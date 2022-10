Der Krieg hat gerade erst begonnen

Der Winter von Juri

Ich habe mehrere Tage lang versucht, meine Gedanken zum russisch-ukrainischen Krieg zu sammeln und sie in einer weiteren Analyse zusammenzufassen, aber meine Bemühungen wurden immer wieder durch die hartnäckige Weigerung des Krieges, still zu sitzen, zunichte gemacht. Nach einem langsamen, zermürbenden Verlauf über weite Strecken des Sommers haben sich die Ereignisse zu beschleunigen begonnen, was an einen berühmten Ausspruch von Wladimir Lenin erinnert: „Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts geschieht, und es gibt Wochen, in denen Jahrzehnte geschehen“.

Diese Woche war eine dieser Wochen. Sie begann mit dem Beginn von Referenden in vier ehemaligen ukrainischen Oblasten, in denen über den Beitritt zur Russischen Föderation entschieden werden sollte, begleitet von Putins Ankündigung, Reservisten zur Verstärkung der Streitkräfte in der Ukraine einzuberufen. Für weitere Aufregung sorgte die mysteriöse Zerstörung der Nordstream-Pipelines auf dem Meeresgrund der Ostsee. Es kursieren Gerüchte über Nuklearwaffen, und gleichzeitig geht der Krieg vor Ort weiter.

Alles in allem ist klar, dass wir uns derzeit in der Übergangsphase zu einer neuen Phase des Krieges befinden, in der ein höherer Einsatz der russischen Streitkräfte, erweiterte Einsatzregeln und eine höhere Intensität drohen. Staffel 2 der militärischen Sonderoperation steht bevor, und mit ihr der Winter von Juri.

Versuchen wir, alle Entwicklungen der letzten Wochen zu verarbeiten und die Entwicklung in der Ukraine in den Griff zu bekommen.

Annexion

Das Schlüsselereignis im Zentrum der jüngsten Eskalation war die Ankündigung von Referenden in vier Regionen (Donezk, Lugansk, Saporischschja und Cherson), um über die Frage des Beitritts zur Russischen Föderation zu entscheiden. Das bedeutete natürlich, dass diese Regionen im Falle eines erfolgreichen Referendums (was nie in Frage stand) an Russland angegliedert werden würden. Es gab zwar Gerüchte, dass Russland den Anschluss verschieben würde, doch war dies nie wirklich plausibel. Diese Regionen für den Anschluss an Russland stimmen zu lassen, nur um sie dann im Regen stehen zu lassen, wäre äußerst unpopulär und würde ernste Zweifel an Russlands Engagement für die Menschen in der Ukraine aufkommen lassen.

Die formelle Annexion ist eine Gewissheit, wenn nicht am 30. September, wie gemunkelt wird, dann innerhalb der nächsten Woche.

All dies ist ziemlich vorhersehbar und vervollständigt die erste Schicht von Annexionen, die ich in einer früheren Analyse festgestellt habe. Die Argumentation ist nicht besonders komplex: Die Räumung des Donbass und die Sicherung der Krim waren die absoluten Minimalziele Russlands für den Krieg, und die Sicherung der Krim erfordert sowohl eine Landbrücke mit Straßen- und Eisenbahnverbindungen (Oblast Saporischschja) als auch die Kontrolle der Wasserquellen der Krim (Cherson). Diese Minimalziele wurden nun offiziell festgelegt, obwohl die Ukraine natürlich weiterhin militärische Aktivitäten in diesen Gebieten unterhält, die zurückgedrängt werden müssen.

Die Karte der Annexion von Big Serge: Phase 1 abgeschlossen

Ich glaube jedoch, dass die Menschen den Blick dafür verloren haben, was das Referendum und die darauf folgende Annexion bedeuten. Die westlichen Gesprächspartner konzentrierten sich auf die Unrechtmäßigkeit der Abstimmungen und die Unrechtmäßigkeit jeglicher Annexion, aber das ist wirklich nicht sehr interessant oder wichtig. Die Legitimität der Annexion ergibt sich daraus, ob die russische Verwaltung in diesen Regionen erfolgreich sein kann oder nicht. Die Legitimität als solche ist lediglich eine Frage der Effektivität der Staatsmacht. Kann der Staat schützen, fördern und Recht sprechen?

