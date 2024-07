Rache, kalt und ruhig ausgeübt, ist der beste Weg. Die westlichen kriminellen Führer haben es verdient.

Das Szenario ist keine Übertreibung. Stellen Sie sich einen sonnigen Strand in Florida vor, an dem viele Familien ein Urlaubswochenende genießen. Im Bruchteil einer Sekunde werden Chaos und Mord ausgelöst, als die Menschen in Panik vor einer ausländischen Rakete fliehen, die über dem Strand explodiert.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Vereinigten Staaten sofort in den Krieg gegen den Verursacher ziehen würden. Wütende Verurteilungen würden tage-, wochen- und monatelang von amerikanischen Politikern und ihren Medien ausgestoßen werden.

Dieses hypothetische Szenario macht jedoch auch die ungeheuerliche Doppelmoral und Heuchelei der amerikanischen und westlichen Reaktionen deutlich.

Am vergangenen Wochenende feierte Russland seinen jährlichen Tag des Gedenkens und der Trauer. An diesem Tag werden die Toten des Großen Vaterländischen Krieges geehrt, der durch den Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 ausgelöst wurde. An diesem Wochenende findet auch der Dreifaltigkeitssonntag statt, ein wichtiger religiöser Feiertag im orthodoxen Kalender.

Während russische Familien das Festwochenende genossen, feuerte das Kiewer Regime fünf von den USA gelieferte ATACMS-Raketen auf die Krimstadt Sewastopol ab. Es handelte sich um einen gezielten Beschuss der zivilen Infrastruktur. Vier Raketen wurden von der russischen Luftabwehr abgeschossen, aber eine fünfte explodierte über einem nahe gelegenen Strand, wo Hunderte von Menschen den sonnenverwöhnten Sand und das sanfte Plätschern der Wellen genossen.

Bei dem anschließenden Schrecken wurden vier Menschen, darunter zwei Kinder, getötet. Über 150 Menschen wurden durch die Explosionen der von der Rakete freigesetzten Streubomben verletzt, Dutzende von ihnen schwer. Auf den Videoaufnahmen sind eindeutig Explosionen und nicht nur vom Himmel fallende Munitionssplitter zu sehen.

Dies war ein Akt des staatlich geförderten Terrorismus gegen die Zivilbevölkerung. Die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Partner tragen die Verantwortung für dieses Massaker. Nur eine Woche vor dem Angriff hatten US-Präsident Joe Biden und andere führende NATO-Politiker die Lieferung von ATACMS-Langstreckenwaffen (300 km) an das Kiewer Regime gebilligt und grünes Licht für den Einsatz dieser Raketen auf russischem Gebiet gegeben.

Die Gräueltat war wohl auch ein unverzeihlicher kriegerischer Akt gegen Russland. Wie das Außenministerium in Moskau feststellte, ist der von den USA geführte Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine zu einem direkten Krieg gegen Russland geworden. Die Situation hat sich zu einem äußerst gefährlichen Moment entwickelt.

Der Kreml hat gewarnt, dass Vergeltungsmaßnahmen bevorstehen. Es steht außer Frage, dass die Russische Föderation nach dem Völkerrecht jedes Recht hat, auf eine mörderische Aggression zu reagieren. Es bleibt nur abzuwarten, wie die Vergeltungsmaßnahmen aussehen werden.

Es ist zweifelhaft, dass Russland sich an unschuldigen amerikanischen Zivilisten rächen würde. Die russische Führung und ihr Volk sind viel zu moralisch und strategisch intelligent, um eine solche Barbarei zu dulden.

Das Szenario der Bombardierung eines Strandes in Florida wird herangezogen, um die abscheuliche Realität dessen zu verdeutlichen, was am vergangenen Wochenende auf der Krim geschah. Und es zeigt auch den völligen moralischen Bankrott der amerikanischen und europäischen Führer.

Nur wenige Tage vor dem Raketenangriff auf die Krim brachte der amerikanische Senat einen Gesetzentwurf ein, der Russland zum “staatlichen Sponsor des Terrorismus” erklären sollte. Der Gesetzentwurf war eine hysterische Reaktion auf den Staatsbesuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Nordkorea und die Unterzeichnung eines gegenseitigen Verteidigungspakts mit dem Vorsitzenden Kim Jong Un.

Die Ironie der US-Reaktion angesichts des anschließenden Angriffs auf die Krim ist nicht nur bitter. Washington ist aus den Angeln gehoben und verdorben. Eine Ansammlung von Psychopathen, genau wie seine Lakaien in Brüssel und anderen NATO-Hauptstädten.

Nach dem Massaker auf der Krim haben die westlichen Medien und die NATO-Führer versucht, das Verbrechen zu verharmlosen. Die Äquivokationen und Ausflüchte sind vernichtend. Das Weiße Haus und das Pentagon erklärten, die Entscheidung über die Ziele liege allein in der Verantwortung des ukrainischen Regimes. Ein Sprecher der Kiewer Junta versuchte, den Luftangriff zu rechtfertigen, indem er Russland unterstellte, “zivile Besatzer” an einem Strand als menschliche Schutzschilde zu benutzen.

