Infektionskrankheiten

Schwarze Himbeere und andere natürliche Optionen für die Endothelgesundheit

Eine gesunde Lebensweise, einschließlich Ernährung und Bewegung, unterstützt die Endothelfunktion, aber auch eine Vielzahl von Substanzen aus der Natur.

Schwarze Himbeere – Anthocyane, die am häufigsten vorkommenden Flavonoide in schwarzen Himbeeren, wirken entzündungshemmend und antiangiogen, d. h. sie verhindern die Angiogenese, die Krebs fördern kann. In mikrovaskulären Endothelzellen des menschlichen Darms und in mikrovaskulären Endothelzellen der menschlichen Speiseröhre hatte der Extrakt der schwarzen Himbeere sowohl eine antiangiogene als auch eine entzündungshemmende Wirkung. In einer Studie an Patienten mit metabolischem Syndrom erhöhte die schwarze Himbeere auch die zirkulierenden endothelialen Vorläuferzellen (EPCs) und verbesserte nach 12 Wochen das kardiovaskuläre Risiko. Getrennte Untersuchungen, die ebenfalls an Menschen mit metabolischem Syndrom durchgeführt wurden, ergaben, dass die schwarze Himbeere die entzündlichen Zytokine signifikant senkte und die Endothelfunktion der Gefäße verbesserte. Tierstudien deuten ebenfalls darauf hin, dass die schwarze Himbeere die Entzündungsmarker senkt und die Endothelfunktion verbessert, wodurch die Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringert werden. Flavonoide, wie sie in schwarzen Himbeeren enthalten sind, vermindern sogar die durch fortgeschrittene Glykationsendprodukte verursachte Dysfunktion der vaskulären Endothelbarriere. Es wird vermutet, dass der Stoffwechsel der Flavonoide an ihrer positiven Rolle für die kardiovaskuläre Gesundheit beteiligt ist, da der Stoffwechsel die vaskuläre Wirksamkeit der Flavonoide erhöht, was zu einer Vielfalt von Strukturen mit unterschiedlicher Bioaktivität in menschlichen Endothelzellen führt.

– Anthocyane, die am häufigsten vorkommenden Flavonoide in schwarzen Himbeeren, wirken entzündungshemmend und antiangiogen, d. h. sie verhindern die Angiogenese, die Krebs fördern kann. In mikrovaskulären Endothelzellen des menschlichen Darms und in mikrovaskulären Endothelzellen der menschlichen Speiseröhre hatte der Extrakt der schwarzen Himbeere sowohl eine antiangiogene als auch eine entzündungshemmende Wirkung. In einer Studie an Patienten mit metabolischem Syndrom erhöhte die schwarze Himbeere auch die zirkulierenden endothelialen Vorläuferzellen (EPCs) und verbesserte nach 12 Wochen das kardiovaskuläre Risiko. Getrennte Untersuchungen, die ebenfalls an Menschen mit metabolischem Syndrom durchgeführt wurden, ergaben, dass die schwarze Himbeere die entzündlichen Zytokine signifikant senkte und die Endothelfunktion der Gefäße verbesserte. Tierstudien deuten ebenfalls darauf hin, dass die schwarze Himbeere die Entzündungsmarker senkt und die Endothelfunktion verbessert, wodurch die Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringert werden. Flavonoide, wie sie in schwarzen Himbeeren enthalten sind, vermindern sogar die durch fortgeschrittene Glykationsendprodukte verursachte Dysfunktion der vaskulären Endothelbarriere. Es wird vermutet, dass der Stoffwechsel der Flavonoide an ihrer positiven Rolle für die kardiovaskuläre Gesundheit beteiligt ist, da der Stoffwechsel die vaskuläre Wirksamkeit der Flavonoide erhöht, was zu einer Vielfalt von Strukturen mit unterschiedlicher Bioaktivität in menschlichen Endothelzellen führt. Grüner Tee – Der Genuss von grünem Tee wird mit einem Anstieg der flussvermittelten Dilatation (FMD) der Arteria brachialis in Verbindung gebracht, einem Maß für die Funktion des Endothels. „Die positive Wirkung von grünem Tee auf die Endothelfunktion kann auf seinen hohen Flavonoidgehalt zurückgeführt werden. Wie gezeigt wurde, verbessert Epigallocatechingallat, ein Hauptkatechin im Tee, akut die Endothelfunktion bei Menschen mit koronarer Herzkrankheit“, erklären die Forscher im European Journal of Preventive Cardiology. Grüner Tee steigert auch die Stickstoffoxidproduktion in den Endothelzellen und kann die Gefäßfunktion über entzündungshemmende Wege verbessern. Nach Angaben der Wissenschaftler im European Journal of Preventive Cardiology:

