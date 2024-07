Der Krieg gegen die Landwirte wird zu “Nahrungsmittelkriegen” führen – nicht zum Klimawandel

Von Rhoda Wilson

Einem gestrigen Bericht der Financial Times zufolge hat Olam Agri, einer der größten Agrarrohstoffhändler der Welt, davor gewarnt, dass die Welt aufgrund geopolitischer Spannungen und des Klimawandels, die die Länder in Konflikte um die schwindenden Nahrungsmittelvorräte treiben, auf “Nahrungsmittelkriege” zusteuert.

In einer Rede auf der Verbraucherkonferenz von Redburn Atlantic und Rothschild in der vergangenen Woche sagte Sunny Verghese, CEO von Olam Agri, dass die von den Ländern auferlegten Handelsschranken die Inflation verschärfen und die Länder in Konflikte wegen der schwindenden Nahrungsmittelversorgung treiben.

“Große Agrarrohstoffhändler, die 2022 Rekordgewinne einfuhren, nachdem Russlands Invasion in der Ukraine die Lebensmittelpreise in die Höhe schnellen ließ, wurden beschuldigt, die Inflation der Flutpreise durch gewinnsteigernde Aufschläge zu verschärfen”, so die Financial Times.

“Die Lebensmittelpreise begannen nach dem 19. September zu steigen und schnellten nach Russlands Einmarsch in die Ukraine in die Höhe, da einige Getreide- und Düngemittelausfuhren durch den Konflikt blockiert wurden. Dies verschärfte die Ernährungsunsicherheit in den ärmeren Ländern und führte dazu, dass die Verbraucher in der ganzen Welt mit einer Lebenskostenkrise konfrontiert wurden”, so das Nachrichtenmagazin.

Verghese wies jedoch darauf hin, dass die hohe Inflation der Lebensmittelpreise zum Teil auf staatliche Eingriffe zurückzuführen sei. Die Ausweitung nichttarifärer Handelshemmnisse im Jahr 2022 als Reaktion auf den Krieg habe “ein übertriebenes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage geschaffen”.

Die Kernaussage seiner Argumentation ist, dass Handelsschranken und protektionistische Maßnahmen zu Spannungen zwischen den Ländern und damit zu Konflikten um die Nahrungsmittelversorgung führen, während der Klimawandel die weltweite Nahrungsmittelproduktion beeinträchtigt und zu Engpässen und Preissteigerungen führt, die wiederum Konflikte um Ressourcen auslösen können.

Während Handelsschranken und Konflikte zu Preissteigerungen führen können, die Lebensmittel für viele Menschen unerschwinglich machen, können Konflikte um die Lebensmittelversorgung zu Ernährungsunsicherheit, Unterernährung und sogar zu Hungersnöten führen. Und “Nahrungsmittelkriege” könnten erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben und zu wirtschaftlicher Instabilität und Rezession führen.

Wenn die Sorge vor “Nahrungsmittelkriegen” besteht, warum führen dann die Regierungen der westlichen Länder im Namen des Klimawandels einen Krieg gegen die Landwirte?

Der Krieg gegen die Landwirte ist ein globales Phänomen, das in den letzten Jahren immer mehr an Fahrt gewonnen hat. Verschiedene Formen von Angriffen, Beschränkungen und politischen Maßnahmen, die den Landwirten von Regierungen, Unternehmen und Umweltgruppen auferlegt werden, bedrohen den Lebensunterhalt der Landwirte, die nationale Ernährungssicherheit und die weltweite Nahrungsmittelversorgung.

So hat die niederländische Regierung beispielsweise strenge Vorschriften für landwirtschaftliche Praktiken erlassen, die unter anderem den Einsatz von Stickstoffdünger einschränken, was zu Protesten und Bedenken hinsichtlich der Ernährungssicherheit geführt hat.

Ein weiteres Beispiel ist die Politik der US-Regierung, wie z. B. der Renewable Fuel Standard, der zu höheren Kosten für Landwirte und geringeren Ernteerträgen geführt hat, was es ihnen erschwert, mit großen Unternehmen zu konkurrieren.

Der Krieg gegen die Landwirte geht weiter. Gestern wurden die Viehzüchter in Dänemark gewarnt, dass die Fürze und Rülpser ihrer Kühe, Schafe und Schweine ab 2030 gemessen und besteuert werden – das erste Land der Welt, das dies im Rahmen der Bekämpfung von Methanemissionen tut.

Und gestern veröffentlichte die Kampagne No Farmers No Food das folgende Video eines britischen Landwirts. “Wir werden jetzt dafür bezahlt, dass wir keine Lebensmittel mehr anbauen und stattdessen Wildblumen züchten”, sagte er.

Zu den anderen Maßnahmen gegen den “Klimawandel”, die die Landwirtschaft zerstören, gehört die Installation “grüner” Energiequellen auf erstklassigem Ackerland. In einer britischen Petition zur Verhinderung der massenhaften Installation von Solarzellen auf erstklassigen landwirtschaftlichen Flächen heißt es: “Die Nutzung von erstklassigem Ackerland für Solarenergieprojekte in großem Maßstab … gefährdet unsere zukünftige Ernährungssicherheit.” (Sie können die Petition HIER unterzeichnen.)

Es ist nicht die globale Erwärmung oder ein Klimawandel-“Notfall”, der zu “Nahrungsmittelkriegen” führen könnte – es ist der Krieg gegen die Landwirte. Es sind die Angriffe auf Landwirte, die zu Nahrungsmittelknappheit, Ernährungsunsicherheit und wirtschaftlicher Instabilität führen.

Aber das ist nicht die Weltanschauung von Olam Agri. Auf der Verbraucherkonferenz von Redburn Atlantic und Rothschild forderte Verghese die versammelten Führungskräfte der Verbraucherindustrie, darunter die Chefs von Coca-Cola und Associated British Foods, auf, “aufzuwachen” und mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Die Regierungen sollten eine Steuer für Kohlenstoff erheben, argumentierte er.

Das ist die Heuchelei der Klimakrisen-Agenda, und sie ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Einen Krieg gegen die Landwirte zu führen, um “den Klimawandel zu bekämpfen”, und dann den “Klimawandel” für “Nahrungsmittelkriege” verantwortlich zu machen, ist ein nicht endender Kreislauf von Problem-Reaktion-Lösung. Es ist die Hegelsche Dialektik, die öffentliche Meinung zu manipulieren und die Gesellschaft zu kontrollieren, indem man ein Problem schafft, eine Reaktion hervorruft und dann eine vorgegebene Lösung anbietet. Eine Lösung, die nur den selbst ernannten Eliten und ihren Zielen dient.