Viel interessanter als die technischen Aspekte der Referenden ist jedoch, was die Entscheidung zur Annexion dieser Regionen über die russischen Absichten aussagt. Sobald diese Regionen formell annektiert sind, werden sie vom russischen Staat als souveränes russisches Territorium betrachtet, das mit der gesamten Bandbreite russischer Fähigkeiten geschützt werden kann, einschließlich (im schlimmsten und unwahrscheinlichsten Fall) mit Atomwaffen. Als Medwedew darauf hinwies, wurde dies auf bizarre Weise als „nukleare Bedrohung“ dargestellt, doch eigentlich wollte er damit zum Ausdruck bringen, dass diese vier Oblaste Teil der russischen Mindestdefinition von staatlicher Integrität werden – mit anderen Worten: nicht verhandelbar.

Ich denke, man kann es am besten so formulieren:

Durch die Annexion wird ein Gebiet formell als existenziell wichtig für den russischen Staat eingestuft und wird angefochten, als ob die Integrität der Nation und des Staates in Gefahr wäre.

Diejenigen, die sich auf die „Rechtmäßigkeit“ der Referenden (als ob es so etwas gäbe) und Medwedews angebliche nukleare Erpressung fixieren, übersehen diesen Punkt. Russland sagt uns, wo es derzeit die Grenze für seine absoluten Mindestbedingungen für den Frieden zieht. Es wird nicht ohne mindestens diese vier Oblaste gehen, und es betrachtet das gesamte Spektrum der staatlichen Fähigkeiten, die zur Erreichung dieses Ziels eingesetzt werden können.

Kräfteaufbau

Der Schritt, Referenden abzuhalten und schließlich den südöstlichen Rand zu annektieren, wurde von Putins lang erwarteter Ankündigung einer „Teilmobilisierung“ begleitet. Angeblich werden zunächst nur 300.000 Mann mit militärischer Vorerfahrung einberufen, aber die Tür für weitere Aufstockungen wird nach dem Ermessen des Präsidialamtes offen gelassen. Implizit kann Putin nun die Mobilisierung nach eigenem Gutdünken erhöhen, ohne weitere Ankündigungen machen oder weitere Papiere unterzeichnen zu müssen. Dies ist vergleichbar mit dem amerikanischen Lend-Lease oder der „Authorization for Use of Military Force“ in Amerika, wo die Tür einmal geöffnet wird und der Präsident dann nach Belieben handeln kann, ohne die Öffentlichkeit zu informieren.

Es wurde immer deutlicher, dass Russland seine Streitkräfte aufstocken musste. Der erfolgreiche Vorstoß der Ukraine an den Fluss Oskil wurde durch die russische Ökonomie der Kräfte ermöglicht. Die russische Armee hatte das Gebiet Charkiw vollständig ausgehöhlt, so dass nur eine dünne Schutztruppe aus Nationalgardisten und LNR-Milizen übrig blieb. Die berüchtigte Gegenoffensive in Cherson verwandelte sich in eine Schießbude für die russische Artillerie, während die ukrainische Armee ihre Männer unglücklich in einen hoffnungslosen Brückenkopf bei Andrijewka schickte.

Eine Schießbude

Bislang hat die Ukraine in diesem Krieg zwei große Erfolge bei der Rückeroberung von Gebieten erzielt: zunächst im Frühjahr um Kiew und nun im Spätsommer die Rückeroberung der Region Charkow. In beiden Fällen hatten die Russen den Sektor vorsorglich ausgehöhlt. Wir haben noch keine erfolgreiche ukrainische Offensive gegen die russische Armee in einer defensiven Haltung erlebt. Die offensichtliche Lösung besteht daher darin, die Truppenaufstellung zu erhöhen, damit es nicht mehr notwendig ist, Frontabschnitte auszuhöhlen.

Die anfängliche Aufstockung um 300.000 Mann wird etwas durcheinander gebracht. Nicht alle der einberufenen Männer werden in die Ukraine geschickt werden. Viele werden als Garnison in Rußland verbleiben, damit die vorhandenen einsatzbereiten Verbände in die Ukraine verlegt werden können. Daher ist es wahrscheinlich, dass mehr russische Einheiten viel früher als erwartet im Einsatzgebiet eintreffen werden. Hinzu kommt, dass viele der ursprünglich für die Ukraine vorgesehenen Einheiten nicht an der Front sind, um sich umzurüsten und auszuruhen. Das Ausmaß und das Tempo der neuen russischen Streitkräfte werden die Menschen wahrscheinlich schockieren. Im Großen und Ganzen fällt der Zeitpunkt der russischen Truppenaufstockung mit der Erschöpfung der ukrainischen Fähigkeiten zusammen.