Es handelt sich hier um reinen Naziterrorismus, der von amerikanischen und NATO-Politikern, ihren Waffen und ihrer Medienpropaganda unterstützt wird. Dies ist dieselbe Denkweise und NATO-Ermöglichung, die den Donbass und andere russische Bevölkerungsgruppen nach dem CIA-Putsch in Kiew im Jahr 2014 terrorisiert hat. Die russische Zivilbevölkerung musste jahrelang mutwilligen Beschuss erdulden, bis Russland im Februar 2022 mit einer militärischen Sonderoperation reagierte, um die faschistische Aggression zu beseitigen.

Der Staatsterrorismus wird seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, vom Westen gefördert und praktiziert. Manchmal offen, manchmal im Verborgenen. Denken Sie an die unzähligen westlichen Völkermorde in Afrika, Amerika und Asien. Warum die Verbrechen nicht bekannter sind, liegt an der medialen Propaganda-Gehirnwäsche.

Die Aggression auf der Krim am vergangenen Wochenende hat eine folgenschwere Schwelle erreicht. Es gibt zahlreiche fatale Optionen, die Russland ergreifen kann, ohne einen Dritten Weltkrieg auszulösen.

Russland kann seine Vernichtung des abscheulichen Kiewer Neonazi-Regimes verstärken und damit die NATO in die schlimmste existenzielle politische Krise ihrer 75-jährigen schändlichen Existenz stürzen. Es kann das Schwarze Meer abriegeln, indem es NATO-Überwachungsflugzeuge und andere Kampfflugzeuge abschießt. Russland könnte andere Nationen und Gruppen mit hochentwickelten Waffen beliefern, die die Sicherheitskosten der Vereinigten Staaten auf ein unerträgliches Niveau ansteigen lassen.

Im Großen und Ganzen bewegen sich Russland und der Rest der Welt legitimerweise in einer Weise, die den Zusammenbruch des amerikanischen Imperiums und seiner Vasallen beschleunigt. Die politischen Volkswirtschaften der USA und Europas taumeln von ihrer eigenen elenden inneren Implosion. Astronomische Finanzschulden, obszöne Ungleichheit und Armut sowie eine bankrotte politische Autorität lassen die gescheiterten westlichen Systeme zusammenbrechen. Was Washington und Brüssel erleben, ist eine politische Höllenlandschaft. All das haben ihre eigenen ungerechten Machthaber herbeigeführt.

Alles, was Russland, China, Iran und andere Nationen tun müssen, ist, stark zu bleiben und mit dem autonomen Aufbau einer besseren, gerechteren und nachhaltigen multipolaren Welt fortzufahren. Das westliche Schneeballsystem kolonialistischer Privilegien und Ausbeutung ist kurz vor dem Zusammenbruch. Ein vernünftiger Anstoß ist alles, was nötig ist. Es besteht keine Notwendigkeit, einen Vorschlaghammer zu benutzen, vor allem, wenn das Unglück und das Chaos der letzteren Methode nur dazu dient, die Kriminellen vom Haken zu lassen, damit sie ihre ruchlosen imperialistischen Pläne erneut in Angriff nehmen können.

Die scheiternden westlichen Mächte versuchen verzweifelt, ihren katastrophalen Untergang zu retten. Wie in früheren Episoden historischen Versagens greifen die westlichen Imperialisten zum Krieg als ultimativem Mittel, um den unvermeidlichen Zusammenbruch abzumildern.

Die Verzweiflung wird durch den Terror am Strand der Krim und am selben Tag durch die Terroranschläge in der russischen Region Dagestan deutlich, wo mutmaßliche islamistische Extremisten bei Angriffen auf Kirchen und Synagogen über 20 Menschen töteten. Eine Schlagzeile westlicher Medien verriet das böswillige Denken: “Dagestan-Anschlag zeigt Russlands Verwundbarkeit im eigenen Land inmitten des Ukraine-Kriegs”.

Die USA und ihre NATO-Komplizen verlieren den Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen die Ukraine immer mehr. Sie versuchen, Russland mit offenem Terrorismus zu provozieren. Erst vor drei Monaten wurden bei einem Terroranschlag vor den Toren Moskaus 145 Menschen getötet, der offensichtlich von westlichen Geheimdiensten inszeniert worden war. Die staatlichen russischen Sicherheitsdienste sagten voraus, dass weitere derartige Gräueltaten auf russischem Boden verübt werden würden. Das vergangene Wochenende hat dies bewiesen.

Das Ziel ist es, die russische Bevölkerung aufzustacheln, um die russische Führung zu destabilisieren und zu einer überstürzten Reaktion zu bewegen.

Es ist verlockend, die westlichen Mächte auf die gleiche barbarische Weise zu treffen, wie sie es mit Russland getan haben. Aber eine solche Reaktion ist zu gut für diese Abschaum, weil sie ihnen nur den katastrophalen Krieg beschert, mit dem sie rechnen, um ihr Überleben zu sichern.

Rache, kalt und ruhig serviert, ist der beste Weg. Die westlichen kriminellen Führer haben es verdient. Sie scheint auf frustrierende Weise überfällig zu sein. Aber die Gerechtigkeit für historische Verbrechen ist bereits auf dem Weg.