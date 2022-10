Wie Polen von der Sprengung der Pipeline profitiert

Was bei dem Wirbel um die Sprengung von Nord Stream kaum thematisiert wurde, ist, wie – neben den USA – auch Polen davon profitiert.

Die Sprengung von Nord Stream war im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens am Sonntag ein großes Thema, das in mehreren Beiträgen thematisiert wurde. Ich habe zwei davon übersetzt, die direkt nacheinander ausgestrahlt wurden. Dies ist der erste Beitrag, den Link zum zweiten Beitrag finden Sie im Anschluss an diese Übersetzung des ersten Beitrages.

Beginn der Übersetzung:

Die USA haben die Europäer an die Wand gedrückt

Das riesige Gasleck der Nord Stream-Pipeline ist sogar aus dem Weltraum zu sehen. Das sind Bilder des russischen Satelliten Kanopus-B, mit dessen Hilfe unsere Spezialisten das Gebiet des Vorfalls überwachen. Europäische und amerikanische Satelliten beobachten es ebenfalls. Der Kreis des Gas-Wasser-Gemischs hatte zunächst einen Umfang von einem halben Kilometer, doch als der Druck in der Leitung abnahm, schrumpfte er auf 290 Meter. So sahen die Nord Stream-Explosionen auf den Instrumenten schwedischer seismischer Stationen aus. Es wurde bereits berechnet, dass die Kraft der Explosionen mit der Wirkung einer halben Tonne TNT vergleichbar war. Es besteht kein Zweifel, dass es sich um Sabotage handelt.

„Alles deutet darauf hin, dass es sich um eine sogenannte vorsätzliche Tat handelt. Vermutlich Sabotage“, sagte Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass es sich um einen sehr ernsten Vorfall