Die Ukraine hat den Sommer damit verbracht, ihre Wehrpflichtigen der zweiten Reihe an die Front im Donbass zu schicken, während sie liebevoll die von der NATO gespendeten Waffen einsammelte und die Einheiten im Hintergrund ausbildete. Mit der großzügigen Hilfe der NATO konnte die Ukraine Kräfte für zwei groß angelegte Offensiven sammeln – eine in Cherson (die spektakulär scheiterte) und eine in Charkow (der es gelang, die russischen Schutztruppen zu überwinden und den Oskil zu erreichen). Ein großer Teil dieser sorgfältig aufgebauten Kampfkraft ist nun verloren oder geschwächt. Es kursierten Gerüchte über eine dritte Offensive in Richtung Melitipol, aber die Ukraine scheint nicht über die Kampfkraft zu verfügen, um dies zu erreichen, und starke russische Kräfte befinden sich in der Region hinter vorbereiteten Verteidigungslinien.

Insgesamt hat sich also das Zeitfenster der Ukraine für Offensivoperationen geschlossen, und was übrig bleibt, schließt sich schnell. Die letzte Zone intensiver ukrainischer Operationen liegt um Lyman, wo es den aggressiven ukrainischen Angriffen bisher nicht gelungen ist, die Stadt zu stürmen oder einzukesseln. Es ist immer noch möglich, dass sie Lyman einnehmen und die Kontrolle über Kupjansk konsolidieren, aber dies würde wahrscheinlich den Höhepunkt der ukrainischen Offensivkraft darstellen. Im Moment ist das Gebiet um Lyman eine Tötungszone, in der angreifende ukrainische Truppen dem russischen Luft- und Bodenfeuer ausgesetzt sind.

Im Großen und Ganzen stellt sich das Kräfteverhältnis wie folgt dar:

Die Ukraine hat einen Großteil der Kampfkraft, die sie mit Hilfe der NATO während des Sommers aufgebaut hat, verbraucht und muss die Kampfintensität dringend reduzieren, um sich umzurüsten und aufzurüsten, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, zu dem die russische Kampfkraft in diesem Gebiet zuzunehmen beginnt.

Gleichzeitig ist die Fähigkeit der NATO, die Ukraine zu bewaffnen, nahezu erschöpft. Schauen wir uns das genauer an.

Dezimierung der NATO

Einer der faszinierendsten Aspekte des Krieges in der Ukraine ist das Ausmaß, in dem Russland es geschafft hat, die militärische Ausrüstung der NATO zu zermürben, ohne einen direkten Krieg gegen die NATO-Streitkräfte zu führen. In einer früheren Analyse habe ich die Ukraine als eine vampirische Kraft bezeichnet, die die Logik des Stellvertreterkriegs umgedreht hat; sie ist ein schwarzes Loch, das die NATO-Ausrüstung zur Zerstörung ansaugt.

Es gibt jetzt nur noch sehr begrenzte Bestände, aus denen die Ukraine weiter bewaffnet werden kann. Die Zeitschrift Military Watch stellte fest, dass die NATO den alten Panzerpark des Warschauer Pakts geleert hat und somit keine sowjetischen Panzer mehr hat, die sie der Ukraine schenken könnte. Sobald diese Reserven ausgeschöpft sind, wird die einzige Möglichkeit darin bestehen, der Ukraine westliche Panzermodelle zu geben. Dies ist jedoch viel schwieriger, als es klingt, denn es würde nicht nur eine umfassende Ausbildung der Panzerbesatzungen erfordern, sondern auch eine völlig andere Auswahl an Munition, Ersatzteilen und Reparaturmöglichkeiten.

Die Panzer sind jedoch nicht das einzige Problem. Der Ukraine droht nun auch ein ernsthafter Mangel an konventioneller Rohrartillerie. Anfang des Sommers hatten die Vereinigten Staaten 155-mm-Haubitzen gespendet, aber da die Vorräte an Geschützen und Granaten schwinden, ist man seit kurzem gezwungen, auf Schleppgeschütze niedrigeren Kalibers zurückzugreifen. Nach der Ankündigung einer weiteren Hilfstranche am 28. September haben die USA nun fünf aufeinanderfolgende Pakete geschnürt, die keine konventionellen 155-mm-Granaten enthalten. Bereits im Juni gingen die Granaten für die sowjetische Artillerie der Ukraine zur Neige.

