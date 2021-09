Der Krieg im Jemen scheint noch lange nicht vorbei zu sein

Von Lucas Leiroz: Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für internationales Recht an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro.

Während sich die ganze Welt ausschließlich mit Afghanistan beschäftigt, finden andere Konflikte weiterhin statt und finden immer weniger Beachtung. Genau das ist im Jemen der Fall. Entgegen den Erwartungen einiger Experten Anfang 2021 ist der Bürgerkrieg nicht zu Ende gegangen, und die Gewalt scheint sogar von Tag zu Tag zuzunehmen. Obwohl es einen großen Fortschritt in Richtung einer möglichen Lösung des Konflikts gibt, waren die bisherigen internationalen Dialoge unzureichend, und leider besteht die Tendenz, dass die internationale Gesellschaft der humanitären Krise in dem Land immer weniger Aufmerksamkeit schenkt.

Am Sonntag hat die saudische Luftwaffe eine ballistische Rakete abgefangen, die von Houthi-Rebellen auf Ziele in der Ostprovinz abgeschossen wurde. Diese Region ist reich an Ölvorkommen, so dass es sich bei den Zielen des Angriffs wahrscheinlich um saudische Öleinrichtungen handelte. Obwohl der Angriff abgefangen wurde, entstand ein großer Schaden. Die durch die Raketentrümmer verursachten Trümmer verteilten sich über die gesamte Region Dahyat Al-Dammam, zerstörten vierzehn Häuser und verletzten mindestens zwei Kinder. Nach Angaben des saudischen Verteidigungsministeriums haben die saudischen Streitkräfte am selben Tag neben dieser Rakete noch zwei weitere ballistische Raketen und drei mit schweren Waffen beladene Drohnen abgefangen und zerstört, die von Rebellen in den Provinzen Jazan und Najran abgeschossen worden waren.

Diese Fälle waren nur ein Teil einer großen Welle von Angriffen in letzter Zeit. Der Houthi-Widerstand hat öffentlich bekannt gegeben, dass er Angriffe auf Einrichtungen von Aramco (einer großen staatlichen saudischen Ölgesellschaft) durchgeführt hat, vor allem in Ras Tanura und Jeddah, Städte im östlichen Teil des saudischen Königreichs bzw. an der Küste des Roten Meeres. Die Angriffe wurden mit Hilfe von Drohnen und ballistischen Raketen präzise ausgeführt.

Die westlichen Medien haben diese Fälle als eine Welle der Houthi-Gewalt bezeichnet, doch die Realität ist viel komplexer. Mit den Angriffen auf saudische Ölbasen versuchen die Rebellen, der jemenitischen Regierung, die eine ganze Reihe von humanitären Verbrechen gegen die Houthi-Bevölkerung verübt, eine wichtige Finanzierungsquelle abzuschneiden. Diesbezüglich sagte der Sprecher der Rebellen, Yahya Saria: „Im Rahmen der Bekämpfung der verbrecherischen Aggression gegen das Land haben unsere Streitkräfte wichtige Ziele und Militärstützpunkte Saudi-Arabiens angegriffen, insbesondere die Aramco-Anlagen in Ras Tanura in der Region Dammam, wobei acht Drohnen und eine ballistische Rakete eingesetzt wurden“.

Die Verbrechen, die von saudischen Truppen und jemenitischen Regierungstruppen – mit Unterstützung und Finanzierung durch das Königreich – begangen wurden, werden seit Beginn des Konflikts im Jahr 2015 angeprangert. Massaker an der Zivilbevölkerung, die Blockade humanitärer Hilfe und die Bombardierung dicht besiedelter Regionen sind alltägliche Szenarien in dem Land. Es gibt auch Anschuldigungen gegen die Houthis selbst, die ebenfalls einige Kriegsverbrechen begangen haben sollen, aber die Zahl und Schwere der von den Rebellen begangenen Taten scheint viel geringer zu sein. Die Aufständischen verfügen über weniger materielle und finanzielle Mittel, um Gewalt gegen ihre Feinde auszuüben, auch wenn sie vom Iran unterstützt werden. Die von Riad geführte arabische Koalition hat viel in den Krieg investiert, vor allem als Labor für die saudische Luftmacht, die moderne militärische Drohnenausrüstung gegen die Houthi (eine schiitische ethnische Minderheit, nicht nur eine Rebellenarmee) testet. Solange die jemenitische Regierung von Saudi-Arabien finanziert wird, bleibt die humanitäre Lage katastrophal. Die jüngsten Angriffe der Houthis auf saudisches Territorium haben also nichts besonders „Falsches“ oder „Anti-Humanitäres“ an sich – sie sind lediglich eine Strategie, um die Wurzeln des Konflikts zu bekämpfen.

Der Westen hat die Houthis jedoch vehement verurteilt. Washington hat Erklärungen gegen die Rebellen abgegeben und ein sofortiges Ende der grenzüberschreitenden Angriffe gefordert. Außenminister Anthony Blinken erklärte: „Die Vereinigten Staaten verurteilen den jüngsten Raketenangriff der Houthis auf Saudi-Arabien, der am 4. September in der Ostprovinz einschlug und bei dem zwei Kinder verletzt und mehrere Häuser beschädigt wurden. Diese Angriffe bedrohen das Leben der Einwohner des Königreichs, darunter mehr als 70.000 US-Bürger“. Interessant ist, dass Washington gerade wegen der humanitären Verbrechen im Jemen eine diplomatische Krise mit den Saudis begonnen hat. Jetzt kritisiert die US-Position die ebenfalls humanitäre Haltung der Houthis. Und damit reduziert sich die amerikanische Regierung auf die Rolle des „moralischen Regulators“ der Menschenrechte, obwohl sie ihren Einfluss zur Lösung des Konflikts nutzen könnte.

Obwohl Zentralasien heute ein großes globales „geopolitisches Thermometer“ ist, spiegelt das jemenitische Szenario viel von der Situation im Nahen Osten wider und verdient daher besondere Aufmerksamkeit. Schon vor Monaten sagten viele Experten ein Ende des Krieges im ärmsten Land des Nahen Ostens voraus, da sich Riad nicht nur dem amerikanischen Druck auf die Saudis, sondern auch Teheran anzunähern begann, aber die Verhandlungen kamen nicht weit genug voran, um den Konflikt zu beenden.

Der Krieg scheint zunehmend über die Grenzen hinauszugehen, und es handelt sich nicht mehr unbedingt um einen Stellvertreterkrieg, sondern um eine Auseinandersetzung, die so lange andauern wird, bis eine Seite den absoluten Sieg erringt, unabhängig von der Vorgehensweise Saudi-Arabiens und des Iran. Die Houthis werden weiter kämpfen, und es ist wahrscheinlich, dass die Iraner und die Saudis auch in einem sich nähernden Szenario den Krieg weiter finanzieren werden, um militärisches Material zu testen und sich gegenseitig unter Druck zu setzen, um Vorteile bei ihren Verhandlungen zu erlangen.