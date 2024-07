Bolivien: Der Putsch ist nicht gescheitert, er wird noch vorbereitet

Von Eduardo Vasco

Unabhängig davon, was bei den amerikanischen Wahlen passiert, wird Lateinamerika von nun an im Mittelpunkt des Interesses stehen.

Was am 26. Juni in Bolivien geschah, war noch kein Staatsstreich. Es war ein gescheiterter Putsch, den der Kommandeur der Streitkräfte, Juan José Zuñiga, improvisiert hatte, in dem Glauben, dass er von den anderen Putschisten unterstützt werden würde.

Doch Zuñiga war zu weit gegangen.

Zwei Tage zuvor hatte er in einem Interview erklärt, dass er eine erneute Kandidatur von Evo Morales für das Amt des Präsidenten der Republik nicht akzeptieren würde. Da diese Erklärung eine enorme Kontroverse auslöste, kündigte Präsident Luis Arce an, dass Zuñiga entlassen werden würde. Das Militär kam dem zuvor, organisierte eine Gruppe des Challapata-Spezialregiments “Mendez Arcos” und versuchte, den Regierungspalast zu stürmen.

Aber niemand sonst begleitete ihn. Es wurden nirgendwo im Lande Kasernen errichtet. Anders als man meinen könnte, spielte die Polizei jedoch keine führende Rolle bei der Eindämmung des Putsches. Obwohl auch sie sich nicht an Zuñigas Abenteuer beteiligte, ist sie noch reaktionärer als die Armee und stand beim Putsch 2019 an vorderster Front.

Evo und Arce selbst riefen die Bevölkerung auf, gegen den Putschversuch zu mobilisieren. Hunderte von Menschen vertrieben Zuñigas Militärs vom Murillo-Platz und demonstrierten Kampfbereitschaft, wie sie es 2019 zu Tausenden getan hatten.

Doch es war weniger die Mobilisierung der Bevölkerung als vielmehr die mangelnde Initiative des Militärs, die zum Scheitern des Zuñiga-Putsches führte.

Bolivien befindet sich in einer schweren politischen Krise, sowohl bei der Rechten als auch bei der MAS. Die wichtigsten Anführer der Rechten – die ehemalige Putschpräsidentin Jeanine Añez, die nach dem Putsch von 2019 ihr Amt antrat, und einer der Hauptverantwortlichen für diesen Putsch, der Extremist Luis Fernando Camacho – sitzen im Gefängnis.

Eines der von Zuñiga angekündigten Ziele war es, Añez und Camacho freizulassen, vielleicht gerade deshalb, damit sie die Putschisten vereinigen können. Das Besorgniserregendste ist, dass in Ermangelung politischer Führer das Militär selbst versucht, den Putsch anzuführen – wie es Zuñiga versucht hat.

Im Gegensatz zu Hugo Chávez in Venezuela war die MAS nicht in der Lage, die putschenden Offiziere aus den Streitkräften zu entfernen. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Säuberung, weder während der Evo-Regierungen noch unter Arce. Die bolivianischen Streitkräfte sind also höchst reaktionär und mit dem amerikanischen Imperialismus verbunden. CIA-Agenten sind tief in die bolivianischen Streitkräfte eingeschleust.

Wenn einerseits die anderen Beamten Zuñiga nicht folgten und die OAS – die den Putsch 2019 unterstützt hatte – diesmal den Putsch verurteilte, ist die Haltung der Regierung der Vereinigten Staaten aufschlussreich. Während die ganze Welt den Putsch ablehnte, erklärte die amerikanische Regierung lediglich, dass sie die Situation beobachte und zu Ruhe und Mäßigung aufrufe. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass die USA an der Organisation eines Putsches in Bolivien beteiligt sind.

Es hat den Anschein, dass die bolivianischen Beamten Zuñiga sich selbst verbrennen ließen, um die Chancen für einen echten Putsch zu testen. Als Befehlshaber der Streitkräfte wusste Zuñiga, dass andere Offiziere ernsthafte Putschabsichten haben, und deshalb hat er den Versuch unternommen, sonst wäre er nicht so kühn gewesen.

Die Krise auf der Linken ist noch größer als die auf der Rechten. Die MAS und die Volksbewegungen sind tief gespalten zwischen den Flügeln Evo und Arce. In den letzten Jahren hat Morales Zeichen der Kapitulation gezeigt, indem er Cesare Battisti an Bolsonaro und die italienische Regierung auslieferte, an Bolsonaros eigener Amtseinführung als Präsident teilnahm und akzeptierte, dass Arce der MAS-Kandidat bei den Wahlen war, die aufgrund des Drucks der Bevölkerung stattfanden, die den Putsch rückgängig machte und Añez von der Macht entfernte.

Arce ist jedoch ein gemäßigter Bürokrat, der sich vor allem in der Innenpolitik wie eine Art bolivianischer Lenin Moreno verhalten hat, wenn auch nicht so rechtslastig. Er hat keine Mühen gescheut, um Morales und seine Verbündeten aus der MAS-Führung zu entfernen und so die Partei an sich zu reißen. Sowohl Morales als auch Arce beabsichtigen, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen zu kandidieren, und nur einer von ihnen wird die MAS vertreten können. Der interne Kampf, der schon jetzt äußerst turbulent ist, wird sich eher noch verschärfen.

Es gibt keine Möglichkeit, die Krise der MAS zu lösen und die Partei wieder zu vereinen. Die einzige Lösung, die dem bolivianischen Volk nützt, ist die Abspaltung der Basis und des linken Flügels vom rechten Flügel und die Bildung einer neuen Partei, einer Arbeiterpartei, einer sozialistischen und unabhängigen Partei, die an der Seite der bolivianischen Arbeiterzentrale agiert, um den wirklichen Putsch zu verhindern, der vorbereitet wird, um die Streitkräfte von ihren putschistischen und pro-imperialistischen Elementen zu säubern und die Macht für die bolivianischen Arbeiter und Bauern zu garantieren, die in ihrer Mehrheit Evo Morales gegen Arce unterstützen.

Die Niederschlagung der Putschisten in Bolivien ist unerlässlich, um die kontinentalen Putschpläne des amerikanischen Imperialismus zu verhindern, die bereits in Argentinien und Ecuador erfolgreich waren und Brasilien als Hauptziel haben, denn die USA können Brasilien mit einer Regierung wie dieser unter Lula nicht lange tolerieren. Sicherlich unterhalten die Militärs und die bolivianische Rechte Verbindungen zur extremen Rechten Mileis und auch zur brasilianischen extremen Rechten. Milei hat in Argentinien mit dem Einsatz und Missbrauch von Polizei und Armee eine Diktatur errichtet. Noboa ahmte den Argentinier nach und tat bald darauf dasselbe in Ecuador. In Brasilien machen die Generäle eineinhalb Jahre nach dem 8. Januar ungestraft weiter, und der Bolsonarismus bleibt stark.

Lateinamerika ist leider auch heute noch der “Hinterhof” der USA. Angesichts der komplizierten internationalen Lage, vor allem in der Ukraine, in Ostasien und im Nahen Osten, wo es immer wieder zu Niederlagen kommt, muss der amerikanische Imperialismus die Kontrolle über den Kontinent sicherstellen. Dies ist einer der wenigen Punkte, in denen sich Joe Biden und Donald Trump einig sind. Unabhängig vom Ausgang der amerikanischen Wahlen wird Lateinamerika also von nun an im Auge des Sturms stehen.