„Die Endothelfunktion ist von größter Bedeutung für das reibungslose Funktionieren des Herz-Kreislauf-Systems, und ihre Dysfunktion ist ein Schlüsselereignis für das Fortschreiten der Atherosklerose. Die positive Wirkung von grünem Tee auf das kardiovaskuläre Risiko könnte teilweise durch die Verbesserung der endothelialen Dysfunktion erklärt werden … grüner Tee hat eine akute positive Wirkung auf die endotheliale Funktion bei gesunden Personen“. Grüner Tee ist auch eine reichhaltige Quelle von Quercetin. In einer Studie mit 30 Männern mit koronarer Herzkrankheit führte der Verzehr eines an Quercetin reichen Polyphenolextrakts zu einer Zunahme der durchflussvermittelten Dilatation der Arterien, was auf eine verbesserte Gesundheit der Endothelien hindeutet. Außerdem hemmt es die Thrombozytenaggregation und hat gefäßerweiternde Eigenschaften, die dazu beitragen, den Blutdruck zu senken und eine Herzhypertrophie zu verhindern, bei der sich die Herzmuskeln verdicken.

Schwarze Aronia – Die Schwarze Aronia (Aronia melanocarpa), die für ihre adstringierenden Beeren bekannt ist, ist eine weitere konzentrierte Quelle für nützliche phenolische Verbindungen, darunter Proanthocyanidine, Flavanole, Anthocyane, Flavonoide sowie Chlorogen- und Kaffeesäure. Schwarze Aroniaextrakte induzieren die Stickoxid (NO)-Produktion der Endothelzellen signifikant, selbst bei relativ niedrigen Konzentrationen. NO spielt eine wichtige Rolle bei der Gefäßfunktion, und eine Funktionsstörung der Endothelzellen kann die NO-Produktion beeinträchtigen und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. In der Fachzeitschrift Journal of Food Biochemistry erklären die Forscher:

„Diese In-vitro-Ergebnisse können in potenzielle künftige klinische Anwendungen übertragen werden, bei denen Aronia-Extrakte zur Vorbeugung und begleitenden Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen über die Steigerung der endothelialen NO-Synthese und die damit verbundene Verbesserung der Gefäßfunktionen eingesetzt werden können.“

Traubenkernextrakt – Traubenkernextrakt enthält antioxidative Proanthocyanidine, eine Art von Polyphenolen, die auch die Endothelfunktion fördern und damit die Herzgesundheit schützen können. In der Zeitschrift „Nutrients“ schreiben Wissenschaftler der Tokyo Medical and Dental University:

„In den letzten Jahrzehnten hat sich gezeigt, dass eine Beeinträchtigung der Endothelfunktion eine Schlüsselrolle in den frühen Stadien der Atherosklerose spielt, wobei kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Dyslipidämie, Diabetes mellitus und chronisches Rauchen mit einer endothelialen Dysfunktion in Verbindung gebracht werden. Stickstoffmonoxid (NO), ein vom Endothel abhängiger Entspannungsfaktor, spielt auch eine zentrale Rolle bei der Kontrolle des Blutdrucks. Daher sind die Erhaltung einer normalen Endothelfunktion und die Regulierung des Blutdrucks von entscheidender Bedeutung für die Verhinderung des Fortschreitens von Herz-Kreislauf-Erkrankungen“. In der Studie mit Erwachsenen mittleren Alters, die an Bluthochdruck litten, erhielten die Teilnehmer 12 Wochen lang entweder einen niedrig oder hoch dosierten Proanthocyanidin-Extrakt aus Traubenkernen oder ein Placebo. Der Traubenkernextrakt verbesserte die Elastizität der Gefäße, während der hochdosierte Traubenkernextrakt auch den Blutdruck senkte.