Die Bemühungen, die ukrainische Artillerie funktionsfähig zu halten, haben mehrere Phasen durchlaufen. In der ersten Phase wurden die Bestände des Warschauer Paktes an sowjetischen Granaten geleert, um die vorhandenen Geschütze der Ukraine zu versorgen. In der zweiten Phase erhielt die Ukraine westliche Fähigkeiten auf mittlerem Niveau, insbesondere die 155-mm-Haubitze. Jetzt, da die 155-mm-Granaten zur Neige gehen, muss sich die Ukraine mit 105-mm-Geschützen begnügen, die den russischen Haubitzen weit unterlegen sind und, kurz gesagt, bei jeder Art von Gegenbatterie-Aktion zum Scheitern verurteilt sein werden.

Als Ersatz für adäquate Rohrartillerie enthält das jüngste Hilfspaket 18 weitere der beliebtesten Meme-Waffen des Internets – das HIMARS Multiple Launch Rocket System. Was in der Pressemitteilung nicht ausdrücklich erwähnt wird, ist die Tatsache, dass die HIMARS-Systeme nicht in den aktuellen US-Beständen vorhanden sind und gebaut werden müssen, so dass sie wahrscheinlich erst in einigen Jahren in der Ukraine eintreffen werden.

Die zunehmenden Schwierigkeiten bei der Bewaffnung der Ukraine fallen mit dem raschen Schließen des Zeitfensters der Ukraine für einen Einsatz zusammen. Die im Laufe des Sommers aufgestockten Streitkräfte sind degradiert und ausgekämpft, und jeder weitere Wiederaufbau der ukrainischen Streitkräfte der ersten Stufe wird schwieriger, da Arbeitskräfte vernichtet und die NATO-Arsenale erschöpft werden. Dieser Abbau findet genau zu dem Zeitpunkt statt, zu dem die russischen Streitkräfte verstärkt werden, was den Winter von Juri vorwegnimmt.

Der Winterkrieg

Wer erwartet, dass sich der Krieg während des Winters verlangsamen wird, wird überrascht sein. Russland wird im Spätherbst/Winter eine Offensive starten und dabei erhebliche Gewinne erzielen. Der Bogen des Kräfteaufbaus (sowohl Russlands zunehmende Kräfteakkumulation als auch die Degradierung der Ukraine) fällt mit dem Herannahen des kalten Wetters zusammen.

Lassen Sie uns eine kurze Anmerkung zum Kampf bei kaltem Wetter machen. Russland ist durchaus in der Lage, wirksame Operationen im Schnee zu führen. Im Zweiten Weltkrieg war die Rote Armee mehr als fähig, im Winter Offensiverfolge zu erzielen, angefangen 1941 mit der allgemeinen Gegenoffensive bei Moskau, 1942 mit der Vernichtung der deutschen Sechsten Armee bei Stalingrad und 1943-44 mit zwei erfolgreichen Großoffensiven, die im Winter begannen. Natürlich ist der Zweite Weltkrieg nicht in jeder Hinsicht direkt anwendbar, aber wir können feststellen, dass es vom technischen Standpunkt aus eine eindeutige Fähigkeit gibt, Operationen bei kaltem Wetter durchzuführen.

Wir haben auch Beispiele aus jüngerer Zeit. Im Jahr 2015, während des ersten Donbass-Krieges, starteten die Streitkräfte der LNR und der DNR eine Zangenoperation, bei der ein ukrainisches Bataillon in der Schlacht von Debaltseve erfolgreich eingekesselt wurde. Und natürlich begann der russisch-ukrainische Krieg im Februar, als in weiten Teilen der Nordukraine Temperaturen unter dem Gefrierpunkt herrschten.

Netter Schachzug

Das Winterwetter begünstigt eine russische Offensive aus mehreren Gründen. Eines der Paradoxa militärischer Operationen besteht darin, dass eisiges Wetter die Mobilität erhöht – Fahrzeuge können im Schlamm stecken bleiben, nicht aber auf gefrorenem Boden. Von 1941-43 feierten die deutschen Truppen die Ankunft des Frühlings, denn das Tauwetter versprach, die Rote Armee im Schlamm zu versenken und ihren Vormarsch zu verlangsamen. Das Absterben des Laubes im Winter verringert auch die Deckung, die den Truppen in einer Verteidigungsstellung zur Verfügung steht. Und natürlich begünstigt das kalte Wetter die Seite, die einen zuverlässigeren Zugang zu Energie hat.

