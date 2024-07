Weltgeschichte für Anfänger

Eine kurze Erklärung zur Rolle des Krieges um die Ukraine, die in den fünf Minuten vor dem Beginn der Nachrichten zu hören sein sollte, damit man versteht, worum es dort geht.

Wenn ein erwachsener Mensch seine Probleme mit der Welt hat, gehen Experten in die Kindheit zurück, um zu verstehen, was da schiefgelaufen ist. Machen wir es mit Russland genau so. Nachdem Europäer auf dem Kontinent viele der von ihnen benötigten Industrieprodukte über Jahrhuderte aus England eingeführt hatten, mauserten sich Frankreich, die USA, Deutschland, Italien und nicht zuletzt Russland in wirtschaftlicher Hinsicht mit der Zeit zu Konkurrenten des British Empire. Zu jener Zeit gab es noch die Weltreiche der Briten, der Spanier, der Franzosen, und auch Deutschland hatte sich nach 1880 Kolonien gesichert. Sogar Zwergstaaten wie Portugal, Belgien und die Niederlande hatten ihre Kolonien. Da ließ man billig produzieren wie die Bundesrepublik später in der DDR. Russland hatte unter den Zaren kurzerhand seine ganze Nachbarschaft bis an den Pazifik eingemeindet. England beherrschte zum Beispiel ein Fünftel der Erdoberfläche bzw. ein Viertel aller Menschen und wollte trotz der ungünstigen Entwicklungen auf dem