Granatapfel – Aufgrund seines hohen Polyphenolgehalts wirkt Granatapfel gegen oxidativen Stress und ist nützlich bei endothelialer Dysfunktion. Granatapfel enthält blutdrucksenkende, antiatherogene, antihyperglykämische und entzündungshemmende Verbindungen, die die Gesundheit des Herzens durch Verbesserung der Endothelfunktion schützen. Bei der Beschreibung der schützenden Rolle des Granatapfels bei endothelialer Dysfunktion erklärten Forscher der Federal University of Espirito Santo in Vitoria, Brasilien:

„Wir haben gezeigt, dass der Granatapfel bzw. seine Bestandteile (z. B. Tannine, Flavonoide, Phytoöstrogene, Anthocyane, Alkaloide usw.) positive Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System haben, indem sie Parameter wie den oxidativen Stress und das enzymatische antioxidative System verbessern, die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies verringern und entzündungshemmend wirken.“ Viele der vorteilhaften Polyphenole des Granatapfels – bekannt als „das Juwel des Herbstes“ – sind in der Schale gespeichert, weshalb Granatapfelschalenpulver zu meinen bevorzugten Nahrungsergänzungsmitteln gehört. Forschungen haben ergeben, dass Granatapfelschalen mehr als doppelt so viele Antioxidantien – insbesondere Phenole, Flavonoide und Proanthocyanidine – enthalten wie das Fruchtfleisch und dass sie Lipoproteine niedriger Dichte in weitaus höherem Maße vor Oxidation schützen als das Fruchtfleisch. Andere Forschungen ergaben, dass polyphenolreicher Granatapfelschalenextrakt die endotheliale Dysfunktion bei Mäusen verbessert, indem er die Darmmikrobiota moduliert.

Knoblauch – Knoblauch ist ein starkes Antioxidans, das dazu beitragen kann, reaktive Sauerstoffspezies (ROS) in Ihrem Körper zu bekämpfen. In einer Studie reduzierte ein gealterter Knoblauchextrakt die ROS und trug so zur Vorbeugung einer endothelialen Dysfunktion bei. Die therapeutischen Eigenschaften des Knoblauchs können synergetisch wirken, um die Gesundheit des Herzens zu unterstützen und vor herzbezogenen Ereignissen wie Herzinfarkt zu schützen. Die Einnahme von gealtertem Knoblauchextrakt kann die Mikrozirkulation verbessern und so dem atherosklerotischen Prozess vorbeugen, während ein Knoblauch-Kräuter-Präparat das Fortschreiten der Atherosklerose bei postmenopausalen Frauen um das 1,5-fache hemmte, wobei der Nutzen 12 Monate lang anhielt. Darüber hinaus wurde in der Zeitschrift Antioxidants:

„Nach dem derzeitigen Stand der Forschung kann Knoblauch das Risiko von Atherosklerose, Bluthochdruck, Diabetes, Hyperlipidämie, Herzinfarkt und ischämischem Schlaganfall dank der synergistischen Wirkung seiner ernährungsphysiologischen und phytochemischen Bestandteile erheblich verringern. So gehen beispielsweise Atherosklerose und Gefäßentzündungen in der Regel mit oxidativem Stress, endothelialer Dysfunktion und entzündlichen Zytokinen einher. Aus diätetischer Sicht könnte Knoblauch eine Rolle bei der Vorbeugung und Behandlung von Atherosklerose und Herzinfarkt spielen.“ Zu den schützenden Wirkungen des Knoblauchs gehört auch seine Fähigkeit, den Blutdruck zu senken. Gealterter schwarzer Knoblauch (ABG), der mehr Antioxidantien enthält als roher Knoblauch, könnte besonders vorteilhaft sein. Es ist zwar noch nicht genau bekannt, wie Knoblauch den Blutdruck senken kann, aber die Wissenschaftler stellten fest, dass ABG-Extrakt unter anderem die Gefäßerweiterung und die Konzentration der endothelialen Stickstoffmonoxid-Synthase (eNOS) verbessert.