Was die Frage betrifft, wo Russland seine neu aufgestellten Streitkräfte einsetzen wird, so gibt es vier realistische Möglichkeiten, die ich in keiner bestimmten Reihenfolge aufzählen werde:

1. Wiedereröffnung der Nordfront mit einer Operation um Charkow. Die Attraktivität dieser Option liegt auf der Hand. Ein russischer Vorstoß in Richtung Charkow würde alle ukrainischen Errungenschaften in Richtung Oskil sofort zunichte machen, da ihre rückwärtigen Gebiete gefährdet wären.

Charkow würde sofort alle ukrainischen Vorstöße in Richtung Oskil zunichte machen, indem es ihre rückwärtigen Gebiete gefährdet.

2. Eine Offensive auf Nikolajew von der Region Cherson aus. Dies würde das Ziel einer landumschlossenen Ukraine weiter vorantreiben und die Tatsache ausnutzen, dass die ukrainischen Streitkräfte in dieser Region nach ihrer eigenen gescheiterten Offensive stark angeschlagen sind.

3. Massives Engagement im Donbas, um die Befreiung des DNR-Gebiets durch die Einnahme von Slowjansk und Kramatorsk abzuschließen. Dies ist weniger wahrscheinlich, da Russland gezeigt hat, dass es mit dem langsamen Tempo der Operationen an dieser Front zufrieden ist.

4. Ein Vorstoß nach Norden aus dem Gebiet um Melitopol in Richtung Saparozhia. Dies würde das Atomkraftwerk sichern und jede glaubwürdige Bedrohung der Landbrücke zur Krim beenden.

Andere Möglichkeiten halte ich für unwahrscheinlich. Ein zweiter Vorstoß auf Kiew würde operativ wenig Sinn machen, da er keine der bestehenden Fronten unterstützen würde. Ich würde eine Aktion um Kiew nur dann erwarten, wenn die neue Truppengeneration deutlich größer als die in den Schlagzeilen genannte Zahl von 300.000 ist. Andernfalls werden sich die russischen Winteroffensiven wahrscheinlich auf sich gegenseitig unterstützende Fronten konzentrieren. Ich halte eine gewisse Bewegung zur Wiedereröffnung der Nordfront für wahrscheinlich, da dies die ukrainischen Gewinne in Richtung Izyum-Kupyansk vollständig gefährden würde. Es gibt Gerüchte, dass Truppen nach Weißrussland verlegt werden, aber ich halte die Achse Tschernigow-Sumy für wahrscheinlicher als eine neue Operation in Kiew, da sie eine Offensive auf Charkow unterstützen könnte.

Mögliche Achsen des Wintervormarsches (Base Map Credit: @War_Mapper)



Im Großen und Ganzen ist klar, dass sich das Zeitfenster der Ukraine für Offensivoperationen dem Ende zuneigt, und die Kräfteverhältnisse vor Ort werden sich über den Winter entscheidend zugunsten Russlands verschieben.

Nordstream und Eskalation

Während wir über diese Entwicklungen vor Ort nachdachten, tauchte unter Wasser ein weiterer Handlungsstrang auf. Der erste Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt, war die Nachricht, dass der Druck in der Nordstream-1-Pipeline auf mysteriöse Weise abfällt. Dann wurde bekannt, dass die Pipeline – ebenso wie die nicht in Betrieb befindliche Nordstream 2 – schwer beschädigt worden war. Schwedische Seismologen registrierten Explosionen auf dem Grund der Ostsee, und es wurde festgestellt, dass die Pipelines schwer beschädigt sind.

