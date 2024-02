Der Krieg weitet sich aus

Paul Craig Roberts

Wie ich bereits geschrieben habe, wollen Israel und die USA den Krieg gegen die Hamas auf den Libanon, Syrien und den Iran ausweiten. Die Ausweitung hat begonnen. Die neueste Nachricht ist, dass Israel tief im Libanon zugeschlagen hat: „War Expands With Massive Israeli Airstrikes 60km Deep Into Lebanon„

Die Araber, die wahrscheinlich von Putin in Schach gehalten werden, sitzen wieder einmal auf ihren Hintern, während Israel sie einen nach dem anderen abknallt. Nur die Huthis, aber kein einziges arabisches oder islamisches Land kam der Hamas zu Hilfe. So saßen die Araber da und lutschten am Daumen, während Gaza und die Hamas zerstört wurden. Die Araber haben Israels Genozid am palästinensischen Volk akzeptiert. Das Böse siegt, wenn es nicht bekämpft wird.

Hätten sich die Hisbollah, Syrien, die irakischen Milizen und der Iran dem Angriff der Hamas angeschlossen, gäbe es Israel heute nicht. Da sie ihre Chance verpasst haben, werden sie nun von Israel und Washington einer nach dem anderen ausgeschaltet.

Noch bevor Israel mit Palästina fertig ist, greift es mit Raketen und Kampfflugzeugen tief im Libanon an.

Es scheint, dass die Strategie Israels und Washingtons darin besteht, libanesische Städte anzugreifen, um einen Bürgerkrieg zwischen der libanesischen Armee und der Hisbollah-Miliz auszulösen, damit Israel den Bürgerkrieg im Libanon nutzen kann, um die Hisbollah aus dem Südlibanon zu vertreiben und die von Israel begehrten Wasserressourcen in Besitz zu nehmen.

Wenn die Hisbollah besiegt ist, werden Washington und Israel die irakischen Milizen vernichten und Syrien angreifen, von dem ein Teil die Ölfelder enthält, die Washington bereits besetzt hält.

Die Russen haben die Befreiung Syriens unvollendet gelassen. Syrien verfügt über das russische Luftabwehrsystem, darf es aber offenbar nicht gegen Washington und Israel einsetzen.

Wenn die irakischen Milizen und Syrien von der Bildfläche verschwunden sind, wird der Iran, der auf seinen vielen Raketen sitzt und nichts tut, der Nächste sein. Wenn der Iran fällt, werden die Dschihadisten der CIA in die Russische Föderation, nach Zentralasien und in Chinas lästige Provinz entlassen.

Die Untätigkeit Putins, Chinas und des Iran hat die amerikanischen Neokonservativen in ihrem Projekt der amerikanischen Hegemonie bestärkt. Da Putin, China und der Iran entschlossen scheinen, Konflikte, die sie nicht nur betreffen, sondern gegen sie gerichtet sind, auszusitzen, wird Washington weiterhin rote Linien überschreiten, bis ein Krieg erzwungen wird.

Putin wurde zwei Jahrzehnte lang vom Westen betrogen, verraten, dämonisiert und die kalte Schulter gezeigt, und er will immer noch mit denen verhandeln, die ihn geschlagen haben?

Mit einer Regierung zu verhandeln, die sich nachweislich nicht an Vereinbarungen hält, ist eine Form der Realitätsverweigerung.

Die westliche Welt befindet sich nachweislich in einem moralischen und sozialen Zusammenbruch, und ihre Zerstörung wird kein Verlust sein. Die Frage ist, ob die Werte, für die das christliche Abendland einst stand, anderswo wieder aufleben werden.

Auch der Konflikt in der Ukraine breitet sich weiter aus.

Als Söldner getarnte NATO-Truppen kontrollieren MLRS und Luftabwehr in der Ukraine.

Putin muss diesen Konflikt mit aller Gewalt beenden, sonst könnte er feststellen, dass Russland in der Ukraine und in Syrien kämpft und es mit Dschihadisten innerhalb der Russischen Föderation zu tun hat.

Es scheint, dass Putin in der Ukraine die Hände in den Schoß legt, bis er einen richtigen Krieg führen muss. Putin scheint nicht zu erkennen, dass seine Zurückhaltung aus einem kleinen Konflikt einen großen Krieg macht.

MINSK (Sputnik) – Rund 32.000 NATO-Soldaten, mehr als 1.000 gepanzerte Fahrzeuge, 235 Flugzeuge und Hubschrauber seien in der Nähe der russisch-weißrussischen Grenze stationiert, sagte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko am Dienstag.

Sind Putin und Xi unfähig zu verstehen, dass keine westliche Regierung an der Wahrheit interessiert ist und sie schlicht und einfach Zielscheiben sind?