Fibrinolytische Enzyme – Die Verbindung zwischen Enzymen und dem Endothel wurde während der COVID-19-Pandemie hervorgehoben. Studien deuteten darauf hin, dass eine Schädigung des Endothels zur Entstehung von Blutgerinnseln oder Thrombosen in den Blutgefäßen von schwer erkrankten COVID-19-Patienten beitrug. Als die Ärzte der Yale School of Medicine begannen, bei ihren Patienten Gerinnungstests durchzuführen, wurde festgestellt, dass die Werte des Von-Willebrand-Faktors (VWF), eines Gerinnungsproteins, das von Endothelzellen freigesetzt wird, deutlich erhöht waren, was darauf hindeutet, dass geschädigte Endothelzellen große Mengen VWF freisetzen, was zu Gerinnseln führt. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass bei COVID-19 eine Endotheliopathie vorliegt, die wahrscheinlich mit einer kritischen Erkrankung und dem Tod verbunden ist. Eine frühzeitige Erkennung der Endotheliopathie und Strategien zur Abschwächung ihres Fortschreitens könnten die Ergebnisse bei COVID-19 verbessern“, so die Forscher. Unter gesunden Bedingungen können Blutzellen das Endothel, das die Blutgefäße auskleidet, passieren, aber wenn sie Virusinfektionen und anderen Entzündungsstoffen ausgesetzt sind, verklebt das Endothel und setzt VWF frei. Das Ergebnis ist eine Kaskade von Blutgerinnung und Entzündung, beides Merkmale einer schweren COVID-19. Im European Heart Journal heißt es: „COVID-19, insbesondere in den späteren, komplizierten Stadien, ist eine Endothelerkrankung“. Hier kommen die Enzyme ins Spiel. In einer Studie wurde über drei Fallstudien von Patienten mit schwerer COVID-19-Ateminsuffizienz berichtet, die mit Gewebeplasminogenaktivator (tPA) behandelt wurden, einem Serinprotease-Enzym, das auf Endothelzellen vorkommt und an der Fibrinolyse oder dem Abbau von Blutgerinnseln beteiligt ist. Alle drei Patienten profitierten von der Behandlung. Eine weitere Studie, die über COVID-19 hinausging, umfasste 1 062 Personen mit leichter Hyperlipidämie und/oder leichter Atherosklerose. Sie nahmen das fibrinolytische Enzym Nattokinase ein, das „das Fortschreiten von Atherosklerose und Hyperlipidämie mit einer signifikanten Verbesserung des Lipidprofils wirksam in den Griff bekam.“ Es wurde eine signifikante Verringerung der Intima-Media-Dicke der Halsschlagader festgestellt, ein Maß für das Ausmaß der Arterienverdickung im Zusammenhang mit der endothelialen Dysfunktion, wobei die Verbesserungsraten zwischen 66,5 % und 95,4 % lagen. Wenn diese Enzyme für die fibrinolytische Therapie verwendet werden, müssen sie auf nüchternen Magen eingenommen werden, mindestens eine Stunde vor oder zwei Stunden nach den Mahlzeiten. Lumbrokinase, die etwa 300-mal stärker als Serrapeptase und fast 30-mal stärker als Nattokinase ist, ist meine persönliche Präferenz und Empfehlung, wenn Sie ein fibrinolytisches Enzym verwenden.

Die Gesundheit der Endothelien hängt von einem gesunden Lebensstil ab

Der Schutz der Endothelgesundheit ist ähnlich wie der Schutz der Herzgesundheit – er erfordert einen umfassenden, gesunden Lebensstil. Eine sitzende Lebensweise, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum und stark verarbeitete Lebensmittel können sich negativ auf die Endothelgesundheit auswirken, während Bewegung und frische, vollwertige Lebensmittel, einschließlich Zitrusfrüchte und dunkelgrünes Gemüse, schützend wirken.

Neben der schwarzen Himbeere und den anderen oben genannten natürlichen Substanzen wirkt auch das Coenzym Q10 (CoQ10), ein fettlösliches Antioxidans, direkt auf das Endothel, erweitert die Blutgefäße und senkt den Blutdruck. CoQ10 wird mit einer deutlichen Verbesserung der endothelialen Dysfunktion in Verbindung gebracht. Im Alter von 65 Jahren produziert der Körper in der Regel nur noch die Hälfte der CoQ10-Menge, die er im Alter von 25 Jahren hatte, so dass eine Supplementierung mit CoQ10 oder seiner reduzierten Form Ubiquinol in einigen Fällen hilfreich ist.