Seien wir ehrlich. Russland hat seine eigenen Pipelines nicht in die Luft gesprengt, und es ist lächerlich zu behaupten, dass sie es getan haben. Die Bedeutung der Pipeline für Russland lag in der Tatsache, dass sie an- und abgeschaltet werden konnte, was ein Druckmittel und ein Verhandlungsinstrument gegenüber Deutschland darstellte. In der klassischen Formulierung von Zuckerbrot und Peitsche kann man den Esel nicht bewegen, wenn das Zuckerbrot in die Luft gejagt wird. Das *einzige* denkbare Szenario, in dem Russland für die Sabotage verantwortlich sein könnte, wäre, wenn eine Hardliner-Fraktion innerhalb der russischen Regierung der Meinung wäre, dass Putin sich zu langsam bewegt, und eine Eskalation erzwingen wollte. Dies würde jedoch bedeuten, dass Putin die interne Kontrolle verliert, und für eine solche Theorie gibt es keinerlei Anhaltspunkte.

Und so kehren wir zur elementaren Analyse zurück und fragen: Cui bono? Wer profitiert davon? Nun, wenn man bedenkt, dass Polen erst vor wenigen Tagen die Eröffnung einer neuen Pipeline nach Norwegen feierte und ein gewisser ehemaliger polnischer Abgeordneter sich auf Twitter kryptisch bei den Vereinigten Staaten bedankte, kann man schon ein paar Vermutungen anstellen.

Die erste Lektion bei Verbrechen ist, nicht auf Twitter damit zu prahlen

Lassen Sie uns kurz über die tatsächlichen Auswirkungen des Scheiterns von Nordstream nachdenken.

1. Deutschland verliert das bisschen Autonomie und Flexibilität, das es hatte, und wird dadurch noch abhängiger von den Vereinigten Staaten.

2. Russland verliert ein Druckmittel gegenüber Europa, was die Anreize für Verhandlungen verringert.

3. Polen und die Ukraine werden zu noch wichtigeren Transitknotenpunkten für Gas.

Russland empfindet dies eindeutig als Sabotageakt der NATO, mit dem das Land in die Enge getrieben werden soll. Die russische Regierung hat dies als einen Akt des „internationalen Terrorismus“ bezeichnet und behauptet, die Explosionen hätten sich in Gebieten ereignet, die „von der NATO kontrolliert werden“ – die Verkettung dieser Erklärungen besteht darin, dass sie die NATO für einen terroristischen Akt verantwortlich machen, ohne dies ausdrücklich zu sagen. Dies führte zu einer weiteren Sitzung des russischen Nationalen Sicherheitsrates.

Viele westliche Staaten haben ihren Bürgern geraten, Russland sofort zu verlassen, da sie eine Eskalation befürchten (dies fällt mit der unausgegorenen Behauptung der Ukraine zusammen, Russland stehe möglicherweise kurz vor dem Einsatz von Atomwaffen). Ich gehe davon aus, dass die russische Eskalation vorerst auf die Ukraine selbst beschränkt bleibt und wahrscheinlich mit dem Einsatz zusätzlicher russischer Bodentruppen einhergeht. Sollte sich Russland gezwungen sehen, eine Eskalation außerhalb des Schauplatzes zu unternehmen und amerikanische Satelliten anzugreifen

Am Rande des Abgrunds

Ich bin mir durchaus bewusst, dass meine Ansichten nach den ukrainischen Erfolgen in der Oblast Charkow als „Bewältigung“ ausgelegt werden, aber die Zeit wird es zeigen. Die Ukraine liegt in den letzten Zügen – sie hat alles Brauchbare aus den NATO-Lagerbeständen geholt, um im Sommer eine Streitmacht der ersten Stufe aufzubauen, und diese Streitmacht wurde zerfleischt und irreparabel degradiert, während Russlands Streitkräfte massiv aufgestockt werden sollen. Der Winter wird nicht nur den Untergang der ukrainischen Armee, die Zerstörung lebenswichtiger Infrastruktur und den Verlust neuer Gebiete und Bevölkerungszentren bringen, sondern auch eine schwere Wirtschaftskrise in Europa. Am Ende werden die Vereinigten Staaten die Herrschaft über ein deindustrialisiertes und degradiertes Europa und ein ukrainisches Müllkippenland westlich des Dnjepr übernehmen müssen.

Im Moment befinden wir uns jedoch in einem Interregnum, in dem die letzten Flammen der ukrainischen Kampfkraft erlöschen. Dann wird es eine Operationspause geben, und dann eine russische Winteroffensive. Es wird einige Wochen lang nichts passieren, und dann wird alles wieder passieren.

Während dieser Operationspause könnten Sie versucht sein zu fragen: „Ist es erledigt, Juri?“

Nein, Genosse Premiere. Es hat gerade erst begonnen.