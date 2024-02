Menschen, die mit mRNA geimpft wurden, zeigen ein seltsames fluoreszierendes Leuchten unter UV-Licht – Sie möchten sichergehen, dass du gespritzt bist (Videos)

Neue Forschungsergebnisse haben die wissenschaftliche Gemeinschaft schockiert, da sie zeigen, dass Menschen, die mit Covid mRNA geimpft wurden, unter bestimmten ultravioletten (UV) Lichtverhältnissen ein seltsames fluoreszierendes Leuchten aussenden.

Das Leuchten erscheint als winzige Punkte auf der Haut, die sich scheinbar von selbst bewegen.

Diese beunruhigende Entdeckung wurde von Dr. Ana Maria Mihalcea gemacht.

Beweise zeigen, dass das biologische ID-System bereits eingesetzt wird.

Ihre Arbeit ist durch wissenschaftliche Tests belegt und wird durch Dokumente von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen unterstützt.

Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Personen, die mit Covid geimpft wurden, ein fluoreszierendes orangefarbenes Leuchten im Gesicht haben, das unter UV-Licht von 365 Nanometern sichtbar ist.

Diejenigen, die dem Shedding ausgesetzt waren, strahlen dieses Leuchten um ihre Nase herum aus, so die Forschungsergebnisse.

Nachdem der Doktorand Justin Coy seine Frau gezwungen hatte, die Covid-Spritze zu nehmen, begann er mit seinen eigenen Forschungen.

Er fand heraus, dass eine Person unter UV-Licht umso stärker leuchtet, je mehr Spritzen sie erhalten hat.

Das Leuchten beginnt um die Nase herum und breitet sich mit der Zeit über das ganze Gesicht bis zum Nacken aus.

Nach einer heißen Dusche werden Fäden durch die Haut der Geimpften ausgestoßen.

Diese Fäden leuchten unter UV-Licht.

Diese Fäden leuchten nicht nur, sie bewegen sich nachweislich auch von selbst in krampfartigen Bewegungen.

Und sie werden von Menschen angezogen.

In Videos sieht man, wie sie versuchen, sich an einem Finger festzuhalten.

Und wenn eine Person, der eine Spritze verabreicht wurde, trockene Haut hat, werden diese ausgestoßenen Fäden in die Luft geschleudert.

Dies könnte erklären, wie die Übertragung von Geimpften auf Ungeimpfte erfolgt.

In den Studiendokumenten von Pfizer heißt es, dass eine ungeimpfte Person, die sich in unmittelbarer Nähe einer geimpften Person aufhält, durch Einatmen und Hautkontakt infiziert werden kann.

Einem Bericht von Infowars zufolge gibt es Hinweise darauf, dass die Menschheit durch die Massenimpfung der Bevölkerung mit Covid-Spritzen, die mit modernster Überwachungs-Nanotechnologie ausgestattet waren, infiziert wurde.

Im Jahr 2008 wurde in Kalifornien ein biologisches Nanotechnologie-Pestizid gegen die braune Motte eingesetzt, das offenbar den gleichen fluoreszierenden, unsichtbaren Mikrofarbstoff enthielt, der in der wissenschaftlichen Forschung verwendet wird.

Dr. Hildegarde Staninger testete Menschen, die diesem Nano-Pestizid ausgesetzt waren, und stellte fest, dass ihre Augen unter UV-Licht zu leuchten begannen.

Dr. Staninger nannte diesen Effekt das Auge des Horus, da es dem Auge des Horus ähnelt.

Staninger behauptete, dass dies auf die Verwendung von fluoreszierendem Thiocyanat in dem Pestizid zurückzuführen sei.

Aus der Literatur geht hervor, dass Thiocyanat verwendet wurde, um die Wirksamkeit der Ausbringung zu überwachen.

Diese Idee ist seit Jahrzehnten bekannt.

Das Institute for National Security Studies, Nonlethal Weapons: Terms and References, veröffentlicht 1997, beschreibt einen unsichtbaren Infrarot-Farbstoff, der unter UV-Licht sichtbar wird, um die spätere Identifizierung von Unruhestiftern zu ermöglichen.

Justin Coy weist darauf hin, dass der genetische Code für Luciferase, ein in der Natur vorkommendes biolumineszentes Enzym, zusammen mit SV40 in den Impfstoffen von Pfizer und Moderna enthalten ist, wodurch es theoretisch möglich wäre, die Luciferase in das Erbgut des Empfängers einzuschleusen.

Coy vermutet, dass dies der Grund dafür sein könnte, dass die geimpften Tiere unter UV-Licht aufleuchten.

Der TRACE Act, H.R.6666 – COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone Act – wurde im Mai 2020 eingebracht.

Der Gesetzentwurf ermächtigt die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC), die Bevölkerung zu kontaktieren und zu überwachen.

Ende 2020 und Anfang 2021 werden Menschen auf der ganzen Welt bemerken, dass Straßenlaternen violettfarbenes Licht ausstrahlen, die Farbe von UV-Licht.

Die von der Bill and Melinda Gates Foundation finanzierte Forschung an Quantenpunkt-Tätowierungen hat es ermöglicht, durch die Integration fluoreszierender medizinischer Informationen in Impfstoffe festzustellen, ob eine Person geimpft wurde oder nicht.

Unsichtbare Nahinfrarot-Tattoos, die sich unter der Haut einprägen und später von speziellen Smartphones ausgelesen werden können.

In der wissenschaftlichen Literatur über Quantenpunktforschung sehen diese fluoreszierenden medizinischen Informationstätowierungen unter UV-Licht aus wie die Gesichter von Menschen, die mit Impfungen infiziert wurden.

Man mag an die biblische Prophezeiung glauben oder nicht, aber es scheint klar zu sein, dass diejenigen, die dieses teuflische Programm durchführen, sie als ihr Spielball benutzen.

Aus Offenbarung 13:

„Und das zweite Tier machte allen Menschen, den Großen und den Kleinen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Sklaven, ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn; und niemand konnte mehr kaufen oder verkaufen, der nicht das Malzeichen hatte.

Sie möchten sichergehen, dass du gespritzt bist

